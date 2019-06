מסעדת מל ומישל נסגרת אחרי 13 שנות פעילות

View this post on Instagram

Cherish those moments, when nothing in the world exists except the two of you... and your favorite meal. #acornsquash #instafood #eat #yummy #food #foodporn #foodphotography #foodgasm #foodie #veganfood #vegan #italianfood #italianblogger #italianrestaurant #vegetables #healthyfood #simplefood #telavivfood #telaviv #sousvide #sousvidenation #israeli_kitchen #chef #restaurant