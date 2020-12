קינוח הגרמקנודל של מתמודדת מאסטר שף, עדן גינדי, ממשיך להסעיר את הרשת. לאחר שהמתכון הפך להיות ויראלי ביממה האחרונה, כעת גם גורמים רשמיים מתייחסים באופן יוצא דופן לעניין. כזכור, גינדי קיבלה את סינר הזהב הראשון לעונה מהשופט ישראל אהרוני ובכך סללה את דרכה לנבחרת.

"זאת המנה הראשונה שהכנתי בחיי", סיפרה גינדי לשופטים רגע לפני הטעימה, "הייתי בכיתה ו' בערך ולא הצלחתי למצוא מתכון נורמלי בעברית. תרגמתי מתכונים עד שהגעתי למשהו שלפי סבא ואמא שלי היה הכי קרוב למקור".

בצעד יוצא דופן, שגרירת אוסטריה בישראל, הגברת האנה ליקו, התרגשה גם היא לראות את המטבח המקומי שלה בתוכנית ישראלית וצייצה בחשבון הטוויטר שלה: "אז הגרמקנודל זכה אתמול במאסטר שף הישראלי, אבל בנימה רצינית: הגרמקנודל לא מוגש עם רוטב וניל, אלא עם חמאה מומסת, פרג וסוכר".

So, Germknödel was the winning dish in yesterday's Israeli Masterchef finale. But one serious word: no, Germknödel are not served with vanilla sauce: it's melted butter, poppy seeds and sugar on tophttps://t.co/5GXuaeXrpD