האוניברסיטה העברית משעה את פרופ' נדירה שילהוב-קיבורקיאן, שטענה שישראל מבצעת "רצח עם" בעזה. בצעד חריג ותקדימי, האוניברסיטה הודיעה על השעייתה מהוראה "על מנת לשמור על אקלים בטוח בקמפוס לטובת הסטודנטים". כותרת המכתב: "הסתה ושנאה שמובילה פרופ' שילהוב-קיבורקיאן".

במסמך המלא שפרסמה האוניברסיטה נכתב: "מאז תחילת המלחמה מתבטאת פרופ' שילהוב-קיבורקיאן באופן מחפיר, אנטי-ציוני ומסית. בתחילת המלחמה חתמה המרצה על עצומה שכינתה את פעולות ישראל בעזה רצח עם, וישות כובשת מאז 1948. בתגובה שיגרה הנהלת האוניברסיטה מכתב חריג בחומרתו מטעם נשיא האוניברסיטה פרופ' אשר כהן והרקטור פרופ' תמיר שפר, ובו נכתב שהם מצטערים ששילהוב-קיבורקיאן היא חלק מהאוניברסיטה והציעו לה לשקול לעזוב את משרתה".

"שילוהוב-קיבורקיאן לא נענתה לבקשה, וממשיכה ליהנות ממוניטין של המוסד המפואר שלנו, תוך שהיא מביישת אותנו ברמה הישראלית והבין-לאומית. התבטאויותיה לוקחות את חופש הביטוי והחופש האקדמי לקצה ועושות בו שימוש ציני, עד כדי שיסוע והסתה", נכתב.

עוד הוסיפו נשיא ורקטור האוניברסיטה: "האוניברסיטה העברית גאה בהיותה מוסד ישראלי, ציבורי וציוני, ומגנה בשאט נפש את אמירותיה המזעזעות והמקוממות של שילהוב-קיברוקיאן. כבעבר, ראשי האוניברסיטה חוזרים על קריאתן לפרופ' שילהוב-קיברוקיאן למצוא לעצמה בית אקדמי אחר".

“There is so much love in Palestine" w/ Nadera Shalhoub-Kevorkian



The brothers talk with Dr. Nadera Shalhoub-Kevorkian about life under occupation in East Jerusalem and the affirmation of life and love at the heart of the Palestinian struggle for freedom. pic.twitter.com/egweIHQC5v