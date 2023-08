יש כל מיני דרכים, טרחניות יותר ופחות, להכין חביתה מקושקשת, אבל דבר אחד משותף לכולן: השארתם אותה דקה אחת מיותרת על האש והלכה המקושקשת. האם אנחנו מגזימים? לא ממש; הרי כל היופי במקושקשת הוא המרקם הקרמי שלה, הביצים שעל גבול המבושל והלא מבושל, בנקודה המדויקת שבה הן כבר לא חיות לגמרי אבל עדיין נמסות על הלשון.

אז מי שיש לו סבלנות לערבב את הביצים נון סטופ על אש נמוכה נמוכה במשך עשרות דקות כנראה לא ייבש לעולם את המקושקשת שלו, אבל בינינו - אף אחד לא באמת עושה את זה במטבחו הביתי, כשהסלט כבר חתוך וכולם ישובים רעבים לשולחן. שוברים ביצים, מקשקשים אותן ומטגנים קצרות תוך כדי ערבול במחבת. זה מה שרובנו עושים.

אז מה, השתהיתם דקה מיותרת והלכה המקושקשת? מולי יה, מחברת הספר בעל השם המקסים "Home is Where the Eggs Are", אומרת שלא, המקושקשת עדיין בת הצלחה, ובלבד שיש לכם במקרר את מרכיב הפלא גבינת שמנת.

איך מצילים מקושקשת שהתייבשה?

פשוט מוסיפים למחבת מעט גבינת שמנת, ומערבבים. הגבינה תחזיר לביצים את הקרמיות שהן איבדו (או ליתר דיוק לא בדיוק את אותה קרמיות, אבל קרמיות חלופית), וכשתגישו את המקושקשת לשולחן סביר שאיש לא יתלונן על שהרגתם לו את הביצה.

אגב, השיטה הזו יכולה גם לפתור בעיה למי שאוהב ביצים לא מבושלות עד הסוף אבל נמנע מזה בגלל החשש לצרוך ביצים חיות: מטגנים את הביצים היטב, ואז מחזירים להן קרמיות ולחות בעזרת גבינת שמנת. איזה יופי של ניצחון.