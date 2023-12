המודעה שפרסמה חברת הרי זהב | צילום: פייסבוק

בזמן שהמלחמה ברצועת עזה עדיין בעיצומה, כוחות צה"ל נלחמים מהאוויר ומהיבשה וחלק מהחטופים עדיין לא שבו הביתה, יש מי שחושב כבר על היום שאחרי – ועל חזרה לבנות ולהתיישב בשטח של רצועת עזה.

במודעה שפורסמה ברשתות החברתיות, הכריזה חברת הבנייה "הרי זהב" שפועלת באזורי יהודה, שומרון ובקעת הירדן, על "הכנת הקרקע לקראת חזרה לגוש קטיף".

במודעה, שנושאת את הכותרת "תתעוררו, בית על החוף זה לא חלום", נכתב כי "מספר עובדים שלנו התחילו לעבוד על טיוב השטח, פינוי פסולת וגירוש פולשים", וכותבי המודעה אף הגדילו לעשות וחתמו את המודעה עם שמות של יישובים עתידיים, עם זיקה ליישובי גוש קטיף שפונו ב-2005 כמו "מעלה עצמונה", "מורג הצעירה" ו"נווה קטיף".

כצפוי, הפרסום ברשתות החברתיות עורר עניין בישראל, וסערה של ממש בעולם הערבי. בחשבון הטוויטר "Times Of Gaza", נכתב כי החברה "מקדמת התנחלות על ההריסות של עזה אחרי הניקוי האתני". משתמשת הטוויטר נור נעימי צייצה כי החברה "מקדמת בתים על החוף מעל הגופות של הילדים ההרוגים בעזה".

Israeli real estate company Harei Zahav is promoting the establishment of a settlement over the rubble of Gaza after it is ethnically cleansed.



The company is recognized for its construction of hundreds of illegal settlements in the West Bank. pic.twitter.com/yzwWpu3u6j — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) December 16, 2023

"Wake up, a beach house is not a dream!"

Israeli real estate company Hareyzahav , which is a leading company in building illegal settlements in the West Bank, is announcing new plans for a project to build a beach houses over the rubble of the killed children of #Gaza. pic.twitter.com/CAUmWi5xNe — Nour Naim| نور نعيم (@NourNaim88) December 16, 2023

למרות הסערה שעורר הפרסום, הבעלים של חברת "הרי זהב", זאב אפשטיין, לא מתרגש. "זה איפשהו בין בדיחה למשאלת לב", הוא מסביר בשיחה עם mako. "רצינו לעורר מודעות לשאלה מה הולך להיות אחרי המלחמה. אנחנו רואים דיון נוקב מה נכון וצודק שיהיה שם אחרי המלחמה, ואנחנו חושבים שהחזרת ההתיישבות זה הפתרון הנכון, ובאנו לעורר שיח בנושא".

"אין שום דבר אמיתי ואופרטיבי", מבהיר אפשטיין, "מדינת ישראל צריכה להחליט החלטה עקרונית שהיא רוצה לחזור לשם ומה היא רוצה לעשות עם האוכלוסייה. אנחנו כמובן לא מעורבים בהחלטות האלה, אבל בעניין של לעורר את השיח - זה כנראה עבד".

אפשטיין מספר שכרגע 90% מעובדי החברה שלו אכן נמצאים בעזה - אבל כמגוייסים לצה"ל, ומגלה שאם וכאשר יתאפשר לבנות שם – הוא יהיה הראשון כמובן להתנדב.

שטח הרצועה אכן עדיין מוגדר כשטח צבאי סגור ונכון לכתיבת שורות אלה, אין תוכניות בנייה ממשלתיות באזור. גם המודעה שפרסמה "הרי זהב" לא מופיעה באתר הרשמי של החברה, אלא רק ברשתות החברתיות.