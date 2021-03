עשרות ספינות מטען הנושאות סחורות חיוניות עדיין תקועות בשני קצוות תעלת סואץ, בזמן שנמשכים המאמצים לחלץ את הספינה החוסמת את אחד מנתיבי הסחר הימיים העמוסים בעולם, במה שנחשב לאחד מפקקי התעבורה הימיים הגרועים ביותר שנראו מזה שנים. רשות תעלת סואץ במצרים הודיעה כי היא משעה זמנית את הניווט בנתיב הסחר העמוס, עד אשר תפונה המכולה התקועה, העונה לשם "אבר גיבן".

אגב כך, אחת האפשרויות ל'חילוץ' מכליות הנפט התקועות בפקק, אילו לא תשתחרר התנועה באזור בימים הקרובים, היא שימוש בנמל ובצינור קצא"א בישראל. נכון לשעה זו, אין פניות לחברה בנושא, אך אילו תתבצע הסתה של מכליות נפט מאזור התעלה, קצא"א מהווה אפשרות למעקף, ולפריקת הנפט בנמל קצא"א באילת או באשקלון, והזרמתו ליעדים שונים בעולם דרך צינור החברה.

אוניית הסחר "אבר גיבן" הנושאת את דגל פנמה ומופעלת על ידי חברה טאיוואנית, עלתה על שרטון שגרם לה לחסום בצורה אלכסונית את התעלה הצרה ביום שלישי בבוקר. לפי ההערכות, הנזקים הכלכליים להם גורמת בלימת האוניות בשל התקרית, נאמדת ב-9.6 מיליארד דולר ביום.

So, the #SuezCanal is blocked...



Massive container ship EVER GIVEN stuck in the most awkward way possible.



Ongoing for hours. Every tug Egypt could spare appear to be trying to pull it free.



Vessel tracker: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/08w4qpPqln