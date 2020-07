View this post on Instagram

היום בסנטה יש 0 הזמנות . ב 25 שנה האחרונות אני קם בבוקר וכל הזמן שלי מוקדש לייצר חוויה שתמלא את הכיסאות האלה,באנשים שמחים שבאים לקנות רגע,זוגות שבאים לשכוח את היום הקשה ולהזכר למה בחרו אחד בשני משפחות שמגיעות מתוך סיר הלחץ היום יומי ומרגישות שוב ביחד חברים שנפגשים ומעבירים זמן ששווה מליונים וסתם ארוחות מקריות שמשמחות אנשים. בשבילי זה יותר מכסף,אני מחוייב לשמחה של האנשים האלה ובתמורה היא ממלאת אותי בעוד רצון לארח כל כוס של יין שנפגשת עם עוד כוס עושה לי באוזן צליל שאני חי ממנו,חיוכים של אנשים שטועמים אוכל שלי מחזיקים אותי שפוי ומאפשרים לי להיות אדם מלא אני אומר בכנות היום אני פשוט צריך אתכם,בואו תודה מראש תומר