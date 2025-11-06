אוכל
דגים

צמת סלמון עגולה

סלמון הוא הדג הכי אהוב שיש, ותבנית שלו שעולה על השולחן תמיד תעורר שמחה מקיר לקיר. מחפשים להפוך את הסצנה השגורה לקצת יותר מרגשת? עצבו אותו בצורה של חלה, ולא סתם חלה - חלת סלמון עגולה!

| mako אוכל | פורסם  09:54 

לא אוהב

  • זמן עבודהעשר דקות
  • זמן הכנהעד חצי שעה
  • רמת קושיכל אחד יכול
  • כשרות כשר פרווה

המצרכים :

  • קילו וחצי עד 2 קילו פילה דג סלמון (בחתיכה אחת), ללא עור

לרוטב:

  • 2 כפות שמן זית
  • 2 שיני שום, כתושות
  • קליפה מגוררת מחצי לימון
  • מיץ מחצי לימון
  • חצי כף ג'ינג'ר מגורר
  • 1 כף עלי תימין
  • חצי כוס מיץ תפוזים
  • 1 כף גדושה דבש
  • 1 כפית קורנפלור
  • חצי כפית מלח
  • חצי כפית חרדל גרגירים
  • כפית לימון כבוש

אופן ההכנה:

1 מחממים תנור ל-180 מעלות ומערבבים בקערה את כל מרכיבי הרוטב.

2 חוצים את פילה הסלמון. חותכים כל חצי ל-3 רצועות (מתקבלות 6 רצועות).

3 קולעים שתי צמות, ומעבירים בעדינות לתבנית מרופדת בנייר אפייה. מחברים אותן לצורת עיגול (אפשר לחזק בקיסמים).

4 מורחים את הדג ברוטב וצולים 15-20 דקות.

5 מעבירים בעדינות לכלי ההגשה, ומושכים בזהירות את נייר האפייה מהתחתית.

לעוד מתכונים מעולים ממליצים לגלול באינסטגרם של יעל קצב 

או בטיקטוק המהמם שלה

חלת סלמון עגולה. יודעים לקלוע צמה? יודעים לקלוע צמה? | צילום: יעל קצב, mako אוכל חלת סלמון עגולה. איפה היית בראש השנה? חלת סלמון עגולה. איפה היית בראש השנה? | צילום: יעל קצב, mako אוכל

בתיאבון!

תגיות: סלמון 
