אחרי החודש הטוב ביותר בוול סטריט מאז 1987, השווקים צנחו במפתיע בסוף השבוע (שישי) בעקבות דוחות כספיים רעים במיוחד והמתח הגואה בין יחסי המסחר של ארצות הברית וסין. לפי מגזין "פורבס", רק בסוף השבוע הפסידו עשירי העולם לא פחות מ-26 מיליארד דולר, ובכך מחקו את העליות של החודשים האחרונים.

אחרי כמה ימים של תחזיות חיוביות ועליות במניות גוגל, מיקרוסופט ופייסבוק, אמזון הייתה הראשונה להפוך את המגמה. למרות רווח שיא של 75.5 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה, ביום חמישי האחרון דיווחה אמזון על רווחים שפספסו את התחזיות של וול סטריט.

מניית אמזון צנחה ב-8% ביום שישי האחרון, והונו המשוער של בזוס נפגע בלא פחות מ-10.6 מיליארד דולר. בכך נמחקו שבועיים של עליה במניות, שהגיעו לשיאן דווקא בצל המגיפה. תחזית החברה לרבעון השני מציינת אפשרות לירידה ברווח, לראשונה מאז 2015.

גם התוכנית של החברה למלחמה בקורונה – ארבעה מיליארד שקלים שיושקעו בהעלאות שכר ומיגון העובדים – גרמה לחשש בוול סטריט. "אם אתם בעלי מניות באמזון כדאי לכם לשבת ולהקשיב, כי אנחנו לא חושבים בקטן", אמר בזוס בהצהרתו בחמישי. "שירות מצוין לקוחות ושמירה על העובדים אלה דברים שמצריכים כישרון, צניעות, יצירתיות – וכסף". גם גרושתו של בזוס, מקנזי בזוס, ספגה הפסד לא קטן. הונה צנח בלא פחות מ-3.7 מיליארד דולר ביום שישי, וכעת שוויה עומד על 44.8 מיליארד דולר.

"אני מוכר את כל נכסיי הפיזיים"

גם אילון מאסק, מנכ"ל ומייסד טסלה, סבל מהפסדים קשים – אך הוא יכול להאשים רק את עצמו: היזם מחק לא פחות מ-2.8 מיליארד דולר מהונו בעקבות ציוץ בטוויטר, בו הכריז כי לדעתו מניית טסלה "גבוהה מדי". תוך דקות ספורות צנחה מניית החברה וחתמה את היום עם ירידה של 10%. כך נמחקו עליות של שבוע שלם, שנגרמו הודות לדיווח חיובי במיוחד. אך ההפסד לא עצר את מאסק, שהמשיך עם שרשרת ציוצים תמוהה במיוחד: באחד מהם הכריז שהוא מוכר את כל נכסיו הפיזיים, ובקרוב כבר לא יהיה הבעלים של בית.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

המפסיד הרביעי בדירוג היה ווארן בופט, הבעלים של ברקשייר האת'וואי, שמחק מהונו 2 מיליארד דולר ביום שישי האחרון. בניגוד לחברות הענק בתחום הטכנולוגיה, שהצליחו לשקם את המניות כמעט לחלוטין, ברקשייר האת'וואי ממשיכה לסבול מירידות. מתחילת המשבר צנחה החברה ביותר מ-20%.

המפסיד החמישי בדירוג היה מייסד ויו"ר אורקל, לארי אליסון, שהפסיד 1.5 מיליארד דולר בעקבות צניחה במניות החברה. גם הוא כמעט הצליח לבטל את הירידות של משבר הקורונה, אך בעקבות הנפילה האחרונה, שוויו עומד כעת על 65.1 מיליארד דולר בלבד.

את הרשימה חותמים ביל גייטס שאיבד 1.3 מיליארד דולר ולארי פייג' וסרגיי ברין מאלפבת, שהפסידו כל אחד 1.1 מיליארד דולר. הונו של גייטס מוערך כעת ב-104.4 מיליארד דולר, ובראש רשימת עשירי העולם נותר ג'ף בזוס עם 138.8 מיליארד דולרים.