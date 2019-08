16 מסעדות מומלצות באילת

תמיד מתלוננים שאין מה לאכול באילת. נכון, אילת היא לא תל אביב ואפילו לא ירושלים או חיפה. וכמו בשאר תחומים, גם בתחום הקולינרי אילת קצת תקועה כמה שנים אחורה - אבל בכל זאת, החיפוש אחר מסעדות שוות בעיר העלה לא מעט כאלה ובטח שמספיק בשביל להעביר הרבה יותר מסופ"ש שלם בעיר הדרומית. 1. השירות במסעדות של אילת הוא בדיוק השירות שחסר במסעדות התל אביביות. מנומס, חייכני, לא מתנשא ובעיקר מכבד. נראה שדווקא בעיר שאין בה יותר מדי מסעדות יודעים להכשיר את אנשי השירות כמו שצריך. 2. יותר מדי מסעדות באילת, ולא רק המיושנות שבהן, מוקסמות עדיין מכבד אווז, חומר גלם שכבר כמעט לא משתמשים בו היום. לא מעט מקומות עדיין מכינים פטה, אבל כבד אווז בנתחים? מספיק כבר. כמעט כל מסעדה בעיר התעקשה על איזו מנת כבד אווז בתפריט, בדרך כלל עם ריבה וכמובן טוסטון. אפשר להמשיך הלאה? 3. כמעט בכל מסעדה שהזמנו בה מים קיבלנו גם כוס או קנקן קטן עם פלחי לימון ועלי נענע, כדי שכל אחד יוכל להוסיף לעצמו קצת לכוס אם בא לו. מנהג שהיינו שמחים שיאמצו גם בשאר חלקי הארץ. החוף של מוש החוף של מוש, של הזמר מוש בן ארי ושותפיו, הוא מהמקומות האהובים באילת - שילוב בין חוף ים מקסים למסעדת זולה מהסוג שאפשר להימרח בה בכל שעות היום. לא פלא שהמקום כל כך פופולרי, יש כאן הכל מהכל: מארוחות בוקר מלאות או קפה ונשנושים (אנחנו חושבים שהזמן המושלם להגיע לכאן הוא בשעות הבוקר, לטבילה ופתיחת יום ראויה) עד ארוחות צהריים, וגם שלל הופעות ואירועים. הטבילה במים בין מנה למנה או בין מנה למשקה היא בונוס לא קטן. החוף של מוש. חוף הדקל, אילת החוף של מוש. אנחנו בעד להגיע בבוקר | צילום: ריטה גולדשטיין, אוכל טוב לווייתן מסעדת לווייתן, בקצה הכי רחוק של הטיילת האיילתית, מתחת למלון הרודס, נחשבת לסוד הכי לא סודי של כל הפודיז שמגיעים לעיר. כשמישהו שאוהב אוכל קופץ לאילת, הוא מזמין מקום בלווייתן. לווייתן שייכת לענבר שפירא וליאור רפאל, שהמסעדה הקודמת שלהם בעיר, המסגר 5, הייתה גם היא חביבת הפודיז. לא רק שלווייתן היא המסעדה עם העיצוב והאווירה הכי תל אביבים בעיר, גם האוכל שלה שונה ויוצא דופן מזה של מרבית המסעדות כאן, עם מנות שלא מרגישות כמו עוד שכפול של הז'אנר. חומרי גלם לא שגרתיים כמו תמנונים, נקניקיות דם, בטן חזיר (ובשר חזיר בכלל) והמון המון חמאה יוצרים אוכל עשיר, מושחת וטעים במיוחד. המנה המוכרת כאן ביותר היא ככל הנראה השרימפבורגר שהגיע מהמסגר 5 והפך כבר לקלאסיקה, אבל יש כאן משהו עבור כל אחד. בשורה התחתונה אנחנו קצת מצטערים שלווייתן לא קרובה יותר למרכז, אבל בפעם הבאה שאתם מחפשים ערב קצת יותר מתוחכם ולא שגרתי באילת, יש לכם כתובת. לווייתן. הטיילת הצפונית, מתחת למלון הרודס. 08-9209393. לא כשר סקאלופס ונקניקיות דם, לוויתן | צילום: גיל גוטקין, אוכל טוב המחבוא של אדי השם אולי מטעה, אבל אין מי שמגיע לאילת ולא שמע על המחבוא של אדי, מסעדה בת קרוב לארבעים שנה שעברה אי אילו גלגולים. המקום נשרף לפני כשנתיים, אבל נפתח מחדש והצליח לכבוש שוב את האילתים והתיירים, בייחוד בזכות מנות בשר שנחשבות פה לטובות במיוחד. בין המנות בתפריט, הרחב במיוחד: פטה כבד על תמרים; סטייק פילה ברוטב שמנת ופלפל; סטייק אילתי עם קרם חרדל, פטריות, קארי וברנדי ופילה פרובנס ופטריות בשמן זית. בנוסף יש כאן מבחר רחב של מנות ים כיאה לרוח האילתית. המחבוא של אדי. המגשר 2, אילת. 08-6371137 פסטורי לא מעט מסעדות איטלקיות יש באילת, אבל משהו בשילוב בין ישן לחדש ובין כבד לקליל בפסטורי הוותיקה לגמרי כבש אותנו. זה התחיל בתפריט יין עם מחירים שכבר הרבה זמן לא ראינו. אומנם לא נמכרים בו יינות זולים של ממש, אבל היינות שנמכרים במחיר של 120-150 שקלים לבקבוק הם כאלה שנמכרים ברוב המקומות במחירים גבוהים בהרבה. האוכל שהגיע אחרי זה קנה אותנו גם כן. תמצאו כאן מנות כמו מולים בשמן זית, לימון ושום; רביולי שחור במילוי שרימפס, סלרי ומסקרפונה; פפרדלה ראגו עם בקר בבישול ארוך ברוטב עגבניות; וספגטי קרבונרה קלאסי עם חזה אווז מעושן. בקיצור, מסעדה איטלקית קצת יותר מודרנית מאחיותיה בעיר, מה שהופך אותה לכיפית מביניהן. פסטורי. תרשיש 7. 08-6345111. לא כשר רוטיולו ספינאצ'י, פסטורי | צילום: גיל גוטקין, אוכל טוב המפלט האחרון מי שנכנס למפלט האחרון לפני עשור או לפני עשרים שנה יחווה היום את אותה החוויה בדיוק, ואנחנו אומרים זאת לחיוב. מדובר באחת המסעדות הכי יציבות שיש לאילת להציע, הן מבחינת הנראות והצבעונית והן מבחינת התפריט והפשטות. לכאן מגיעים כשלא רוצים לקחת סיכונים ושואפים לקבל את המוכר והידוע, בלי נפילות ובלי טעויות. הדגש כאן הוא על דגים ופירות ים בצורות הכנה פשוטות וטעימות. יש כאן למשל קלמרי על גחלים, שרימפס וקלמרי מטוגנים וכמובן מבחר דגים שמוכנים בתנור או על הגריל כמו לוקוס, בס, פרידה ודניס. המפלט האחרון. חוף אלמוג, אילת. 053-9344522 View this post on Instagram A post shared by המפלט האחרון (@the_last_refuge_eilat) on Jun 17, 2019 at 7:58am PDT שוק דגים למרות שכבר שנים לא מתבצע דיג של ממש באילת, עדיין לא מעט אנשים מגיעים לעיר ורוצים לאכול דגים טריים, ואכן יש המון מסעדות דגים בעיר (רבות מהן מגישות דגים קפואים שמגיעים מהמרכז והצפון). מסעדת הדגים החביבה עלינו ביותר היא שוק דגים, שגם נמצאת מול החוף האהוב עלינו בעיר, ליד מלון הריף, וגם מצליחה להיות קלילה ונעימה. מדובר בפורמט הקבוע של המוני סלטים שמגיעים במחיר המנה העיקרית, רק שפה הם כוללים גם חומוס ביתי מעולה, איקרה מצוינת וחציל שלם קלוי על האש עם טחינה, ומגיעים עם פוקצ'ות רכות וכיפיות במיוחד. העיקריות שגרתיות יותר, ויזכירו לכם כל מסעדת דגים אחרת שאתם מכירים, אבל היד שמכינה אותן על הגריל טובה, וזה פשוט האוכל המושלם לאכול מול החוף באווירת חופשה זוגית או משפחתית. שוק דגים. חוף אלמוג, מול מלון הריף. 072-3361045. לא כשר דג בגריל, שוק דגים | צילום: רוני בלחסן, יחסי ציבור הלב הרחב מסעדת הלב הרחב החלה את דרכה בסוף שנות השבעים כשיפודייה ושווארמייה בלב העיר. עם השנים המקום הפך לכזה ששמו יוצא למרחקים בקרב מקומיים ותיירים כאחד. היום בנוסף למסעדה המקורית, שממשיכה להצליח, פועלת גם מסעדת הלב הרחב סטייק האוס (הגרסה הפורמלית יותר של המקום), שנחשבת לאחד ממוסדות האוכל המשובחים ביותר בעיר. התפריט כאן כולל מבחר רחב של בשרים על האש - בין היתר שיפוד נתח קצבים, פריים ריב, פילה רוסיני, סטייק אנטרקוט במשקלים שונים, שיפודים כמו לבבות, אשכים או פרגיות; ויש גם חלק רחב שמוקדש לדגים עם אופציות כמו ברבוניות, סלמון בגריל, לברק, לוקוס ודניס. הלב הרחב והלב הרחב סטייק האוס. חיל ההנדסה 6; שדרות התמרים 41, אילת. 072-3341126 View this post on Instagram #nofilter A post shared by הלב הרחב - סטייק האוס (@halev_harahav_staek_house) on Dec 25, 2018 at 10:28am PST עומר'ס כשבמרכז הארץ אנחנו כבר מוצפים במסעדות ודוכנים של אוכל רחוב משודרג, באילת עומר'ס היא כמעט הנציגה היחידה של סוג האוכל הזה - אבל אם כבר נציגה אחת, אז לפחות אחת מעולה. כבר כמה שנים שהשף טל הרשקוביץ מכין פה המוני כריכים מסוגים שונים, כולם מושקעים וטעימים במיוחד. החלק הקל יחסית הוא לבחור את סוג הלחם: פיתה רכה, לחם פרנה, חלה מעט מתוקה או לחם מחמצת (אפשר גם בצלחת), ואז מגיעה ההתלבטות הגדולה: חוץ ממנות שגרתיות כמו שניצל, המבורגר או קבב, העניין האמיתי הוא מנות ייחודיות יותר כמו תבשיל בקר שמתבשל לילה שלם או תבשיל אסאדו. הוסיפו טבעות בצל או צ'יפס חצי-חצי מבטטה ותפוחי אדמה בצד, וקיבלתם את אחת הארוחות הכי כיפיות ולא יקרות בעיר. עומר'ס. שדרות התמרים 83. 08-6521646. כשר בקר בבישול ארוך בפרנה, עומר'ס | צילום: גיל גוטקין, אוכל טוב ברביס יש לא מעט מסעדות ברשימה האילתית שלנו, אבל המבורגרייה עדיין אין, אז אם אתם חייבים המבורגר בחופשה שלכם, ברביס היא כתובת מצוינת. מדובר בדיינר בסגנון אמריקאי עם דגש על המבורגרים מגוונים. בין היתר תמצאו פה המבורגר קלאסי עם פטריות, בצל מטוגן וחמאת שום; המבורגר מקסיקני עם גוואקמולי וחלפיניו; המבורגר אוסטרלי עם אננס, ריבת בצל ושינקן; והמבורגר אנטרקוט עם בצל מטוגן וממרח שום. בנוסף יש כאן גם המבורגר עוף, המבורגר צמחוני ואפילו המבורגר סלמון מצופה בפנקו. ברביס. תרשיש 19, אילת View this post on Instagram A post shared by ברביס | Barbis אילת (@barbis_eilat) on Aug 7, 2019 at 6:01am PDT המבשלה בתוך אזור התעשייה של אילת מתחבאת מבשלת בירה מקסימה שהיא גם מסעדה לכל דבר. המבשלה (שנקראת מבשלת סוף, על שם הים הסמוך) היא החלום של שלושה חברים שאהבו לייצר בירה לעצמם ועכשיו מייצרים במקום מבחר סוגים של בירה, יחד עם אוכל ברים מעולה שכיף לנשנש ליד המשקה. מיד כשתתיישבו תקבלו לטעום את ששת סוגי הבירה שמכינים פה (אנחנו הכי אהבנו את הבלונד אייל שמתובלת בג'ינג'ר, גוג'י ברי וזרעי כוסברה ואת הפורטר הכהה שמלאה בטעמים של קפה). ומה אוכלים? תמצאו פה המבורגר טריפל סליידר שמורכב משלושה מיני המבורגרים עם חסה, בצל ועגבנייה; ביף ג'רקי שמכינים במקום ואנחנו אהבנו במיוחד; צ'יפס אנשובי; נקניקייה ביתית על רוטב גוואקמולי וקונפי בצל; ובוריטו במילוי של פרגית, חסה וסלסת עגבניות. המבשלה. האורגים 2. 08-9350550. לא כשר נקניקיות אסאדו, המבשלה | צילום: גיל גוטקין, אוכל טוב פינצ'יטו אם אתם מחפשים אוכל רחוב כשר (על טהרת הבשר אבל לא רק), פינצ'יטו באילת זאת הכתובת עבורכם. המבחר כאן גדול וכיפי והמנות גדולות ונדיבות. בימי שישי התפריט עצום וכולל למשל את כריך הבית של חלה עם שניצל, מטבוחה, מחמאר, חציל ולימון כבוש; קציצות בקר ברוטב עגבניות עם מטבוחה, טחינה ועריסה; ולחם פרנה במילוי של קציצות דגים חריפות, מטבוחה וכוסברה. במהלך השבוע תמצאו פה פיתות במילויים כמו עראייס, שווארמה, מעורב ירושלמי, סופלקי עם פרגית ולימון על טחינה ירוקה, קבבים, שקשוקת מטבוחה או סטייק אנטרקוט בפרנה עם איולי שום. פינצ'יטו. הסתת 7, אילת. 08-6336688 View this post on Instagram A post shared by פינצ'יטו pinchito (@pinchitoeilat) on Aug 7, 2019 at 1:44pm PDT ראנץ' האוס למרות החשש שלנו ממסעדת בשר כשרה, ראנץ' האוס הייתה הפתעה אמיתית. זו אולי המסעדה הכי חגיגית בעיר, עם שירות מצטיין ואדיב במיוחד אבל גם מחירים בהתאם. התפריט לא מספק יותר מדי הפתעות, אבל הסטייקים מצוינים. נהנינו במיוחד מסטייק סינטה מפרה שמנה במשקל 500 גרם שהגיע עם גזרים צבעוניים צלויים. אל תפספסו גם את התוספת שמופיעה בתפריט בשם הבלתי מושך "תפוח אדמה", שהיא בעצם תפוח אדמה אפוי עם המון פירורי לחם פריכים בטעם שום מעליו, שלא הצלחנו להפסיק לאכול. עוד בתפריט: המבורגר קלאסי במשקל 300 גרם; ספייריבס בקר במרינדת בירה; וסטייק אנטרקוט קלאסי. ראנץ' האוס. טיילת רויאל ביץ'. 08-6368928. כשר סטייק סינטה, ראנץ' האוס | צילום: גיל גוטקין, אוכל טוב

ללו אם אתם מגיעים לאילת ואתם חסידים גדולים של אוכל ביתי (בדגש על המטבח המרוקאי ושלל תבשילים) תמצאו את הגרסה המשובחת ביותר שלו בללו. המסעדה, שקיימת יותר מ-40 שנה, הייתה בעבר מסעדה מרוקאית אבל כיום אפשר למצוא בה אוכל ביתי גם מהרבה תפוצות אחרות. פחות מ-50 שקלים יסגרו עבורכם פה ארוחה מפוצצת במיוחד; הכי שווה ללכת על אחת ממנות הקוסקוס או על מנת מוח העגל בשום ופפריקה, בשר הראש עם השום וגרגירי החומוס או הקציצות הכי ביתיות בעיר. כמובן שהמנות מגיעות עם כמה קערות סלט קטנות ולחם אחיד רך במיוחד, שיהיה מה לטבול ברוטב. ללו. החורב 259. 08-6330578. כשר

קולוניה נכון שרוב הנופשים באילת מקבלים גם ככה ארוחת בוקר שכלולה במחיר הלינה, אבל אם בכל זאת התעורר בכם חשק לארוחה מחוץ לדיל של המלון - קולוניה היא אחת האופציות החביבות בעיר, שמאפשרת גם להשקיף על המים. המסעדה עצמה פועלת משעות הבוקר ועד הערב עם מנות כמו סלטים, דגים ופיצות, אך בימי שישי עורכים כאן ארוחת קבלת שבת מיוחדת על טהרת הבשרים, שמוגשת השעה 19:00 וכוללת בר סלטים רחב ומגוון מנות עיקריות כמו עופות שלמים מעושנים, אסאדו מעושן 18 שעות, נקניקיות עגל בעבודת יד וסינטה על פחמים. קולוניה. דרך מצרים 160. 08-9334993. לא כשר קוסקוס ועוף, ללו | צילום: עמרי יוסף עומסי, יחסי ציבור

לה קוצ'ינה לה קוצ'ינה היא מסעדה איטלקית כמו של פעם, עם עיצוב מפואר וכבד, פסלים מאבן והמון צבעים כהים. גם האוכל לא חורג מהז'אנר האיטלקי הקלאסי, אבל הוא מבוצע פה היטב, עם לא מעט רוטבי שמנת ועגבניות. אהבנו במיוחד ניוקי א-לה רומנה מסולת (49 שקלים) ושרימפס בלימון עם שום, מיץ לימון ויין לבן (72 שקלים), וגם פסטת ריגטוני פימונטזה עם פילה בקר, שום, בצל, עגבניות מיובשות, שמנת וציר בקר (108 שקלים). לה קוצ'ינה. טיילת רויאל ביץ'. 08-6368932. לא כשר ארוחת בוקר, קולוניה | צילום: גיל גוטקין, אוכל טוב

בר המסעדה הכשר והענק הזה מציע את הקוקטיילים הכי שווים בעיר - אבל יש כאן הרבה מעבר לתפריט המשקאות הרחב וההופעות התדירות שמתרחשות במקום. זאת קודם כל מסעדה, ועל התפריט שלה אחראי השף היועץ אביב משה. בין המנות כאן תמצאו סטייק טומהוק עם קריספי תפוחי אדמה ושום; סלט קיסר בגרסת המקום עם חסה רומית, ויניגרט, בוטנים, פילה עוף וקונפי עגבניות; וקינוח קרם ברולה על בצק קרם שניט עם בננה מקורמלת ופסיפלורה. בנוסף מציעים כאן ארוחה מיוחדת שנקראת שף על הבר ובה 10 מנות, שמוגשת על ידי השף התפעולי במקום אייל אלגברי. פיפת' אבניו. רחוב שופרון. 08-6333303. לא כשר ריגטוני פימונטזה, לה קוצ'ינה | צילום: גיל גוטקין, יחסי ציבור סשימי סלמון, פיפט' אבניו | צילום: גיל גוטקין, אוכל טוב





