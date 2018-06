ביום שני השבוע נחת בנתב"ג מטוס פרטי מדגם בואינג 767. ממנו יצא אחד מעשירי תבל, הבעלים של מועדון הכדורגל צ'לסי ושל היאכטה הגדולה בעולם, אוליגרך יהודי רוסי, חבר קרוב של ולדימיר פוטין, אב לשבעה ילדים, גרוש שלוש פעמים, אדם שמככב כבר שנים במדורי הספורט והרכילות בכל העולם אבל התראיין פעם אחת בלבד ומאז רק מחייך אל המצלמות כמו חתול צ'שייר. עם הגעתו לישראל הצטרף לשלל סמלי הסטטוס שלו תואר נוסף. מהיום אמרו: רומן אברמוביץ', עולה חדש. המגזין פורבס מעריך את הונו האישי של אברמוביץ' בן ה-51 ב-11.4 מיליארד דולר, סכום שמדרג אותו במקום ה-139 ברשימת האנשים העשירים בעולם. מה עושה אדם בעל הון כזה ועוצמה כזאת בארץ? האם קיבל אזרחות רק עכשיו או שכבר לפני שנים ניצל בשקט את חוק השבות כדי להפוך לאזרח ישראלי, על כל צרה שלא תבוא? האם באמת יעשה עלייה וישתקע כאן, בנווה צדק, או שהגיע ארצה רק כדי לקבל דרכון ישראלי שאיתו יוכל לנוע בחופשיות רבה יותר מזו שמעניק לו דרכונו הרוסי? אדם מפורסם, אבל חידה. אברמוביץ' | צילום: GettyImages-Laurence Griffiths אם אברמוביץ' ינהל כאן את חייו, הוא יהפוך לאדם העשיר ביותר בישראל. דוברי רוסית לא חסרים כאן, אוליגרכים כמוהו יש בשפע, ו"חוק מילצ'ן" – תיקון חקיקה שמאפשר לאנשי עסקים מחו"ל לקבל הטבות מס מפליגות, ושחזר השנה לכותרות במסגרת חקירות נתניהו – נותן לו תמריץ נוסף להסתובב בינינו עם תעודת זהות כחולה. אלו רק חלק מהסיבות להניח שנחיתתו בנתב"ג של המטוס הפרטי המכונה "הבנדיט" היא מהלך שלא נולד בן לילה, או אפילו בן שנה. מספר מהלכים של אברמוביץ' מהעשור האחרון בהחלט מרמזים שהוא הכין מראש את האופציה הישראלית. כבר בשנת 2007 סייר האוליגרך בנוה צדק בתל אביב בחיפוש אחר בית לרכישה ופנה למתווכים כדי שימצאו לו בית עבורו בשכונה; מי שליווה אותו בסיור הנדל"ני היה אברם גרנט, אז מאמן צ'לסי. זמן קצר לאחר מכן נודע כי אברמוביץ' ניהל מו"מ עם מריוס נכט, מבעלי צ'ק פוינט לרכישת "בית שלוש" ברחוב שלוש בתל אביב תמורת 30 מיליון דולר, ולפני שנתיים, באפריל 2015, הוא מצא סופסוף את מה שחיפש ורכש את מלון ורסנו שבשכונה תמורת כ-100 מיליון שקל. המוכרים: גיא ורסנו ואחיו ירון ורסנו, בעלה של גל גדות. שישה סועדים, 52 אלף דולר מלון ורסנו הוא תוספת שולית למדי לרשימת הנכסים של אברמוביץ'. ב-2001 רכש וילה בשם שאטו דה לה קרואה בריביירה הצרפתית. הוא שילם 30 מיליון דולר על הנכס והוסיף עוד 100 מיליון דולר לשיפוצים. הוא גם הבעלים של דירה בשווי מוערך של כ-70 מיליון דולר באזור נייטברידג' היוקרתי של לונדון: במשך השנים רכש מספר דירות באותו בניין ואיחד אותו לנכס רב-קומתי שכולל בריכה, סאונה ואולם קולנוע. בית אברמוביץ' בנווה צדק כפי שנראה בימיו כמלון ורסנו | צילום: Itay Sikolski בית אברמוביץ' בימיו כמלון ורסנו | צילום: Itay Sikolski ב-2008 קנה אברמוביץ' את חוות "וויילדקאט רידג'" בקולורדו שבארה"ב תמורת 36 מיליון דולר, וכעבור שנה רכש שטח עצום באי סנט בארטס שבקאריביים והקים עליו אחוזה. שווי העסקה: 87 מיליון דולר. באחוזה הוא עורך מסיבות פאר, כמו למשל חגיגות הסילבסטר של שנת 2012, עם 400 מוזמנים ותקציב של חמישה מיליון דולר. זאת לא האחוזה היחידה שעל השטיחון בכניסה שלה כתוב אברמוביץ': יש עוד אחת ברחוב הכי יקר באנגליה, קנסינגטון פאלאס גרדנס, בשווי 140 מיליון דולר. יש בה מגרשי טניס, מרכז בריאות ומוזיאון לאוסף המכוניות של אברמוביץ'. הוא גם הבעלים של דירה בשדרה החמישית בניו יורק בשווי 75 מיליון דולר, נכס שהוא למעשה שלוש דירות מחוברות בשטח כולל של כ-1,400 מ"ר, עם 22 חדרים, אולם נשפים, חדר כושר פרטי, בריכה ומרתף יינות. אברמוביץ' הוא גם הבעלים של מספר יאכטות. הגדולה שבהן היא הגדולה בעולם כולו, ה"אקליפס" שעלותה מיליארד דולר ואורכה 163 מטרים. היא מגיעה עם שני מנחתי מסוקים, מועדון, קולנוע, מסעדה ומערכת הגנה משוכללת, מבוססת לייזר, נגד צלמי פפראצי. כוללת מערכת הגנה מפני צלמי פפראצי. ה"אקליפס" | צילום: GettyImages-Ian Walton ערב אחד ב-2009, במסעדת "נלו" בניו יורק, אברמוביץ' השאיר 52 אלף דולר. בין שאר הפריטים שהזמינו ששת הסועדים בשולחנו היו שני בקבוקי יין שאטו פטרוס (5,000 דולר כל אחד). אברמוביץ' השאיר טיפ של 5,000 למרות שדמי שירות של 7,000 דולר כבר נכללו בחשבון. אולי דווקא ביקור קודם של אברמוביץ' בישראל מעיד יותר מכל על סגנון החיים של האיש. זה היה בשנת 2014, כשהגיע עם כמה מבני משפחתו לבלות כאן את חג הפסח במלון "בראשית": במקום להזמין כמה סוויטות, הוא הזמין את כל 106 החדרים של המלון. העלות המשוערת של ארבעת ימי השהייה: 1.5 מיליון שקל. אז מה לאדם כזה ולכתובת בנוה צדק? זאת לא קבוצת כדורגל, זה אפוד מגן רומן אברמוביץ' הוא לא רק אדם עשיר מאוד, אלא גם חכם מאוד וזהיר מאוד. את התכונות הללו אפשר היה לזהות אצלו כבר ב-2003, השנה שבה רכש את צ'לסי – ולא במקרה גם השנה שבה החל פוטין לרדוף את האוליגרכים, הכניס לכלא את יריבו הפוליטי המיליארדר מיכאיל חודורקובסקי וגרם ללאוניד נבזלין להימלט מהמדינה ולעלות לישראל מחשש לגורל דומה. בית אברמוביץ' בימיו כמלון ורסנו | צילום: Itay Sikolski בית אברמוביץ' בנווה צדק | צילום: פרטי "כשהוא קנה את צ'לסי, אברמוביץ' נעשה מפורסם פתאום. עד אז אף אחד לא ממש שמע עליו", אומר אוריאל דסקל, עיתונאי ספורט ב"כלכליסט". "הוא אמנם בצד של פוטין, אבל הוא מבין שהוא חייב הגנה נוספת, הוא חייב נראות מחוץ לרוסיה". במילים אחרות, האיש רכש קבוצה כדורגל והשקיע בה במצטבר כמיליארד פאונד למען בטחונו האישי. אור הזרקורים של עולם הכדורגל הוא כנראה פוליסת הביטוח הטובה ביותר נגד היעלמות מסתורית וכיו"ב גורלות משונים שפוקדים מעת לעת מי שפוטין כבר לא חפץ ביקרו. בינתיים היחסים שלו עם פוטין קרובים, אפילו מאוד. בביוגרפיה של אברמוביץ', "המיליארדר משומקום" מאת דומיניק מידג'לי וכריס האצ'ינס, נכתב: "אברמוביץ' ופוטין קרובים בצורה יוצאת דופן. למרות שפער הגילים ביניהם הוא עשר שנים, פוטין מתייחס לאברמוביץ' כמעט כמו אל בן אהוב וכשזה נכנס לחדר, פניו של פוטין מאירות". אבל גם אם נשיא רוסיה ימשיך לחייך אליו, מה אם אנגליה תפנה לפתע את גבה לאברמוביץ'? זה בדיוק מה שקרה לאחרונה. ספקולציות שונות לגבי מעמדו של אברמוביץ' בממלכה המאוחדת צצו שבוע לפני שהוא עצמו צץ בישראל, כשנעדר מהמשחק של צ'לסי נגד מנצ'סטר יונייטד בוומבלי שבלונדון. בתקשורת הבריטית דווח שבעקבות ניסיון ההתנקשות בחייו של סרגיי סקריפל, קצין לשעבר בצבא הרוסי שהורשע בריגול למען בריטניה והורעל על אדמתה לפני כחודשיים, רשויות החוק החמירו את התנאים להארכת הוויזות של אנשי העסקים הרוסים. אברמוביץ', שתוקף הוויזה שלו פקע, לא יכול להיכנס לשטח המדינה עד להודעה חדשה. יחסים אבהיים. פוטין (מימין) ואברמוביץ' | צילום: GettyImages-Mikhail Svetlov AFP פרשת סקריפל גרמה למתח גדול ביחסי רוסיה אנגליה, והפגיעה באברמוביץ', המקורב לוולדימיר פוטין, התפרשה כנקמה - עד כדי כך שאפילו דוברו של פוטין התייחס לעניין ואמר כי האוליגרך "מתמודד עם ביטויים שונים של יחס לא הוגן ולא ידידותי". אברמוביץ' עזב את אנגליה כבר ב-1 באפריל, רגע לפני פקיעת תוקף הוויזה שלו. דובר מטעמה של ראשת הממשלה תרזה מיי הספיק בינתיים להרגיע ואמר שהוויזה של איש העסקים תחודש בסופו של דבר, אבל אברמוביץ' כבר עזב. קודם נחת במוסקבה ואחר כך הגיע לישראל. שווים דרכון ושווים יותר במשך השנים השתקעו בארץ אוליגרכים רבים שהסתבכו במדינות אחרות או סתם באו לא טוב לוולדימיר פוטין. קחו לדוגמה את בוריס ברזובסקי, מיליארדר יהודי שהיה שותפו של אברמוביץ': ב-1993 הוא נמלט מרוסיה, עלה ארצה והחל לחיות על קו לונדון-תל אביב, שבה התגורר באחד מבתי המלון על החוף. ב-2013 הוא נמצא ברזובסקי תלוי בביתו הסמוך ללונדון. ברזובסקי לא היה האוליגרך היחיד שקיבל אזרחות ישראלית (אם כי הוא עצמו דווקא ויתר עליה בסופו של דבר). לא רחוק ממלון ורסנו של אברמוביץ', בבית דירות יוקרתי על חוף ימה של תל אביב, מתגוררים זה שנים כמה וכמה אוליגרכים דוברי רוסית, מקללים את החום הכבד וממתינים שפוטין ילך והם יוכלו לשוב לרוסיה. אור הזרקורים הוא ההגנה הטובה ביותר. אברמוביץ' על המגרש של צ'לסי | צילום: GettyImages-Clive Rose "הדרכון הישראלי היה שווה ערך לזהב בשנות ה-90", אומרת הבמאית והעיתונאית מאיה זינשטיין. "גם היום יש לו ערך גדול מאוד בעיני האוליגרכים. רובם יהודים שרוצים להסתובב בעולם בחופשיות והדרכון הרוסי לא מאפשר את זה, בניגוד לישראלי שמעניק גישה חופשית לעולם המערבי". בניגוד לאזרחות, שניתנת כמעט אוטומטית ליהודים באשר הם במסגרת חוק השבות, הזכאות לדרכון אינה מיידית: על פי חוק, עולה חדש חייב להוכיח שהעביר את מרכז חייו לישראל ולבלות כאן את מרבית זמנו במשך שנה כתנאי לקבלת דרכון. אבל יש יוצאי דופן. בתחקיר שערכה זינשטיין ושפורסם בערוץ 9 בשנת 2014 נחשף כי שרים מאשרים חלוקת דרכונים ישראלים לאוליגרכים בתמורה לתרומות של מיליוני שקלים למוסדות המדינה (וזאת בחסות החוק: בשנת 2004 הועבר תיקון שמאפשר להעניק דרכון למי שלא קבע את ישראל כמרכז חיו, אם שר שמשרדו נוגע ישירות לתחום שאליו מופנית התרומה מעביר המלצה לשר הפנים). כך, בעוד שעולים מברית המועצות לשעבר שחולקים את חייהם בין שתי מדינות עשויים לא לקבל דרכון, אוליגרכים שתורמים למוסדות שונים בארץ יכולים לקבל אותו בלי לחיות בישראל אפילו יום אחד. חש מושפל כשהוא מפסיד. אברמוביץ' במגרש הביתי | צילום: GettyImages-Clive Rose על פי ידיעה שפורסמה השבוע ב"דה מרקר", בהסתמכות על מקור אנונימי, אברמוביץ' הפך לאזרח ישראלי כבר "לפני שנים". האם הוא ניצל לא רק את חוק השבות אלא גם את התיקון מ-2004 כדי להוסיף למעמדו כאזרח גם דרכון ישראלי? אין ספק שהוא היה עומד בקריטריונים: במסגרת הפעילות הפילנתרופית הענפה שלו, הוא תרם לאחרונה 70 מיליון שקלים למרכז הרפואי שיבא. זה לבדו עשוי היה להספיק כדי לסדר לו מעבר במסלול המהיר לדרכון ישראלי. "תיקון נוסף לחוק אומר שלא רק שהשקעה במדינת ישראל תעניק דרכון, אלא השקעה בקהילות יהודיות בעולם, אומרת זינשטיין. "כלומר, כל מי שיביא פתק שהוא תרם כסף לאיזה בית כנסת, לא משנה איפה, יכול לקבל דרכון". ואברמוביץ' אכן תרם רבות לקהילה היהודית, לא רק בהיבט החומרי: בפברואר השנה הוכרז על קמפיין נגד אנטישמיות שתקדם צ'לסי. ה"Jewish Chronicle" פרסם באחרונה כי אברמוביץ' עצמו עומד לקבל אות הוקרה מטעם הפדרציה של הקהילות היהודיות ברוסיה על תרומתו הפילנתרופית בישראל, ברוסיה ובעולם, הנמדדת בכ-360 מיליון פאונד. אלו די והותר תשובות אפשריות לשאלה כיצד קיבל העולה החדש אברמוביץ' את הדרכון הנכסף. בספורט הישראלי כבר יש מי שמפנטזים על השקעות מצדו של האזרח אברמוביץ'. נראה שיש לזה בסיס: בעבר הביע עניין בקניית הפועל תל אביב, אך העסקה נפלה; מיד עם בואו לישראל השבוע סיפר מקור מהפועל פתח תקווה כי אברם גרנט הציע לאברמוביץ' לרכוש את הקבוצה. נוסף לכל אלה, אברמוביץ' השקיע בכמה סטארט-אפים בישראל. במילים אחרות, אין ספק שהקשר שלו ליהדות ולישראל לא נולד אתמול (או לצורך העניין ב-1 באפריל, כשהלכה הוויזה באנגליה). ובאופן מפתיע, אין עוד הרבה שאפשר לומר בוודאות על האיש השווה מיליארדים. תראו מה נהיה מהגזבר של ילצין למרות שהוא מפורסם מאוד, אברמוביץ' תמיד היה חידה. גם האנשים שמכירים אותו היטב מעדיפים לא לדבר עליו: ב"המיליארדר משום מקום" מתואר כיצד האיש עשה הכל כדי שאף אחד לא ידבר עם מחברי הספר. הוא נולד בשנת 1966 בעיר סראטוב, על גדת נהר הוולגה. אמו, אירינה, נפטרה בעקבות סיבוכים של הפלה לא חוקית כשאברמוביץ' בן שנה. כשהיה בן ארבע נהרג אביו אהרון בתאונת עבודה והוא עבר לגור אצל דודו. ב-1974 עבר למוסקבה, לביתו של דוד אחר. הוא נרשם ללימודים אקדמיים, אבל שינה כיוון והתגייס לצבא כחיל בתותחנים. בית אברמוביץ' בימיו כמלון ורסנו | צילום: Itay Sikolski בית אברמוביץ' בימיו כמלון ורסנו | צילום: Itay Sikolski בסוף שנות ה-80, עם שחרורו מהצבא, החל לעבוד כפועל פשוט בתעשיית הנפט של ברית המועצות. שם הכיר את בוריס ברזובסקי, שפתח לו דלת למשפחתו - ולחברו הטוב בוריס ילצין. כשברית המועצות התפרקה נבחר ילצין לנשיא רוסיה והמדינה עברה תהליך הפרטה מואץ על מנת לייצר שוק קפיטליסטי, מהלך שלא נתמך במנגנוני אכיפה ובקרה שלטוניים. ללא חקיקה מסודרת או פיקוח, רוב הנכסים עברו לידיים פרטיות מהר מדי ובעלות נמוכה מדי. חלקם הגיעו לידיהם של גורמים פליליים. ההתעשרות המהירה של בעלי העסקים שהיו מקורבים לנשיא ילצין היא נקודת ההתחלה של עידן האוליגרכים הרוסים. אותה קבוצה, שרבים מחבריה הם ממוצא יהודי - ביניהם מיכאיל חודורקובסקי, ולדימיר גוסינסקי, לאוניד נבזלין, מיכאל צ'רנוי ולב לבייב - שגשגה בשנות הכהונה של ילצין והפכה לנרדפת עם עלייתו לשלטון של פוטין בשנת 1999. הקרבה לילצין אפשרה לאברמוביץ' לרכוש בזול מניות של חברות ממשלתיות שהופרטו. ב-1995 רכש יחד עם ברזובסקי את חברת הנפט השנייה בגודלה ברוסיה, "סיבנפט", תמורת כ-200 מיליון דולר. בשנת 2005 היא נמכרה לחברת "גזפרום" תמורת כ-13 מיליארד דולר. גם לאחר שנעשה מעורב בעסקאות גדולות הצליח אברמוביץ' לשמור על פרופיל תקשורתי נמוך יחסית. האזכור המשמעותי הראשון שלו כשחקן מרכזי בכלכלה הרוסית היה ב-1998, כשאלכסנדר קורז'קוב תיאר אותו בספרו "בוריס ילצין מזריחה ועד שקיעה" בתור "הגזבר של המעגל הקרוב לבוריס ילצין". ב-2001 כבר הופיע לראשונה ברשימת האנשים העשירים בעולם עם הון מוערך של 14 מיליארד דולר. סיפור הצלחה בזכות עצמה. דאשה | צילום: GettyImages-Epsilon ראוי רגע להתעכב על המספר הזה: אף אחד לא באמת יודע כמה שווים כיום כלל הנכסים של רומן אברמוביץ. המספרים משתנים לאורך השנים ובין הדירוגים השונים בין 9 ל-14 מיליארד דולר, תלוי את מי שואלים ובאיזו שעה של היום. פוטין ביקש להתגרש בשנת 2003 פרץ אברמוביץ אל מחוץ למדורי הכלכלה ודירוגי פורבס אל התודעה העולמית כשרכש את קבוצת הכדורגל הלונדונית צ'לסי תמורת 140 מיליון פאונד. "הוא התחבר לפיני זהבי, סוכן שחקנים ישראלי, ופיני עשה לו את השידוך עם צ'לסי", אומר כתב ופרשן הספורט נדב יעקבי. "מה שקרה בעקבות הקנייה הזאת הוא שאברמוביץ' התחיל שני טרנדים: האחד הוא קניית קבוצות כדורגל בידי עשירים זרים והשני הוא השקעה מאסיבית של כסף בתחום. אברמוביץ' רכש שחקנים בסכומי עתק וגרם לעליית המשכורות בענף עד שהכל קפץ פי ארבעה או חמישה". וההשקעה השתלמה. צ'לסי הפכה כמעט מיד מקבוצת מרכז טבלה לאחת הקבוצות הטובות באירופה וזכתה בתארים לאומיים ובינלאומיים רבים. לצד ההשקעות המגוונות שלו, אברמוביץ' עסק לא מעט בפוליטיקה הרוסית. ב-1999 נבחר לנציג מחוז צ'וקוטקה הנידח בפרלמנט הרוסי וב-2000 נבחר למושל המחוז, תפקיד שמילא עד 2008. מעריכים כי השקיע יותר מ-2.5 מיליארד דולר מכיסו הפרטי לטובת המחוז, בעיקר בפיתוח תשתיות אזרחיות (למשל שיפוץ של שדה התעופה והקמה של מכללה ומלונות). פרשנים ברוסיה אומרים שהדבר נעשה כדי לרצות את פוטין, אבל גם "סיבנפט" הרוויחה: כשהחברה הייתה בשליטתו, היא זכתה באישורים לחיפושי נפט נרחבים באזור. חייו האישיים היו קדחתניים לא פחות מאלו העסקיים. ב-1987 נישא לראשונה, לאישה בשם אולגה ליסובה. השניים התגרשו ב-1990, וכעבור שנה כבר התחתן עם אירינה מלנדינה, דיילת בחברת תעופה איירופלוט. הם היו נשואים במשך 16 שנים והביאו לעולם חמישה ילדים, הבכור בן 25 כיום ובת הזקונים בת 17. כולם חיים באנגליה. אף אחד בצ'לסי לא יודע מה הוא חושב. אברמוביץ' | צילום: GettyImages-Peter Macdiarmid ב-2007 התגרש אברמוביץ' ממלנדינה. לפי פרסומים בתקשורת הרוסית, זה נעשה בעצתו של פוטין, שידע כי אברמוביץ' מנהל יחסים עם שתהיה אשתו השלישית, אך מסרב להיפרד ממלנדינה. פוטין העיר לו בנושא ואברמוביץ' התגרש, אך דאג שהעניין יוסדר ברוסיה ולא באנגליה, שבה הייתה מלנדינה זוכה לפי החוק במחצית הרכוש. לפי תנאי ההסדר ברוסיה, מלנדינה קיבלה 150 מיליון פאונד, וילה בהמפשייר שבה היא מתגוררת עד היום, שימוש בלתי מוגבל באחד המטוסים ובאחת מהיאכטות שבבעלות אברמוביץ', שתי דירות בלונדון וטירה בצרפת. אשתו השלישית של המיליארדר הייתה דאשה (דריה) ז'וקובה, מעצבת אופנה ובתו של המיליארדר אלכסנדר ז'וקוב, דמות מרתקת גם ללא קשר לבן זוגה. ז'וקובה (36) נולדה ברוסיה ועזבה לארה"ב עם אמה, המיקרוביולוגית ילנה ז'וקובה, לאחר שהאחרונה קיבלה הצעת עבודה בסנטה ברברה. היא למדה בבית ספר יהודי ובגיל 16 עברה לגור בלונדון עם אביה שקיבל אזרחות בריטית. היא סיימה בהצטיינות תואר בספרות באוניברסיטת קליפורניה, מאוחר יותר למדה נטורופתיה, ובשנת 2006 הייתה ממקימי "Kova & T", שהבגדים מתוצרתה נמכרים ב-80 חנויות ברחבי העולם ובין לקוחותיה נמנות קייט מוס, מישה ברטון והאחיות אולסן. בשנת שעברה פורסם באתר הרוסי "The Bell", כי ז'וקובה קשורה לפגישות שהתקיימו בין יועצי טראמפ לקרמלין בזמן הבחירות בארה"ב; עם זאת, ידוע שתרמה לקמפיין הבחירות של הילרי קלינטון. חיים אישיים קדחתניים. עם אשתו הראשונה, אולגה ליסובה | צילום: GettyImages-Clive Brunskill הם נישאו ב-2008, היא בת 27 והוא בן 42, ונולדו להם בן ובת. השניים נפרדו בשנה שעברה בהליך גירושים שהסתיים בפיצויים לז'וקובה המוערכים בכמה מאות מיליוני דולרים. ככל הידוע, הם נשארו ביחסים טובים. מאז הגירושים האחרונים שלו דווח על רומן של אברמוביץ' בכל פעם שהאיש נראה בחברת שחקנית או רקדנית בלט. יוליה פריסליד, שחקנית המיודדת איתו, התייחסה לשמועות על יחסים אינטימיים ביניהם ואמרה שהיא מאוד מעריכה את אברמוביץ', שהוא עוזר לרבים ושלדעתה זה "מגניב כשבאדם חזק ומשפיע כל כך משתלבת חכמה ויושרה וזה באמת מושך". אבל את קיומם של יחסים רומנטיים איתו היא הכחישה לחלוטין. עיינו ערך תיק 1000 איזה מין אדם הוא רומן אברמוביץ'? "אומרים עליו הוא שהוא איש עסקים אכזרי וההתנהלות שלו בכדורגל היא של ווינר, אדם שחש מושפל כשהוא מפסיד. הוא היה מסוכסך עם חודורקובסקי שאהב את ארסנל, אז אברמוביץ' הלך לקנות מהם שחקנים ולהעביר לצ'לסי. מנהל ארסנל הסביר אז שזה כי 'אברמוביץ' לא יכול להציב את הטנק שלו מול האצטדיון שלנו ולירות עלינו רובלים'", מספר דסקל. "בסופו של דבר אברמוביץ' קנה את השחקן אשלי קול וזה סימן את מעבר הכוח מארסנל לצ'לסי. את המאמנים הכי טובים בהיסטוריה של המועדון הוא פיטר אחרי עונה אחת גרועה ולא משנה מה עשו בעבר וכמה הצליחו. גם את גרנט, שהיה חבר שלו, אברמוביץ' פיטר לפני שסיים עונה, למרות שהם היו במרחק של פנדל מזכייה. בדרך כלל ההנהלה יודעת מה קורה עם בעלי הקבוצות - אם הם כועסים, מרוצים, לא מרוצים. אצל אברמוביץ' אף אחד לא יודע כלום". אברמוביץ' תרם כסף רב לספורט הרוסי ככלל ולכדורגל הרוסי בפרט. בשנת 2004 זכה בתואר "האדם הכי משפיע על הכדורגל ברוסיה" עקב החסות שהעניק לצסק"א מוסקבה, שסייעה לקבוצה לזכות בגביע אופ"א, והסיוע שלו להתאחדות הכדורגל הרוסית. לדברי דסקל, אברמוביץ' הוא גם מהאחראים הישירים לכך שבחודש הקרוב נצפה במונדיאל שייערך ברוסיה: "בכיר בוועד האולימפי סיפר לי שאברמוביץ' נכנס למשרד של הוועד, הניח צ'ק פתוח על השולחן ושאל "?How much". גרוש שלוש פעמים, אב לשבעה. עם הבן אהרון | צילום: GettyImages-Clive Mason למרות התדמית של איש עסקים קשוח שמלווה במאבטחים 24 שעות ביממה ומחזיק מערכת ליירוט טילים על אחת מהיאכטות שלו, חלק ממכריו מספרים על אדם נעים הליכות, מעודן, בעל קסם אישי רב. הוא נתפס כאדם אמין, הגון וישר שמעריץ יופי – וגם כוח. הוא מהאוליגרכים הבודדים שמנהלים מערכת יחסים טובה עם פוטין והוא גם נחשב לאוליגרך שתרם סכומי הכסף הגדולים ביותר לטובת העם הרוסי. בין השאר הוא חנך מחדש בקיץ 2008 את חלל התצוגה לאמנות עכשווית "הגאראז'" במוסקבה, מבנה מרהיב משנת 1926 שעשוי מלבנים אדומות ושטחו 8,500 מ"ר. בפתיחה הופיעו לא רק אשתו דאז דאשה ז'וקובה, אלא גם איימי ויינהאוס. מוקדם לדעת אם ישראל היא אכן בית הקבע החדש לפעילות העסקית והפילנתרופית של אברמוביץ'. מצד אחד, יומיים לאחר שנחת כאן כבר עלה בחזרה על המטוס הפרטי וטס למדינה אחרת, ככל הידוע רוסיה. מצד שני, "חוק מילצ'ן" הנודע לשמצה הופך את ישראל לבית אטרקטיבי עבורו אפילו בניכוי הגניוס היהודי. לא יכול לירות רובלים מהטנק שלו. אברמוביץ' במגרש | צילום: GettyImages-Paul Gilham "חוק מילצ'ן" הוא הכינוי לרפורמה משנת 2008 שמעודדת עלייה ומאפשרת לעולים חודשים ותושבים חוזרים פטור ממס ומדיווח בישראל לתקופה של עשר שנים. על פי החשדות בתיק 1000, ראש הממשלה נתניהו ביקש מיאיר לפיד – מי שהיה אז שר האוצר - לקדם את החוק ולהאריך את תקופת הפטור אל מעבר לעשור. בין מקדמי החוק היה עו"ד פיני רובין שייצג בין השאר את ארנון מילצ'ן, מי שלפיד טוען כי הרפורמה נתפרה למידותיו. האם מטוסו של אברמוביץ' נחת בישראל בעקבות הטבות המס של חוק מילצ'ן? אין לדעת, אבל מעניין לציין שלאוליגרך כבר יש עורך דין ישראלי, אחד פיני רובין. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן