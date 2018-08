סשה ברון כהן גרם למבקר אוכל להאמין שהוא אוכל בשר אדם

A post shared by Chef Tales (@cooksandchefs) on Aug 20, 2018 at 12:17am PDT

הסדרה החדשה של סשה ברון כהן, "מי זו אמריקה", לא דופקת חשבון לאף אחד. את זה בטח כבר הבנתם. אבל בעוד הקורבנות בתעלוליו של הקומיקאי הפרוע הם בדרך כלל פוליטיקאים, אנשי ציבור או כוכבי ריאליטי חסרי מודעות עצמית, בפרק האחרון נכנס ברון כהן לזירה חדשה ומפתיעה במיוחד, זירת ביקורות האוכל.

בפרק המדובר, נכנס כהן לאחת הדמויות שחוזרות על עצמן בסדרה - אסיר לשעבר בשם ריק שרמן שמנסה להוכיח את עצמו בקריירה חדשה ועל הדרך להטריל את כל מי שהוא נתקל בו (פעם כדיג'יי במועדון לילה שמשמיע לרוקדים צלילי רצח מהכלא ופעם כצייר חובב שמצייר בהשראת חוויות הכלא שלו עם צואת אדם מפאת מחסור בצבעים). הפעם, משחק כהן בדמות האסיר שרמן שף שפתח מסעדת גורמה חדשה והזמין לארוחה את מבקר האוכל ביל ג'ילה (Bill Jilla), עורך של אתר ביקורות קולינריה אמריקאי (עליו שמענו לראשונה רק עכשיו) בשם dinnerreviews (מאז שידור הפרק האתר ככל הנראה קרס ולא הצלחנו לאתר כתבות של אותו מבקר).

הארוחה אומנם מתחילה באופן סולידי יחסית, עם קרקרים שעליהם מבחר ממרחים כמו שעועית או מרמייט, שמסמלים לטענתו חוויות שונות של שרמן מהכלא. במהרה היא עוברת למנות קשוחות בהרבה. גם המנה השנייה מוצגת כמנה עם השראה מהשהייה בכלא. שרמן מספר למבקר האוכל כי בכלא לא ניתן היה להשיג בשר עגל, ולכן הוא ביקש מאסיר להבריח לו את הבשר, מה שאילץ אותו להבריח את הבשר בתוך קונדום שהוסתר בישבנו.

כתוצאה מאותה תקרית, מספר ברון כהן למבקר האוכל, כי נוצר בשר עגל רך באופן יוצא דופן (שרוכך בזכות תנועתיו של האסיר עם קונדום העגל המוברח) וממש כך הוא הכין גם את המנה שהוגשה למבקר באותה ארוחה מפוארת, בשר עגל בתוך קונדום בטעם תות. תגובתו יוצאת הדופן של המבקר דווקא הייתה נלהבת והוא אף טען שמדובר בבשר העגל הטוב ביותר שטעם אי פעם.

אם אתם חושבים שתיאור מנה עם בשר שהוברח בישבן היה שיאה של הארוחה המשונה הזאת אתם שוגים. המנה האחרונה שהגיש ברון כהן למבקר האוכל תוארה על ידו כבשר אדם מסין, על מצע של פירה כרובית. אף היא, בהשראת מנה שהכין בין כתלי הכלא. את הבשר האנושי מסין השיג לטענתו האסיר מתכנית סינית של אנשים שתורמים את בשרם (בדומה לתרומת איברים).

תארו לעצמכם איך אתם הייתם מגיבים אילו על הצלחת שהוגשה לכם היה בשר אנושי לחלוטין? הפכו את התגובה לגמרי, וזאת הייתה הדרך בה הגיב מבקר האוכל ג'ילה למנה. לא רק שהוא טעם אחרי היסוס קל בלבד את הבשר, הוא אף נהנה ממנו מאוד (והסביר כי מדובר בבשר רך מאוד שנמס על החיך). לסיום הסאגה הוא אף נענה לבקשתו של כהן, להודות למשפחה הסינית שאת הבשר של בנם הוא סועד.

הסצנה הארוכה ומעוררת הזעזוע הזאת שיצר ברון כהן היא רק חלק קטן מהסדרה המטורפת הזאת, שכבר גרמה לאי אילו סנסציות גלובליות. כמצופה, ההתרחשות במסעדה, אף שלא באמת כללה קניבליזם, יצרה טירוף ויראלי לא קטן ברשת ובאתרי חדשות מסביב לעולם שמדווחים על המקרה וככל הנראה הציבו על מבקר האוכל עלום השם הזה זרקור שהוא בהחלט לא ציפה לקבל (כל חיפוש אחרי כתבה של אותו מבקר הוביל לדפים שכבר אינם פעילים ולאתרים מפוקפקים). למרות שאנחנו בדרך כלל בצד של המבקרים, אין ספק שזה מצחיק לראות גם את החלק המגוחך בביקורות האוכל.