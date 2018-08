ממש לא חסרים המבורגרים טבעוניים במסעדות ברחבי הארץ; יש כאלה שעשויים מעדשים או פטריות, כאלה שמשלבים חומרי גלם כמו ערמונים,ויש המבורגרים טבעוניים שמבוססים על תחליפי בשר כמו טופו או סייטן. חלקם אולי טעימים, אבל על דבר אחד אפשר להסכים בכל הנוגע אליהם - אין להם נראות או טעם של המבורגר מבשר אמיתי. מתכונים לראש השנה במטרה להעלות שלב ולהקפיץ את ההמבורגרים הטבעוניים, נכנסו למשחק המבורגרים מסוקרים במיוחד כמו האימפוסיבל בורגר בניו יורק שלא היה גוף תקשורת שלא דיווח עליו (כולל אנחנו שהרחקנו ושלחנו את השף עומר מילר לטעום לנו אותו) וההמבורגר של חברת ביונד מיט (Beyond Meat), שעוררה חתיכת באז בשוק תחליפי הבשר בארצות הברית. אנחנו נטרפנו | צילום: ריטה גולדשטיין, אוכל טוב עכשיו סוף סוף נחת לראשונה גם אצלנו בארץ ההמבורגר של ביונד מיט, שעתיד להימכר ברשתות שיווק ובמסעדות וכרגע הוא מושק במסעדת זכאים הכשרה בתל אביב. ההמבורגר מבוסס על חלבון אפונה והוא אמור להיות דומה לבשר הן בטעמו והן במראה שלו, שמייצר אפילו סוג של "אפקט דימום" שאמור להזכיר בשר צלוי. ההמבורגר של ביונד מיט נצרב אצל זכאים על גריל פחמים והוא מוגש עם מיונז טבעוני ורוטב חלפיניו, חסה, ובצל בלחמניית המבורגר עגולה. ההמבורגר מוגש לצד צ'יפס קרעים בעלות של 60 שקלים לארוחה (בתוספת הצ'יפס הנהדר של זכאים ורטבים כמו מיונז טבעוני שמכינים במקום), או 49 שקלים להמבורגר לבדו. A post shared by זכאים - בוטיק טבעוני אורגינל (@zakaimorginal) on Aug 23, 2018 at 1:15am PDT לפחות על פי חוות הדעת שפורסמו בנוגע למוצר בתקשורת העולמית, מדובר בהמבורגר טבעוני שטעמו מצליח לבלבל טועמים רבים שחשבו שהם עתידים לנגוס בקציצת המבורגר סטנדרטית לחלוטין. גם אנחנו כמובן קפצנו על ההזדמנות והגענו לטעום את הקציצה, ותנו לנו לבשר לכם שלמרות שהגענו סקפטיים, כבר עם הביס הראשון נטרפה עלינו הדעת. באופן מפתיע ביותר, כל חלק בהמבורגר הטבעוני הזה מדמה בשר כמעט באופן מדויק. ניחוח של בשר צלוי, צבע בשרי אדמדם (שככל הנראה מוענק כאן לקציצה מתמצית של סלק), מרקם של קציצה אוורירית (המרקם אינו מאה אחוז של בשר משום שהוא מעט רך יותר אבל הוא בהחלט הדומה ביותר בהשוואה לכל המבורגר טבעוני אחר בשטח), ובסופו של דבר הטעם. תאמינו לנו, כאוכלי כל - מדובר במוצר מבלבל במיוחד, שיצליח לשטות גם בחובבי הבשר. הדבר היחידי שמעורר מעט סימני שאלה בחוויה הוא טעם לוואי עדין שמזכיר לראש שעדיין לא מדובר בבשר מן החי. בשורה התחתונה, מדובר בחתיכת תופעה שלטעמנו יכולה להיות פריצת דרך של ממש בכל הנוגע לתחליפים של בשר בארץ. אם עד כה הייתה תחושה של פשרה גם בקרב טבעונים מסוימים בכל הנוגע למוצר אהוד כמו המבורגר, הקציצה החדשה של ביונד מיט (שעתידה להתמקם גם ברשתות השיווק ולהימכר להכנה ביתית וכמו כן להשתלב במסעדות רבות נוספות בארץ) היא אלטרנטיבה מדהימה ששווה לתת לה צ'אנס גם אם אתם מגדירים עצמכם כקרניבורים. זכאים. סמטת בית השואבה. 03-613-5060. כשר {title}





