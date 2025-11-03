הכרובית סוף סוף חוזרת, וזה מה שאנחנו מכינים איתה דבר ראשון
נכון שהיא לא באמת נעלמה, אבל בואו, לא ניתן לכרוביות האפרפרות והמרופטות של הקיץ לקלקל את השם של הירק שאנחנו הכי אוהבים. עכשיו הן שוב כאן - כרוביות יפות, צחורות ואיתנות - ורשימת התכנונים שלנו עליהן רק הולכת ומתארכת. נתחיל בזה
כרובית שלמה צלויה
המתכון שהוכיח לנו שכרובית בתנור, ככה עם שמן זית ומלח וזהו, היא באמת נהדרת, אבל כרובית בתנור עם תוספת של עגבניות שרי, שום, תימין וזיתים היא אירוע משמח אפילו יותר.
כרובית בטחינה של רביבה וסיליה
קלאסיקה כרוביתית שברביבה וסיליה, כמו ברביבה וסיליה, מבצעים באופן הכי מוקפד ומדויק שיש. מתוך ספר המתכונים של המקום.
כרובית אפויה ביוגורט
עוד דרך לשדרג את "כרובית אייל שני", והפעם כזו שנצלית בתוך רוטב של יוגורט עם שום ותבלינים.
טבולה כרובית עם עשבי תיבול ושקדים
המתכון הזה של איילת הירשמן הוא הנציגות שלנו הפעם למתכוני הטבולה על בסיס כרובית - ישות סלטית נהדרת שהופכת את סלט הטבולה האהוב לאהוב אפילו יותר, ופחמימתי הרבה פחות. סלט נטול גלוטן, דיאטטי וטעים, חמצמץ ומספק ביותר.
תבשיל כרובית ותפוחי אדמה
אלו גובי הוא תבשיל הודי סימפתי מאוד, אבל מבחינת ערכים תזונתיים עוד יש לו על מה לעבוד. במתכון הזה הוא עטוף ברוטב שמכינים מאפונה יבשה - וזה הופך אותו גם ליותר שווה משל כולם וגם למזין פי מיליון.
לביבות כרובית וכרישה
לדאבוננו אלה אינן לביבות לעצלנים, אבל אם אינכם עצלנים הן יגמלו לכם ביג טיים. השלב המקדים של טיגון הכרישה, ואז בישול שלה יחד עם הכרובית המגוררת, הוא טיפה מנג'ס, אבל באמת שמדובר בלביבות אדירות, ויתרונן הנוסף - הן עושות שימוש בכל הכרובית כולה, ולא רק בפרחים.
מאפינס כרובית
מאפינס של כרובית, גבינת עיזים וקמח כוסמין מלא - כלומר בריאים ומזינים לאללה, ועיניכם הרואות שגם מגרים ממש. מתעצלים לחלק למנז'טים? תגידו שאנחנו אישרנו לכם לאפות אותם כפשטידה אחת גדולה.
מאפה כרובית
ועוד מאפה כרובית אישי שיכול לעבוד כפשטידה, אחרון בינתיים, שהוא יותר בקטגוריית מתכוני הכרובית המושחתים בזכות הקמח הלבן והפרמזן.
בתיאבון!