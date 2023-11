את זה שענף המסעדנות בישראל הוא ענף שברירי כבר אין צורך להסביר, אבל בתוך עומס המסרים בזמן המלחמה, המכאובים, היוזמות,התרומות וההתגייסות המדהימה של הציבור, רציתי להזכיר גם את אותן המסעדות ואותם השפים, השפיות, המסעדנים והמסעדניות שדואגים לנו בשגרה לנחמה ולזיכרונות טובים. רובם דאגו גם עכשיו לחיילים שלנו ולתושבים המפונים, ועכשיו - הם צריכים את עזרתנו.

אז אולי בחוץ קצת מפחיד, ואולי בפנים התחושות מעורבות, אבל זה הזמן לצאת ולתמוך במסעדות, בטח בבית הקפה האהוב עליכם או במסעדה שתמיד רציתם לאכול בה. אחרי הכל, אוכל זו הנחמה הכי גדולה וחיוך קטן מביס גדול לא יזיק לנפש של אף אחד מאיתנו אחרי השבועות הקשים שהיו, ועוד יהיו. ואם אתם לא מרגישים בנוח ובביטחון לצאת מהבית - תמיד אפשר לפרגן מרחוק לעסק שיקר לליבכם ולהזמין משלוח הביתה.

שימו לב - כל המסעדות המצוינות בכתבה פועלות בהתאם למצב, לכן שעות וימי הפעילות עלולים להשתנות באופן תדיר. מומלץ לוודא מול כל מסעדה באופן פרטני באינסטגרם או בטלפון האם היא פתוחה לפני הגעתכם.

>> עוד דרך לעזור: כאן תוכלו לרכוש גיפט קארד דרך טאביט למסעדה האהובה עליכם, ולממש אותו כשהשקט יחזור.

דרום

לה בוריקה

העסק של עמיאל לוי ממוקם בשדרות ובימים אלה פועל על בסיס הזמנה בטלפון וטייק אווי בין ראשון-חמישי 11:00-16:30 ממושב מעגלים. אפשר להזמין מארז קציצות טוניסאיות (6 יח' ב- 20 שקלים), באגט עם קציצות (30 שקלים) או עם שניצל (35 שקלים) או אורז עם קציצות. יש אפשרות גם להזמין מגשי אירוח והכול כשר. כל הזמנה תעזור למשפחה לעבור את התקופה הקשה ותכניס פרנסה במקום עסק שלא יכול להיפתח עדיין.

להזמנות חייגו 050-2617444

לה גוטה פטיסרי, אשדוד

הקונדיטוריה האשדודית שבראשה עומדת השף קונדיטורית אורלי כץ שלמדה בדנון, דואגת להביא ניחוח צרפתי לעיר. הכל אלגנטי ונעשה ממש לפי הספר. תמצאו כאן הרבה קלאסיקות צרפתיות - גם בחלקת הקונדיטוריה וגם בחלקת הפטיסרי. אפשר להגיע ולשבת במקום ולהנות ממעט שלווה עטופה בניחוח מתקתק, לקפוץ לאסוף טייק אווי, או להזמין משלוח.

אבא הלל סילבר 11, אשדוד. ראשון-שישי 8:00-14:00

לה גוטה אשדוד קנלה | צילום: גיל אבירם, יחסי ציבור

פאט גאי, אשדוד

מזללת ההמבורגרים שכבשה את אשדוד ומציעה סמאש בורגר מעולה פתוחה כרגיל. חוץ מהמבורגרים יש גם כנפיים מצופות, קריספי צ'יקן ועוד מנות מושחתות, לבריאות הנפש, כמובן. בנוסף יש משלוחים וטייק אווי.

כנרת 51, אשדוד. ראשון-רביעי 11:30-22:30, חמישי ומוצ"ש עד 00:00. יש מקלט סמוך

מזללת Fat Guy אשדוד | צילום: גל זהבי, יחסי ציבור

זה וזאת, אשדוד

"זה", מוסד ההמבורגרים הכי מושחת בעיר חזר לפעילות במתכונת משלוחים וטייק אווי וכמוהו גם אחותו הקטנה והדי חדשה, "זאת", שמציעה פיצות מושחתות בסגנון ניו יורקי עם הבצק המצוין של הפיציולו רענן נוסל. אגב, לשומרי הכשרות שתמיד רצו לנסות פיצה פפרוני, ב"זאת" מציעים גרסה כשרה עם גבינה טבעונית.

זה: ראשון-חמישי החל מ-17:00; זאת: ראשון-חמישי החל מ-17:00, כשר

זאת - פיצרייה אשדוד | צילום: אלון ג'ורג'י, יחסי ציבור

באדאבום, אשדוד

מסעדת באדאבום האשדודית בגן העיר שמציעה מטבח ים-תיכוני איטלקי פתוחה לישיבה, למשלוחים ולטייק אווי.

הגדוד העברי 5, אשדוד. ראשון-חמישי 12:30-23:00

באדאבום | צילום: שירן כהן שי, יחסי ציבור

טורו סושי, אשדוד

טורו סושי פתחו במתכונת משלוחים וטייק אווי לכל מי שחפץ בסושי ואוכל אסייתי. בנוסף, הם מציעים סושי חינם לחיילים במדים בטייק אווי.

ראשון-חמישי 12:00-23:00

סושי טורו אשדוד | צילום: שירן כהן שי , יחסי ציבור

מסעדת עלמא, אשדוד

המסעדה הים תיכונית שנמצאת סמוך לקו החוף פתוחה לישיבה עם עסקיות בצהריים ותפריט ערב של מנות קלילות, כיפיות ופרשיות.

ראשון-שבת 12:00-21:00. יש מרחב מוגן

עלמא | צילום: שירן כהן שי

סנדרה, אשדוד

קונדיטוריה צרפתית משפחתית וקטנה של הקונדיטורית סנדרה זפרן ובעלה לורן. תמצאו כאן הרבה קינוחים שדומים למקור כמו סברינה בסגנון של פעם, מילפיי, פחזניות ועוד מגוון נוסף. האווירה אינטימית ומשפחתית וניתן גם עכשיו לשבת במקום, או להזמין משלוח ברחבי אשדוד.

ראשון-שישי 8:00-16:00

רוטשילד 30, אשדוד

בית הקפה רוטשילד 30 פועל בימים אלה במתכונת מצומצמת עם תפריט אוכל שקל לאהוב, אבל הכל נעשה בהקפדה יתרה והמנות שיוצאות מהמטבח אלגנטיות ביותר ועושות הרבה חשק. תמצאו כאן כריכים, סלטים, פסטות טריות, ומנת פנקייקים הולנדים אחת, ששווה לבוא רק בשבילה! (אפשר גם במשלוח כמובן).

ראשון-חמישי 7:00-16:00, שישי עד 14:00

מסעדת רוטשילד 30 אשדוד | צילום: גל זהבי, יחסי ציבור

פנינה פאי, אשדוד

קונדיטוריה ששמה הולך לפניה, הרבה הודות לקרואסון הפיסטוק ששיגע את המדינה. בימים אלה פנינה פאי יצאו לשיפוצים, אבל הם ממשיכים לפעול במתכונת טייק אווי ומשלוחים מרחוב הציונות 15, אשדוד. יש גם מעט מקומות ישיבה.

ראשון-חמישי 7:00-19:00

פנינה פאי | צילום: פוניה, יחסי ציבור

סוויטס, אשדוד

סוויטס הוא המקום לכל חובבי המתוקים באשר הם. תחת קורת גג אחת תמצאו מגוון עוגיות מושחתות במיוחד במילויים וטעמים שונים, קרפים, קרואסונים, שייקים מתוקים ועוד. בקיצור, חגיגת סוכר. בימים אלה הבעלים הוקפץ למילואים אבל העסק משתדל להמשיך ולתפקד והוא פתוח גם לישיבה וגם למשלוחים, ואם אתם לא תושבי האזור זו הזדמנות מצוינת לפנק חברים או משפחה מהאזור במשלוח שיגיע עד ביתם.

"אשדוד בתפריט"

באשדוד פועלת אפליקציית "אשדוד בתפריט" שמרכזת שלל מקומות בעיר עם אופציה להזמנת משלוח או טייק אווי. בין העסקים: פיצה בלה, פיתה בסטה, דודו אוטמזגין, קפה מילנה, בראנצ'וס ועוד.

לאפליקציה

ניחוחות חיים, נתיבות

הקונדיטוריה ששמה את נתיבות על מפת המאפים, ניחוחות חיים, פועלת בימים אלה במתכונת מצומצמת. התפריט קטן מהרגיל אבל הצוות עומל על כל מאפה, עוגה ופחמימה שיוצאת מידיו באותה אהבה והשקעה, אז הכל טעים, ממש כמו בשגרה.

חמישי 8:00-15:00, שישי 7:00-13:30. בשאר הימים, ראשון-רביעי ניתן להזמין משלוח או טייק אווי בין השעות 8:00-14:00 בטלפון 0722503933

ניחוחות חיים נתיבות | צילום: ריטה גולדשטיין, mako אוכל

פינת הבילויים, גדרה

בית מאפה המתמחה בלחמי מחמצת ללא שמרים או סוכר, ושלל מתוקים מקמח כוסמין. בימים אלה מרבית הצוות שלהם במילואים אך הם דואגים לפתוח במתכונת מצומצמת ועם הימים להגדיל את מבחר התפריט לטובת הלקוחות.

ראשון-שישי 8:00-12:00

טרנקילו אסאי, גדרה

פינה אקזוטית קטנה בגדרה שמציעה קערות אסאי וסמודי בוולס מושקעים ואסתטיים, שייקים ואווירה מרעננת. כחלק מהמאמץ המלחמתי הם תורמים 5 שקלים על כל קערת אסאי שנרכשת לכוחות הביטחון או לתושבי העוטף.

ראשון-חמישי 9:00-23:00

או לה לה, באר שבע

בית הקפה הנהדר "או לה לה" בבאר שבע פועל כרגיל עם תפריט עשיר, צבעוני וכיפי. תמצאו בו מגוון סלטים, ארוחות בוקר שכוללות ביצים עלומות, שקשוקות ועוד, ומנות צהריים וערב חלביות כמו פסטות ודגים. בערב האווירה אסקפיסטית יותר, בדמות בר יין.

ראשון-שבת 9:00-21:00



או לה לה מילפיי | צילום: ג'רמי יפה, mako אוכל

טרה ז'ולי, באר שבע

טרה ז'ולי היא הקונדיטוריה הצמודה לאו לה לה ושייכת לאותם הבעלים, נוי ברבי. המאפיה ממשיכה לפעול כרגיל - עם קינוחי ויטרינה מרשימים ומאפים מדופפים וטעימים.

ראשון-שישי 9:00-17:00

טרה ז'ולי בשיכון ד' באר שבע | צילום: גליה אבירם ושירן כהן

קייטרינג 4 גבינות

העסק המשפחתי של משפחת דסקל פעל מתוך קיבוץ נחל עוז וכרגע לא רק שהוא מושבת וכל האירועים מבוטלים, הסחורה הולכת לפח, המשאיות עומדות מחוררות וציוד מטבח שעולה מאות אלפי שקלים יצא מכלל שימוש. משפחת דסקל מחפשת מטבח חדש שבו תוכל להפעיל את הקייטרינג שלה ביום של אחרי כדי שתהיה להם תקווה לאפשרות של התחלה חדשה.

רוצים לעזור? פנו ללואיס 054-3314402

ג'ירף

מסעדות רשת ג'ירף פתוחות למשלוחים ואיסוף עצמי. אלו מסעדות הרשת שגם פתוחות לישיבה במקום: ג׳ירף אילת - כל היום, ג׳ירף דרורים - כל היום, ג׳ירף חיפה - בצהרים, ג׳ירף רמת החייל - כל השבוע בצהרים ובשישי גם בערב.

השוק של פרנצ'סקה

מותג הרטבים של השפית אפרת מונסטירסקי ממשיך לפעול גם בימים אלה והם ממשיכים להיות מיוצרים בדרום, בישוב שליד אופקים ואפרת תשמח לכל הזמנה ולכל מכירה על מנת להמשיך לקיים את העסק. מדוברבעסק בוטיקי קטן שמייצר רטבים מיוחדים מאוד, גלייזים, תערובות תיבול, ממרחים ומלחים בטעמים שונים, כל צנצנת מכילה את הקסם האישי ואת הידע המקצועי של אפשרת שפיתחה את המוצרים שלה לבד.

מבחר הרטבים והמוצרים שניתן להזמין מפורט באתר, שבו גם אפשר לבצע את ההזמנה. אפשר גם לפנות לאפרת בוואטסאפ: 052-5608499

הדינרים בית של חריף

יאיר דינר, בעלים של המותג "הדינרים" מגדל ומייצר במושב פרי גן שבדרום. כיום הוא כמו כל בעלי העסקים והמגדלים נלחם על קיומו והוא מחכה להזמנות שלכם שיכולות לסייע לו לעבור את התקופה הקשה. יאיר מגדל פלפלים חריפים מהם הוא מייצר מיני רטבים וממרחים מיוחדים. בנוסף ניתן להזמין מעל 150 זנים של זרעים ושתלים של פלפלים חריפים שתוכלו לגדל לבד בבית וגם פלפלים מיובשים ופלפלים כבושים.

את ההזמנה אפשר לעשות באתר או בטלפון 052-3244448

הדבש של עידו, קלחים

משק חקלאי לאבוקדו ומכוורת משפחתית במושב קלחים שבנגב המערבי. העסק המשפחתי של עידו ואשתו מציע דבש נהדר, "הדבש של עידו", שנעשה בעבודת יד בשיטה המסורתית וללא מיכון. הדבש לא מחומם על מנת לשמור על כל ערכיו התזונתיים ובנוסף במכוורת מקפידים לשמור על רווחת הדבורים כעקרון מנחה בעבודה.

ניתן לתמוך ולהזמין ממגוון מוצרי הדבש ומוצרים נוספים עד הבית דרך האתר.

משק פתורה, שדה משה

מרבית עובדי משק פתורה הם מאזור הדרום, ובימים אלה הם היו חייבים לשוב לעשייה כיוון שעונת המסיק החלה. האתר של משק פתורה ממשיך לפעול וניתן לרכוש בו את שמן הזית המצוין שלהם שזכה בפרסים ושלל מוצרים נוספים. בכל קניה נתרמים כ-10% לחיזוק העורף וכוחות הביטחון.

אתר משק פתורה

צפון

מרעה גולן, רמת הגולן

אגודת מרעה גולן כוללת 10 משקי בקר ישראלי מקומי, שנולד וגדל ברמת הגולן, חי במרחב הטבעי שלו ונהנה ממרעה איכותי ותזונה נאותה – ללא אנטיביוטיקה מניעתית וזרזי גדילה אנטיביוטיים. הם מחזיקים גם בתו האיכות של חי בריא ומקדמים צריכה אחראית, בריאה, מוסרית וחברתית של מזון מן החי, דבר שלצערנו עדיין די נדיר בישראל.

שבועיים לפני תחילת המלחמה הצטרף למרעה גולן גם משק שמגדל כבשים והם מציעים כרגע גם בשר טלה. בימים אלה הם מציעים משלוחים לאנשים פרטיים לערים תל אביב, רמת גן, גבעתיים, נס ציונה וראשון לציון, ובנוסף יש משלוחים לרכישות מרוכזות של 100 ק״ג ומעלה לקהילות וקבוצות רכישה בכל רחבי הארץ.

לאתר של מרעה גולן

קייטרינג מוצרלה

משה כהן, הבעלים של הקייטרינג המצליח והנהדר "מוצרלה" מעפולה לא יכל לשבת ולנוח מאותה שבת שחורה וישר יצא לעזור ולתרום בכל מה שיכול. מאז תחילת המלחמה הוא מסיע חיילים מצפון לדרום ונסע במשך ימים לאזור העוטף, כל יום מעפולה, דאג באוכל ובכל מה שאפשר דרך ציוד הקייטרינג - רכבי קירור, מטבח פעיל וציוד לאריזה. כמובן שביום שבת בוטלו בבת אחת כל אירועי הקייטרינג ועכשיו הוא חוזר לפעילות במקביל להמשך התרומה למאמץ המלחמתי.

הקייטרינג חלבי, ומציע גם מגשי אירוח נהדרים ומפתים. יתאים גם לאירועים קטנים כמו בריתות, עלייה לתורה, חתונות מצומצמות וכו׳.

לאינסטגרם, הזמנות ושאלות

קפהדרציה, כפר תבור

בית הקפה נפתח במתכונת רגילה - מהבוקר ועד הערב. בנוסף לאירוח הרגיל, הם דואגים לבשל לחיילים בצפון ולשלוח אוכל למשפחות אבלות.

רותס, עכו

המסעדה הכשרה חוזרת לפעילות ב-1.11, בהתאם להוראות פיקוד העורף. אולמות האבירים הצמודים למסעדה ישמשו כמרחב מוגן במקרה הצורך.

ראשון-חמישי 12:00-23:00, שישי 12:00-16:00

צילום: גלעד הר שלג, יח"צ

טראק במושבה, אלונה

הפוד טראק הנהדר באלונה הרחיב בימים אלה את פעילותו לשעות הלילה כדי לתת מענה לכוחות הביטחון שנמצאים בסביבה. הטראק ידוע בכריכי הבשר שלו, עם נקניקים מעולים, ובנוסף יש מאפים, מיצים, שתייה חמה ועוד. תושבי הדרום, חיילים וכוחות הביטחון מוזמנים ליהנות ממשקאות חמים בחינם, ומ-50% הנחה על התפריט כולו.

ראשון-חמישי ושבת 7:00-3:00 (בלילה); שישי 7:00-16:00

מטרלו, רמת הגולן

מטרלו מתנהלים בזהירות ברמת הגולן אבל דואגים גם לנפש, עם הקרואסונים הכי משובחים באזור. המבחר מצומצם אבל אולי טוב שכך כי ממילא קשה להחליט ולבחור שם. בטייק אווי בלבד.

שעות הפתיחה משתנות ומתעדכנות בעמוד האינסטגרם של מטרלו בהתאם למצב

מטרלו - המאפייה ששמה את עין זיוון על המפה | צילום: ניצן לנגר, mako אוכל

קורון, קיבוץ לוחמי הגטאות

מאפיית קורון הנהדרת פתוחה במתכונת טייק אווי ומשלוחים ליישובים סביב: עכו, עין המפרץ, נהריה רגבה ועוד. יש מאפים מתוקים ומלוחים עם בצק מופלא, כריכים וכריכי "קורונסון" (בקרואסון במקום בלחם) ועוד.

חיילים, אנשי מד"א ושוטרים מוזמנים לקפה ללא עלות.

ראשון-שישי 9:00-14:00

קורון פטיסרי מאפים | צילום: אריאלה אפללו

פרסקה פיצרייה נפוליטנית

הפיצרייה הנפוליטנית מהמובילות בארץ, ובטח בצפון, פתוחה בימים אלה במתכונת טייק אווי עם התפריט הרגיל, מקווים ומתכננים לפתוח את המקום לישיבה בשבוע הבא, בהתאם למצב כמובן.

קיבוץ אפיקים. שני-חמישי ושבת 18:00-22:00. יש מרחב מוגן ליד המסעדה

פרסקה | צילום: צילום פרטי

סמסם, קדמת צבי, רמת הגולן

בית המאפה סמסם שנמצא במושבה קדמת צבי ממשיך לפעול וטוב שכך, כי מדובר באחד מהמקומות הכי קסומים באזור. התפריט די קטן אבל מדויק, טרי וטעים וכולל מאפים טריים, מספר כריכים, סלט וכמה קינוחים.

רביעי-שישי 8:00-14:30. יש מקלט ציבורי סמוך

סמסם, מושב קדמת צבי | צילום: אפרת מוסקוביץ

מולאן פטיסרי, רמת הגולן (מושב יואב)

בית הקפה והקונדיטוריה המיוחדת והנהדרת שנמצאת במתחם באיי גאלי למול נוף הכנרת חזרה לפעילות. התפריט נשאר כמעט אותו הדבר, מלא בדברים טובים - מאפים מעניינים, סלטים, עוגות, עוגיות ועוד.

שלישי-שבת 9:00-13:00

מולאן פטיסרי טארט פיסטוק | צילום: ריטה גולדשטיין, mako אוכל

זוזה פטיסרי, קיבוץ כנרת

זוזה פטיסרי פתוחה כרגיל בפינתה הפסטורלית והנעימה. יש מבחר של כריכים טריים, מאפים מתוקים ומלוחים, קישים, קינוחי וטרינה, עוגות יום הולדת, עוגיות ועוד.

ראשון - חמישי 8:00-16:00. יש מרחב מוגן

ליבי פטיסרי, יקנעם המושבה

פתוחים כרגיל כולל לישיבה במקום עם שלל מאפים מתוקים ומעניינים כמו קוביית במבה נוגט, גלגלבי - מאפה קרואסון עגול במילוי קרם מלבי ועוד, מאפים מלוחים, כריכים מלחמים שנאפים במקום, סלטים ועוד.

ישנו גם שירות משלוחים שמשלח לערים ויישובים באזור.

שני-חמישי 7:30-14:30; שישי 8:00-14:30

אגדת לחם, גשר הישנה

פתוחים לישיבה, משלוחים וטייק אווי עם תפריט מגוון - בורקס גבינות ומנגולד, סלט קינואה, כריכים, ירקות בתנור, וגם המאפיה של אגדת לחם ממשיכה לפעול - עוגות שמרים בגלים אישיים ומשפחתיים, חלות, פוקצ'ות' לחמי מחמצת ועוד.

פתוחים 8:30-14:30; שישי 8:30-13:30

אגדת לחם קיבוץ גשר מאפה קינמון | צילום: ריטה גולדשטיין, mako אוכל

ארתור קפה, המושבה כנרת

בפינה אסקפסיטית למדי, עם נוף לכנרת הכחלחלה והרי הגולן, עגלת הקפה ארתור ממשיכה לפעול במתכונת מצומצמת. אפשר להסתפק כאן גם בקלות רק בכוס קפה ולהנות מהנוף לכנרת ולהרי הגולן. חיילים ומפוני הדרום והצפון מוזמנים לקפה חינם.

כל ימות השבוע 9:00-16:00. בחצר כנרת, שצמודה למקום, יש מרחב מוגן

ארתור קפה | צילום: ערן פאר

עגלת הקפה קטיפינה, נווה אטי"ב

פתוחים בסופ"שים בלבד עם תפריט מצומצם וקליל. חיילים מוזמנים לשתייה חמה ללא עלות.

שישי ושבת 9:00-14:00

קטיפינה, עגלת קפה בטבע | צילום: עדן לאה לרר

לה פטיט פריז, עין יעקב

מאפים וקינוחים מיוחדים בעבודת יד אותם מכינות שיראל והודיה, צמד קונדיטוריות שהתמחו אצל אסטלה. שעות וימי הפעילות משתנים, ניתן להתעדכן בעמוד האינסטגרם.

כשר בהשגחת הרבנות נהריה

תל אביב והמרכז

נאיפה, תל אביב

מסעדת נאיפה של השפית נאיפה מולא חוזרת לארח, ותפעל בימים ראשון-שישי מ-18:00 עד 24:00. יש מרחב מוגן.

להזמנת מקומות

צילום: אסף קרלה

היבה, תל אביב

מסעדת היבה של שף יוסי שטרית פותחת מחדש את דלתותיה אחרי חודש שבו לא פעלה במתכונתה המקורית. במקום זה, שטרית וצוות המסעדה בישלו לחיילים ומפונים ברחבי הארץ והכינו פריסות למילואימניקים. כעת הם חוזרים במתכונת הרגילה של תפריט טעימות וחוויה ייחודית ומוקפדת. בימים כאלה המרחב בהיבה יכול לספק אסקפיזם נחוץ, ולמי שמצליח לשמור על אופטימיות ומחפש אחר מסעדה שתתאים לאירוע מיוחד שיש על הפרק - זה המקום. ניתן ומומלץ להזמין מקומות מראש, ואל דאגה - יש מרחב מוגן במסעדה.

אנו כואבים את כאבו של השף התפעולי ניר דלס, שבני משפחתו חטופים בעזה: אגם, גל וטל גולדשטיין-אלמוג. נדב האב וים הבת הבכורה נרצחו. יהי זכרם ברוך.

במרכז המסעדה הוצב שולחן ערוך, שממתין לשובם של המשפחה ושל שאר החטופים. אנו מקווים ומתפללים לכך ביחד עם ניר וצוות המסעדה.

מסעדת היבה | צילום: עמית גירון, יחסי ציבור

אנטיליה - בר יין ופסטה, יפו

אחרי חודש שבו הייתה סגורה, מסעדת אנטיליה (בת שלושה חודשים בסך הכל) חזרה לחיים בעזרת התגייסות של בני המשפחה בניהול, שטיפת כלים וכל מה שצריך. הבעלים בכלל נמצא במילואים. במקום מגישים פסטות שמכינים במקום ושלל יינות, והכל עכשיו במחירים מיוחדים. יש מרחב מוגן.

אנטיליה. רבי פנחס 4, יפו

סילו, חולון

ב-15.11 נפתחת המסעדה לציבור הרחב לראשונה מאז תחילת המלחמה. שעות הפעילות יהיו מלאות: 12:00-23:00, ובסופי שבוע בראנץ' (שישי 8:00-12:00, שבת 9:00-12:00).

יש מרחב מוגן.

להזמנת שולחן

בראנץ' סילו | צילום: גיא צמח, יחסי ציבור

מרלוזה, שוק הכרמל תל אביב

מסעדת הדגים המוצלחת בשוק הכרמל של יוצאי מחניודה וטאיזו, חוזרת לפעילות בשעות הצהריים בשלב זה. עם תפריט מצומצם, אבל עדיין טעים מאוד.

קפה פופולר, תל אביב

קפה פופולר פתחו מחדש את קומת המסעדה עם המנות האהובות והטעימות של השף אבי ביטון, כל ערב החל מ-18:00. בשלב זה קומת הבר סגורה.

85/15, תל אביב

המסעדה הקלילה והאהובה 85/15 שבה לפעילות. המקום מצליח לייצר גם בימים אלה אווירה נעימה ומשוחררת, וכמובן להוציא מנות טעימות ומנחמות כבימים רגילים, אבל עם תפריט מצומצם יותר. בנוסף, אפשר לקחת טייק אווי או להזמין משלוח בוולט.

פתוחים בכל ימות השבוע. יש ממד צמוד, בבניין המסעדה.

יפו-תל אביב, תל אביב

מסעדת יפו-תל אביב של השף חיים כהן שבה לפעילות עם תפריט כמעט ומלא. פתוחים באמצע השבוע לצהריים וערב, בשישי לערב ובשבת לצהריים. ניתן להזמין מקומות מראש.

פורט סעיד, תל אביב

אייל שני בישל למשפחות מהעוטף במסעדת דבורה ועכשיו הוא חוזר לבשל לתל אביבים באחד הלוקיישינים האהובים עליהם - פורט סעיד. יש מרחב מוגן ליד.

צ'יקטי והאחות הספרדית (הדי חדשה) ורמטוריה

שתי המסעדות חוזרות במתכונת כמעט ורגילה: בצ'יקטי, עם המנות האהובות והטעימות שהמסעדה יודעת לספק וגם באותה האווירה, פתוחים כל יום למעט שישי כרגע ויש גם אפרטיבו עם 30% הנחה על התפריט בין השעות 17:00-19:00 באמצע השבוע. בסופ"ש הבראנצ'ים ממשיכים.

גם הוורמוטריה פתוחה באופן דומה, התפריט נשאר כמעט כרגיל ואפילו יש קצת ספיישלים. בהתאם למצב הקדימו את שעת הפתיחה לשעה 16:00 בכל ימות השבוע למעט שישי (סגור), ועד השעה 18:00 יש ורמוטיבו עם 30% הנחה על התפריט, ובראנץ' בשישבת.

קפה אירופה, תל אביב

אחרי שהפעילו מתחילת המלחמה חמ"ל אוכל ענקי, קפה אירופה חוזר לתת הפוגה למי שחפץ בכך. אוכל טוב שמתאים עם יין או דרינק אחר ואווירה משחררת. כל ערב החל מ-19:00.

לחם יין

אחרי שהכינו מארזי אוכל ללוחמים, לצוותים רפואיים ולמשפחות המפונים מדרום וצפון הארץ, זה הזמן להגיע ולפרגן בחזרה ללחם יין ביהוד וליהנות מאוכל טעים ושירות מצוין.

דרך החורש 4, יהוד. שעות פעילות: 12:00-16:00, שישי 08:00-15:00; בייקרי: ראשון-חמישי 07:00-16:00, שישי 07:00-15:00

צילום: אנטוליו מיכאלי

לוצ'יאנה, גבעתיים

מסעדת לוצ'יאנה האיטלקית חזרה לפעילות עם התפריט הקבוע שמתאים לכל המשפחה. יש ישיבה במקום וגם טייק אווי ומשלוחים בתן ביס ובוולט והם מקבלים גם סיבוס.

יש מרחב מוגן קרוב

בר איטליה (נתניה), קפה נאפו (קריית אונו) ופומו (רמת החייל)

קבוצת המסעדות האיטלקיות בהובלת שף שחר ברנע נפתחת במתכונת מצומצמת לאירוח קהל במסעדה תוך הקפדה על נהלים ומרחב מוגן. בנוסף, בימים ראשון-חמישי 15% הנחה על כל התפריט בין השעות 12:00-18:00 (תקף בישיבה במסעדה) ויש גם 15% הנחה בטייק אווי במהלך כל השבוע.

אורבי קפה

בית קפה חדש שנפתח לפני חודש לערך ברביעיית פלורנטין, הפינה החדשה והמשגשגת של השכונה. את בית הקפה מנהלים 3 חברים שבאופן מעט אבסורדי, עלו מרוסיה בעקבות המלחמה כדי לקבל כאן שקט ולהביא עימם את תרבות הבראנצ'ים הבינלאומית שמאפיינת את מוסקבה. הם מביאים ניחוח רענן לעיר וסגנון שונה שמעמיד אנשים בתור למקום, וגם עכשיו הם מארחים בשעות הבוקר, ובשעות אחר הצהריים מבשלים לחיילים.

ראשון-חמישי 10:00-15:00; שישי-שבת 10:00-16:00. יש מרחב מוגן בסמוך למקום

קלארו

השפים רן שמואלי וטל פייגנבאום יצרו תפריט עשיר, מנחם ונחוץ שמצליח לשמור עדיין על העונתיות שמאפיינת את המסעדה. המסעדה פתוחה לישיבה גם בשעות הצהריים וגם בשעות הערב.

ראשון-שבת 12:00-16:30; 17:30-22:00. במסעדה ישנו מרחב מוגן.

ג'יארדינו

אחרי שהתגייסה לספק אוכל חם למפונים ולמשפחות שכולות, המסעדה בהובלת שף בר צנגר במלון דה ג'אפה מתחילה חזרה איטית לשגרה ומציעה 20% הנחה על כל התפריט שלה, כולל משקאות אלכוהוליים כל יום בשעות 18:30-20:30.

ג'יארדינו במלון דה ג'אפה | צילום: אנטולי מיכאלו, יחסי ציבור

אלון שבו

מזל שעדיין יש פחמימות טובות בעיר, כי אין נחמה גדולה מזו. אלון שבו ממשיך להפעיל את שתי החנויות שלו, גם זו הוורדרדה בפלורנטין וגם זו הכחלחלה בשנקין. התפריט קיים במלואו ואפילו יש כמה ספיישלים. אפשר לשבת במקום, לקחת לטייק אווי או להזמין משלוח לאחת מ-40 נקודות בארץ. עד הסופ"ש הקרוב (27.10) המשלוח ללא עלות עם הזנת קוד הקופון israel בהזמנה באתר.

שתי החנויות פתוחות: שני-שישי 09:00-15:00. יש ממ"דים

נבחרת מאפים חדשים. אלון שבו שינקין | צילום: צילום פרטי, אוכל טוב, mako

טריגר והאחות החדשה ג'אנגו

מסעדת הבשרים המצויינת טריגר פועלת עם התפריט הקבוע והמצוין שלה שכולל נתחי בשר נהדרים כולל פירה רובושון כתוספת חובה, סלטים, ראשונות בשריות ועוד מנות מעניינות. מעבר לכך, המסעדה הרחיבה את שעות הפעילות שלה גם לשעות הצהריים, ומציעה משלוחים דרך אפליקציית וולט. יש קומה תת קרקעית במסעדה שמשמשת כמרחב מוגן.

בנוסף, הקבוצה הייתה עתידה לפתוח ב10.10 מסעדה חדשה - ג'אנגו, שדומה לסניף מזללת ההמבורגרים שבראשון לציון, אבל זו גרסה יותר "מסעדתית" שכוללת לא רק המבורגרים אלא גם מספר נתחים, מנות ראשונות וסלטים. לאור המצב ולאחר התלבטויות המסעדה נפתחה רשמית לישיבה ולמשלוחים לפני מספר ימים.

יש קומה תת קרקעית במסעדה שמשמשת כמרחב מוגן.

ג'אנגו מבית טריגר | צילום: אמיר מנחם, יחסי ציבור

אנימאר

החל מהיום אנימאר חוזרת להעניק שפיות בלוקיישן הייפייפה שלה מול הים עם תפריט מצומצם ומנחם המותאם לישיבה או לאיסוף עצמי.

ראשון - שבת 12:00-19:00. ניתן להזמין מקומות דרך הלינק באינסטגרם או בטלפון 03-5759060

*יתכנו שינויים בהתאם למצב

אנימאר - הנחת שקיעה | צילום: אוהד קאב, יח"צ

הלנה

למרות שבמונחי המלחמה, כל מה שהיה לפני נחשב ישן, הלנה עדיין נחשבת עוד איכשהו מסעדה חדשה יחסית בעיר. גיא גמזו שף המסעדה פותח אותה עכשיו מחדש, שוב, עם תפריט כמעט מלא ואווירה ספרדית מרעננת.

ראשון-חמישי, שבת 17:00-23:00

מסעדת הלנה. פינצ'וס ומונטדיטוס | צילום: אפיק גבאי, יחסי ציבור

פאט אנד פאף

פאט אנד פאף שהחייו את כיכר מסריק עושים זאת גם עכשיו ופתוחים לישיבה (בנוסף לטייק אווי ומשלוחים בוולט). התפריט נשאר כשהיה, מגוון ומגרה.

ראשון-שבת 7:00-15:00

פאט אנד פאף. ויטרינה אטרקטיבית | צילום: ניצן לנגר, אוכל טוב, mako

תרצה בר יין

בר היין של קבוצת OCD בפלורנטין חוזר לפעילות עם אוכל ויין שכנראה ישכיחו לרגע את כל מה שקורה מסביב. יש אפשרות להזמין מקום לסיט של שעה 18:00 דרך אונטופו ולאחר מכן הישיבה על בסיס מקום פנוי.

ראשון-חמישי 18:00-21:30, לפי המצב השעות יורחבו. יש מרחב מוגן בחדר המדרגות בבניין הצמוד

תרצה בשוק לוינסקי | צילום: חיים יוסף, יחסי ציבור

צייט פור ברוט

המאפייה הברלינאית שהעמידה הרבה ישראלים בתורים טרום המלחמה חוזרת לפעילות עם תפריט רגיל בישיבה במקום, במשלוחים או בטייק אווי. השמועה אומרת שה"שנקה", הגרסה שלהם לעוגת שמרים, היא בגדר חובה.

ראשון-שישי 8:00-17:00

מבחר מאפים מלוחים ומתוקים | צילום: אמיר מנחם, יחסי ציבור

6 במאי

בית הקפה בכיכר דיזינגוף שמוכיח פעם אחר פעם שגם בריא הוא לא פחות טעים, ממשיך לפעול במתכונת רגילה. יש גם משלוחים וטייק אווי.

ראשון-שבת 8:00-21:00. יש מרחב מוגן

נולה אמריקן בייקרי

תאהבו את ביידן או לא, האוכל עם הקריצה האמריקאית של הנולה אמריקן בייקרי ממשיך כרגיל וזו עוד בשורה משמחת. יש גם משלוחים וטייק אווי.

ראשון-שבת 8:00-16:00. יש מרחב מוגן סמוך

לולה מרטין

המסעדה נפתחת מחדש ומציעה ארוחות חמות בחינם לאנשי צה"ל וכוחות הביטחון: "בתוך תקופה לא פשוטה, אנחנו מוצאים כוח באחדות ובעוזרה המתחזקת. לאחר 20 ימים בהם היינו סגורים ועמוסים במשלוחי אוכל חם לחיילי צה"ל, לכוחות הבטחון ומפוני העוטף החלטנו לפתוח שוב לראות אפשרות לשגרה ולספק אוויר חשוב לכולנו. אנו מזמינים את חיילי צה"ל וכוחות הביטחון לובשי מדים לארוחה חמה ללא תשלום".

אבא אבן 10, הרצליה פיתוח

מסעדות גרקו

גרקו בהרצליה, קריית אונו ותל אביב (אזורי חן) חוזרות במתכונה שקטה ואינטימית לישיבה, משלוחים וטייק אווי. בנוסף, גם המעדנייה באזורי חן משיכה לפעול.

ראשון-שבת עד 22:00 ועל פי ההנחיות. יש מרחב מוגן סמוך

גרקו הכשרה | צילום: אנטולי מיכאלו, יחסי ציבור

טאיזו

לאחר למעלה משבועיים של עשייה בלתי פוסקת, בהן מסעדת טאיזו הפכה לחמ"ל כשר שבישל לחיילים ללא הפסקה, המסעדה חוזרת לפעילות. התפריט קטן יותר אבל על הטעם יהיה קשה להתווכח.

ראשון-חמישי, שבת 12:00-15:00; 17:00-21:30; שישי 17:00-21:30

המסעדות הכי טובות - טאיזו | צילום: אנטולי מיכאלו

בית תאילנדי וקאב קם

קבוצת בית תאילנדי חוזרת לשגרה ופותחת מחדש את מסעדת בית תאילנדי כל יום מ-12:00 עד אחרון הלקוחות ואת מסעדת קאב קם מ-16:00 עד אחרון הלקוחות. כמו כן בית תאילנדי ממשיכה בשירות איסוף עצמי ומשלוחים (הזמנות באתר או טלפוניות).

קאב קם Kab Kem - לינקולן 11 תל אביב 03-6889960; בית תאילנדי - בוגרשוב 8, תל אביב 03-5178568

פאסטל

פאסטל החגיגית והאלגנטית חוזרת בימים אלה דווקא עם תפריט עסקיות צהריים, אהבנו!

שני-שבת 12:00-16:00, ואולי בקרוב גם בערב. יש מרחב מוגן

קינוח חלב ודבש פאסטל | צילום: חיים יוסף, יחסי ציבור

שילה

מסעדת שילה בישלה לחזית בתחילת הלחימה וכעת היא חוזרת לפעילות, החל מהיום ב-18:00 עם 80% מהתפריט.

שני-שבת 12:00-23:00. יש מקלט בבניין ומקלט ציבורי בחניון ארלוזורוב במרחק תיקני.

המסעדות של שף מוטי טיטמן: ג'ונז תל אביב, ג'ונז פיצה בר קריית אונו ומלגו ומלבר

מוטי ישוב בקרוב לפתוח את המסעדות שלו ולהעניק אספקיזם: תושבי קריית אונו והסביבה שכבר הספיקו להתאהב בג'ונז פיצה בר יוכלו לשוב ולהנות מהמקום החל מה-1 לנובמבר. התפריט אמנם מצומצם יותר, אבל מניסיון - צמצום אופציות הבחירה יכול לבוא דווקא לטובתכם, כי מאוד קשה להחליט גם ככה.

גם בר הג'ונז בפלורנטין ישוב לפעילות ב-1 לנובמבר עם דרינקים שישכיחו קצת את מה שקורה בחוץ ותפריט מצומצם.

מילגו ומילבר ישוב ב-6 לנובמבר עם תפריט קטן מהרגיל, אבל מדויק וטעים שמוטי דאג להרכיב.

ג'ונז פיצה בר של מוטי טיטמן | צילום: בר כהן, יחסי ציבור

מנרה

במשך שבועיים מסעדת מנרה בישלה יחד עם מתנדבים רבים אלפי מנות לחיילים בחזית וכעת היא חוזרת לפעילות עם תפריט מותאם למצב ונוף לים הכחול הנשקף מחלונות המסעדה.

ראשון-חמישי 12:00-22:30; שבת החל מ-19:30. ניתן גם להזמין מקומות דרך עמוד האינסטגרם

מסעדת מנרה | צילום: אסף קרלה, יחסי ציבור

גוצ'ה

שני הסניפים ( דיזנגוף ורמת החייל) שבים לפעילות עבור כל חובבי פירות הים, עם תפריט מצומצם, משלוחים וטייק אווי.

ראשון-שבת 12:00-22:00. יש מרחב מוגן סמוך

ארוחת ילדים גוצ'ה | צילום: מתן כץ, יחסי ציבור

השובך

בית קפה ומעדניה, השובך, שבמזרח תל אביב, נפתח בימים האחרונים לטובת מי שרוצה להתאוורר. אפשר לשבת במקום או לקחת טייק אווי מתפריט בית הקפה או המעדניה. על תפריט האוכל שכולל פיצות מטאבון אבן, סלטים, כריכים ופלטות מזטים ושאר דליקטסים, אחראי השף שחר לוי, שבימים אלה משרת במילואים, אבל משגיח על המטבח מרחוק.

ראשון-שישי 8:00-14:00

השובך-קרוק מאדם פלורנטין | צילום: אפיק גבאי, יחסי ציבור

קלמטה

מסעדת קלמטה שנמצאת בכיכר קדומים ביפו העתיקה פתוחה עם מנות נהדרות מהמטבח היווני, ונוף גלים כחלחל.

ראשון-רביעי, שבת 11:00-17:00; חמישי-שישי 12:00-20:00

קלמטה | צילום: בועז לביא

כריסטוף סלון יין

סלון היין שכבש את ה"פלורנטינאים" ממשיך לפעול, עם הרבה יינות בכוסות או בבקבוקים ומנות קנות ליד - צלחת גבינות או שרקוטרי, ברוסקטות, ארטישוק ולאבנה ועוד. גם בימים מאתגרים אלו ואולי דווקא יותר חשוב מתמיד - מציעים במקום 20% הנחה על הכל עד השעה 19:30.

ראשון-חמישי החל מ-18:00, שישי צהריים 12:30-17:00. יש מקלט עירוני סמוך במרחק תיקני.

קפה 38 וקפה קוקו

קפה 38, האח הצעיר של קבוצת קפה קוקו ולה שוק פתוח במתכונת מצומצמת עם סלטים, כריכים ומספר מנות לצהריים.

גם קפה קוקו, האח הגדול מאותה הקבוצה חוזר לפעילות בשעות הבוקר והצהריים עם התפריט הרגיל והמנות האהובות - ביצים עלומות, טוסט אבוקדו, שקשוקה שרי ועוד.

כל ימות השבוע 9:00-15:00 (ניתן להתעדכן בעמוד האינסטגרם על שינויים)

שוק הנמל

שוק הנמל ממשיך בפעילות ימי שישי והפעם היא חשובה מכל - אירוח של כל מי מחקלאי הדרום שרוצה להגיע ולהציע את מרכולתו. אתם מוזמנים להגיע לרכוש, לתמוך וליהנות מאווירה שאולי תרגיש מעט זרה כבר.

קבוצת דלאל

המקומות הנהדרים של קבוצת דלאל חוזרים לפעילות. הקונדיטוריה בנוה צדק וקפה דלאל בכיכר המדינה עם התפריטים הרגילים, והמסעדה בנוה צדק עם תפריט בראנץ' לאורך כל השבוע.

קונדיטוריה: ראשו -שישי 7:30-14:00; קפה דלאל: ראשון-שבת 7:30-15:00; המסעדה: ראשון-שבת 10:00-17:00

צ'נה

אם אתם חושבים על מסעדת צ'נה כעל מסעדה עם אוכל איטלקי שעליה פיקד השף תומר אגאי, נזכיר לכם שבחודשים האחרונים המסעדה נסגרה ועברה שינוי מן הקצה אל הקצה. היא נפתחה מחדש לפני מספר חודשים בודדים כמסעדה ישראלית מודרנית שבראשה עומד השף גיל דהן (ממסעדת "וייס" שנסגרה). בימים אלה צ'נה עובדת בקונספט מנחם במיוחד של תפריט קליל ומשתנה, יינות וקוקטיילים.

החל מיום ראשון 29.10 ומידי ערב משעה 17:00

שיפוד שרימפס עם קרפ שום שחור. צ'נה | צילום: דן פרץ, יחסי ציבור

בסטה

בסטה חוזרים לפעילות, עם האוכל הנהדר שהם יודעים לעשות ויין טוב, שאפשר לשתות גם מעבר לשעות האוכל - וטוב שכך.

שני-חמישי 13:00-21:00, פתוחים לשתייה גם לפני ואחרי. שישי-שבת 11:00-17:00. מרחב מוגן בחדר מדרגות גדול וסמוך

מפגש רמב"ם

השווארמה מבית הבסטה שנהייתה המועדפת בעיר על רבים, חוזרת לפעול גם היא.

ראשון-חמישי 11:00-21:00, שישי עד 16:00. יש מרחב מוגן

מפגש רמב"ם. שווארמה עגל כבש | צילום: ניצן לנגר, אוכל טוב, mako

סנטה קתרינה

המסעדה האהובה של השף תומר אגאי נפתחת בקונספט מותאם למצב של הרבה אוכל, דרינקים ואווירה של יחד, מנות מהטאבון, הפיצות האהובות והכי חשוב תומר על הפס מבשל, מאלתר ומחבק.

המסעדה תפתח מ-18:00 עד אחרון הלקוחות. ניתן להזמין מקומות דרך אונטופו/טאביט/אינסטגרם. בשטח המסעדה בקומה 1- יש מרחב מוגן.

קבוצת R2M

הקבוצה של רותי ברודו חוזרת לפעילות ברוב העסקים שלה: סניפי דליקטסן השונים פתוחים עם שלל מוצרי המעדנייה. אפשר גם לרכוש ולשבת במקום, ולהזמין עד הבית כולל משלוחים מהיום להיום. ראשון-חמישי 8:00-17:00, שישי עד 15:00, שבת עד 14:00 (חנות המפעל אינה פתוחה בשבת).

סניפי הבייקרי, למעט יד חרוצים שעתיד להיפתח בהמשך, פתוחים בראשון-חמישי 8:00-17:00, שישי עד 15:00, שבת עד 14:00

הרצל 16 עם תפריט שמשתנה לאורך היום - מקפה וכריכים עד 16:00, כשב-12:00 כבר מתווסף תפריט הצהריים שממשיך עד לשעות הערב. ראשון-שישי 9:00-23:00

הוטל מונטיפיורי חזר לפעילות עם תפריט מצומצם בשעות 13:00-21:00, אפשר להישאר לדרינק גם לאחר מכן (וניתן להזמין מקומות מראש).

רוטשילד 48 בראסרי יפתח ביום שני ה-30.10 לצהריים, ולראשונה גם לערב, ואפילו קופיבר ממשיך לפעול, ופתוח למשלוחים בכל יום למעט שבת.

איטס קפיטריה

שני הסניפים (בית חנה בבן גוריון וסניף שנקין) פתוחים לטייק אווי עם תפריט מצומצם של האוכל הקליל והטעים שהם יודעים. בסופ"ש הקרוב סניף שנקין ישוב עם תפריט מצומצם של ארוחות הבוקר הכיפיות שלו.

בית חנה: ראשון-שבת 8:00-14:00; שינקין: ראשון-שבת 8:00-17:00. יש מרחבים מוגנים לשני הסניפים (בבניינים הקרובים).

סרפינה

מסעדת סרפינה האיטלקית המצויית פועלת במתכונת מצומצמת לישיבה לכל מי שחפץ בהתאווררות, וגם בטייק אווי ומשלוחי וולט. בתפריט מגוון מנות פיצות ופסטה וגם קטגוריית מנות ראשונות.

ספגטי טרטופו, סרפינה | צילום: יוגב מאיר

רביבה וסיליה

שני סניפי רביבה וסיליה, ברמת השרון ובג'י צמרת תל אביב פתוחים לבוקר ולצהריים עם התפריט המלא, ובנוסף המעדניות בשני הסניפים זמינות עם שלל מוצרים לרכישה. בנוסף, זמינים למשלוחים ולטייק אווי. שעות פעילות המסעדות: ראשון-שישי 8:00-15:30; שעות פעילות המעדניות: ראשון-חמישי 8:00-18:00, שישי עד 15:00.

סלאס & קיצ'וקאי

מתחילת הלחימה צוות מסעדת סלאס התפזר במטבחים שונים ובישל לחיילים ולתושבי הדרום. כעת הם חוזרים לפעילות ושף אור גינסברג מעניק מנת אסקפיזם טהורה בתפריט ייחודי שהרכיב בשילוב בין מנות נבחרות ואהובות ממסעדת סלאס ומהאחות הקטנה - קיצ'וקאי. התפריט זמין לישיבה בקיצ'וקאי - כרגע בימים רביעי וחמישי בערב ובצהריי יום שישי. בנוסף, התפריט זמין במשלוחים (דרך האתר או דרך וולט באופן מצומצם יותר)

אם יש משהו שבאמת משכיח לרגע את הצרות, זה הניגירי של אורו. תדאגו לאחד, או עשרה כאלה, בהזמנה שלכם.

מלה

מלה פותחים את שני הסניפים - בצפון ובדרום העיר. התפריט מצומצם יותר, אבל במונחי "מלה", עדיין הוויטרינה גדושה באופציות מפתות של מאפים, עוגות, כריכים וסלטים.

סניף בזל: ראשון-חמישי 7:30-19:30, שישי עד 17:00; סניף מקווה ישראל: ראשון חמישי 8:00-17:00, שישי עד 15:00. יש מרחבים מוגנים

מלה מקווה ישראל | צילום: ניצן לנגר, mako אוכל

מנא

מסעדת מנא שיושבת ברחוב הירקון אל מול הים, שתמיד נותן קצת שלווה, נפתחה מחדש בכל ימות השבוע. ינון אלעל, שף המסעדה נמצא במילואים, ועמרי קאופטייל הבעלים והמסעדן דואג בחזית המסעדה כרגע. במקום יש תפריט בוקר עד 12:00 עם קפה במתנה בהזמנת כל מנה מהתפריט, ולאחר מכן מתווספות מנות צהריים. המסעדה נמצאת בקומת הכניסה של בית מלון קטן. בית המלון מארח את משפחות העוטף ומסעדת מנא דואגת להם לארוחת בוקר ללא עלות.

אנו משתתפים בצער צוות המסעדה על האובדן הכבד של מאיה וקארינה המקסימות, שהיו מלצריות במסעדה ונרצחו בפסטיבל נובה.

פיצה הר סיני

פיצה הר סיני פתוחים כרגיל, עם אחת מהפיצות הכי טובות ואהובות בעיר בימים שני-שבת 17:00-24:00.

פיצה לילה

פיצה לילה פתוחה לישיבה, משלוחים או טייק אווי בשעות הערב, ובבוקר הבייקרי פועל עם מאפים, כריכים ועוד.

פיצריה: ראשון-חמישי, שבת החל מ-16:00; מאפייה: ראשון - שישי מ-9:00

אור שפיץ

הבייקרי של אור שפיץ שנמצא ברחוב בוגרשוב לא רחוק מהים חוזר לפעילות עם שלל מתוקים ורדרדים. אור פתחה לא מזמן גם טראק של הבייקרי באשקלון, אבל הוא סגור בימים אלה.

ראשון-חמישי 9:30-17:30. כשר למהדרין

לה פז בייקרי

פתוחים במתכונת ישיבה מצומצמת כמו גם לאיסוף עצמי ולמשלוחים. אפשר להגיע להנות מקפה, כריך, מאפה ושאר דברים טובים.

ראשון עד שישי 7:30-15:00. כשר

אמש

מסעדת אמש של קבוצת נוקס פתוחה כל ערב החל מ-19:00 עד אחרון הלקוחות במתכונת מצומצמת ומציעה תפריט עם מבחר המנות האהובות של השף כפיר ינין.

אמש. לילנבלום 30, טלפון: 0776091807

חצר גולדמן

המסעדה שממוקמת לא רחוק מכיכר השעון ביפו פותחת בשעות חדשות: ימים ראשון-חמישי 12:00-18:00, שי-שבת 09:30-18:00.

נורדר

גם NORDER חוזרת לפעילות עם תפריטי ארוחות עסקיות ובראנצ'ים, ואף תעניק לתושבי הצפון והדרום המפונים הטבה מיוחדת: שתייה חמה וקינוח בחינם לכל שולחן.

דיזנגוף 245, תל אביב. ראשון-חמישי 12:00-23:00, שישי-שבת 10:00-16:00, 18:00-23:00

ירושלים והסביבה

גריל רום

המסעדה במלון המלך דוד בירושלים חוזרת לפעילות ב-14.11. עד השבת השחורה המסעדה הייתה פתוחה רק בערב, ובגלגולה הנוכחי תפעל גם בצהריים, ואף תציע ארוחה עסקית. תפריט צהריים יוגש בשעות 12:30-14:30, תפריט ערב ב-18:00-22:00.

להזמנות: 02-6208653

גריל רום ירושלים במלון המלך דוד | צילום: בן יוסטר, יחסי ציבור

קפה קדוש, ירושלים

המוסד הירושלמי שפתוח מאז שנת 67 והתרחב לאחרונה, פתח את שעריו בימים האחרונים ומציע ממגוון מאכלים שבתפריט הכוללים בין השאר ארוחות בוקר, סלטים, פסטות, פיצות מהטאבון, מאפים מתוקים ומלוחים ייחודיים, עוגות וקפה.

כשר רבנות ירושלים

מסעדת צדקיהו, ירושלים

מסעדת ״צדקיהו”, המוסד הבשרי שמוכר לכל ירושלמי ופועל בשכונת תלפיות שב לפעילות עם חווית השפע שהם יודעים לתת, כמובן במתכונת ישיבה במקום.

כשר

צמח, ירושלים

מסעדת צמח היא הנציגה היחידה של קבוצת מחניודה שנשארה פתוחה בימים אלה. התפריט כולל מנות בוקר נהדרות עם הקריצה הירושלמית שאופיינת לקבוצה, וממשיך גם לתפריט צהריים.

ראשון - שישי 10:00-17:00. יש מרחב מוגן קרוב למסעד

רחלי ור-ניר הקונדיטוריה

הקונדיטוריה המשובחת של רחלי ור-ניר חזרה לפעילות אחרי שבמשך מספר ימים רחלי הפעילה בה חמ"ל לטובת חיילים ומשפחות החטופים ושלחה מאות מארזים מפנקים בהתנדבות מלאה.

בפתיחה המחודשת התפריט די דומה לימי השגרה השפויים, אז אם חפצה נפשכם בפחמימה מנחמת של ממש, שם תמצאו את מבוקשכם.

ראשון-חמישי 9:30-16:00. יש חניון מתחת לחנות שישמש כמרחב מוגן במידת הצורך. כשר

מסעדות קבוצת דרך הגפן (נאיה, הרים בייקרי ופופ אפ קפה וקפה שלווה)

נאיה בבית הכרם, המסעדה האסייתית של קבוצת דרך הגפן פתוחה לישיבה או למשלוחים דרך וולט.

בנוסף, בית הקפה שלווה, בית קפה חברתי עם קריצות למטבח האיטלקי, ששייך לאותה הקבוצה ומעסיק עובדים בעלי מוגבלויות, ממשיך לפעול.

הרים בייקרי בקריית ענבים, הבייקרי המצוין של הקבוצה בראשו עומד השף קונדיטור אורן חיו, חוזר לפעילות מלאה עם מאפים וקינוחי פטיסרי מהטובים בארץ. במהלך הלחימה שלחו מאפים לבסיסים ובתי חולים.

נאיה: ראשון-חמישי 12:00-22:00, מוצ״ש שעתיים אחרי צאת שבת עד 22:30; שלווה: ראשון-חמישי 8:00-16:00, שישי 8:00-14:00

נונה מופלטה, שוק מחנה יהודה

המקום הדי חדש בשוק מחניודה ששבר את הרשת ממשיך לפעול ולהעניק רגע של נחת ופחמימה מושחתת. במקום מכינים קרפ מלוח מלא בדברים טובים - אבל בגרסת המופלטה. תענוג אמיתי. ניתן לשבת במקום, לקחת טייק אווי או להזמין משלוח.

ג׳חנון בר, שוק מחנה יהודה

הג'חנון בר המיתולוגי ממשיך לפעול, עם כל מנות המלאווח והג'חנונים שלהם. גם הסניף במודיעין פתוח ואפשר להזמין משלוחים דרך אפליקציית וולט.

ירושלים: ראשון-שישי 9:00-17:00; מודיעין: ראשון-שישי 9:00-17:00. יש מרחבים מוגנים סמוכים

ג'חנון בר, ירושלים | צילום: עודד קרני, mako אוכל

טאקו לואיס

המוסד המקסיקני האהוב בירושלים, פתוח עם תפריט כמעט ומלא. יש אפשרות לשבת במקום, לקחת לטייק אווי או להזמין משלוח.

ראשון - חמישי 11:00-17:00. מקלט ציבורי נמצא מעבר לכביש.

גוסטל, שוק מחנה יהודה

בוטיק השוקולד גוסטל, שמציע פרלינים מצוינים ועוד מוצרי שוקולד נהדרים כמו דפי שוקולד, גלידות וגם שוקולדים טבעוניים, שב לפעילות. הם מתחילים פיילוט משלוחים למרכז בימים אלה, שאם יצליח, יאפשר משלוחים בימי חמישי.

ראשון - חמישי 10:30-17:00; שישי 9:00-14:00

גסטון סטייק האוס, אייר פורט סיטי

מסעדת הבשרים חוזרת לשגרה ופותחת מחדש לאחר 3 שבועות בהם אנשי המסעדה התמקדו בהעברת תרומות לחיילי צה״ל. המסעדה תפתח בימים א-ה בשעות 12:00-23:00 ובשבת בשעות 21:00-23:00. יש מרחב מוגן צמוד.

נגב 5 אייר פורט סיטי. טלפון: 089265775

מסעדת פדריק, מודיעין

פדריק נפתחת מחדש לקהל לאחר 3 שבועות בהם אנשי המסעדה התמקדו בהעברת תרומות לחיילי צה״ל. המסעדה תפעל בימים רשון-חמישי בשעות 12:00-23:00 ובשבת מחצי שאחרי צאת השבת ועד 23:00 ותציע את התפריט הרגיל שיכלול עסקיות צהריים ותפריט ערב. יש מרחב מוגן צמוד.

הקדר 2 מודיעין. טלפון: 088560644

יקבי מטה יהודה

- יקב קסטל ביד השמונה פתוח לביקורים במים א'-ו' ב-10:00-15:00, ומציע הנחות למפונים מהצפון ומהדרום. לפרטים נוספים: 02-5358555

- יקב אולו נפתח מחדש לאירוח במתכונת מצומצמת ובהזמנת מקום מראש. תושבי העוטף יקבלו טעימת יין ונשנוש על חשבון הבית. לפרטים נוספים

- יקב פלם - מרכז המבקרים נפתח מחדש לקבלת קהל במתכונת מצומצמת בתיאום מראש, ומזמין את תושבי העוטף ליהנות מטעימת יין ללא עלות. פרטים נוספים בטלפון 054-2133102 או דרך מערכת ONTOPO.

צילום: טל סיוון ציפורי

- יקב שורק בקיבוץ נחשון פתח את שעריו לאירוח במתכונת מצומצמת ובתיאום מראש ומציע 15 אחוז הנחה בקניית מארז בחנות היקב. לפרטים נוספים

- יקב עמק האלה פתוח בימים א'-ה' ב-11:00-16:00 בתיאום מראש. לפרטים נוספים

- יקב נבו (כשר) פתוח בימים א'-ה' ב-09:00-16:00 ובימי ו' ב-09:00-14:00. פרטים נוספים בטלפון 052-6071780 או דרך מערכת ONTOPO.

- יקב יפו בנווה מיכאל מזמין את תושבי העוטף ליהנות מ-50 אחוז הנחה באירוח ו-20 אחוז הנחה בקניית היין. לפרטים נוספים

- משק יין הנס שטרנבך בגבעת ישעיהו פתוח בתיאום מראש ומזמין את תושבי העוטף ליהנות מפלטת גבינות וכוס יין על חשבון הבית. לפרטים נוספים

- יקב צפרירים שבין עמק האלה להרי יהודה פתוח ומציע לתושבי העוטף להגיע וליהנות מטעימות יין ללא עלות בשישי ושבת ב-11:00-16:00 ובשאר ימות השבוע בתיאום מראש. פרטים נוספים

אזור השרון

דלי אסייתי, הוד השרון

מסעדת דלי אסייתי חוזרת לפעילות עם תפריט עסקיות צהריים חדש ומשתלם וגם אפרטיף אחר הצהריים. עסקיות הצהריים יוגשו בשעות 11:00-16:00 ב-15% הנחה מהמחיר הרגיל (בישיבה במקום); תפריט אפרטיף אחה"צ יוגש בשעות 16:00-19:00 ב-20% הנחה על אוכל ו-50 על אלכוהול בכוסות (בישיבה במקום). פתוח גם למשלוחים וטייק אוויי, ויש מרחב מוגן.

להזמנת מקומות ומשלוחים

דלי אסייתי - סלמון גריל רול | צילום: אסף קרלה

נוף בחצר, הוד השרון

נוף בחצר, חצר היין הקסומה שנמצאת בהוד השרון, פעלה רבות במהלך המלחמה. הצוות הפעיל מטבח ששילח אוכל לקרוב ל-20,000 חיילים ומשפחות מפונים ברחבי הארץ, ובנוסף, כיאה לעסק שליבתו ביין - הם פתחו מכירה של 1000 בקבוקי יין של יבואן שבנו נחטף לעזה. כל היינות נמכרו במחיר עלות וההכנסות הועברו ישירות ליבואן. תוך שלוש שעות חוסלה הסחורה.

כעת הם שבים לפעילות וטוב שכך, כי מדובר באחד המקומות המוצלחים בהוד השרון והסביבה. תיהנו כאן ממבחר יינות נהדרים במחירים טובים (עכשיו בדגש גם על יינות של יקבים שסגורים בזמן הזה ונוף בחצר קנו מהם סחורה רבה), מנות כיפיות לצד היין ואווירה קלילה ומשחררת. בשעות הבוקר יש תפריט בוקר, ובקרוב גם יוחלף בתפריט חדש.

שעות פתיחה: ראשון-חמישי 10:00-23:00, שישי 08:00-16:00 ושבת 18:00-23:00. יש מקלט במרחק של כמה שניות הליכה.

נוף בחצר, הוד השרון | צילום: פז זיו, יחסי ציבור

קפה נעה, בת חפר

בית הקפה המקסים קפה נעה חוזר לפעילות עם התפריט הרגיל, המגוון והטעים שהם יודעים לעשות. תמצאו שם מנות בוקר מוצלחות ולאו דווקא שגרתיות, סלטים, כריכים, מאפים ועוד.

קפה נעה | צילום: לין לוי, mako אוכל

ריפאבליק, הוד השרון

מסעדת ריפאבליק, הבראסרי המצליח בהוד השרון והסביבה נפתח לאחר חודש קשה שבו היה סגור. חוץ ממצוקת כוח אדם קשה, כיוון שעובדים רבים גוייסו בצו 8, בחודש הזה חוותה המסעדה אובדן קשה של העובדת היקרה והאהובה רויה מנצורי ז"ל, שנרצחה במסיבה ברעים. על אף הקושי והכאב המשיכו במסעדה לבשל ולארוז אוכל לחיילי צה"ל ומפוני העוטף.

לאחר כל זה, הצליחה המסעדה להתאושש במעט ולגייס צוות שיאפשר לפתוח את המסעדה, גם אם באווירה שלא כבימים רגילים, ומיום רביעי הקרוב אפשר לבוא לאכול את האוכל המצוין שלהם ולתמוך בהם בתקופה הלא פשוטה הזו.

קרנבל של בשר, בית חנן

קרנבל של בשר חוזרים להעניק חוויה קצת אחרת אחרי חודש ללא פעילות כלל. הקרנבל הוא שילוב בין משתה מושחת לסדנה, כאשר הכל נעשה למול הסועדים עם הדגמות רבות וחווית האכילה כולה מותאמת לאכילה בידיים (כן, הבנתם נכון - אין סכו"ם). הארוחה כוללת 10 מנות שרובן מבוססות בשר (אבל לא רק), וכל מי שחפץ בבשר טוב ומעוניין לשנות קצת אווירה, אפילו אם לכמה שעות - ימצא כאן את מבוקשו.

מדובר בארוחות פתוחות לקהל הרחב (בהזמנת כרטיס מראש) והן מותאמות ל-30 איש, בהתאם להנחיות פיקוד העורף. לרוב האירועים מתקיימים בלוקיישן סודי ומשתנה אך לאור המצב נכון לכרגע כל האירועים מתקיימים בבית חנן.

בנוסף, בעלי הקרנבל תורמים על כל 6 קרנבלים שיהיו סולד אאוט, קרנבל על חשבונם למפונים.

לאתר ולכרטיסים

M32, הוד השרון / הרצליה / קריית אונו

ההמבורגריה המצויינת שמחזיקה בכמה סניפים מחוץ לתל אביב וכבשה כבר רבים. היא מציעה סמאש בורגר מעולה, קריספי צ'יקן מושחת ועוד מנות כיפיות. גם הצ'יפס מצוין, פריך, מתקתק ועסיסי. זמינים במשלוחים דרך וולט.

m32 בהוד השרון | צילום: אסף קרלה, יחסי ציבור

פיצה לילה, רמת השרון

הפיצרייה שהגיעה מתל אביב לרמת השרון נפתחת לפעילות, גם לישיבה וגם למשלוחים החל מראשון הקרוב, 29.10.

קלאטה, הרצליה

מסעדת קלאטה ההרצליינית פועלת בשקט כבר מספר שנים, וגם עכשיו ממשיכה לתת פינה שקטה ונעימה למי שחפץ בכך. התפריט חוזר כמעט באופן מלא ויש גם טייק אווי ומשלוחים. משלוח חינם דרך טאביט בהזמנה מעל 120 שקלים.

ראשון-שבת 12:00-21:30.

דולצ'ה פיצה, רעננה

המסעדה האיטלקית המצויינת דולצ'ה, זו ששמה את רעננה על המפה, שבה לפעילות. תוכלו להנות מפיצות נפוליטניות נהדרות ומנומרות היטב, פסטות טריות משגעות, סלטים וקינוחים בסגנון איטלקי כמובן, כמו טירמיסו, קלצונה ועוד.

ראשון - חמישי 12:00-22:00

דולצ'ה רעננה | צילום: דויד מויאל, יחסי ציבור

עגלת קפה נינה, חגור

עגלת הקפה המצוינת נינה במושב חגור שבה לפעילות. יש מאפים נהדרים, סלטים, כריכים ועוד, פינות ישיבה מסודרות ומדשאה רחבה.

ראשון -שישי 8:00-16:00. יש מרחב מוגן בקרבה למקום

לאר דו פאן, רעננה

הקונדיטוריה הוורדרדה והפרחונית שנמצאת בפאתי אזור התעשייה של רעננה, שבה לפעילות במתכונת מצומצמת שכוללת גם ישיבה וגם משלוחים לאזורים הרצליה, רעננה, כפר סבא והוד השרון.

ראשון-חמישי עד השעה 18:00. יש מרחב מוגן

מסעדת מקום בלב, רעננה

מסעדת מקום בלב ברעננה מעניקה אסקפיזם מהמצב ופותחת את שעריה מחדש במתכונת מצומצמת בכל יום החל בשעות 09:00-5:00 בתפריט בראנץ׳ באווירה פסטורלית ורגועה.

פרדס משותף 5 רעננה. טלפון" 097741575

רורבטה'ס בורגר, הרצליה

ההמבורגרייה הנהדרת פועלת עם התפריט הרגיל. יש משלוחים להרצליה, הרצליה פיתוח, כפר שמריהו ורישפון.

ראשון-שבת 12:00-22:00.

חנן הגבן, מושב חרות

חנן הגבן פתוחים כרגיל. פינה ירוקה ושלווה למי שחפץ בהפוגה, עם הגבינות הנהדרות ועטורות הפרסים שהם מייצרים במקום.

במקום יש מרחב מוסדי מוגן.

זואי, כפר סבא

המסעדה היוונית זואי בחצר השוק של כפר סבא שבה לפעילות חלקית עם מגוון מנות בהתאם למה שיש בשוק, מנות דגים, ציזיקי, סקורדליה ועוד.

ראשון-רביעי 12:00-21:00, חמישי עד אחרון הלקוחות. שישי ארוחת בוקר 8:00-14:00. כשר

סניפי NONO MIMI

הסניפים (נונו הוד השרון, מימי הוד השרון, נונו מימי המושבה הוד השרון, נונו הרצליה, מימי הרצליה, נונו מימי גבעתיים, נונו מימי פתח תקווה, נונו מימי קרית אונו, נונו מימי נס ציונה, נונו מימי רמת אביב, נונו מימי כפר סבא) של הקבוצה פתוחים לישיבה במקום, משלוחים ואיסוף עצמי.

שפלה

נינה ביאנכה, ביל"ו

מסעדת נינה ביאנכה בישלה לחיילי צה"ל במהלך השבועות האחרונים וכעת גם היא כמו רבות אחרות שבה לפעילות עם התפריט המגוון שלה, בישיבה או בטייק אווי.

ראשון-חמישי 12:00-23:00; שבת החל משעה אחרי צאת שבת

טרי בראסרי, רחובות

טרי בראסרי היו פתוחים רק למשלוחים וטייק אווי והשבוע החלו לפתוח את המקום לעסקיות צהריים ולתפריט ערב.

ראשון-שבת 12:00-22:00. ניתן להזמין מקום מראש

טרי בראסרי מתחדשת. קרבונרה | צילום: עוז אוחיון, יחסי ציבור

איבן פטיסרי, נס ציונה

איבן פטיסרי המצוינים בנס ציונה פועלים במתכונת מצומצמת, עם מאפים טריים ויצירתיים שנעשים במקום בכל בוקר, ומנות משתנות כמו בורקס מים, פסטה פסטו, לזניה, סלט יווני, סלטי מעדניה ועוד. במקביל לעבודה, הם ממשיכים לשלוח אוכל לדרום.

שני-שישי 8:00-15:00

רוטצ', ראשון לציון

רוטצ' ביסטרו בר שבמדרחוב רוטשילד פתחו בימים האחרונים למי שרוצה קצת מפלט. לצד מנות פתיחה קטנות תוכלו להנות ממגוון מנות ראשונות ועיקריות, וגם ממנות הבראנץ' שמוגשות לאורך כל היום.

ראשון-חמישי, שבת 10:00-2:00; שישי 9:00-2:00

רוטצ'-בראנץ'. | צילום: דוד מויאל

גילי'ז, ראשון לציון

סהר צור, הבעלים של גילי'ז בראשון לציון אומנם כבר 3 שבועות ברצף במילואים, אבל העסק שלו, שהיה פתוח במתכונת טייק אווי ומשלוחים, פתוח עכשיו גם לישיבה. בין המנות שם תמצאו את הסינבונים הפופולריים של המקום, קובנה אסלית, אגז בנדיקט ועוד.

מלצר, ראשון לציון

במלצר בית בירה יצרו במשך שבועיים חמ"ל של נקודת איסוף לחבילות סיוע של אוכל לא מבושל, חטיפים, מוצרי היגיינה בגדים ועוד. לפני כמה ימים עבר החמ"ל לאחד התיכונים בעיר ומלצר החלו לפתוח את המקום בזמני פעילות קצרים. תוכלו להתאוורר כאן עם בחירה מתוך 140 סוגי בירה, לצד אוכל משובח.

ראשון - רביעי, שבת 16:00-23:00

שישי 12:00-19:00.

מלצר | צילום: אמיר מנחם, יחסי ציבור

ג'הג'ה, ראשון לציון

בימים אלה ג'הג'ה פתוחים לישיבה ולמשלוחים עם התפריט המוכר והאהוב שכולל את הפיצות כמובן, אבל גם פסטות וסלטים.

ראשון-רביעי, שבת 10:00-1:30, חמישי 10:00-3:00, שישי 9:00-3:00.

בריוש סלמון צרוב. ג'הג'ה | צילום: ספיר קוסא, יחסי ציבור

עמק חפר והסביבה

נומי בייקרי

מסעדת נומי בכפר מונש מפעילה מזה כמה חודשים את "נומי בייקרי" בשעות הבוקר. אווירה אסקפיסטית למדי לצד גינת ירק ומדשאה רחבה. בתפריט שלל מאפים שנאפים מידי יום במקום. נכון לעכשיו, המסעדה שפועלת בשעות הערב סגורה.

ראשון-שבת 8:00-15:00. יש מרחב מוגן

נומי בייקרי | צילום: לין לוי, mako אוכל

גבינות משק יעקב'ס, כפר הרא"ה

פתוחים עם קפה טוב, הגבינות הנהדרות שלהם, לחמים ועוגות להמתקת המצב.

ראשון-חמישי 7:00-18:00, שישי 7:00-14:00. ניתן להתעדכן על שינויים בשעות הפעילות בטלפון: 04-6251266. יש מקלט ליד החנות

עמק בראסרי

עידו פיינר שף המסעדה נמצא במילואים, אבל הוא יצא להפוגה קצרה בת יומיים על מנת להחזיר את המסעדה לפעילות. התפריט צומצם וישתנה מידי פעם, אפשר להגיע לשבת או להזמין משלוח או טייק אווי.

בנוסף, לאחר חודש מתחילת המלחמה, נפתחת גם רוברטה וינצ'י, המסעדה האיטלקית של פיינר שנמצאת בפרדס חנה. במהלך הלחימה צוות המסעדה הפנה את משאביו לבישול לחיילים ולמשפחות הנפגעים והמפונים. המסעדה פתוחה בכל ימות השבוע מ-12:00 עד 22:00.

ראשון-חמישי 12:00-22:00, שישי 12:00-16:00.

פטה, עמק בראסרי | צילום: שני הלוי, יחסי ציבור

ביסטרו גרציא, קיבוץ העוגן

בגרציא פתחו ביום ראשון מיד אחרי השבת הנוראה חמ"ל של מנות מזון לחיילים ולמפוני העוטף שפועל עד היום, ושולח מדי יום מאות מנות אוכל. בימים אלה ממש החלו לפתוח את המקום ללקוחות. בראש המסעדה עומדות מיכל גרציאני, השפית גילי בר יוסף והקונדיטורית שחר מולטו (לשעבר גרקו) ויחד הן יצרו תפריט וחווית אירוח נעימה, שנחוצה במיוחד בימים אלה.

ראשון-רביעי, שישי 9:00-14:00, חמישי 9:00-23:00. לצד המסעדה יש מקלט גדול המאושר על ידי פיקוד העורף, וחלק מהמטבח האחורי הינו מרתף בטון.

ביסטרו גרציא מתחדש | צילום: גיל אבירם, יחסי ציבור

חיפה והסביבה

ג'ינוס, חיפה

המסעדה הדי חדשה בעיר התחתית חזרה במתכונת מחודשת ו-15% הנחה על כל התפריט. שף ג'נאן סלימאן מוביל כאן מטבח פיוז'ן ומשלב בתפריט מנות כמו פיצת פיוז'ן עם חמאה מתובלת, מוצרלה, ארטישוק] עגבניות מיובשות ובלסמי מצומצם (72 שקלים), פילה בקר עם ארטישוקים וגלייז וויסקי (149 שקלים) ועוד.

הנמל 27, חיפה. שעות פתיחה: שלישי-שישי 17:00-23:00, שבת 13:00-23:00. טלפון: 04-8574432

ג'ינוס חיפה. סטייק פיקנייה ואננס | צילום: גליה אבירם, יחסי ציבור

עגלת הקפה של משתלת משק 50 בפרדס חנה כרכור

העגלה פתוחה כרגיל עם תפריט שופע, אבל החלק המעניין במיוחד הוא המאפים הנהדרים תוצרת ידיו של הקונדיטור המוכשר דוד מוס. חוץ מזה האווירה כאן פסטורלית במיוחד, עם המון צמחיה סביב וירוק בעיניים.

ראשון-שישי 8:00-14:00

עגלת הקפה בלומס, פרדס חנה כרכור

בלומס פתוחים במתכונת מצומצמת, אבל עם קפה מאוד איכותי ונשנושים כיפיים ליד. חוץ מזה, הם תורמים קפה לכוחות הביטחון והמילאומניקים.

אנו משתתפים בצערם על אובדן גדול, מנהלת הסושיאל המקסימה והחייכנית, נעם שלום שנרצחה בדם קר בפסטיבל נובה.

פתוחים ראשון-חמישי 7:00 עד 14:00. יש מרחב מוגן קרוב.

בלומס קפה 1 | צילום: מנש כהן

חמארה תלפיות וחמרמורת

חמארה תלפיות, אחת המסעדות המובילות והאהובות בשוק תלפיות ממשיכה לפעול. התפריט משתנה גם עכשיו בהתאם לסחורות הים, השוק והעונה.

בנוסף, גם בר היין של אותה המסעדה, חמרמורת, שמציע מנות חלוקה קטנות, יין ודרינקים נוספים, פותח את דלתותיו.

חמארה תלפיות: ראשון - שישי 12:00-18:00; חמרמורת: שני - שבת החל מ-19:00

חמרמורת בשוק תלפיות | צילום: אילן פרון, יחסי ציבור

נאופוליטן

הפיצרייה הנפוליטנית, שנחשבת לבין הטובות בארץ, ממשיכה לפעול. בנוסף, הם משתדלים לסייע לחקלאים שבמצוקה, רוכשים מהתוצרת שלהם ומשתמשים בה במנות המסעדה.

ראשון-חמישי, שבת 18:00-22:00.

פיצה נאופוליטן פיצת תפוחי אדמה | צילום: ריטה גולדשטיין, mako אוכל

סאנפלאוור, בת גלים

הקונדיטוריה הנהדרת עם הניחוח הבינלאומי שנפתחה השנה בשכונת בת גלים שבה לפעילות להמתקת המצב.

ראשון-שישי 8:00-16:00.

שטרודל, חיפה

מסעדת שטרודל הערבית במושבה הגרמנית אמנם נסגרה עם פרוץ המלחמה, אך במהלכה נרתמו הבעלים, האחים עלאא ועיסא אסעד להכין אוכל חם שהועבר לחיילים שבחזית ובעורף וכן לבתי חולים. השניים גם תרמו אוכל מ"שוק דלאל", המעדנייה שבבעלותם השוכנת בכרמל הצרפתי. בימים האחרונים נפתחה המסעדה במתכונת מצומצמת.

ראשון - חמישי 11:00-21:00, שישי ושבת 9:00-21:00.

בר ים, חיפה

מסעדת בר ים של השף יהל אברהמס נפתחת במתכונת מצומצמת ותגיש פסטות תוצרת בית לצד בקבוקי יין ב-30% הנחה (על כל הבקבוקים).

רביעי - שבת 18:00-22:00

בר ים מסעדה חיפה | צילום: ריטה גולדשטיין, mako אוכל