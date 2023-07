לפני מספר חודשים ביקשה שרת התחבורה מירי רגב לסלול "כבישים של 5־6 נתיבים, כמו בדובאי", כדי לפתור את העומס בכבישים. במקום, כדאי שתבחן את מה שקרה במצרים לאחרונה.

כבר למעלה משנה ש"גשר סאדאת", פרויקט בניית מחלף שאפתני, מעורר זעם רב במצרים. בניית המחלף, שהחלה בקיץ 2022, הצריכה הפקעה של שטחים נרחבים מחוף מונטזה באלסנדריה - מהחופים המפורסמים והפופולריים ביותר במדינה - שהפכו לכביש מהיר בן לא פחות עשרה נתיבים, מטרים ספורים מקו המים. כל זאת מתוך מטרה להקל על הגודש העצום בעיר בחודשי הקיץ, כשמצרים ותיירים רבים מגיעים לפקוד את החופים. המקומיים, מנגד, כינו את הפרויקט כלא פחות מ"פשע נגד מצרים".

כבר בזמן אמת הזהירו רבים מתושבי מחוז מונטזה כי הפרויקט יחסום את זווית הראייה אל החוף, יגזול ממנו חלקים נרחבים ויחריב את אחד מהסמלים המזוהים ביותר עם העיר. אחרים טענו שניתן היה למצוא פתרונות חכמים יותר לבעיית הפקקים בעיר. השלטונות דחו מכל וכל את הטענות ונבואות הזעם. "הפרויקטים האלה הם תוספת נפלאה לדרך החוף של אלכנסדריה", הסביר הגנרל מוחמד סאחלול, ראש מחוז מונטזה, בראיון בשנה שעברה. ראש רשות שיקום החוף הצפוני, המייג'ור-גנרל מוכטאר חוסיין, הגדיל וטען שהגשרים לא רק יאפשרו זווית ראייה לחוף מהכביש, אלא גם ישמשו כשמשיות ענק עבור המתרחצים בחוף. "בלתי נתפס שנרצה להרוס את חופי אלכסנדריה", טען.

