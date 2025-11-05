חטיפי חמאת בוטנים עם פצפוצי אורז
אם אתם שרופים על ריסז פינאט באטר קאפס - זה בדיוק הקינוח בשבילכם. רק שבמקום מילוי עתיר סוכר יש פה פצפוצי אורז שנותנים פריכות כיפית וחמאת בוטנים טבעית לחלוטין (אל דאגה, לא שכחנו את השוקולד)
חנושה (בת חן שמעיה) | mako אוכל | פורסם 05/11/25 06:30
צילום: חנושה (בת חן שמעיה)
המצרכים (12 מנות):
לקישוט:
אופן ההכנה:
1 מערבבים בקערה גדולה חמאת בוטנים ופצפוצי האורז עד לקבלת תערובת אחידה.
2 מרפדים תבנית שקעים במנז'טים. מחלקים את התערובת לתוך המנג’טים. מהדקים קלות עם כף.
3 מעבירים למקרר לכ־30 דקות, עד שהחטיפים מתייצבים.
4 ממיסים את השוקולד בפולסים במיקרו. מוזגים שוקולד מעל כל חטיף ומפזרים בוטנים קצוצים.
5 מחזירים למקרר לשעה לפחות עד שהשוקולד מתקשה.
חטיפי חמאת בוטנים עם פצפוצי אורז. גרסה הרבה יותר בריאה לריסז | צילום: חנושה (בת חן שמעיה)
בתיאבון!