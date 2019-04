הבחירה האמיתית: איפה אוכלים ביום הבחירות?

בית הצייד, ג'יש

המסעדה מציעה ביום הבחירות דיל משפחתי באווירה בשרית: ארוחה משפחתית מלאה במחיר של 450 שקלים שכוללת קנקן לימונדה, 2 סוגי סלטים לבחירה מהתפריט, 2 סוגי מנות ביניים לבחירה מהתפריט, פלטת בשרים גדולה ובה טבעות פילה מבשר עגלה, קבב, חזה עוף וסטייק סינטה לצד תוספות של תפוח אדמה מדורה, אנטיפסטי, קונפי שום ורוטב צ'ימצ'ורי. לקינוח מגישים כאן כנאפה. בית הצייד. ג'יש. 04-8722708



מינא, עכו

כל מי שיזמין כאן מנה עיקרית ביום הבחירות, יקבל כנאפה ואספרסו על חשבון הבית.

מינא. ההגנה 2, עכו העתיקה. 04-6289115 >> כל המתכונים לפסח תאי צ'ין, טבעון

בהזמנת שתי מנות עיקריות, מציעים בערב הבחירות במסעדת תאי צ'ין הטבה של קינוח לבחירה מהתפריט במתנה. תאי צ'ין. כלניות 1 קרית טבעון. 04-9533333 יקב הרי גליל, יראון

היקב מציע ביום הבחירות טעימות יין וסיורים מקצועיים שיצאו בשעות 10:00,12:00 ו-14:00. בנוסף, במרכז המבקרים שיהיה פתוח עד השעה ארבע אחר הצהריים יינתנו הנחות על מגוון היינות שהיקב מציע. יקב הרי גליל. קיבוץ יראון. 04-6868748 בחירות בבוצ'ר בר | צילום: אגמדיה, יחסי ציבור Mad Kitchen-bar, נהריה

במסעדה האיטלקית מציעים דיל מיוחד - סטייק אנטרקוט 300 גרם עם תוספת לבחירה ושתייה (כולל יין ובירה) במחיר 99 שקלים .



Mad Kitchen-bar .ויצמן 65 נהריה. ‏04-6653535‏ מסעדת ארטישוק, בית אלפא

המסעדה מציעה ביום הבחירות הטבה מיוחדת של יין ללא תחתית במחיר של 39 שקלים לאדם (ההנחה מותנית בהזמנת מנה עיקרית אחת לפחות)



ארטישוק. מתחם תחנת הדלק בית אלפא. 04-9938895



אצה, עפולה

בסניף אצה עפולה מציעים רול סושי (פוטו מאקי) במחיר 8 שקלים בהזמנת מנה עיקרית אחת.



אצה. יהושע חנקין 16, עפולה. 04-6401885



בוצ'ר, טבעון

המסעדה מציעה כוס בירה במחיר 10 שקלים בהזמנת מנה עיקרית מתוך התפריט.



בוצ'ר בר. מרכז זייד טבעון. 04-613-8080 קפה תות בחיפה | צילום: אגמדיה, יחסי ציבור



קפה תות, חיפה

כל מי שמזמין ביום הבחירות מנה, מקבל כוס אספרסו במתנה.



קפה תות .שדרות מוריה 105, חיפה. 04-825-2014 יקב טוליפ

ביום הבחירות יפתחו במרכז המבקרים של הייקב מגוון יינות לטעימה במחיר 30 שקלים לטעימות לאדם ויוצעו יינות במחירים מוזלים. יקב טוליפ. כפר תקווה, קרית טבעון. 04-9830573 פסטיבל משאיות אוכל במשמר השרון

החל משעה אחת עשרה ועד שש אחר הצהריים ביום הבחירות, במרכז אלונית במשמר השרון יעמוד מבחר משאיות אוכל עם מנות רבות: בין היתר תמצאו פה תפריט אוכל קוריאני (טבעוני); כריכי בשרים מעושנים כמו כריך בקר מעושן עם ירקות ורטבים (40 שקלים); אוכל קולמביאני וונצואלי כמו ארפה מקמח תירס לבן בתוספת גווקמולי, שעועית שחורה, קריספי בטטה וגבינת מוצרלה (35 שקלים); וקינוחים כמו וופל בלגי על מקל (25 שקלים). לפרטים



המקדש, כפר סבא

כל מי שיציג פתק הצבעה או יצטלם בתור לקלפי עם ההאשטאג #המקדש_הבחירה_הטעימה יקבל כוס יין במתנה. כמו כן יציעו במקדש גם 10% הנחה על כל התפריט. המקדש. עתיר ידע 4, מתחם אושילנד. א.ת כפר סבא. 09-9777007 ארוחות זוגיות ומשפחתיות. הירו ראמן | צילום: יחסי ציבור, אוכל טוב נומילי פטיסרי, כפר סבא, הוד השרון, רעננה

ביום הבחירות מציעים בנומילי פטיסרי דיל מיוחד על העוגות והלחמים של 2 עוגות קראנץ או בחושות במחיר 76 שקלים ולחם שני בחמישים אחוזי הנחה. בין העוגות: קראנץ שוקולד; קראנץ קינמון; קראנץ ריקוטה; וקראנץ שוקולד חלבה. בין הלחמים: בגט טרדיסיון סלק; לחם דני עם חמוציות וגרעינים; ולחם 100% שיפון. נומילי פטיסרי. סוקולוב 3, כפר-סבא. 09-7662616. הבנים 14, הוד-השרון. 09-7441920. התדהר 15, רעננה. 09-8668040 קפה אלברט, תל אביב

בבית הקפה-מסעדה בקניון רמת אביב מציעים מבצע מיוחד לכבוד יום הבחירות: עסקיות צהריים שכוללות מנה ראשונה ולחם בחינם בהזמנת מנה עיקרית. בין המנות בתפריט: נתחי עוף בקארי עם ברוקולי ובאקצ'וי לצד אורז (74 שקלים) וחזה עוף בסילאן עם חרדל וסויה, עלי מנגולד ואורז (78 שקלים). קפה אלברט. איינשטיין 40, רמת אביב, תל אביב. 03-6843222 קנטה, תל אביב

המסעדה מציעה תפריט ספיישלים פוליטי ליום הבחירות עם מנות כמו הסיגר של ביבי - סיגר טלה, טחינה הר ברכה וסחוג ירוק (68 שקלים); המבורגנץ - בייקון טלה, גאודה, ביצת עין ובצל בטמפורה (76 שקלים); סלט לפיד עם סלמון קונפי, סלנובה, מלפפון, תפוח אדמה שרוף, איולי קרם פרש, עירית ובצל סגול (66 שקלים); וחריפייגלין - 5 סוגי חריף לצד מיני ברוסקטות (51 שקלים). קנטה (KANTA). קומת הגג של גן העיר, אבן גבירול 71, תל אביב.

בבר הקוקטיילים מציעים קוקטיילים המוקדשים לנשים של הפוליטיקה הישראלית כמו שרה נתניהו עם פרנץ׳ רוזס - גריי גוס מתובל בהדרים, ורדים, ושמפנייה ורודה; סתיו שפיר עם What's up Dok ובו רום ג׳מייקני, גזר קינמון וג׳ינגר, אננס; מיקי חיימוביץ' Meshigenna Vigenna - ג׳ין, שרטרז ירוק, סלרי, ליים ומלח אטלנטי; איילת שקד- Green witch עם שרטרז, ג׳ין, ורמוט לבן, קרם דה מינט.



דאבל סטנדרט. דיזינגוף 247 תל אביב (פינת נורדאו). 035550966 הירו, תל אביב

ביום הבחירות יוגשו בסניפי המסעדה תפריטים מיוחדים שמציעים ארוחות זוגיות במחיר 125 שקלים וארוחות משפחתיות במחיר 240 שקלים. כמו כן, בירות יימכרו ב-18 שקלים והחל מהשעה 17:00 יהיה בהירו מבצע של 1+1 על הקוקטיילים. לפרטים מחלקים סושי למצביעים. אוקינאווה | צילום: אפיק גבאי, יחסי ציבור הולה, תל אביב

המסעדה עורכת בראנץ' בחירות במחיר 135 שקלים לסועד ובו מבחר מנות שיוגשו למרכז השולחן כמו החצילים של ויקטור – סלט חצילים קלויים על גחלים עם צ'יפס חציל,איקרה, או אמפנדס זנב שור עם צ'ימיצ'ורי לצד מנה עיקרית לבחירה לכל סועד ממגוון המנות המוצעות בתפריט כמו: המבורגר פילה בקר עם כבד אווז, בצל מקורמל, צ'יפס ואיולי עגבניות שרי או פאייה פירות ים זוגית עם שרימפס, קוקי סאן ז'אק, קלאמרי ומולים.



הולה. הירקון 87, תל-אביב. 03-5759060 לניס, פלורנטין

הבר מציע דיל ביום הבחירות, החל מהשעה 12 בצהריים, שכולל משקה חינם בהזמנת מנה עיקרית. בין המנות למשל המבורגר פלוס - המבורגר 220 גרם בתוספת חזה אווז, צ'דר וקריספי בצל (72 שקלים); ופיצה מבצק המוכן במקום, צ'דר, פטריות פורטובלו ועלי רוקט (48 שקלים).



לניס. חיים ויטל 7 תל אביב. 03-5186637 אוקינאווה, תל אביב

המקום מציע למי שיצלם את עצמו מצביע בקלפי להציג את הצילום במקום ובתמורה לקבל רול אינסיידאאוט לבחירתכם ללא עלות באחד משני הסניפים במקום.



אוקינאווה. לבונטין 11 /שבזי 46, תל אביב 03-5101099 תוספות חינם. המבורג | צילום: שחר טל , יחסי ציבור המבורג, תל אביב

המסעדה מציעה ביום הבחירות 2 תוספות בחינם על ההמבורגר. בין התוספות המוצעות: אווז מעושן, גבינת סנט מור, גוואקמולה, פטריות, בצל מטוגן, ביצת עין, גבינת צ'דר, אננס בצ'ילי, פורטבלו, פלפלים חריפים, חצילים, וחציל בולגרית.



Hamburg. הרברט סמואל 76, תל אביב.1-700-507-073 The little BRGR shop, תל אביב

ההמבורגרייה בדיזינגוף מציעה ספיישל של שני המבורגרים: ביביבורגר עם גבינת ברי פיסטוק, שיערות קדאיף אפויות ופיסטוקים קלויים; ובורגרגנץ עם גבינה כחולה, יוגורט עיזים וענבים קלויים. מחיר ארוחה שכוללת את אחד ההמבורגרים המיוחדים עם צ׳יפס, חלת בצל או סלט קולסלו ושתייה הוא 77 שקלים. ליטל בורגר שופ. דיזנגוף 125, תל אביב. 03-7399077 האוכל עליכם, האלכוהול במבצע. פריים | צילום: טל פישר, יחסי ציבור פריים

רשת פריים מציעה ביום הבחירות 1+1 על כל האלכוהול בתפריט. FRAME CHEF & SUSHI BAR. ראול ולנברג 2 רמת החייל, תל אביב. 03-6498080 המילקשייק של אבי גבאי בטרומן אנד קו. שותים במי שבוחרים | צילום: כפיר ארביב, יחסי ציבור טרומן אנד קו, קריית שדה התעופה

במסעדה חוגגים את הבחירות עם עסקית מיוחדת שתוגש לאורך כל היום ובה ראשונה, עיקרית וקינוח במחיר 89 שקלים. כמו כן יוגשו במהלך היום מהדורות מיוחדות של המילקשייקים המושחתים של המקום לכל מי שהצביע, לפי המועמד או המועמדת שבו בחר: מילקשייגנץ - מילקשייק וניל-אוריאו עם קצפת, גביע גלידה שוקולד מעוטר בקליק שוקולד לבן ועדשים כחול-לבן; ביבישייק - מילקשייק שוקולד נוטלה עם קצפת, פאדג׳ שוקולד חם, קליק שוקולד לבן ושוקולד ושיערות סבתא; הגבאיתות - מילקשייק תות עם קצפת תותים, חמצוץ תות, וגביע גלידה מצופה שוקולד חם ותותים טריים. טרומן אנד קו. איירפורט סיטי. 03-9799922 קמפניה, ראשון לציון

שף אריק ווקיל ייצר ליום הבחירות שתי מנות ספיישל: הכבד של של סבתא השמאלנית- כבד קצוץ עם ביצה מפוררת קראנץ בצל וקונפיטרה (49 שקלים), ומנה בשם שווארמת הימין- בשר אנטרקוט וכבש על חצי פוקצ'ה, פרוסת חציל קלוי, סלט פטרוזיליה בצל סומק וטחינה לבנה (79 שקלים). קמפניה. ברשבסקי 8, ראשון לציון. 03-903-7667 גוטל'ה, אבן יהודה

הביסטרו באבן יהודה יציע בבחירות שני ספיישלים של קרפצ’יו דלעת - דלעת כבושה באבקת סוכר ולימון, גרעיני דלעת וצ'ילי אדום עם קרעי מוצרלה (40 שקלים), ומנת פרגית ממולאת בפטריות, תרד, בצל וחזה אווז מעושן (78 שקלים). גוטל'ה. המייסדים 54, אבן יהודה. 077-4320697 אברטו בגרדה. בראנץ' סופש גם בבחירות | צילום: אפיק גבאי, יחסי ציבור קראפט, ירושלים

הפיצרייה הירושלמית מציעה ביום הבחירות מבצע של 3 תוספות למגש במחיר של תוספת אחת. קראפט. התפוח 12 ירושלים, 026633847 אברטו, גדרה

המסעדה תציע בין שעות 09:00–12:00 את תפריט בראנץ׳ סוף השבוע שלה. בתפריט בופה עם לחמים, גבינות ודגים מעושנים. לעיקרית ניתן לבחור מנת ביצים או מנה עיקרית לבחירה כמו בנדיקט, שקשוקה ים תיכונים או קרוק מאדאם (בין 89-99 שקלים לארוחה). אברטו – ABERTO. שכביץ 5, גדרה. 08-6680066 מבצעים ביום הבחירות. נומילי פטיסרי | צילום: אנטולי מיכאלו, יחסי ציבור באשר פרומז'רי, באר שבע

סניף באשר בבאר שבע יציע ביום הבחירות החל מהשעה חמש בערב מבצעים על כל פלטות הגבינות וכן מבצעים על בקבוקי יין שונים.



באשר. חיל ההנדסה 2, מרכז BIG באר שבע ביירן

הרשת מציעה דיל מיוחד ביום הבחירות – בהזמנת ארוחה מהתפריט ניתן להוסיף 10 שקלים ולקבל נקניקייה נוספת. בין הנקניקיות המוצעות: קנקר עוף; בראטוורסט -נקנקיית עוף ועשבי תיבול ; bayern - נקניקיית אנטריקוט פיקנטית; ושוייצר- נקניקיית עגל ואמנטל. לפרטים אנגוס

רשת אנגוס מציעה ביום הבחירות ארוחות המבורגר מיוחדות כמו ארוחת המבורגר שחיתות עם קציצת המבורגר בתוספת פרוסות אסאדו, ביצת עין ,בצל מקורמל וחסה אייסברג (מוגש בלחמניה עם רוטב אנגוס וצ'יפס במחיר 72), וארוחת המבורגר לואיזיאנה - קציצת המבורגר בתוספת גבינת צ'דר, לביבת האש בראונז ביתי, טבעות בצל וחסה אייסברג בלחמניה ברוטב ברביקיו מעושן עם צ'יפס (68 שקלים). לפרטים {title}





