מסעדת Opa התל אביבית הוכרזה היום (19.1) כזוכה בפרס הנחשק One To Watch Award לשנת 2023 מטעם Middle East & North Africa’s 50 Best Restaura.

OPA שממוקמת בשוק לוינסקי בתל אביב היא מסעדה טבעונית שמתבססת על מנות מיוחדות על בסיס ירקות ופירות במטרה להשתמש בכל הפרי והירק ולהתייחס לכל החלקים שלו. ומוגשת במקום רק ארוחת טעימות. בין נימוקי המערכת לבחירה באופא ציינו לטובה את הגישה הייחודית של המקום לפירות וירקות וקידום הצמחייה המקומית.

OPA. שימוש בטכניקות שונות ומגוונות | צילום: סיגל סבן, יחסי ציבור

צילום: יואב גורין

מנהל התוכן של Best 50: "שיראל ברגר יצרה ב Opa חלל יחיד במינו בתל אביב ההומה. מהרגע שנכנסים דרך דלתות המסעדה, Opa מזמינה את האורחים לשקוע בעולם של ירקות ולצאת למסע קולינרי חושני ענוג. שף ברגר עוזרת לחנך את העולם על החשיבות של צריכה בת קיימא. אנו שמחים לציין את Opa כ-One

". MENA’s 50 Best Restaurants awards של השנייה במהדורה מהתוכנית כחלק To Watch



שיראל ברגר בתגובה לזכייה: "מרגש מאוד לקבל הכרה ראויה ל-Opa .ארבע שנים ש-Opa פועלת ויוצרת ומשפיעה על הקולינריה בארץ וחלקים בעולם. אנו שמחים על כך שהאג׳נדה הכנה והאמיתית שלשמה התכנסנו - העצמה והאדרת ממלכת הצמחים והפטריות בעולם הקולינריה הגבוהה זיכו אותנו בפרס הזה. אני גאה בצוות שלנו ומאוד שמחה".

OPA. קציפת תפוחי אדמה, גבינת תפוח אדמה שרוף ומחמצת תפוח אדמה | צילום: סיגל סבן, יחסי ציבור

בספטמבר האחרון אופא כיכבה גם ברשימת המסעדות הכי טובות לשנת 2022 של mako, ואלה היו נימוקי השופטים: "לקרוא לה 'מסעדה טבעונית' רק בגלל שכל המנות בה עשויות מירקות ופירות מאוד ימעיט בערכה של המסעדה הזו. הדברים שהשפית שיראל ברגר עושה שם יותר מזכירים קסמים ואומנות עם אוכל".

"הגענו סקפטיים, אבל מדובר באחת הארוחות הטובות ביותר של השנה החולפת".

שפית שיראל ברגר | צילום: סיגל סבן, יחסי ציבור