הכרובית סוף סוף חוזרת, וזה מה שאנחנו מכינים איתה דבר ראשון

כרובית שלמה צלויה

המתכון שהוכיח לנו שכרובית בתנור, ככה עם שמן זית ומלח וזהו, היא באמת נהדרת, אבל כרובית בתנור עם תוספת של עגבניות שרי, שום, תימין וזיתים היא אירוע משמח אפילו יותר.

כרובית בטחינה של רביבה וסיליה

קלאסיקה כרוביתית שברביבה וסיליה, כמו ברביבה וסיליה, מבצעים באופן הכי מוקפד ומדויק שיש. מתוך ספר המתכונים של המקום.

כרובית בטחינה, רביבה וסיליה | צילום: רוני כנעני, רביבה וסיליה: 30 שנים, 24 שעות

כרובית אפויה ביוגורט

עוד דרך לשדרג את "כרובית אייל שני", והפעם כזו שנצלית בתוך רוטב של יוגורט עם שום ותבלינים.

כרובית ביוגורט | צילום: אנטולי מיכאלו, mako אוכל

טבולה כרובית עם עשבי תיבול ושקדים

המתכון הזה של איילת הירשמן הוא הנציגות שלנו הפעם למתכוני הטבולה על בסיס כרובית - ישות סלטית נהדרת שהופכת את סלט הטבולה האהוב לאהוב אפילו יותר, ופחמימתי הרבה פחות. סלט נטול גלוטן, דיאטטי וטעים, חמצמץ ומספק ביותר.

טבולה כרובית עם עשבי תיבול ושקדים | צילום: יוסי סליס, טעים וטוב, ידיעות ספרים

פרסומת

תבשיל כרובית ותפוחי אדמה

אלו גובי הוא תבשיל הודי סימפתי מאוד, אבל מבחינת ערכים תזונתיים עוד יש לו על מה לעבוד. במתכון הזה הוא עטוף ברוטב שמכינים מאפונה יבשה - וזה הופך אותו גם ליותר שווה משל כולם וגם למזין פי מיליון.

תבשיל כרובית ותפוחי אדמה | צילום: אסף רונן, mako אוכל

לביבות כרובית וכרישה

לדאבוננו אלה אינן לביבות לעצלנים, אבל אם אינכם עצלנים הן יגמלו לכם ביג טיים. השלב המקדים של טיגון הכרישה, ואז בישול שלה יחד עם הכרובית המגוררת, הוא טיפה מנג'ס, אבל באמת שמדובר בלביבות אדירות, ויתרונן הנוסף - הן עושות שימוש בכל הכרובית כולה, ולא רק בפרחים.

לביבות כרובית וכרשה | צילום: אפיק גבאי, mako אוכל

מאפינס כרובית

מאפינס של כרובית, גבינת עיזים וקמח כוסמין מלא - כלומר בריאים ומזינים לאללה, ועיניכם הרואות שגם מגרים ממש. מתעצלים לחלק למנז'טים? תגידו שאנחנו אישרנו לכם לאפות אותם כפשטידה אחת גדולה.

מאפינס כרובית | צילום: אפיק גבאי, mako אוכל

פרסומת

מאפה כרובית

ועוד מאפה כרובית אישי שיכול לעבוד כפשטידה, אחרון בינתיים, שהוא יותר בקטגוריית מתכוני הכרובית המושחתים בזכות הקמח הלבן והפרמזן.

מאפה כרובית | צילום: שרית נובק - מיס פטל, mako אוכל