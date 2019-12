טרנד הבשרים על הגריל שנוי במחלוקת בעיני רבים, הרי הם תמיד היו כאן - הקבב והשישליק - אז מה עניין הבשורה המחודשת? ובכן, הבשורה היא כנראה שהאוכל הזה, שקוטלג לרוב כאוכל רחוב פושטי, הפך להיות מוקד משיכה להיפסטרים ופודיז מכל הארץ, כשהם נהנים להתווכח איפה הקבב בפיתה הכי טוב ומשובח וגם מסוגלים לנסוע שעות בשביל להשיג אותו. שלא לדבר על לעמוד בתור. אל הרשימה של הקבבים המשובחים הללו נכנס החודש זלמניקו, שמציע, לפחות לפי איילה כהן שלנו, את אחד הקבבים הכי שווים שיש. הוא נעשה על הפלנצ'ה, מוגש בפיתה טובה עם תוספות פשוטות ומושקעות ונמכר במחיר משתלם של 35 שקלים למנה. אם לא רוצים קבב יש גם אופציות אחרות כמו מעורב, נקניקיית מרגז ושקדי עגל. פשוט ונהדר. זלמניקו. בן זומא 1, תל אביב יפו.

זלמניקו - מרגז | צילום: איילה כהן, אוכל טוב

ואם כבר אוכל פשוט ונהדר, אז בלב שוק הכרמל נפתח החודש הכרמל 40, בר דגים קטן וצנוע שצמוד לחנות דגים (רוסתום הדייג) ועושה בהם שימוש מושכל. אפשר למצוא כאן כריך דייגים מצוין עם לברק צלוי, קלמרי ושרימפס מטוגנים, דגי רשת משתנים מטוגנים/על הפלנצ'ה, וסלט רענן של סביצ'ה אינטיאס ומנגו - כל מה שחובבי דגים יכולים לבקש מדוכן אוכל. ולא רק את האוכל פה אהבנו, אלא את הגישה הפתוחה והאירוח המקסים. ללא ספק תוספת מבורכת ומקורית לסצנה הקולינרית השוקקת של שוק הכרמל. לא פלא שאנחנו לא מפסיקים לשמוע על המקום הזה. הכרמל 40. הכרמל 40 פינת שפ"ר, תל אביב.

הכרמל 40. כריך דייגים | צילום: איילה כהן, אוכל טוב

מסעדת לה רג'אנס הוותיקה במלון המלך דוד בירושלים נמצאת כבר שנים ברשימת המסעדות הטובות שיש לעיר הבירה להציע - השף דודו ביטון מוביל את המקום ביד יציבה, עם הקפדה על כל הפרטים ואוכל מצוין - אבל את המקום שללה ברשימתנו החודש הרוויחה המסעדה בזכות זכייתו של ביטון בתואר שף השנה של מדריך הקולינריה גומיו, תואר שהוא ללא ספק ראוי לו. מדובר בשף ובמסעדה שלעיתים נסתרים בנוף התקשורתי, אולי בגלל ההילה היוקרתית של המקום או בגלל שביטון עצמו נמנע לרוב ממצלמות ומעדיף להישאר במטבח. בכל מקרה, מדובר בתירוץ נהדר להחמיא שוב למסעדה הכשרה והמצוינת הזאת. לה רג'אנס. מלון המלך דויד, ירושלים. 02-6208795

לה רג'אנס לדר עגבניות | צילום: יורם אשהיים, יחסי ציבור ומירושלים לצפון, לפיצרייה מסקרנת שנפתחה במיקום מפתיע- ג'וליס. השמועה על ביאנלה פיצה ארטה עברה מפה לאוזן והגיעה החודש אל כלל מדורי האוכל, שם התקבלה בהתלהבות רבה. הפיצות כאן נאפות בטאבון והתוספות עליהן מגוונות ולא בהכרח שומרות אמונים לז'אנר האיטלקי (אם לא רוצים, לא חייבים לקרוא להן פיצות אלא מאפים נהדרים). בין היתר אפשר לאכול בבינאלה ארט פיצה מנה של פיצת קבב עם ירקות צלויים בטאבון, פיצה מסחן עוף עם בצל מקורמל, סומאק ואריסה, פיצת ים עם מוצרלה, שרימפס וקלמרי ופיצה ביאנלה עם סלמון בכבישה ביתית וקרם פרש. מלבד הפיצות, בשעות הבוקר מגישים כאן גם ארוחות בוקר. פיצה באנלה ארט. ג'וליס (מיקום בווייז)

ביאנלה פיצה ארטה בג'וליס | צילום: pizzabiennale , instagram

מסעדת פיט מאסטר הכשרה בפתח תקווה היא מקום שמאחד תחת קורת גג אחת את כל מה שקרניבור יכול לחפש. מגיעים לכאן להדרכת בשר ולארוחת משתה על טהרת הבשרים, כשמדי ערב השולחן כולל 6 אופציות לנתחים שונים לצד מבחר מנות מלוות כמו עוגת עראיס מטורטיות ממולאות בבשר טחון ושומן כבש; רולדת בשר ממולאת בתערובת בשרים עם חלקי פנים, כבד אווז, סילאן וטחינה; מסבחה עם בשר מעושן מפורק; ושוק אווז קונפי עם בטטה. ארוחה כאן תעלה לכם 250 שקלים לצד בירה או יין, כשבזמן האוכל ניתן לצפות בפעילות במטבח שמשודרת על גבי מסכים לחלל האירוח. בקיצור, אם בבשרים עסקינן, מדובר במקום שצריך להכיר. PITMASTER. הברקת 4, פתח תקווה. 073-2777777.

פיט מאסטר בשרים | צילום: אפיק גבאי, יחסי ציבור

המקום החדש של ליאור אוחיון, בוגרת מאסטר שף, הפך להיות בשבועות המעטים לפעילותו לאחד המדוברים בסביבה: שלל סלבס פוקדים את הבר-מסעדה החדש סיר עבדול, והרשת שוצפת בצילומים פוטוגניים מהמסעדה. אוחיון יצרה כאן תפריט של מנות קלילות שופעות ירוקים עם אופציות כמו סלט הברווז שהכינה אוחיון במאסטר שף עם ירוקים, ברווז קונפי ורוטב הדרים; לחמעג'ון מהטאבון; וסביצ'ה קישוטים עם מלפפון, גזר, פרחים אכילים ורוטב לימון תפוז. אם אתם מתכננים להגיע, עשו לעצמכם טובה והזמינו מקום מראש, בייחוד אם מדובר בסוף השבוע. סר עבדול. פנחס בן יאיר 4, השוק היווני, יפו.



מאז שנפתחה, המסעדונת המקסיקנית מאז שנפתחה, המסעדונת המקסיקנית לה מעלה בדרום תל אביב זוכה לביקורות מפרגנות מקיר לקיר. כל מבקרי האוכל התעלפו על הפשטות והכנות של המקום הזה, שעושה אוכל טוב ולא יומרני באווירה משוחררת. את הטורטיות מכינים כאן במקום והן ממולאות באופציות כמו מוסר ים מטוגן בבירה; נקניקיות מרגז עם סלסת עגבניות וגבינת צ'דר; או שווארמת חזיר עם אננס צלוי. מלבד טורטיות מגישים פה עוד מגוון מנות מקוריות כמו נקניק שייטל ביתי עם פרמזן, שום קונפי וטוסטדה; או טאמאלה טבעוני עם מסה הרינה, פירה דלעת ובטטה ופריחולס בתוך עלה תירס מאודה. אם האוכל המעולה והאווירה הטובה לא מספיקים לכם, תוסיפו את המחירים הסבירים ובכלל מצאתם את אחד המקומות הלוהטים של הרגע. לה מעלה. שביל המרץ 5, תל אביב. טלפון: 03-6823486. View this post on Instagram A post shared by Le_Mala (@le_mala_tlv) on Oct 21, 2019 at 1:30am PDT

מסעדת פאסטל במוזיאון תל אביב עברה בשנה האחרונה תהפוכות. השף שהוביל את המקום בשנים האחרונות הלל תווקולי המשיך למסעדה אחרת (שמככבת ברשימה שלנו במקום הראשון החודש), ואל נעליו נכנס השף המוכשר קובי בכר (לשעבר מול ים ומלון ממילא בירושלים). החילוף בין השפים נעשה באופן יחסי בשלווה והמסעדה ממשיכה לטעמנו להיות אחת הטובות ביותר בתל אביב כיום, ובארץ בכלל. אבל השף החדש והמנות החדשות שהכניס לתפריט הם לא הסיבות שפאסטל נכנסה לרשימתנו. החודש זכתה המסעדה לטייטל נוסף ומרשים כשכיכבה כאחת ההמלצות הקולינריות בישראל מאת סן פלגרינו דיסקברי - מדריך קולינרי לערים מובילות מסביב לעולם. רק תירוץ נוסף להגיע לכאן ולאכול מנות מעולות כמו מרק דגים ופירות ים חורפי או סקאלופ צרוב על פולנטה טרייה. פאסטל. שאול המלך 27, תל אביב. 03-6447441.

פאסטל - מרק דגים | צילום: אנטולי מיכאלו, יחסי ציבור

כתר המזרח כבשה החודש את הכותרות בכל גופי התקשורת בנסיבות עצובות במיוחד. המסעדה המיתולוגית ברחוב אבן גבירול בתל אביב נסגרה לפתע. בעלי המקום, בני משפחת שמאי, הצהירו על הסגירה של המקום שהיה בית לאנשי רוח, עיתונאים, זמרים וספורטאים רבים עשרות שנים, כתוצאה מעייפות החומר, עם זאת הדור הצעיר סיפר לנו על רצון להמשיך ולהפעיל את המסעדה שעומדת עד כה ללא רוח חיים. אנחנו, עדיין מקווים לפתיחתו המחודשת של המוסד המיתולוגי אבל לפחות נותרה לנו נחמה בדמות המסעדונת של כתר המזרח שעודנה פעילה בשוק צפון בתל אביב, שם עדיין ניתן לאכול את השווארמה המפורסמת. כתר המזרח. שוק צפון, תל אביב

שוק צפון כתר המזרח שווארמה | צילום: מתן כץ, יחסי ציבור

אל המקום הראשון ברשימתנו נכנסת מסעדה טרייה במיוחד, שיצרה סביבה דיבור הרבה לפני שפתחה באופן רשמי את הדלתות. אנימאר החלה את פעילותה השבוע במיקום המיתולוגי של מסעדת רפאל של השף רפי כהן במלון דן בתל אביב. המקום שייך אומנם לאותם בעלים שהפעילו כאן את מסעדה הולה של השף ויקטור גלוגר בשנה וחצי האחרונות, אך הוא שינה פניו עם עיצוב מחודש, תפריט חדש ושף חדש - הלל תווקולי (לשעבר פאסטל). תווקולי בנה כאן מקום שמתכתב עם הים התיכון עליו ניתן להשקיף מבעד לחלון. האוכל ברובו מורכב מדגים, פירות ים ושלל ירקות טריים עם מנות בגדלים שונים לכל סוג ארוחה שתבחרו - מישיבה רגועה עם כוס יין ונשנוש ועד לארוחה משפחתית. מה שהופך את המסעדה הזאת למדוברת כל כך הוא לא רק המיקום עם הנוף המרהיב, אלא גם הציפיות מתווקולי, אחד השפים המוכשרים בסביבה, להחיות מחדש את החלל רב ההיסטוריה הזה. אנחנו מחזיקים אצבעות. אנימאר. הירקון 87, תל אביב יפו. 03-5759060.

אנימאר. עם הנוף לים | צילום: ספיר קוסא, יחסי ציבור {title}





