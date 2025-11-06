צמת סלמון עגולה
סלמון הוא הדג הכי אהוב שיש, ותבנית שלו שעולה על השולחן תמיד תעורר שמחה מקיר לקיר. מחפשים להפוך את הסצנה השגורה לקצת יותר מרגשת? עצבו אותו בצורה של חלה, ולא סתם חלה - חלת סלמון עגולה!
יעל קצב | mako אוכל | פורסם 06/11/25 09:54
המצרכים :
לרוטב:
אופן ההכנה:
1 מחממים תנור ל-180 מעלות ומערבבים בקערה את כל מרכיבי הרוטב.
2 חוצים את פילה הסלמון. חותכים כל חצי ל-3 רצועות (מתקבלות 6 רצועות).
3 קולעים שתי צמות, ומעבירים בעדינות לתבנית מרופדת בנייר אפייה. מחברים אותן לצורת עיגול (אפשר לחזק בקיסמים).
4 מורחים את הדג ברוטב וצולים 15-20 דקות.
5 מעבירים בעדינות לכלי ההגשה, ומושכים בזהירות את נייר האפייה מהתחתית.
או בטיקטוק המהמם שלהיודעים לקלוע צמה? | צילום: יעל קצב, mako אוכל חלת סלמון עגולה. איפה היית בראש השנה? | צילום: יעל קצב, mako אוכל
בתיאבון!