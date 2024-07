היא מוכרת בתור ועידת סן וואלי, אבל יש כאלה שמכנים אותה קייטנת הקיץ של המיליארדרים: מדי שנה מאז 1980, מתכנסים בכירי המשק האמריקאי, האנשים הכי עשירים וחזקים במדינה, שמנהלים חברות עתק מצליחות, לכנס שכולו מינגלינג וקשרים. העובדים בשדה התעופה הקטן בהיילי, איידהו, מכירים את האירוע הזה היטב. פעם בשנה נוחתים שם עשרות מטוסי מנהלים, ומהם מגיחים המיליארדרים. את הכנס מארחת חברת השקעות בוטיקית מניו יורק בשם Allen & Co, ולפי הטענות, האירוע השנתי הזה הוא הרבה יותר משמעותי ובעל השפעה מאשר הפורום הכלכלי העולמי שנערך מדי שנה בדאבוס. סן וואלי הוא המקום שבו עסקאות במאות מיליוני דולרים נרקמות, בחדרי חדרים, מאחורי דלתות סגורות. שם, למשל, החלו השיחות הראשוניות על הרכישה של וושינגטון פוסט על ידי ג'ף בזוס, בשנות ה-90, היה זה וורן באפט שניהל את המגעים בין ABC ודיסני, במה שהפך לאחת העסקאות הגדולות של אותן שנים.

האירוע הזה מושך את התקשורת כמו אש – כולם מדברים על מה לבשו המיליארדרים (את הבגדים הכי משעממים ביקום כמובן, ווייבים של אבא בחופשה), מי בא עם מי, איזה עסקאות נסגרות ועל מה כולם מדברים. המון תמונות רצות ברשת, אלא במקום פריימים מלאים בסטייל, בסופו של יום מדובר בערימה של גברים לבנים מבוגרים שמחזיקים עותק של וול סטריט ג'ורנל מתחת לזרוע.

אז מה הם עושים שם? האג'נדה של הכנס, והנושאים שמדוברים בו, נשמרים בסוד. עיתונאים בני מזל שמגיעים לאירוע שומרים על כל המידע חסוי ואוף דה רקורד. המטרה היא שכולם יוכלו להתמנגל ולפטפט חופשי בעודם צועדים בריזורט המהמם למרגלות ההרים, מבלי להפוך מיד לכותרת. אפשר לנחש שהאירוע מורכב מכמה אירועים רשמיים יותר, אבל בסופו של דבר, אלה השיחות הקטנות שסוגרות עסקאות של מיליארדים.

הריזורט שמארח את עשירי ארה"ב | צילום: Getty Images

האירוע השנה נפתח בסוף שבוע שעבר, ועשרות המשתתפים נחתו בזמן: סם אלטמן, מלך ה-AI שמצטרף לראשונה לפסגה, מארק צוקרברג, בוב איגר מנכ"ל דיסני, כולל היורשים האפשריים שלו, ביל גייטס, טים קוק מנכ"ל אפל, סונדאר פיצ'אי של גוגל, רופרט מרדוק ואופרה ווינפרי, מייקל בלומברג, אופרה ווינפרי ועוד רבים. בלטו השנה בהיעדרם וורן באפט (השמועה אומרת שאשתו, אסטריד, התלוננה על כך שהקפה במקום יקר מדי והיא נאלצה לשלם עליו ארבעה דולר לספל), וכן אילון מאסק, שאף מפגש מיליארדרים לא שלם בלעדיו. מצד שני, לא מזמן אותו מאסק הודיע למפרסמים, כן, אותן חברות שהבעלים שלהן משתתפים בכנס, שהם יכולים to go f— themselves אחרי שחלקם לא רצו לפרסם ב-X, כך שאולי באמת עדיף שהוא לא הגיע.

החניון בקייטנת המיליארדרים | צילום: Getty Images

השנה הדיבור הוא שכולם ידברו על אינטליגנציה מלאכותית, אבל הדרמה הגדולה היא בשאלה מי ירש את מנכ"ל דיסני שעומד לפרוש בקרוב, והדיון העסקי החשוב הוא בשאלת המיזוג בין פרמאונט לסקיידאנס. גם לא מעט עניינים פוליטיים יהיו על הפרק, בטח בשבוע שבו המועמד לנשיאות נורה. בסופו של יום, הרבה מושלים של מדינות גם הם מתארחים במקום, מתחככים עם בעלי הדעה.

הסופר המילטון נולן כתב ב-2021: "סן וואלי הוא המקום שבו המיליונרים חוגגים את המיליארדרים. המיליונרים מנסים לארגן כמה עסקאות כדי שיוכלו לרכוש את הבית השלישי והרביעי שלהם, אבל מי שמושך בחוטים אלה המיליארדרים. זה המודל המופלא של הקפיטליזם האמריקאי בפעולה – קומץ קטנטן של אנשים מאוד עשירים אוכלים עוגה, ואומה שלמה מתאספת במורד הנהר, מנסה לתפוס כמה פירורים".

שריל סנדברג ומייקל בלומברג | צילום: Getty Images

רוברט קראפט | צילום: Getty Images

סם אלטמן ואנדרסון קופר | צילום: Getty Images

טים קוק | צילום: Getty Images

וורן באפט בצילום משנה שעברה | צילום: Getty Images

אופרה ווינפרי | צילום: Getty Images

ביל גייטס | צילום: Getty Images

_OBJ

הכנס ייחתם ביום חמישי הקרוב, המיליארדרים יעלו על המטוסים הפרטיים שלהם, בדרך לסגור עוד עסקת במיליארדים. בסופו של יום, המפגש הזה הוא בין האנשים עם הכי הרבה כוח בארה"ב, אלה שפחות או יותר מכתיבים לכולנו איך ייראו החיים שלנו, עם השפעה על כל אספקט שאפשר לחשוב עליו. כמובן גם על האספקטים הפוליטיים. אז בהחלט יש לקוות שהם נהנו.