ריבות וחמוצים

ריבת אגסים בתנור

אנחנו מודים, בחיים לא היינו חושבים שאפשר להכין ריבה בתנור, אבל מתברר שאם מערבבים פירות עם סוכר, משטחים בתבנית ומשגרים לתנור, מקבלים ריבה מושלמת (בלי טיפה של לכלוך על הכיריים)

פורסם  10:46 



  • זמן עבודהעשרים דקות
  • זמן הכנהשעתיים
  • רמת קושיכל אחד יכול
  • כשרות כשר פרווה

 

 

המצרכים :

  • 1 ק"ג אגסים, קלופים וחתוכים לקוביות (2 ק"ג לפני הקילוף) או כל פרי אחר
  • 2 כוסות סוכר
  • מיץ מלימון אחד
  • 1 כפית תמצית וניל
  • 2 מקלות קינמון

אופן ההכנה:

1 מערבבים בקערה את כל המרכיבים. מניחים ל-20 דקות על מנת הפרי יגיר נוזלים. 

2 מחממים תנור ל-180 מעלות ומרפדים את תבנית התנור בנייר אפייה. 

3 מעבירים את התערובת לתבנית. מכניסים לתנור לשעה וחצי. מערבבים היטב מדי חצי שעה. 

4 מוציאים מהתנור. מועכים מעט במזלג את הריבה ומעבירים לצנצנת.

לעוד מתכונים מעולים ממליצים לגלול באינסטגרם של יעל קצב 

או בטיקטוק המהמם שלה

ריבת אגסים בתנור ריבת אגסים בתנור. מעיכה קלה ויש ריבה | צילום: יעל קצב ריבת אגסים בתנור ריבת אגסים בתנור. זה יעבוד עם כל פרי | צילום: יעל קצב

בתיאבון!

תגיות: ריבה  
