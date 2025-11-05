אוכל
קינוחים וממתקים

חטיפי חמאת בוטנים עם פצפוצי אורז

אם אתם שרופים על ריסז פינאט באטר קאפס - זה בדיוק הקינוח בשבילכם. רק שבמקום מילוי עתיר סוכר יש פה פצפוצי אורז שנותנים פריכות כיפית וחמאת בוטנים טבעית לחלוטין (אל דאגה, לא שכחנו את השוקולד)

חטיפי חמאת בוטנים עם פצפוצי אורז (צילום: חנושה (בת חן שמעיה))
צילום: חנושה (בת חן שמעיה)

  • זמן עבודהעשר דקות
  • זמן הכנהעד שעה
  • רמת קושיכל אחד יכול
  • כשרות כשר פרווה

  

המצרכים (12 מנות):

  • 80 גרם חמאת בוטנים טבעית (100% בוטנים)
  • 2 כוסות פצפוצי אורז
  • 140 גרם שוקולד מריר

לקישוט:

  • בוטנים קצוצים

אופן ההכנה:

1 מערבבים בקערה גדולה חמאת בוטנים ופצפוצי האורז עד לקבלת תערובת אחידה.

2 מרפדים תבנית שקעים במנז'טים. מחלקים את התערובת לתוך המנג’טים. מהדקים קלות עם כף.

3 מעבירים למקרר לכ־30 דקות, עד שהחטיפים מתייצבים.

4 ממיסים את השוקולד בפולסים במיקרו. מוזגים שוקולד מעל כל חטיף ומפזרים בוטנים קצוצים.  

5 מחזירים למקרר לשעה לפחות עד שהשוקולד מתקשה.

6 שומרים בקופסה אטומה במקרר.

חטיפי חמאת בוטנים עם פצפוצי אורז. גרסה הרבה יותר בריאה לריסז | צילום: חנושה (בת חן שמעיה)

 

בתיאבון! 

