צפון

Mr. Burger

ההמבורגרייה של וואסים חטיב התחילה את דרכה לפני 4 שנים מעל תחנת דלק בבית ג'אן והיום יש לה סניף נוסף בחיפה. ההתמחות במקום היא סמאשבורגרים עסיסיים שיכולים להגיע עם 1-3 קציצות (בין 160-360 גרם בשר למנה) ואינסוף אפשרויות של תוספות, כשהמבחר כולל גבינות נמסות, חטיפי סינטה מיושנת ורטבים שוואסים מכין בעצמו במקום.

בית ג׳אן, טלפון: 04-6496746. לא כשר | קהילת סלוניקי 10, חיפה. טלפון: 04-8114066. לא כשר

אנגוס בורגר

ההמבורגרייה החדשה של פאדי דאבח מציעה קציצות שנקצצות ידנית מול עיניי הסועדים. התפריט מאופק יחסית למה שנהוג היום כי איכות הבשר כאן היא בקדמת הבמה. מבחר המנות במקום כולל את המבורגר "הגרסה הלא מצונזרת" עם פרוסות אסאדו, גבינת אמנטל, בצל מקורמל, ביצת עין ואיולי תבלינים מיוחד; בוצ'רי בורגר עם מח עצם שמוגש עם מח עצם נוסף וצ'ימיצו'רי; שווארמה בורגר - המבורגר בתוספת שווארמת אנגוס טרייה ממסעדת השווארמה הסמוכה של דאבח; ומוצרלה בורגר - קציצה שממולאת במוצרלה ופרמזן בתוספת איולי. לא לפספס את מנות הצד הלא שגרתיות כמו קרוקט של בריסקט מפורק ברוטב גבינות או באקט של מח עצם צלוי שמוגש עם לחמנייה קלויה.

דבאח mall, דיר אל אסד (היציאה במחלף מכביש עכו כרמיאל). טלפון: 077-7242036. לא כשר

כביש 90

זאת ההמבורגרייה האהובה על תושבי הגליל העליון, ולא רק. התפריט מציע מספר המבורגרים בעלי שמות משעשעים כמו "הכבישתיש" שמגיע עם צ'אנקים של טלה מעושן, אסאדו בברביקיו ושום קונפי או "הצפוני" עם צ'דר בתוך הקציצה וגאודה מעליה. הכי שווה להגיע לכאן במיוחד בשביל המבורגר טלה מצוין או בשביל ספיישל קרייזי בורגר מתחלף, שמוגש רק בימי שלישי.

צומת מחניים. טלפון: 04-6160190. לא כשר

בר בשר

במתחם מסחרי בצומת הגומא מסתתרת קצבייה שהיא גם בר בשרים, וכמצופה ממקום שהוא חלק מקצבייה, מוגשים בו בשרים מעולים שעוברים צלייה מקצועית. בתפריט יש המבורגרים טעימים כמו שאפשר למצוא רק אצל קצבים: עשויים מנתח צ'ך ויש בהם גם שומן אנטריקוט וגם שומן אווז. ניתן לבחור מנה במשקל 160/250 גרם ולהוסיף מעל הקציצה גבינת בושה, גבינה כחולה, צ'דר, גאודה, פטריות, בצל מטוגן או חזה אווז.

צומת הגומא. טלפון: 04-6860103. לא כשר

Guy`s burger truck

במתחם מנומנם בלב פרדס חנה מסתתר פודטראק צנוע שבו השף גיא בן אשר צולה את אחד ההמבורגרים הטובים ביותר בארץ. מדובר בסמאשבורגרים מעולים, פשוטים למדי אבל קרובים לשלמות. הלחמנייה אוורירית כמו ענן, הבשר עסיסי כל כך שהמיצים נוטפים על הידיים והתוספות פשוטות וקולעות: גבינת צ׳דר ופלפל חריף.

מתחם הידית פרדס חנה, טלפון: 054-6644090. לא כשר

מרכז

דיינר מקום של בשר

מקום של בשר היא מסעדה שלא צריך להציג, ויש לה אחות צעירה שמגישה המבורגרים מעולים. התפריט במקום פונה לחובבי בשרים שלא אוהבים יותר מדי משחקים, אבל יש בו המבורגר טבול בפלפל גרוס עם גבינה כחולה; המבורגר שמושרה במחית כמהין עם מיונז כמהין ומוגש בתוספת שבבי בטטה; והמבורגר דיינר עם מיונז צ'יפוטלה, אמנטל ופנצ'טה טלה. קלאסי ומדויק כמו שאפשר למצוא רק אצל מומחים לבשר.

מתחם שרונים, הוד השרון. טלפון: 03-5453010, לא כשר

הגראז'

הרבה לפני שההמבורגרים המוגזמים כבשו את ישראל, בגראז' הגישו יצירות מופת מפלצתיות וקולקציות מתחלפות שתמיד פרצו את גבולות הדמיון. קולקציית הסמאשבורגרים החדשים כוללת מנה עם 2 קציצות סמאש, ביניהן תפוח אדמה מפורק על הפלנצ'ה, רוטב שמנת פטריות ועירית קצוצה; מנה עם מק אנד צ'יז ברוטב צ'דר עם צ'יטוס חריף בין הקציצות; ויש את הסמאש שבין 2 הקציצות שלו מוסתרים גבינת מוצרלה מטוגנת, בצל מטוגן, טבעת בצל קריספית ורוטב סמאש סודי שעוטף את הכול לכדי שלמות.

הרצל 151, ראשון לציון (תחנת דלק סונול). טלפון: 03-6499600, לא כשר | ראול ולנברג 24, תל אביב. טלפון: 03-6499600. לא כשר

לוניו

במתחם חוצות שפיים, בעגלה שכולה תכלת ואלמנטים של ים, מכינים את מנת הפישבורגר הכי טובה בארץ, באחריות. הוא עשוי מדג לבן עטוף בפירורי פנקו קראנצ'יים ונארז במיומנות לתוך לחמנית בריוש אוורירית. חוץ מהקציצה יש במנה גם איולי טרטר סודי שמכינים במקום, ירקות טריים, בצל מטוגן, קטשופ, צ'דר ובצל בסומאק. כל ביס יפיק צליל ענוג של קראנץ' מושלם וכנראה תרצו לחזור לכאן שוב לכבוד המנה הזאת.

מתחם חוצות שפיים (מול הום סנטר), טלפון: 09-979886. לא כשר

לה קרנה

במזללת ההמבורגרים הוותיקה במרכז הישן של פתח תקווה סיטי מכינים את "המבורגר הקצב": קציצה במשקל 200 גרם שעטופה ב-150 גר בשר אנטריקוט, רוטב ברביקיו חם, עגבנייה צלויה ובצל קריספי. התוצאה היא מפלצת בשר חמה ונוטפת, שכל הסליזיות והמרקמים שלה מתחברים לכדי ביס שקשה להירגע ממנו.

חיים עוזר 1, פתח תקווה. כשר

סוד הבשר

מזנון הקצבים של קצביית סוד הבשר מציע המבורגרים למביני עניין, שמאחורי הקציצות שלהם עומדים קצבים מומחים. המזנון ממוקם צמוד לקצבייה ואת הקציצה מכינים כאן מבשר מיושן שנקצץ במקום בתוספת רוטב מיו-ברביקיו, בצל, קורנישונים, פנצ'טה בריסקט, גבינת בושה וריבת עגבניות ,ומובטחת לכם כאן מנה שלא תשכחו זמן רב.

שמוטקין 21, ראשון לציון. לא כשר

פריז טקסס

מזללת ההמבורגרים בעלת 2 סניפים הזאת היא גן עדן לחובבי הקציצה המשוגעת: עשויה מבקר איכותי שמיושן 21 יום ולאחר מכן נקצץ במקום. התפריט מציע סמאשבורגר צ'יזי עם מנה כפולה של צ'דר ובצל מקורמל; המבורגר עם רוטב ג'ק דניאלס וגם המבורגר עם חמאת כמהין שמומסת לתוך הקציצה ומעליה ראגו מ-5 סוגים שונים של פטריות בבישול ארוך. רגע, זה עוד לא הכל, יש גם המבורגר מונה ליזה עם ריבת תפוחים וגבינת קממבר בשלה.

היצירה 3, רמת גן. טלפון: 03-9492292, לא כשר | כצנלסון 59, גבעתיים. טלפון: 03-9492292, לא כשר

m25

בסניף הצפוני והשכונתי של אימפריית הבשר משוק הכרמל נמצא הסמאשבורגר הכי טוב בצפון תל אביב. המנה מגיעה עם 2 קציצות עסיסיות מבשר הבקר המעולה של קצביית m25. יחד עם הקציצות נכנסים לתוך הלחמנייה האוורירית איולי סודי, בייקון בקר, בצל מקורמל וגבינת צ'דר. הכי פשוט וקלאסי, אבל בכל ביס תרגישו שאתם בגן עדן.

ברודצקי 15, תל אביב. טלפון: 03-9340248. לא כשר

LokaL

מזללת ההמבורגרים של אלון פלד ואביב כהן נודעת בעיקר בזכות הקריספי צ'יקן המעולה שהם מגישים, אבל חוץ ממנו הם מכינים טריפל סמאש בורגר בשם בייקון & סמאש עם נתח בייקון וגרגירי פלפל שחור טרי שהושרו בדבש מותסס, מתבשלים באיטיות על הפלנצ׳ה ואחר כך נכנסים ללחמנייה עם רוטב רוזמרין. המבורגר מעולה נוסף שאפשר למצוא בתפריט של לוקאל הוא השרימפבורגר, שכיאה לקציצה, מגיע עם תוספות לא שגרתיות: סלט קולרבי, כרוב סיני, צ'ילי, בצל ירוק, בזיליקום תאילנדי, למון גראס, כרוב סיני וויניגרט קמבוצ'ה תפוחים וג'ינג'ר.

אחד העם 30, תל אביב, לא כשר

הדסון לילינבלום

את מסעדת הבשרים המעולה שפועלת ברמת החייל כבר 15 שנה אין צורך להציג. כל מה שהיה חסר זה שהשף מתן אברהמס יפתח גם מקום עם המבורגרים. מבחר ההמבורגרים שלו כולל ביפבורגר קצבים שעשוי מהסטייקים המעולים של מסעדת האם, שהוא ללא ספק אחד מהטובים בארץ ובורגר "חוק וצ'דר" עם בייקון, צ'דר, חסה כבושה ומיונז צ'יפוטלה. יש גם מנות צד לא פחות ממושלמת: תפוח אדמה צלוי בשומן בקר.

לילינבלום 41 תל אביב. טלפון: 03-6444733, לא כשר

Meatbar burger

מוסד הבשר מיטבר התחיל את דרכו בתל אביב ב-1994. אחרי זה נפתחו גם בר הנקסט דור וב-2014 סניף צעיר ומרווח יותר בהרצליה. אחריהם הגיע תורה של ההמבורגרייה, שהתחילה בשרונה מרקט ונכון לעכשיו יש לה 2 סניפים נוספים, בהרצליה פיתוח וצמוד לכיכר דיזינגוף בתל אביב. כמו שאתם בוודאי מנחשים, גם כאן המומחיות בבשר והאיכות שלו הם האלמנט החשוב ביותר ולכן לא תמצאו סחרור של תוספות ורטבים. ההמבורגר המצוין מגיע ב-2 גרסאות: קלאסי או צ'יזבורגר עם גאודה מומסת, חמוצים, מיונז ספייסי, עגבנייה, חסה ובצל סגול.

משכית 35, הרצליה. טלפון: 09-9546000. לא כשר| שרונה מרקט, תל אביב, לא כשר | בן עמי 13, תל אביב. טלפון: 03-7161716. לא כשר

בנץ ברדרס

בית המלאכה להמבורגרים שפתחו האחים בן ומתן בזילר בפלורנטין צבר במהרה קהל מעריצים עצום וההמבורגר שלהם הוכרז כאחד הטובים בתל אביב. השניים גדלו בבית ארגנטינאי ומתייחסים למנה בחרדת קודש: את הבשר מיישן הקצב האישי שלהם במיומנות ולאחר מכן הוא נטחן טחינה גסה ומתובל בעדינות. הגרסה הקלאסית של בנץ מגיעה עם איולי BBQ והגרסה הצמחונית המעניינת משלבת צ'אנקים של גבינת חלומי מטוגנת בלחמנייה רכה עם ריבת בצל, רוקט, עגבנייה, בצל מוחמץ ומיונז שום. מבחר הטופינגס כולל גאודה, צ'דר, גבינה כחולה, חמאה משתנה, ריבת בצל, בצל מקורמל ובייקון. לצד ההמבורגר מוגש צ'יפס שום פטרוזיליה לא פחות ממושלם.

אבן גבירול 37, תל אביב. טלפון: 077-7242085 | ידידיה פרנקל 4, תל אביב. טלפון: 03-6123452

ויטרינה

לא הרבה זוכרים, אבל ויטרינה, שהיום נחשבת כנראה למוסד ההמבורגרים הכי אהוב ומוכר בתל אביב, התחילה בכלל בתור מזללת נקניקיות. את החסה־עגבנייה־בצל־מיונז מחליפים כאן עלי ארוגולה, בצל מקורמל ורוטב איולי והגבינות מעל הקציצה הן רוקפור ואמנטל. גם למנת צד יש אופי מיוחד שהפך לאחד מסימני ההיכר של ויטרינה: צ'יפס בטטה טעים ופריך עם זסט לימון. בתפריט מככבים המבורגר "בסט קואוסט" עם רוטב ברביקיו, ריבת בייקון וצ'דר, חסה אייסברג ועגבנייה; "באטלר" עם איולי חמוצים, ריבת בצל וארוגולה; ו"ריפאבליק באטלר" עם ריבת שזיפים, גבינת ברי, אגוזי לוז ואורוגולה בויניגרט דיז'ון. ההמבורגר הצמחוני הוא לא פחות משוס - זוג פטריות פורטובלו ממולאות בגאודה וצ'דר ויש גם קריספי צ'יקן אגדי ונאגטס מושלמים, אבל כל אלה לכתבה אחרת.

אבן גבירול 36 תל אביב, 03-6960304, לא כשר

GDB

היא התחילה בכלל בתור פופ אפ של הקצב ג'ורג' עבדו וארתור קושניר, שחברו לקבוצת we like you too והפכו למה שהיא היום. כפי שניתן לנחש, קציצת הבשר כאן מעולה, כמו שקציצת קצבים אמורה להיות. יש בה מלא טעמי בשר והיא מגיעה עם רשימה מסחררת של תוספות בשריות כמו פרוסות דנבר קאט מיושנות, סינטה פרוסה ובייקון. יש גם גבינות כמו טלאג’יו איטלקית והלחמנייה מיוחדת גם היא, בייצור לא אחר מאשר הקונדיטור ערן שוורצברד.

אבן גבירול 22, תל אביב. טלפון: 050-3366622, לא כשר

TLBS

בהמבורגרייה המושחתת הזו מגישים המבורגרים עם קציצות גדולות ועסיסיות שמורכבות מבשר שפונדרה, אונטריב ונתח קצבים. יש 3 גרסאות להמבורגר וכל אחת יכולה להגיע עם 3 תוספות לבחירה: אננס, פטריות ובצל, שום קונפי, בצל בטמפורה, אורוגולה ובלסמי, צ׳דר, ריבת בצל, צ׳ילי מסוכר, גבינת סנט מור, הבנרו, בייקון טלה או גבינת בושה.

דיזינגוף 125, תל אביב. טלפון: 03-7399077. לא כשר | חיים לבנון 64, תל אביב. טלפון: 03-518833. לא כשר

פאט קאו

בהמבורגרייה של טום אביב שמים את הבשר במרכז ולוקחים אותו ברצינות רבה, לכן לא תמצאו בתפריט המון תוספות כפי שנהוג היום. הבחירה היחידה שלכם היא בין המבורגר רגיל לבין המבורגר עם גבינה. אפילו ירקות אין במנה הזו. רק לחמנייה רכה טרייה, קציצה עסיסית מלאה בג'וס בשרי ורטבים שעוטפים את הכול לכדי שלמות.

דיזנגוף 265, תל אביב. טלפון: 03-7732591. לא כשר

פורט 19

פורט 19 היא מזללת המבורגרים ותיקה שהתחילה ברחוב קינג ג'ורג' בתל אביב והתרחבה ל-3 סניפים נוספים. ההמבורגרים כאן הם חוויה, למשל המבורגר ים עם שרימפס וחמאת שום; "קצבים הוואי" עם גבינה כחולה ואננס מתוק; "כבש של קצבים" מבשר כבש עם טחינה אדומה ולימון כבוש; "קצבים מקסיקני" עם צ'יפוטלי מעושן חלפיניו מתקתק גוואקמולי ושעועית; המבורגר שוויצרי עטוף באמנטל ושבבי בצל מטוגן; וגם בורגר פורט קצבים שבו בקציצה אחת נפגשים נתח קצבים שפונדרה ואנטריקוט.

שלמה המלך 2, תל אביב | החשמונאים 95, תל אביב | ויצמן 4, רמת השרון | הרצל 20, תל אביב. כל הסניפים לא כשרים

פרוזדור

בפרוזדור יודעים ליצור עניין בלי רעש וצלצולים כבר לא מעט שנים. מדי חודש מצטרף לתפריט ספיישל חדש ויצירתי ששומר על הרף הגבוה של אותו מציבות המנות הקבועות במקום. המבחר כולל המבורגרים עם שמות יצירתיים כמו "כחול ומעושן" עם גבינה כחולה ובייקון, מיונז בלסמי ובצל סגול כבוש, והמבורגרים לא פחות מטורללים כמו "משה אתה השתגעת לגמרי" שכולל 2 קציצות עם בצל מקורמל, פטריות צלויות, טבעות בצל, ביצת עין ורוטב BBQ. אל תפספסו כאן את ההמבורגר המפורסם "אל תזמין" עם ריבת בייקון ובצל, צ'דר, רוטב כתום ו-2 טבעות בצל מעל הלחמנייה.

מנדלי מוכר ספרים 6, תל אביב. טלפון: 03-5233223. לא כשר

בודגה

במזללת ההמבורגרים האמריקאית הצמודה לסינמטק תל אביב מציעים סמאשבורגר מעולה ומושחת, אבל בגרסה הכשרה: עם פייקון (בייקון טלה) וצ'דר טבעונית. הכול יחד עולה על הגריל והתוצאה ג׳וסית וקראנצ׳ית בו זמנית. אפשר לקבל את הקציצה גם בתוספת קורנביף שמייצרים במקום ויש גם המבורגר בשם "הייזנבורגר" עם בייקון כשר, גבינה אמריקאית כשרה, ביצת עין, בצל, חלפיניו כבוש ורוטב ברביקיו; ואחד עם קימצ'י ומיונז סריראצ'ה.

קרליבך 14 תל אביב, כשר

המוסד

מקדש ההמבורגרים המושחתים הזה התחיל בתור כריכייה בכלל. היום מוגש במקום תפריט משוגע של המבורגרים, שכל אחד נוצר על ידי שף אחר. אנחנו אוהבים במיוחד את "יהושע" שהקציצה שלו מושרית בציר חמאה ומעליה מוסיפים תבשיל כרישה בשמנת, זיגוג רוטב יין מצומצם וגבינת קממבר. על המתכון פורץ הדרך חתום שף דן יושע, פיינליסט "משחקי השף" ושף במסעדות בלאגן ושבור (בעלת כוכב המישלן) של קבוצת מחניודה בפריז.

אבן גבירול 67, תל אביב. טלפון: 03-6038025. לא כשר

דרום

זה

מזללת ההמבורגרים הזאת קיימת כבר קרוב לעשור ובה מגישים את הקציצות הכי טובות באזור. החלק הכי מעניין בתפריט נמצא בגזרת הספיישלים עם יצירות כמו "בחלב אימו" - המבורגר עם צ'דר, גבינת עיזים, חמאת שום, שלג של פרמז'ן ובצל סגול; או "דירטי פלז'ר" עם דאבל גאודה, אסאדו מעושן בראב מתקתק, קונפי בצל ובצל סגול. בנוסף, יש כאן גם המבורגר עם סמאש פוטטו בקראסט, צ'דר ומינוט סטייק, ואפילו המבוגר עם קרמבל לוטוס, גאודה מעושנת, צ'דר, בייקון טלה וקרם לוטוס!

מפקורה 1, חוף הקשתות, אשדוד. לא כשר

המבורגר בלוויתן

השף ליאור רפאל מגיש המבורגר שאף אחד לא הצליח לחקות: זה מתחיל בלחמניית חלב על פי מתכון מקורי של השף קונדיטורית ענבר שפירא, ממשיך עם רוטב צלפים, קורנישונים ותערובת תבלינים סודית ומסתיים בתוספת אסאדו מפורק ברוטב ברביקיו מתקתק, צ׳דר וחסה. יש בתפריט גם מנה מיוחדת ושווה לא פחות – המבורגר שרימפס קריספי עם רוטב טרטר וחסה.

הים 6, אילת. טלפון: 08-9209393. לא כשר

הנשיא 1

הנשיא 1 בהגדרתו אינו מזללת המבורגרים, אלא בר ענק שפתוח לאורך כל שעות היום – ועדיין, ההמבורגרים שמוגשים שם הם הכי טובים בעיר. הקציצה עשויה מצלעות בקר ומגיעה ב-4 גדלים שונים: פאפא במשקל 330 גרם, מאמא במשקל 250 גרם, בייבי במשקל 170 גרם ומיני במשקל 80 גרם. מדובר בהמבורגרים עסיסיים, מתובלים לשלמות שהקציצה בהם מדברת בשם עצמה ללא גימיקים או תוספות משוגעות.

הנשיא 1, אשקלון. טלפון: 08-6730209

ירושלים

Burger Room JLM

לא קל למצוא בירושלים המבורגר מושחת ולא שגרתי, אבל אם תגיעו למזללת בורגר רום של השף ניר לוי תגלו תפריט מקורי עם מנות לא שגרתיות. כל ההמבורגרים מוגשים בלחמנייה רכה ומשקל הקציצה הוא רק 120 גרם, כדי שבקלות תוכלו לאכול שתיים. התוספות הופכות את העסק למעניין במיוחד, כמו למשל במנת ״הולנדייז״ שמכילה שומן אווז, גבינת ברי, ריבת תאנים ובצל, רוקט ורוטב הולנדייז שמככב בכל בראנץ' עם מנות ביצים.

עזה 18, ירושלים. טלפון: 02-5408484‏. לא כשר

קרייב

מזללת קרייב היא הדבר הכי מושחת בגזרה הכשרה של ההמבורגרים הירושלמיים. התפריט מציע סטייק-בורגרים, סמאשבורגרים עסיסיים ולא מעט מנות מושחתות נוספות שכיף להזמין ליד. המעניינים ביותר הם ה"דאבל טראבל" שנצרב בחרדל ומוגשם עם כמות עצומה של צ'דר טבעונית ו"הפרופסור" עם מוצרלה טבעונית, שבבי פסטרמה מטוגנת, קימצ'י, בצל כבוש, חסה ומיונז סרירצ'ה כמהין. תוסיפו מילקשייק טבעוני וצ'יפס עם קונפי ברווז ויאללה אמריקה.

השקמה 1, ירושלים. כשר

