המשפחות העשירות בעולם: בעוד שרבים מאיתנו נאבקים בקשיים כלכליים בעקבות המלחמה הקשה שפרצה ב-7 באוקטובר, יש לא מעט משפחות ברחבי העולם שמחזיקות בסכומי כסף שנוכל כנראה רק לדמיין. המשוואה המוכרת, לפיה עשירים רק הולכים ומתעשרים יותר - ממשיכה להוכיח את עצמה שוב ושוב, במיוחד בקרב המשפחות והשושלות העשירות.

באותו אופן, גם השנה ממשיכה לבלוט בראש רשימת המשפחות העשירות ביותר בעולם לשנת 2023, לפי הדירוג של "בלומברג", משפחת וולטון שבמקום השני - בעלת "וולמארט", הרשת הקמעונאית הגדולה בארצות הברית. למעשה, מדובר ברשת הקמעונאית הגדולה ביותר בעולם על פי ההכנסות, עם לא פחות מ-611.3 מיליארד דולר בשנת הכספים האחרונה, מלמעלה מ-10,500 חנויות ברחבי העולם.

אם כל זה לא מספיק, כעת גם מתברר שעושר השושלות העולמיות זינק ב-43% בשנה האחרונה. למעשה, אם מסתכלים עליהן כקבוצה אחת - אז המשפחות העשירות בעולם התעשרו ב-1.5 טריליון דולר מאז הדירוג האחרון שנעשה בנושא.

מהפך בפסגת העושר

השנה, משפחה נוספת התגלתה כשושלת העשירה בעולם - כשבפעם הראשונה משפחת אל נהיאן, שליטי אבו-דאבי ובעלי מנצ'סטר סיטי, הצטרפו לדירוג השנתי של מדד "בלומברג". אותה משפחה, יש לומר, אף הגיעה לפסגת הרשימה - כשתפסה בעזות מצח את המקום הראשון. מצטרפת נוספת לרשימה השנה היא כמובן משפחת אל ת'אני - שליטת קטאר, בעלת אימפריית גז ונפט שתפסה את המקום ה-5 והמכובד.

עם זאת, לא רק במזרח התיכון היו השנה שינויים מפתיעים הראויים לציון. בין המרוויחים הגדולים בשנת 2023 היו הפעם גם בית מלוכה מסוג אחר: שושלת הדור ה-6 מאחורי מותג היוקרה הרמס, שהוסיפה 56 מיליארד דולר להונה - וכך הפכה למשפחה השלישית העשירה בעולם.

רשימת הזהב: אלו המשפחות העשירות בעולם על פי מדד "בלומברג":

01 משפחת אל נהיאן

שווי: כ-305 מיליארד דולר

אבו דאבי היא עיר הבירה ואחת מתוך שבע האמירויות באיחוד האמירויות הערביות, שבה גם נמצא הרוב המכריע של עתודות הנפט. שליט אבו דאבי, שייח' מוחמד בן זאיד אל נהיאן, משמש גם כנשיא המדינה. בני משפחה אחרים שלו, ממלאים תפקידים הן במגזר הממשלתי והן במגזר הפרטי - מה שיוצר טשטוש נפוץ, יש לומר, של גבולות בין אינטרסים ממלכתיים לאינטרסים אישיים.

הנשיא עבד אלפתאח אלסיסי נפגש היום בשרם אלשיח' עם יורש העצר של אבו ט'בי, שיח' מחמד בן זאיד אל נהיאן, ועם ראש ממשלת ישראל, נפתלי בנט.

02 משפחת וולטון

שווי: כ-259.7 מיליארד דולר

וולמארט, שבבעלותם, היא כאמור הקמעונאית הגדולה ביותר בעולם על פי הכנסות. יש כבר 3 דורות לשושלת העשירה והמכובדת של משפחת וולטון, אשר חיה בארצות הברית. המשפחה מחזיקה בנתח שמהווה הבסיס להון הגדול ביותר של אמריקה.

צילום: GettyImages - Rick T. Wilking

03 משפחת הרמס

שווי: כ-150.9 מיליארד דולר

הדור השישי למשפחה אשר מחזיק במותג האופנה היוקרתי, הצרפתי והמפורסם. ידוע במיוחד בזכות קולקציית התיקים: "תיקי קלי" - שיכולים להגיע למאות אלפי דולרים במכירה פומבית. בין בני המשפחה המחזיקים בתפקידים בכירים בחברה, נמנים פייר-אלקסיס דיומא, המנהל האמנותי, והיו"ר הבכיר אקסל דיומא.

FLORENCE, ITALY - APRIL 22: Axel Dumas, Chief Executive Officer of Hermes attends the Conde' Nast International Luxury Conference at Palazzo Vecchio on April 22, 2015 in Florence, Italy. (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Conde' Nast International Luxury Conference) | צילום: Vittorio Zunino Celotto, GettyImages IL

04 משפחת מארס

שווי: כ-140.9 מיליארד דולר

פרנק מארס מוירג'יניה, ארה"ב החל למכור סוכריות מולסה בשנת 1902 בגיל 19. בעוד שסוכריות מולסה לא ממש יצלצלו לכם כמשהו מוכר, הרי שהמותגים שמשפחתו והוא יצרו הם מהמוכרים בעולם: החל מחטיפי סניקרס ומארס האהובים, דרך מילקי וויי ועד ל-M&M.

צילום: GettyImages - Ron Sachs-Poo

05 משפחת אל ת'אני

שווי: כ-133 מיליארד דולר

שלטונה של משפחת אל ת'אני על קטאר החל באמצע המאה ה-19, ונמשך דרך האימפריה העות'מנית והשלטון הבריטי, דרך ייסוד המדינה המודרנית, מלחמות ושתי הפיכות. הנפט התגלה בקרבה בסביבות 1940, אבל זו הייתה ההחלטה לכרות את שדות הגז האדירים שלה מהחוף - אשר שינתה באמת את המדינה, ולקחה את שליטיה לדרגים הגבוהים ביותר של העושר העולמי.

הנשיא הרצוג ואמיר קטאר תמים בן חמד אל־תאני לחצו ידיים ושוחחו במהלך ועידת הCOP באיחוד האמירויות

06 משפחת קוק

שווי: 127.3 מיליארד דולר

האחים פרידריך, צ'ארלס, דיוויד וויליאם ירשו את חברת הנפט של האב פרד. סכסוך משפחתי עמוק אודות השליטה בחברה קרע את המשפחה בתחילת שנות השמונים אך זה לא מנע מהעסק המשפחתי המתמחה בניהול השקעות ונכסים תעשייתיים להפוך לתאגיד ענק עם הכנסות

צילום: GettyImages - Lars Niki

07 משפחת אל סעוד

שווי: כ-112 מיליארד דולר

מי שעל שמם קרויה ממלכת סעודיה, שולטים ביד רמה במדינה ובמאגרי הנפט שבה זו 89 שנים. בעשורים האחרונים המשפחה הרחיבה את תיק ההשקעות שלה למגוון תחומים החל ממלונאות, דרך נדל"ן ותעשייה ועד להייטק.

המלך העתידי של ערב הסעודית מוחמד בן סלמאן אל סעוד | צילום: Pool, GettyImages IL

08 משפחת אמבני

שווי: כ-89.9 מיליארד דולר

כשדירובאי אמבאני, אביהם של מוקש ואניל, החל לבנות את השלד לתאגיד Reliance ההודי עוד בשנות החמישים. לחברה עסקים מרובים ברחבי הודו בתחום האנרגיה, הפטרוכימיה, טקסטיל, משאבים טבעיים, קמעונאות ותקשורת והיא החברה הציבורית הגדולה בהודו במונחי שווי שוק. דירובאי נפטר בשנת 2002 מבלי להשאיר צוואה, ואלמנתו היא זו שתיווכה להסדר בין בניה על השליטה בהון המשפחתי הכולל גם את מתחם זיקוק הנפט הגדול בעולם.

צילום: GettyImages Chris Jackson

09 משפחת וורטהיימר

שווי: כ-89.6 מיליארד דולר

בשנת 1924 פייר וורטהיימר הצרפתי ניהל משא ומתן עם מי שתהפוך לימים לאגדת האופנה קוקו שאנל אודות הזכויות לבושם שלה - והשאר הוא היסטוריה. בשנים שחלפו מאז האחים אלן וג'רארד ורטהיימר קצרו את פירות החלטתו של הסבא שלהם לממן את קוקו שאנל ומשפחתם מחזיקה בבית האופנה המפורסם שהציג לעולם את "השמלה השחורה הקטנה" והכנסותיו רק בשנת 2020 עמדו על 10.1 מיליארד דולר. הוורטהיימרים מחזיקים גם בסוסי מרוץ וביקבים שונים.

צילום: אינסטגרם, emilisindlev

10 משפחת תומסון

שווי: כ-71.1 מיליארד דולר

מקורות עושרה של משפחת ת'ומסון הקנדית מתוארכים לתחילת שנות השלושים של המאה הקודמת, אז רוי תומסון פתח תחנת רדיו באונטריו. ההתחלה הצנועה הזו הובילה במרוצת השנים להקמתה של אימפריית תקשורת בינלאומית ולבעלות של כשני שלישים מענקית המדיה ת'ומסון רויטרס.

PARIS, FRANCE - MAY 05: The corporate logo of Thomson Reuters is seen on May 5, 2014 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images) | צילום: Pascal Le Segretain, Getty images

11 משפחת קרגיל

שווי: כ-63.6 מיליארד דולר

משפחת קרגיל ממינאפוליס, ארה"ב עשתה את מירב הונה באמצעות חברת Cargill, חברת מזון וחקלאות אמריקאית שנוסדה על ידי וויליאם וו. קרגיל בשנת 1865 לאחר שזה הקים מחסן אחד לאחסון תבואה בקונובר, איווה.

צילום: GettyImages -Jemal Countess

12 משפחת ג'ונסון

שווי: כ-55.7 מיליארד דולר

סמואל ג'ונסון החל למכור פרקטים ברסין, ויסקונסין ארה"ב עוד בשנת 1882. העסק הצנוע הזה היווה בסיס לענקית SC Johnson המתמחה במוצרים לבית - בדגש על מוצרי ניקיון עם מותגי על דוגמת גלייד, טווילט דאק, קיווי, Raid ו-Windex.

Black Mountain, NC / USA - May 21, 2019: This is a color photo of bottles of Windex window cleaner on display at a local store. | צילום: jadimages, shutterstock

13 משפחת בהרינגר

שיווי: כ-51.3 מיליארד דולר

יצרנית התרופות הגרמנית בהרינגר אינגלהיים נוסדה בשנת 1885 על ידי אלברט בהרינגר. יותר מ-130 שנה מאוחר יותר, משפחת בהרינגר המורחבת עדיין שולטת בחברה.

Stuttgart, Germany - 01-11-2023: Person holding cellphone with logo of pharmaceutical company Boehringer Ingelheim on screen in front of business webpage. Focus on phone display. Unmodified photo. | צילום: T. Schneider, shutterstock

14 משפחת קוואנדט

שווי: כ-49.4 מיליארד דולר

הרברט קוואנדט סייע להפוך את באייריש מוטורן וורק ממינכן שבגרמניה, המוכרת יותר כ-BMW, מיצרנית רכב מתקשה לאחת מיצרניות רכבי הפאר הגדולים בעולם. שורשיה של המשפחה עוברים דרך חברת טקסטיל שנרכשה עוד בשנת 1883 ועד לתמיכה וחברות במפלגה הנאצית עוד בתחילת שנות ה-30.

רכב ב.מ.וו | צילום: Sklo_Studio, shutterstock

15 משפחת אלברכט

שווי: כ-48.4 מיליארד דולר

האחים תיאו וקרל אלברכט הגרמניים השתלטו על המכולת של הוריהם לאחר שחזרו הביתה ממלחמת העולם השנייה והפכו אותה ל"אלדי", רשת סופרמרקטים מוזלים בין לאומית מובילה. בבעלות המשפחה כיום יותר מ-10,000 סופרמרקטים ברחבי העולם ובבעלותם נמצאת גם רשת "טריידר ג'ו" האמריקאית, שאותה הם רכשו ב-1979.

צילום: Ralph Orlowski, GettyImages IL

16 משפחת פריצקר

שווי: כ-46.5 מיליארד דולר

את משפחת פריצקר אולי לא תכירו בשמם, אבל רשת מלונות Hyatt שבבעלותם היא שם של דבר בתעשיית התיירות והנופש העולמית. סיפורה של המשפחה הוא סיפורו של החלום האמריקאי - משפחת מהגרים מאוקראינה שהחלה לעסוק בנדל"ן ובמרוצת השנים הפכה לאימפריה של ממש ואחת התומכות הבולטות המפלגה הדמוקרטית בארה"ב.

צילום: GettyImages - Alex Wong

17 משפחת הופמן

שווי: כ-44.8 מיליארד דולר

יצרנית התרופות רוש הולדינג נוסדה על ידי היזם פריץ הופמן-לה רוש בשנת 1896. צאצאיו שולטים ב-9% מהחברה, שתרופות האונקולוגיות המצליחות עזרו לקבוצה לייצר 62 מיליארד דולר בהכנסות בשנת 2020.

18 משפחות ואן דם, דה ספולברך, דה מביוס

שווי: כ-43.5 מיליארד דולר

השורשים של מפעלן הקולקטיבי של שלוש משפחות האצולה של הבירה הבלגית מתוארכים עד למאה ה-14. המשפחות הללו עומדות כיום בראש תאגיד אנהאוזר-בוש אינבוו ולהן מאות מותגים מובילים בעולם המשקאות. דוגמת באדוויזר, קורונה, סטלה ארטואה, Beck's, הוגרדן, לף ועוד.

צילום: רוש פרמצבטיקה

19 משפחת הרטונו

שווי: כ-42.1 מיליארד דולר

העסק המשפחתי הזה התחיל מצוות של 10 אנשים וצמח להיות אחד מיצרניות הסיגריות הגדולות באינדונזיה. לאחר מותו של אב המשפחה ב-1963, בניו הוסיפו השקעה בבנק במרכז אסיה - מה שמהווה כיום ריכוז רוב הונה של המשפחה.

צילום: צילום מסך מתוך ווטסאפ

20 משפחת דסאו

שווי: כ-39.2 מיליארד דולר

מרסל דסאו פיתח מנוע ייחודי לכלי טייס ששימש את הצבא הצרפתי בזמן מלחמת העולם הראשונה. עד שנת 1960 הוא כבר עמד בראש יצרנית כלי הטייס "דסאו" הקרויה על שמו אשר ייצרה ומכרה מטוסים שונים וביניהם מטוס הקרב "מיראג'". כיום תאגיד דסאו ידוע לא רק בזכות תעשיית התעופה והמטוסים אלא גם בזכות חברת התוכנה "דסאו" המייצרת תוכנות מידול בתלת מימד שנמצאות בשימוש על ידי רוב התעשיות היצרניות הגדולות בעולם.

This picture taken on August 11, 2018 shows Indonesian billionaire tobacco tycoon Michael Bambang Hartono announcing his participation as a competitor on Indonesia's bridge team at the 2018 Asian Games in Jakarta. - Billionaire tobacco tycoon Michael Bambang Hartono may not be the oldest competitor at the Asian Games, but he is the richest. The 78-year-old head of cigarette giant Djarum Group is set to represent host Indonesia on its bridge team at the world's second-biggest multi-sport event, which kicks off on August 18 in Jakarta and co-host city Palembang. (Photo by Rifkianto NUGROHO / AFP) (Photo by RIFKIANTO NUGROHO/AFP via Getty Images) | צילום: Rifkianto NUGROHO, AFP via Getty Images

21 משפחת קוקס

שווי: כ-36 מיליארד דולר

משפחת קוקס מאטלנטה, ארה"ב שולטת ב- Cox Enterprises, קונצרן עם הכנסות של כמעט 20 מיליארד דולר. החברה, אשר הוקמה על ידי ג'יימס מ. קוקס בשנת 1898 היא אחת מחברות הכבלים הגדולות בארה"ב. ומשקיעה כיום גם מחוץ לתחומי הליבה שלה.

22 משפחת מולייז

שווי: כ-34.3 מיליארד דולר

למשפחת מולייז הצרפתית כבר היתה אימפריה קמעונאית עוד בטרם ז'ראר מולייז הקים את אושאן, המכונה גם וולמארט הצרפתית, בשנת 1961. אושאן צמחה לאחת מרשתות המרכולים הגדולות באירופה וחברת האחזקות המשפחתיות, Association Familiale Mulliez הפכה לגוף השקעות גדול השולט בקבוצה מגוונת של עסקים קמעונאיים שונים.

VELIZY, FRANCE - SEPTEMBER 20: Vice Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer at Dassault Systemes Bernard Charles wears a virtual reality helmet during the launch of the 'Pavillon' 3D printing, a first in Europe in additive manufacturing for construction on September 20, 2016 in Velizy, France. (Photo by Vincent Isore/IP3/Getty Images) | צילום: Vincent Isore/IP3, Getty Images

23 משפחת פררו

שווי: כ-33.5 מיליארד דולר

הממתקים שמייצרת משפחת פררו האיטלקית הם שם של דבר בכל העולם. מישל פררו, אבי המשפחה, בנה מעצמת שוקולד עולמית מחנות צנועה אחת שהוקמה בעיר אלבה שבאיטליה בשנת 1946. בשנת 2018. משפחת פררו רכשה את עסקי הממתקים האמריקאים של נסטלה תמורת 2.8 מיליארד דולר בשנת 2018.

A picture taken on September 9, 2020 shows French supermarket Auchan logo in Perols, southern France. - Nearly 1,500 new job cuts: the management of the distributor Auchan Retail France (Mulliez galaxy) announced on September 9, 2020, the "second stage" of its "transformation plan" in the face of "new consumer expectations", a "real shock" for unions after the more than 500 jobs already cut in early 2020. (Photo by Pascal GUYOT / AFP) (Photo by PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images) | צילום: PASCAL GUYOT, AFP

24 משפחת קווק

שווי: כ-32.5 מיליארד דולר

משפחת קווק מהונג קונג החלה את דרכה כמי שמכרו מוצרי מכולות לרשתות מסחר במדינה. את ההון שנצבר שם השקיעו בנדל"ן, החלטה חכמה במיוחד שהובילה להקמתה של Sun Hung Kai Properties - חברת הנדל"ן הגדולה בהונג קונג.

פררו רושה ענקי | צילום: גיל גוטקין, mako אוכל

25 משפחת דנקן

שווי: כ-32 מיליארד דולר

דן דנקן החל לעבוד בחברת שדות נפט לאחר שעזב את צבא ארה"ב. הוא ייסד את "Enterprise Products" ב-1968 עם משאית אחת וכ-10,000 דולר. החברה יצאה להנפקה בשנת 1998 וכיום היא אחת מחברות האנרגיה הגדולות בארה"ב.