הקונדיטורית רביבה אפל הלכה לעולמה

RIP Reviva�� אחת ויחידה . אני זוכר את ארוחת הערב המשותפת שלי ושלך בביסטרו של אן סופי פיק בעיירה בפרובנס בשם ״וואלאנס״.הזמנו מונית ונסענו יחד חצי שעה מיד לאחר שסיימנו את הסטאג׳ .כששאלתי אותך אם תהיי מוכנה להצטרף ענית ללא היסוס-ברור! וישבנו יחד בארוחה שהיא כולה חוויה ובה שוחחנו במשך 3 שעות על עולם הקונדיטוריה תוך התמוגגות משותפת מהלחם כפרי החם לצד חמאת פולי קפה וזבט לימון ירוק לפני הראשונות ועד הקינוחים שתמיד התלבטנו מה להזמין ובסוף חלקנו יחדיו את מרבית הקינוחים שהמסעדה הציעה באותו ערב נתון!היה לי תמיד מענין לשוחח איתך,להקשיב לך ולהתפעל ממך כל פעם מחדש!השיא היה בחזרה ברכבת לגארד דה ליון בפריז(למעלה מ3 שעות)...כשהגענו הצעתי לעזור לך לקחת את המזוודה אולם אמרת שאין צורך ושירדנו לרציף חיפשתי אותך בכל עומס האנשים ושהסתכלתי לפנים כי לא מצאתי אותך ראתי לתדהמתי אותך הולכת עם המזוודה הענקית קדימה בין כל האנשים ואני מיד אחריך! תמיד ישבנו מקדימה יחדיו בהשתלמויות בארץ ועכשיו תחסרי לי מאוד אך רוחך תמיד תשאר לצידי לעד! יהיה זיכרך ברוך����

