ריבת אגסים בתנור
אנחנו מודים, בחיים לא היינו חושבים שאפשר להכין ריבה בתנור, אבל מתברר שאם מערבבים פירות עם סוכר, משטחים בתבנית ומשגרים לתנור, מקבלים ריבה מושלמת (בלי טיפה של לכלוך על הכיריים)
יעל קצב | mako | פורסם 10/11/25 10:46
המצרכים :
אופן ההכנה:
1 מערבבים בקערה את כל המרכיבים. מניחים ל-20 דקות על מנת הפרי יגיר נוזלים.
2 מחממים תנור ל-180 מעלות ומרפדים את תבנית התנור בנייר אפייה.
3 מעבירים את התערובת לתבנית. מכניסים לתנור לשעה וחצי. מערבבים היטב מדי חצי שעה.
4 מוציאים מהתנור. מועכים מעט במזלג את הריבה ומעבירים לצנצנת.
לעוד מתכונים מעולים ממליצים לגלול באינסטגרם של יעל קצב
או בטיקטוק המהמם שלהריבת אגסים בתנור. מעיכה קלה ויש ריבה | צילום: יעל קצב ריבת אגסים בתנור. זה יעבוד עם כל פרי | צילום: יעל קצב
בתיאבון!