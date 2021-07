חברת הגלידה האמריקנית בן אנד ג'ריס (Ben & Jerry's) הודיעה היום (שני) כי תפסיק למכור את הגלידות שלה "בשטחים הפלסטיניים הכבושים" ושהיא מתכוונת שלא לחדש את הסכם הפצת הגלידה עם הזכיין הישראלי הנוכחי. חברת בן אנד ג'ריס ישראל בתגובה: "קוראים לממשלת ישראל ולציבור הצרכנים - לא לאפשר להחרים את ישראל". ראש הממשלה נפתלי בנט: "החרם לא עובד ולא יעבוד, ונילחם בו בכל הכוח". שר החוץ יאיר לפיד: "כניעה מבישה לאנטישמיות - לא נשתוק להם".

"אנו מאמינים כי מכירת הגלידות בשטחים הפלסטינים הכבושים לא עולה בקנה אחד עם הערכים של של בן אנד ג'ריס", הודיעה חברת בן אנד ג'ריס בהצהרה שפורסמה באתר האינטרנט הרשמי שלה. "אנו גם שומעים ומכירים בחששות שמעלים אוהדי החברה ושותפינו".

Ben & Jerry’s will end sales of our ice cream in the Occupied Palestinian Territory. Read our full statement: https://t.co/2mGWYGN4GA pic.twitter.com/kFeu7aXOf3