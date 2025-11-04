גיוזה ואטריות בתבנית אחת
אתם יכולים לנסות, אבל אף אחד לא יאמין לכם שהכנתם את הארוחה המושלמת הזאת בחמש דקות וזה בכלל לא טייק אוויי. אולי באמת עדיף שיחשבו שהשקעתם (למרות שכולה שמתם את המרכיבים בתבנית ושיגרתם לתנור)
יעל קצב | mako | פורסם 04/11/25 09:19
המצרכים (4 מנות):
לתיבול:
להגשה:
אופן ההכנה:
1 מחממים תנור ל-180 מעלות.
2 שמים את כל מצרכי הרוטב בתבנית. מערבבים עד לאיחוד.
3 מוסיפים אטריות וגיוזות. מכסים בנייר אפייה ועליו נייר כסף ומכניסים לתנור למשך 30 דקות. מסירים את את נייר האפייה ונייר הכסף ואופים עוד 5 דקות.
4 מפזרים מעל כוסברה, שמן צ'ילי ושומשום שחור.
גיוזה ואטריות בתבנית אחת. זה נראה כאילו הזמנתם טייק אווי | צילום: יעל קצב גיוזה ואטריות ברוטב חמאת בוטנים וחלב קוקוס. הכי בצ'יק שיש | צילום: יעל קצב
בתיאבון!