המאבק הפנימי של סטארבקס: קריאות לחרם מכל הכיוונים ו"יעד פופולרי" של מפגינים באירופה ובארה"ב – מאז 7 באוקטובר, רשת סטארבקס זוכה ברמה כמעט יום-יומית להתקפות משני צידי המתרס, ולהאשמות על עמדות פרו-ישראליות/פרו-פלסטיניות. בדרך כלל, האמת נמצאת איפשהו באמצע, אך במקרה הזה היא כנראה בעיקר נמצאת בין כיפופי ידיים פנימיים של הנהלת הרשת והעובדים.

הסאגה המתוקשרת האחרונה בנושא, קרתה השבוע בטורקיה, כאשר ערוץ טלוויזיה פיטר מגישת חדשות אחרי שהופיעה בשידור עם כוס קפה של סטארבקס. בהודעת הערוץ נכתב כי: "המוסד שלנו מכיר את הרגישויות של העם הטורקי לגבי עזה, ונגן עליהן עד הסוף". היום (ד'), גם פורסם על המונים שהתאספו מול סניפים של הרשת בסקוטלנד ובקניון ווסטפילד שבלונדון, כולל כתובות גרפיטי שרוססו על חלונות הרשת: "עזה מדממת".

לעליהום המצטבר הזה יש כבר השלכות כלכליות לא מבוטלות. על פי בלומברג, בחודש האחרון צנחו מניותיה של סטארבקס בכשישה אחוזים, ושווי השוק של הרשת צנח ביותר מ-11 מיליארד דולר. סך הכול, מניית החברה רשמה את רצף ההפסדים הארוך ביותר מאז שהונפקה ב-1992.

בישראל, חשוב לציין, אין ולו סניף אחד של הרשת. בשנת 2001 פתחה סטארבקס שתי חנויות בישראל, שנסגרו שנתיים לאחר מכן על רקע "אתגרים תפעוליים", כך לפי הודעת החברה הרשמית. היו גם דיווחים קצת אחרים על התנגדות של תרבות הקפה המקומית, במקביל לטענות על כך שהחברה לא רוצה להסתכן בצמצום הפעילות שלה במדינות מוסלמיות.

Park Slope, w/a large Jewish population and numerous synagogues (from Reconstructionist to Orthodox) had ANOTHER graffiti incident, on Starbucks windows. This is after our Congressman's office and our synagogue sidewalks have been graffitied over and over again. Unacceptable! pic.twitter.com/TJJYYnDXCu