טוסט צ'יפס

זה טרנד הטיקטוק שגרם לכל כך הרבה אנשים לשים צ'יפס בטוסטר ולהפוך אותו לכריך פריך וטעים ב-5 דקות הכנה.

A post shared by Efrat Lichtenstadt (@lichtenstadt)

פתי-טוסט

בגדול מה שעושים כאן זה לקחת פתיתים, להוסיף להם גבינות ולהכניס לטוסטר זה כבר ממש גאוני. תדמיינו סלט ירקות בצד וקיבלתם ארוחה קלילה ומיוחדת שהיא גם אחלה פעילות עם הילדים.

A post shared by Bat-el Perez Sorek | בתיה שורק (@batia_sorek)



חזה עוף/קבב

לא האמנו לסרטון עד שניסינו בעצמנו: חזה עוף וקבב בטוסטר. במקום ללכלך את כירת הגז בשומן שעף לכל כיוון אתם לגמרי יכולים לקבל טעם דומה בטוסטר ובלי לכלוך.

#toster #cooking ♬ original sound - Iva Kakša @ivakaksa Nije reklama! Samo sam presretna što smo ulovili super popust za ovako dobar toster #roštilj

חביטורטי

לאוהבי חביתה וול דאן - הרעיון הזה בדיוק בשבילכם: במקום לשרוף את החביתה שלכם במחבת פשוט תכינו אותה בטוסטר. הטוסטר ישמור על חום אחיד וסטטי לאורך זמן וככה החביתה שלכם תהיה מבושלת היטב מבלי להישרף. יכולים להוסיף טורטיה וממרח שאוהבים ויש לכם חביטורטי מושקע וקראנצ'י במינימום מאמץ.

@gzfoodqood #emk #breakfast #toastmachine #homemade #foryou #parati ♬ Breakfast Challenge Song (Slowly) - SPENCE

חציל

כמה קשה למצוא פתרון דומה לחציל מטוגן, רק בלי השמן, ובינינו- בכלל לא בטוח שיש אחד כזה, אבל הנה רעיון קל, מהיר וטעים לפרוסות חציל עם ממש מעט שמן שלדעתנו לגמרי יעשו את העבודה.



#eggplant #tiktok #vegan #4you #health ♬ צליל מקורי - Essy roz @essyroz פרוסות חצילים בטוסט #foryou

מלאווח דפי אורז

התגעגעתם לדפי אורז? כבר הרבה זמן שלא היה ברשת מתכון של עוד משהו חסר תקדים שאפשר להכין עם דפי אורז, אז הנה אחד מוכר וטוב של מלוואח דפי אורז והפעם נחשו מה - בטוסטר. והאמת שנראה טוב ובא לנו לנסות את זה בבית.

A post shared by Essy Roz אסי רוז (@essyroz)



סטייק כרוב

לפרוס כרוב, לעטוף אותו בנייר כסף ולהכניס לתנור לשעה את זה רובנו מכירים, אבל מה תגידו על לחסוך שלושת רבעי מהזמן ולהכין את אותה המנה רק ברבע שעה? קבלו רעיון לסטייק כרוב עסיסי וקל להכנה בטוסטר.

A post shared by לבשל עם יעל | YAEL KAZAV | יעל קצב (@yaelkazav)

לאפה טורקית

כנראה שבקרוב לא תבקרו בטורקיה (בכלל לא נורא), אז בינתיים אתם יכולים להכין ארוחה טורקית בטוסטר ב-7 דקות הכנה: פרגיות עם ירקות עטופים בטורטיה. גם נשמע וגם נראה מדהים.

A post shared by Burçe Gür Koç (@burcegur)

טוסט טונה

טוסט טונה וירוקים. אחד מהמתכונים שגרם לכל כך הרבה אנשים להסתכל אחרת על טוסטר, על כריך ועל טונה חמה. מכאן אתם יכולים לקחת את המחשבה שלכם לעוד כל כך הרבה רעיונות וגיוונים. תיהנו.

A post shared by Shiri Amit Katz אוכל בריא (@shiriamit1)

ופל

השארנו את המתוק לסוף. אנחנו עוד לא סגורים על מה זה: קרפ, גלילי ופל או פנקייק בכלל, אבל מה שבטוח זה שאנחנו חייבים להכניס את זה לפה שלנו כמה שיותר מהר.

#וופלבלגי #גליליוופל #waffle #waffletoast #recipe #desserts #מתכון #מתכונים #קינוח #מאנצ ♬ Lil Boo Thang - Paul Russell @shiranmatetyahu מאנצ׳ של מוצ״ש גלילי וופל עם קרם שמכינים ב10 דקות בטוסטר! מצרכים ל10 גלילים: 3 ביצים 90 גרם שמן (חצי כוס) 100 מ״ל חלב (חצי כוס פחות 2 כפות) 100 גרם סוכר (חצי כוס) כפית מחית/תמצית וניל קורט מלח 200 גרם קמח (כוס וחצי) לקרם שמנת: 100 גרם שמנת חמוצה או גבינה לבנה 500 מ״ל שמנת מתוקה 4 כפות פודינג וניל כפית מחית וניל (לא חובה) אופן ההכנה: נערבב את כל המצרכים הרטובים ולבסוף נוסיף את הקמח. נערבב לתערובת חלקה ללא גושים. ניצוק מהתערובת לטוסטר ונמרח שכבה אחידה. נסגור את הטוסטר לכמה שניות, כשהוופל משחים למטה נהפוך ונסובב (כדי לקבל צורת וופל) ונסגור לכמה שניות נוספות. נפתח שוב ונגלגל מיד. (חשוב לגלגל מהר לפני שהוופל מתייצב) נכין את הקרם: נקציף יחד את כל המצרכים לקרם יציב. נזלף לתוך הגלילים נהנה מביס מושלם! אין בעיה לשמור את הוופלים במקרר עד 3 ימים רצוי לאכול טרי❤️ #וופל