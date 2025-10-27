סלט קיסר קל ומהיר, שמתאים גם להריוניות
מארחים ורוצים להרשים? סלט קיסר הוא הבחירה המושלמת למשימה. רוצים שיתאים לכולם, גם לנשים בהריון ולכל מי שלא בעניין של ביצים חיות ו/או אנשובי בצלחת שלו? זה המתכון. במסעדה זה יעלה לכם 70 שקל, רק אומרים
יעל קצב | mako | פורסם 27/10/25 08:35
המצרכים (2 מנות):
לסלט:
לקרוטונים:
לרוטב:
להגשה:
אופן ההכנה:
1 מתחילים בקרוטונים: מחממים תנור ל-180 מעלות.
2 חותכים את פרוסות החלה לקוביות ומסדרים על תבנית מרופדת נייר אפייה. מתבלים בשמן זית, מלח ופלפל שחור ומערבבים מעט בידיים. אופים כ-8 דקות, עד שהחלה מזהיבה.
3 מכינים את הרוטב: מערבבים את כל המרכיבים בקערה לאיחוד. אם הרוטב לא מספיק נוזלי מוסיפים עוד כף שמן זית.
4 הרכבת הסלט: קורעים את החסה לחתיכות ושמים בקערה. מוסיפים את הרוטב ומערבבים בעדינות רבה בכפות הידיים.
5 מפזרים את הקרוטונים ומגררים עוד קצת פרמזן.סלט קיסר. מושלם לאירוח | צילום: יעל קצב, mako אוכל
בתיאבון!