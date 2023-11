לצד אנטישמיות והבעת תמיכה בפעולות המתועבות של ארגון הטרור חמאס, יש גם רגעי חסד קטנים. בעל דיינר לא יהודי, שמיקום העסק שלו לא פורסם מחשש שיימשכו לשם מתפרעים, עיטר את חלונות המקום בכרזות עם שמות ותמונות החטופים, לצד דגלי ישראל שעליהם כתוב "אנחנו ננצח" - וזכה לתמורה לא צפויה מעוקבים ברשתות החברתיות.

ג'ורדין טילצ'ן, עיתונאית ואקטיביסטית יהודייה עם מאות אלפי עוקבים, פרסמה היום (רביעי) את התמונה של המקום, שאיבד מפרנסתו ואת חלק מעובדיו בעקבות תמיכתו הבלתי מסויגת בישראל. "שעת סיפור מיטיבה", כתבה טילצ'ן בפתח דבריה בפוסט, אליו העוקבים לא נותרו אדישים כאמור.

Wholesome Story Time:



A non-Jewish man who owns a local diner has been proudly displaying Israeli flags out front as well as the posters of the hostages in his windows.



As a result, business was down 40%, 10 employees quit, and @DoorDash would no longer deliver their food. The… pic.twitter.com/K781JfG8C9 — Jordyn (@JordynTilchen) November 1, 2023

"גבר לא יהודי בעל דיינר מקומי הציג בגאווה את דגלי ישראל בחזית, כמו גם את הכרזות של החטופים בחלונותיו. כתוצאה מכך, העסקים ירדו ב-40 אחוז, עשרה עובדים התפטרו ודור-דאש (חברת משלוחים), לא תספק עוד את האוכל שלהם. העירייה גם לחצה עליו 'למתן את זה'. הוא לא הקשיב", כתבה טילצ'ן.

בהמשך הוסיפה כי היא פרסמה "על הצדיק הזה באינסטגרם שלי, והעוקבים שלי התחילו לשלוח לי כסף להוסיף לטיפ שלי בכל פעם שאני מגיעה לשם לארוחה. הלילה הלכתי. זה היה בית מלא יהודים, ששמחים לתמוך בעסקיו. כולם המתינו בסבלנות, מבינים שהם בחוסר צוות. בסיום הארוחה, בגלל העוקבים שלי באינסטגרם, הצלחתי לתת לו טיפ בסך 1,398 דולר".

רבים הגיבו לפוסט וביקשו מהאקטיביסטית לשלוח להם בהודעה פרטית איפה בדיוק הדיינר נמצא, כדי שיצליחו להגיע אליו בעצם. "וואו. זה מעורר השראה, תודה לך ששיתפת את זה", נכתב. "מדהים. זה הסיפור הכי טוב לסוף היום".