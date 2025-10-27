אוכל
סלט קיסר קל ומהיר, שמתאים גם להריוניות

מארחים ורוצים להרשים? סלט קיסר הוא הבחירה המושלמת למשימה. רוצים שיתאים לכולם, גם לנשים בהריון ולכל מי שלא בעניין של ביצים חיות ו/או אנשובי בצלחת שלו? זה המתכון. במסעדה זה יעלה לכם 70 שקל, רק אומרים

| mako | פורסם  08:35 

  • זמן עבודהעשר דקות
  • זמן הכנהעד חצי שעה
  • רמת קושיכל אחד יכול
  • כשרות כשר חלבי

המצרכים (2 מנות):

לסלט:

  • לבבות חסה

לקרוטונים:

  • 2 פרוסות חלה
  • 1 כף שמן זית
  • מלח
  • פלפל שחור

לרוטב:

  • 1 כפית חרדל דיז'ון גרגירים
  • 2 כפות מיונז
  • 1 שן שום כתושה
  • מיץ מחצי לימון
  • מלח
  • פלפל שחור גרוס
  • שליש כוס פרמזן מגוררת דק
  • 2 כפות שמן זית

להגשה:

  • עוד קצת פרמזן

אופן ההכנה:

1 מתחילים בקרוטונים: מחממים תנור ל-180 מעלות.

2 חותכים את פרוסות החלה לקוביות ומסדרים על תבנית מרופדת נייר אפייה. מתבלים בשמן זית, מלח ופלפל שחור ומערבבים מעט בידיים. אופים כ-8 דקות, עד שהחלה מזהיבה.

3 מכינים את הרוטב: מערבבים את כל המרכיבים בקערה לאיחוד. אם הרוטב לא מספיק נוזלי מוסיפים עוד כף שמן זית.

4 הרכבת הסלט: קורעים את החסה לחתיכות ושמים בקערה. מוסיפים את הרוטב ומערבבים בעדינות רבה בכפות הידיים.

5 מפזרים את הקרוטונים ומגררים עוד קצת פרמזן.

סלט קיסר. מושלם לאירוח סלט קיסר. מושלם לאירוח | צילום: יעל קצב, mako אוכל

>> והנה סלט קיסר כהלכתו

לעוד מתכונים מעולים ממליצים לגלול באינסטגרם של יעל קצב 

או בטיקטוק המהמם שלה 

בתיאבון!

