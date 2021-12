שוק הקריפטו חווה בשעות האחרונות (ש') ירידות חדות. מחיר הביטקוין צנח בכמעט 10 אלף דולר תוך שעה והגיע אף לרמה של 42 אלף דולר למטבע, לפני שטיפס מעט לרמה של 47 אלף דולר. עם זאת, עדיין מדובר בירידה של מעל 16% ביממה.

והביטקוין לא לבד, מדובר במגמה רוחבית בשוק. האת'ריום נסחר כעת ברמה של 3,800 דולר למטבע - ירידת ערך זהה לביטקוין. חלק ממטבעות הקריפטו אף ירדו ביותר מ-20% במהלך 24 השעות האחרונות.

יש גם מי שממהר לנצל את הירידות החדות. נשיא אל סלבדור, נאיב בוקלה, שמדינתו מחזיקה בביטקוין במאזנה ורכשה מטבעות במהלך נפילות קודמות, הכריז על רכישה נוספת של 150 מטבעות כשהשער עמד על בערך 48,700 דולר למטבע.

El Salvador just bought the dip!



150 coins at an average USD price of ~$48,670 #Bitcoin