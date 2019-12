איגרא במשק: חלום שמתגשם לחובבי אוכל אורגני

המסעדות בארץ שאפשר לראות בהן באופן מוחשי את חומרי הגלם לפני שהם מגיעים לצלחת הן די נדירות. בשאר העולם דווקא נהוג מאוד להפעיל מסעדות באותו שטח שבו גדלים הירקות שמשמשים את המנות וכן חיות המשק. אצלנו בארץ הדוגמה הבולטת בתחום זה הייתה מסעדת היוקרה שפעלה במלון מצפה הימים, והתבססה על הירקות שגדלים בשטח החווה והגבינות שיוצרו במקום. וכעת נפתחה מסעדה חדשה ומשמחת שעושה זאת ביתר שאת, הפעם בתוך משק מלמד רחב הידיים בכפר הנגיד. המקום החדש נקרא איגרא במשק, שמופעל על ידי הבעלים של המסעדה המוצלחת איגרא רמא שבתל אביב, ענר בן רפאל ותמיר מיכאלי, בשיתוף פעולה עם הבעלים של משק מלמד, אריק מלמד. איגרא במשק מאפשרת לאורחים להשקיף על הערוגות היפהפיות והשטח של שלושים הדונמים שבו צומחים הירקות האורגניים שמוגשים בצלחות, והיא מדגישה כמובן גם את העופות האורגניים שמשק מלמד מוכרים בזכותם. סלט ביצים מעולה וסלט ירקות מכל מה שגדל מסביב | צילום: ריטה גולדשטיין, אוכל טוב תבשיל פריקי וחומוס בציר עוף עם טחינה | צילום: ריטה גולדשטיין, אוכל טוב View this post on Instagram בוקר במשק A post shared by Meshek Melamed (@meshekmelamed) on Dec 2, 2019 at 8:30pm PST View this post on Instagram חנות המשק A post shared by Meshek Melamed (@meshekmelamed) on Nov 27, 2019 at 9:31am PST "אני גר באזור ואריק ואני מכירים הרבה זמן", מספר תמיר מיכאלי, "הייתה פה מסעדה קטנה בשלוש השנים האחרונות, סוג של רוטיסרי, אבל מסעדנות זה מקצוע ואריק הבין שהוא צריך להתמקד בלהיות חקלאי ודגרנו עליו הרבה זמן עם המקום הזה עד שהוא נשבר והחליט שהבמה שלנו. שינינו לחלוטין את כל המקום, החלפנו את הרוטיסרי בטאבון שנותן תוצאה הרבה יותר טובה עם העופות ועשינו פה דשא יפה כדי שבימי שבת אפשר יהיה לשבת בחוץ עם סל פיקניק. אנחנו כל הזמן מחוברים לשטח וכל יום עושים סיבוב ורואים מה מתפתח וזה מה שהופך למנה של היום שאחרי. עכשיו למשל הערוגה של הקולרבי צומחת, אז יש קולורבי עם פקורינו ומרווה. אנחנו פשוט מייצרים חלום וזה מדבר את האידיאולוגיה שלנו. אנחנו נהנים". התפריט של איגרא במשק, בדומה לאיגרא רמא, מחולק ל-3 חלקים עם מנות שמוגדרות מהלול, מהחווה ומהנשמה. על האוכל במקום אחראי ענר בן רפאל ובין המנות כאן תמצאו למשל חצי עוף מהטאבון עם עגבניות טריות ופלפלים; קורקבנים שמבושלים קונפי לצד צ'יפס, בצל חרוך ושום פריך; סלט ביצים עשיר ונהדר עם שומן עוף ושמיר; צזיקי מלפפון עם פלפל שחור ולימון; חזה קיסר - חזה עוף עם רוטב קיסר, חסות ופקורינו; כנפיים עם צ'ימיצ'ורי של עלי משק ועגבניות שרופות מהטאבון; סלט משק של כל הירקות שגדלים עכשיו מסביב עם שקדים פרוסים וגבינת פנחס; פתיתים בציר עוף עם באקצ'וי; שומר קונפי ברוטב תפוז; פריקי עם ציר עוף וגרגירי חומוס; קולורבי מצוין בשיא עונתו שנאפה שעות ארוכות ומוגש בחמאת לימון; ומעורב מלמד עם טחול, פרגית, כבדים, חמאת לימון וצ'ילי עם פירה. המנות נמכרות במחירים הגיוניים בהחלט שנעים בין 18 שקלים למנות קטנות ועד חצי עוף ב-68 שקלים. View this post on Instagram ארוחת צוות ראשונה באיגרא במשק A post shared by Meshek Melamed (@meshekmelamed) on Nov 21, 2019 at 1:59am PST הירקות הם כל הסיפור | צילום: ריטה גולדשטיין, אוכל טוב

ובסבוסה לקינוח | צילום: ריטה גולדשטיין, אוכל טוב לצד המסעדה פועלת גם חנות מעדנייה עם מוצרי המשק - ירקות נהדרים, עופות כמובן, ביצים ומוצרים נוספים שמאגדים כאן מחקלאיים ישראלים מסביב לארץ, כשכל התוצרת שנמכרת ומשתמשים בה במקום היא כולה כחול לבן. בין היתר תמצאו פה יינות מקומיים במבחר רחב ובמחירים טובים, שמני זית מחקלאי בכרמי יוסף, זיתים מבת שלמה, קטניות מקומיות כמו בורגול בלדי ופריקי; מוחמצים שנעשים במקום; וגבינות מיוחדות כמו למשל גבינת ערמונים שמשלבת פטריות כמהין מברעם. החיבור לטבע בא לידי ביטוי בכל היבט במסעדה, וכרגע היא פעילה בשעות היום בלבד. בימים שלישי ועד שישי משעה שתיים עשרה בצהריים ועד ארבע וחצי ובימי שישי משעה אחת עשרה בבוקר. בהמשך, יתרחבו שעות וימי הפעילות. איגרא במשק. האלה 56, כפר הנגיד. 054-3314860 {title}





