עולם הקולינריה מרכין ראש: השפים סופדים לענבר גפני

אני בטוח שכל מי שהכיר אותך ושמע על האסון הנורא הזה היה חושב שזה עוד מעשה קונדס שלך ותכף עם החיוך התמידי שלך נחזור למציאות שכלום לא קרה אבל לצערי זה לא מעשה קונדס והבשורה נכונה וקשה לעיקול תמיד נזכור את החיוך התמידי והשובב שלך נוח על משכבך בשלום ענבר ויהי זכרך ברוך