View this post on Instagram

ההמבורגר המחתרתי. לחמנייה שחורה, קציצה טעימה, תפוחי אדמה וכפפות חד פעמיות שמחליפות את המפיות. #streetfood #hamburger #potatoes #blackbun #blackfood #hamburgers #burger #tlv #telaviv #instafood #instafood #foodporn #food52 #eeeeeats #eeeeeats #foodpage