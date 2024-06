>> ומתכונים לשבועות

1. לחמים

קולקציית שבועות של מאפיית לחמים כוללת יצירות מרהיבות דוגמת טירמיסו משפחתי ענק עם ליקר אמרנה וחלה לבנה ועצומה, רכה כמו ענן, עם עיטורים של שיבולים. עוגת הגבינה הקלאסית "כמו של פעם" הרשימה אותנו במיוחד והייתה אחת משלוש עוגות הגבינה הקלאסיות שהגיעו לצמרת הדירוג שלנו השנה. היא מגיעה בגרסת פס (59 שקלים) ובגרסה עגולה בקוטר 16 ס"מ (139 שקלים) ונראית כמו ענן שעומד להתבקע, פלאפית עם מלית גבינה אוורירית ולא מתוקה מדי שיושבת על בסיס בצק ברטון מושלם שמוסיף מתיקות לביס.

2. עמיתה

עוגת הגבינה של עמיתה לא הייתה דומה לאף אחת מעשרות העוגות שטעמנו. היא הייתה חמצמצה ומצופה בקרם שמנת חמוצה ועיטרו אותה תותים טריים וגולדן ברי (הדובדבן היהודי). קוטרה 16 ס"מ, מחירה 175 שקלים וזו מסוג העוגות שסבתות היו מכינות פעם, הסוכר כמעט ולא מורגש ביש בה ארומת הדרים מיוחדת. היא בכלל לא זולה אומנם, אבל צנועה למראה, נוסטלגית ועם חתיכות רכות של סבלה טונקה. כל ביס נמס בפה ומלא בטעם ומרקם מיוחדים.

3. דלאל

בדלאל הכינו השנה עוגת ביסקוויטים מטורפת עם מקופלת שוקולד מלמעלה ומאפה מלוח מבצק עלים פתוח עם עגבניות שרי מקורמלות וגבינות מסקרפונה וסטרצ'טלה של מחלבת עברי. עוגת הגבינה של דלאל ללא ספק אחת משלוש עוגות הגבינה האפויות הכי טובות שטעמנו השנה. קוטרה 15 ס"מ, מחירה 138 שקלים והיא מריחה כמו גן עדן. טעם העוגה מתקתק ומעליה ערמת תותי עץ ופירות יער טריים יפהפיים. התחתית שלה בעלת טעם קרמלי שמוסיף קיק מיוחד, המרקם אוורירי ומרכז העוגה קרמי, כמעט נוזלי והיא מתקתקה בצורה מעודנת ביותר.

4. WE LIKE YOU TOO

עוגת גבינה באסקית מוגשת כיום בכל מסעדה ובשבועות 2024 היא תככב על לא מעט שולחנות חג, אבל הכל בעצם התחיל מהבאסקית שהוגשה בקפה נורדוי תחת פיקודו של השף עינב אזגורי. זו לא הבאסקית הרגילה, אלא הבאסקית הכי טובה שטעמנו בארץ. נוזלית, קרמית ומושלמת עם טעמי הקרמל העדינים – אפשר לכתוב עליה שירי הלל (160-270 שקלים לעוגה). השנה טעמנו יצירה נוספת מבית we like you too והיא לא פחות מרשימה ומיוחדת מהבאסקית הכוכבת הנדירה. אנחנו מדברים על טארט הפלאן, שזה בעצם כמו לאכול קרם ברולה, רק בצורת עוגה. קרם הפטיסייר יושב בתוך הבצק הפריך הכי טעים שטעמנו השנה. הוא דחוס, מתוק וקרמלי, וזה יוצר טעם מיוחד מאוד. הבסיס עבה יחסית, והעובי הזה מחזיק בצורה מושלמת את הקרם המנוקד בנקודות וניל מושלם.

5. רולדין

כאמור, לאורך כל השנה טעמנו הרבה עוגות באסקיות וגם עכשיו לקראת שבועות הייתה להן נוכחות בולטת יותר משנים שעברו. רולדין יצרו את אחת הבסקיות המוצלחות של השנה בנוסף לקולקצייה מרשימה ומעניינת שכוללת בין השאר טירמיסו לימון מעניין, Royal cheese cake וגבינת פירורים עם סבלה ברטון. הבאסקית של רולדין מזכירה קצת טירמיסו במרקמה והיא מגיעה בקוטר 22 ס"מ (149 שקלים). זו עוגה קרמית בטירוף ועשירה מאוד. מלמעלה יש לה שכבה שזופה שמוסיפה אפטר טייסט מעניין לטעם הגבינתי הטוב והתחתית שלה? סבלה ברטון מעולה שמאזן את המתיקות.

6. שמו

אין ולא יהיה על עוגת גבינה שמרים גבינה עגולה של שמו (49 שקלים), אבל השנה מצאנו מקום לאהבה נוספת בקולקציה של שמו. מדובר בעוגת גבינה פירורים מהטובות שאכלנו, הרבה בזכות היעדר המתיקות המוגזמת שמאפיינת את העוגות האלה בדרך כלל. העוגה של שמו פשוט מושלמת וקשה להתנתק ממנה בזכות מרקם חמאתי חלק ושכבת שמנת קרמית חמצמצה שמעטרת את העוגה מלמעלה. העוגה הזו מגיעה בצורה עגולה (200 שקלים) או בצורת פס (69 שקלים).

7. בוטיק סנטרל

גם לבוטיק סנטרל יש השנה באסקית שייתה מאוד לטעמנו. יש לה מרקם של קרם גבינה מוצלח והיא מתקתקה ואוורירית בטירוף. אהבנו מאוד גם את המעטה החרוך מסביב, אבל לא פחות מזה גם את הלב הקרמי שהוא מחביא בתוכו. 148 שקלים לעוגה בקוטר 19 ס"מ.

8. דליקטסן (R2M)

אין ולא תהיה תחרות לעוגת הגבינה מהקופיבר של רותי ברודו, ללא ספק עוגת הגבינה הכי אהובה, בזכות ביצוע מושלם ללא רבב ותוצאה מרשימה שחוזרת שנה אחרי שנה. ועדיין, השנה טעמנו עוגה נוספת של הבייקרי שהפילה לנו את הלסתות. מדובר בעוגת מוס יוגורט ואוכמניות עדינה למראה שהזכירה לנו שמלת נסיכות בגלל עיטוריה היפים. השכבה העליונה היא גנאש שוקולד לבן קרמי מושלם, מתחתיו מוס יוגורט עדין וחמצמץ מתחתיו שכבה מתקתקה של קולי אוכמניות והכול יושב על בסיס שכבה דקה של טורט שקדים נימוח. עם עיטורים של אוכמניות מושלמות מלמעלה, העוגה הזו תסב הרבה עונג למי שמחפש להימנע ממתיקות יתר בחג הזה. העוגה מגיע בקוטר 16 ס"מ ומחירה 112 שקלים. ננצל את הבמה ונספר גם שהשנה R2M משיקים לרגל שבועות ליין חדש של מוצרי "טנא" שכולל בין השאר לחם מוזלי מיוחד, גבינות של מחלבת הקבוצה ויין פרייבט לייבל של דליקטסן ופלטר.

9. בבקה

גם השנה טעמנו לא מעט גבינות שמרים מעולות עם גבינה או עם גבינה ופירות, אבל עוגת השמרים ריקוטה של בבקה הצטיינה במיוחד. מדובר בבצק בריוש מושלם שמפוצץ בקרם ריקוטה עשיר וציפוי קראמבל מושלם (49 שקלים). חשוב לנו גם לציין שעוגת הביסקוויטים של בבקה הרשימה אותנו מאוד עם שכבות של קרם מסקרפונה ופתיבר בציפוי גנאש שוקולד חלב, וגם הטירמיסו בלט לטובה.

10. איטס (Eats)

מדובר בעוגת גבינה אפויה קלאסית. קצת יותר מתוקה מאחיותיה הרבות והטובות ועם נוכחות עדינה של ניחוח ונילי. הכול יושב על תחתית מתוקה עם קראמבל פקאן מתובל ומעל שכבה עדינה ודקיקה של קרם יוגורט מושלם. קוטר 20 ס"מ עולה 140 שקלים. בקולקציית שבועות של איטס יש 2 עוגות גבינה נוספות והשוס הגדול הוא שאפשר להזמין את שלושתן בעוגה אחת: שליש עוגת גבינה, שליש עוגת גבינה גזר ושליש טארט שוקולד לוז (170 שקלים).

ועוד כמה עוגות שבועות מיוחדות:

1. מימי

עוגת הגבינה האפויה הקלאסית של מימי מושלמת, אבל את החך שלנו כבש דווקא טארט מסקרפונה פקאן שהיה מעוגות החג המיוחדות יותר מוצלחות שטעמנו השנה. מוס מסקרפונה עם פרלינה פקאן, טופי קרמל, סבלה שקדים, שונטי שוקולד לבן וקרמבל פקאן שמרכיבים ביס מושלם, עם אפטר טייסט מעולה של קראק פאי וקרמיות עשירה שמשתלבת מדהים עם שברי אגוזים שפוגשים פה ושם, כשהכל ויושב מעל בסיס בצק פריך עם מתיקות מאוזנת ומליחות מרומזת.

2. ביסקוטי

נכון שכאומרים בצלים וקישואים הדבר האחרון שאפשר לדמיין הוא עוגה, אבל לביסקוטי זה עבד, ואפילו עבד מצוין. לא מדובר בפשטידה אז שלא תטעו, מדובר בעוגה שאף אחד מסביב לשולחן לא יישאר אדיש לה כי היא נראית ומתנהגת כמו עוגה עם בסיס של בצק פריך מעליו בצל מקורמל וזוקני צלוי מתובל ממש טעים. מעל הירקות שכבה של תערובת גבינות פטה, פרמזן ושמנת בטעם ניטרלי והתוצאה היא ללא ספק אחת ההפתעות הגדולות של שבועות הזה. מחיר באסקית זוקיני ובצלים בקוטר 20 ס"מ: 139 שקלים.

3. פיקאסו

כולנו אוכלים את העוגה עם כפית, אז למה שלא נוותר על הצלחת ונאכל אותה ישירות מכלי משותף? זה הרעיון הגאוני שהיה לשף קונדיטור ערן שוורברד שעומד בראש הקו הקולינרי של "פיקאסו" ויצר קינוח שרינג מיוחד לשבועות, שאפשר גם להרכיב במקום עם תוספות לבחירה. מבחר התוספות כולל ריבת תות ומי ורדים, פירות יער ואוכמניות, ריבת פסיפלורה ומנגו או לוטוס. העוגה מגיעה בכלי פלסטיק עמוק שבבסיסו קרמל ומעליו קרם גבינה עשיר על בסיס אנגלז, גבינת שמנת וקצפת. מחיר עוגה בקוטר 20 ס"מ: 120 שקלים.

4. פיקה

לכל דבר שנמכר ב-fika יש סיפור מעניין משוודיה הרחוקה ולכל עוגה ומאפה יש ניחוח מעולם סקנדינבי רחוק. לעוגת הגבינה של פיקה קוראים ostaka ומדובר בעוגה ששורשי המתכון שלה טמונים במאה ה-16. היא מבוססת שקדים, עם שכבה עבה ויפה של קרם גבינה אפוי בדומה לעוגות הבאסקיות, עם קיפולים שזופים ויפים מסביבה. מעל מוסיפים בפיקה קומפוט רוברב, שזה בעצם סוג של קולי במרקם ריבה, שמוסיף חמצמצות לעוגה. מחיר עוגה בקוטר 20 ס"מ: 145 שקלים ועוגה בתבנית אינגליש קייק תעלה 90 שקלים.

5. האופים הקטנים

מאפיית האופים הקטנים מציעה מבחר מרשים של עוגות גבינה פס, כולל עוגות ללא סוכר ועוגות טבעוניות. אנחנו הכי אהבנו את עוגת גבינה פירורים (65 שקלים) עם פס לימון באמצע: בסיס פירורים, קרם גבינה אוורירי ובאמצע שכבה דקה וחמצמצה של קולי לימון שנותנת קיק מאוד מיוחד לכל ביס הן מבחינת מרקם והן מבחינת הטעם.

חג שמח!