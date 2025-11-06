עוגת תפוז הפוכה
בפעם הראשונה שהכנו אותה עשינו את זה בשביל להשוויץ - שכבת התפוזים הזאת, שמסדרים בתחתית התבנית ובסוף היא מסיימת למעלה, היא פשוט כל כך יפה! בפעמים הבאות כבר הכנו אותה כי היא טעימה טילים. אה, והיא פרווה
עדי קלינגהופר | mako | פורסם 06/11/25 17:57
צילום: עדי קלינגהופר
המצרכים :
לתפוזים (תבנית עגולה בקוטר 24 ס"מ):
לבלילה:
אופן ההכנה:
1 מחממים תנור ל- 175 מעלות, סטטי.
2 מכינים את שכבת התפוזים: פורסים 2 מהתפוזים לפרוסות דקות. את 3 התפוזים שנשארו חוצים, ואז פורסים לפרוסות דקות.
3 מחממים על אש קטנה בקלחת רחבה את המים והסוכר. כשהתערובת מתחילה לבעבע מוסיפים את פרוסות התפוזים. מנמיכים את הלהבה ומבשלים עוד כ-10 דקות. מוציאים את פרוסות התפוזים לצלחת בעזרת מזלג או מלקחיים. את מי הסוכר שומרים להמשך.
4 מכינים את הבלילה: מערבבים בקערה סוכר וקליפת תפוז מגוררת. מוסיפים ביצים, שמן, מיץ תפוזים, קמח, אבקת סודה לשתייה ואבקת אפייה וקורט מלח. טורפים לקבלת בלילה חלקה ואחידה.
5 מרכיבים את העוגה: מרפדים את התבנית בנייר אפייה, בתחתית ובדפנות. מסדרים את פרוסות התפוז המבושלות עד שהתחתית כולה מכוסה (אם נשארו לכם תפוזים אפשר לקשט איתם את העוגה אחר כך). מתחילים בשורה של עיגולים שלמים וממשיכים בחצאי עיגולים, כמו רעפים.עוגת תפוז הפוכה. סידור התפוזים | צילום: עדי קלינגהופר
6 מוזגים את הבלילה בזהירות על פרוסות התפוז ואופים כ-50 דקות, או עד שהעוגה זהובה וקיסם שננעץ במרכזה יוצא עם פירורים לחים.
7 מוציאים את העוגה מהתנור וממתינים 5 דקות. הופכים בזהירות על צלחת, מרימים את התבנית ומקלפים את נייר האפייה.
8 מברישים את העוגה במי סוכר שנותרו לנו מבישול התפוזים, מצננים מעט ומגישים בגאווה גדולה.עוגת תפוז הפוכה של עדיקוש, במלוא הדרה | צילום: עדי קלינגהופר והיא גם טעימה ממש! | צילום: עדי קלינגהופר
בתיאבון!