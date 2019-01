"אנחנו אופטימיים, סוף־סוף אנחנו רואים אור בקצה המנהרה", אומר דוד, תושב ונצואלה בן 67 שביקש לדבר בעילום שם, בגלל תמיכתו באופוזיציה. "יש תקווה שהשלטון של מדורו ייגמר בקרוב, ואני חושב שהאופוזיציה עושה את זה כמו שצריך". מאז שחואן גואיידו, מנהיג מהאופוזיציה, הכריז על עצמו נשיא זמני של ונצואלה במקום ניקולס מדורו, הוא הפיח רוח חדשה בתושבים המשתוקקים לשינוי במצבה הקשה של המדינה. מאות אלפים יצאו לרחובות להביע תמיכה בצעד. גואיידו קיבל גיבוי מארה"ב, מקנדה ומחלק ממדינות דרום אמריקה. דוד, מהנדס ואיש עסקים לשעבר שילדיו מתגוררים בישראל, מספר על שגרת החיים בקראקס, עיר הבירה של ונצואלה, בימים האחרונים. "בשל העובדה שעסקים רבים סגורים בשבוע־שבועיים הראשונים של ינואר בגלל החגים, המאורעות בשבוע האחרון גרמו לחלקם לא לפתוח גם לאחר מכן. יותר מ–50% מהעסקים בעיר סגורים. גם ככה המצב בגלל האינפלציה. "Nobody voted for that guy; nobody". #MaduroPresidenteLegitimo ; #Venezuela pic.twitter.com/az7BPb1MDO — tim anderson (@timand2037) 27 בינואר 2019

"בדצמבר, למשל, דולר אחד היה שווה 770 בוליבר בשוק השחור. לפני שבועיים זה כבר היה 3,000 בוליבר, ואפילו הגיע ל–3,200. זה מטורף. עכשיו השער שוב ירד, ל–2,600 בוליבר לדולר, אבל יש הרבה פחות כסף מזומן. אני לא עובד כאן, כי אני בפנסיה והכסף שלי בדולרים. כדי לחיות אני מחליף דולרים לבוליברים, אבל עכשיו קשה להשיג את הכסף. בנוסף, הכל נשאר יקר. כשערך הבוליבר יורד, מייקרים את הסחורה — אבל כשהוא עולה, היא נשארת יקרה". דוד מספר כי באופן כללי יש מעט תנועה ברחובות. "בלילה אנשים מפחדים לצאת מהבית, והשבוע אנשים נשארו בבית גם במשך היום. בתי הספר והאוניברסיטאות היו סגורים". קארין, גם היא תושבת קראקס, אומרת כי "שלומנו טוב יותר, כי האזרחים שוב נלחמים במשטר הנרקו-צבאי, אחרי שנה וחצי של אפתיה. קשה להסביר את בית המשוגעים שאנחנו חיים בו לאדם שחי במדינה נורמלית. "לפחות יש לנו עכשיו נשיא חוקי שמונה באופן חוקי על ידי הפרלמנט. זה היה צעד טוב אבל אין לנו מושג מה יהיה הדבר הבא. קרבות הרחוב חזרו, בית הספר של הילדה סגור. אתמול המונים התגודדו בכל הערים. כל ממשלה אחרת היתה נופלת עם חצי מהמפגינים האלה, אבל מה שיש פה זו לא ממשלה, זה קרטל". דוד, שחי בשכונה של מעמד הביניים בקראקס, אומר כי אין אנשים גוועים מרעב ברחובות. "במקום שבו אני חי יש אוכל, ואין רעב. לפעמים חסרים מוצרים, אבל לא לאורך זמן. שבוע אחד חסר חלב, שבוע אחר כך חסר לחם. עניים לא יכולים לרכוש בשר או ביצים, זה פשוט יקר כל כך. אם אגיד את המחיר בדולרים, זה לא יישמע הרבה, אבל צריך לזכור ששכר המינימום פה הוא בערך שישה דולרים לחודש". מפלגתו של מדורו הקימה ב–2017 גוף מקביל לפרלמנט הקיים בוונצואלה, האסיפה הלאומית, כדי להחלישו ולנשל אותו מסמכויותיו. גואיידו מונה באחרונה ליו"ר הפרלמנט הוותיק, ובעקבות הכרזתו השבוע הודיעה האסיפה החוקתית שבשליטת מדורו כי היא שוקלת לפתוח נגדו בחקירה בגין בגידה. .@IsraeliPM: "Israel joins the United States, Canada, most of the countries of Latin America and countries in Europe in recognizing the new leadership in #Venezuela." �������� pic.twitter.com/TjCO04HbFc — Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) 27 בינואר 2019

"לפני שנתיים, כאשר האופוזיציה קיבלה רוב באסיפה הלאומית, הם הקימו אסיפה מקבילה", מסביר דוד. "אותו הדבר קרה כאשר מושל מהאופוזיציה זכה בבחירות: מינו במקביל מושל אחר והעבירו לו את התקציבים. עכשיו האופוזיציה עושה משהו במקביל, ולא נראה שזה מוצא חן בעיניהם". הוא מספר כי בעקבות הפגנות התמיכה בגואיידו היו הפגנות תמיכה קטנות גם במדורו, שבהן השתתפו אנשים שעובדים עבור הממשלה. "אחרי ההכרזה של גואיידו, חשבנו שהצבא יגיד למדורו 'זה נגמר'. הנשיא הזמני הציע חנינה לאנשי צבא ומשטרה, אבל זה לא קרה. עכשיו אנחנו מחכים שהם יגיבו". אתה מכיר אישית תומכי מדורו? "כן. חלקם אנשים עניים שמקבלים מדי חודש קופסה של מזון וקצת כסף. אבל לא מדובר בכל העניים כמובן. חלק מהתומכים אף התעשרו באמצעות עסקים שעשו עם הממשלה. הם מרוויחים הרבה כסף כי הם מייבאים סחורה ואינם משלמים מסים. "עכשיו אנחנו אופטימיים בזכות התמיכה של ארה"ב והמדינות השכנות, שמבטיחות עזרה הומניטרית. אחת הבעיות הגדולות פה היא מחסור בתרופות. אנחנו מקווים שיהיו רק עוד כמה שבועות קשים, אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה. בינתיים, הדרך היחידה שבה אנחנו מתעדכנים היא הרשתות החברתיות — וואטסאפ וטוויטר. גם ככה הממשלה שולטת בחדשות". "מקסיקו תשחק תפקיד משמעותי במשא ומתן" "קשה לדמיין את זה, אבל למדורו יש תמיכה, ולא רק בוונצואלה", אומר ד"ר מאוריסיו דימנט מהחוג ללימודים ספרדיים ולטינו אמריקאיים באוניברסיטה העברית. "לא כולם נגדו, ואפילו בבואנוס איירס היו הפגנות בעדו". מנהיג האופוזיציה בוונצואלה, חואן גואיידוCARLOS BARRIA/רויטרס לדבריו, מי שמממנת בפועל את מדורו היא ארה"ב, מכיוון שרוב יצוא הנפט של ונצואלה מגיע אליה. "אין סנקציות, זה רק משהו סמלי מבחינה פוליטית. ארה"ב היתה יכולה לסיים את משטר מדורו בהחלטה. האמריקאים הם התמיכה המרכזית של הכלכלה, וההחלטות שקיבלו היו סמליות". דימנט מסביר כי יש בעיה חוקתית לקבוע כי גואיידו הוא ממלא מקום הנשיא. "גואיידו צודק במובן מסוים, אבל מבחינת החוקה זה בעייתי יותר. הוא קבע כי הוא ממלא מקום הנשיא משום שמדורו שינה את העיתוי ואת חלק מהתנאים של הבחירות. אם הבחירות היו מתנהלות כמתוכנן, איש לא היה יכול להתנגד. "כרגע, מדורו עדיין שולט במדינה. עכשיו מצפים לשני דברים: ראשית, לראות מה יעשו החיילים. הגנרלים ידועים בתמיכתם במדורו, אבל מה יעשו החיילים הפשוטים, שבאים ממשפחות עניות? שנית, ההחלטה של ארה"ב. היא יכולה, למשל, להפסיק לרכוש נפט מוונצואלה. יש המון חברות אמריקאיות שעובדות בוונצואלה. זו הסיבה שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, החליט להשאיר את השגרירים במדינה — כי יש עדיין אינטרסים אמריקאים בוונצואלה. "מנגד, רוסיה, סין וטורקיה תומכות במדורו. גם נשיא מקסיקו, אנדרס מנואל לופס אוברדור, תומך במדורו. לשמאל בדרום אמריקה יש הרבה ביקורת על מדורו, אבל הוא עדיין תומך בו". מה אתה צופה שיקרה בקרוב? "יהיו ניסיונות לנהל משא ומתן בין מדורו לאופוזיציה, והמדינה תתחיל לקבל סיוע הומניטרי. כולם מעבירים ביקורת על מדורו, אבל אי־אפשר להוציא אותו משם. למה אין אופוזיציה חזקה בוונצואלה? כי צריך לקבל החלטות קשות. המצב מסובך. אני חושב שמקסיקו תתחיל לשחק תפקיד משמעותי יותר במשא ומתן. יהיו שינויים, אבל עדיין יכירו במדורו כנשיא". יודעים מה הסיפור הבא של mako כסף? כתבו אלינו money@mako.co.il הכתבה פורסמה במקור באתר TheMarker כתבות נוספות: תחפושות בזול: לחכות לנועה קירל, פסטיגל, פורטנייט - או להזמין באינטרנט? "באר הנפט" של בני ברק: כך יצאה העיר החרדית מרשימת הערים העניות בישראל {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן