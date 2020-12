אם התדמית של הקולינריה הסינית לא נפגעה מספיק בעקבות אכילת עטלפים שיתכן והובילה להתפרצות וירוס הקורונה, רשת מקדונלד'ס במדינה מעניקה לה כעת מכה נוספת בדמות המבורגר חדש שמעורר סערה ברחבי העולם. המנה החדשה שמוגשת בסין כוללת קציצה על בסיס לוף. כן, קראתם נכון, אותו מוצר שהוא ספק בשר ספק הרבה דברים אחרים שאנחנו זוכרים לרעה מימי השירות בצה"ל, אבל זה עוד לא הכל: לצד הלוף מוגש קרם שבלוגרי האוכל מגדירים כמיונז, וההמבורגר עצמו מגיע בציפוי פריך של פירורי עוגיות אוראו. מה הקשר? לא ברור, אולי חיילים במאנצ' יוכלו להסביר.

McDonald's China Has A Spam and Oreos Burger, It Seems https://t.co/tYQKJYjSzk pic.twitter.com/x6aPiqxTaP — Kotaku (@Kotaku) December 18, 2020

תמונה של ההמבורגר המדובר הסתובבה ברחבי הרשתות החברתיות בסוף השבוע האחרון, וגררה, כצפוי, לא מעט תגובות. רבים התייחסו אליו כאל בדיחה, אבל מדובר במוצר אמיתי לכל דבר ועניין, והוא עתיד להימכר בסין החל ממחר ה-21.12. ברשת מגבילים את מכירתו ל-400 אלף המבורגרים בלבד (אולי כדי לעורר עניין ואולי כי מראש לא בונים כאן על הצלחה מסחררת), במחיר של כ-2 דולרים למנה.

מדורי אוכל מסביב לעולם משדרים סקפטיות בנוגע לקציצה החדשה (שיתכן והיא פרי של שיתוף פעולה עם מותג לוף), הן בזכות שילוב הטעמים המאוד לא שגרתי והן בזכות התגובה הצוננת למדיי שקיבלה הרשת מהקהל מאז הפרסום. מה שבטוח הוא שהמטרה לשמה, ככל הנראה, ההמבורגר הזה נוצר הושגה: אין מקום בעולם שבו לא מדברים כרגע על המנה החדשה של רשת המזון המהיר. אנחנו מצפים מאוד לשמוע את חוות הדעת של הטועמים הראשונים מחר, ורק מקווים שיימצא מי שיהיה לו את האומץ לנסות.