מרקים

מרק לחשו מפנק

זה אחד המרקים מהירי ההכנה וגם אחד הטעימים: מרק לחשו מרוקאי המבוסס על סולת, שום, כוסברה ותיבול עדין שיש הטוענים שהוא גם אחד הבריאים. לא תאמצו אותו לערבים המתקררים?

מרק לחשו מפנק (צילום: חנושה (בת חן שמעיה))
  • זמן עבודהעשר דקות
  • זמן הכנהעד חצי שעה
  • רמת קושיכל אחד יכול
  • כשרות כשר פרווה

המצרכים :

  • 2 וחצי ליטר מים
  • 1 וחצי כוס סולת
  • 4 כפות שמן זית איכותי
  • 7 שיני שום, פרוסות דק
  • צרור שלם של כוסברה, קצוצה גס
  • 1 כף שטוחה מלח
  • 1 כף שטוחה פלפל שחור טחון
  • חצי כף כורכום
  • 1 כף שטוחה אבקת מרק עוף (או ירקות, אם רוצים גרסה פרווה)

אופן ההכנה:

1 ממלאים סיר גדול בכ-2 וחצי ליטר מים. מביאים לרתיחה.

2 מוסיפים שמן זית ושום. מערבבים קלות.

3 מוסיפים מלח, פלפל שחור, כורכום ואבקת מרק. מערבבים היטב להמסת התבלינים ואיחודם עם המרק.

4 מוסיפים את הסולת בזרזיף איטי ובזהירות, תוך כדי ערבוב רציף בכף עץ או מטרפה עד שהתערובת אחידה וחלקה (חשוב לערבב כל הזמן אחרת נוצרים גושי סולת).

5 מנמיכים מעט את האש ומבשלים 5–6 דקות תוך ערבוב מתמיד עד שהמרק מתחיל להסמיך מעט. המרק צריך להיות במרקם קרמי אך לא סמיך מדי. טועמים ומתקנים תיבול אם צריך (אפשר להוסיף מעט מלח או פלפל).

6 כשהמרק בסמיכות הרצויה מוסיפים כוסברה קצוצה. מערבבים היטב ומורידים מיד מהאש.

7 מגישים מיד. המרק נוטה להסמיך מאוד ולכן מומלץ לאכול אותו ברגע שהוא מוכן.  

** כשהמרק מסמיך אפשר להוסיף מעט מים חמים ולערבב היטב כדי להחזירו למרקם הרצוי.

** אפשר להוסיף בתחילת הבישול קוביות גזר קטנות או תפוח אדמה מגורר לקבלת למרק עשיר יותר.

