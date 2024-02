Prominent NYC developer Nir Meir held on $5M bail in fraud case — despite begging judge to release him https://t.co/vZ1GnNgEBG pic.twitter.com/c0PiKNzrrn — New York Post (@nypost) February 22, 2024

ניר מאיר, 49, מנהל בכיר בחברת הנדל"ן האמריקאית HFZ, נעצר על הונאה, עבירות מס וזיוף מסמכים – הוא הונה משקיעים ואת עיריית ניו יורק בלא פחות מ-86 מיליון דולר, ונקבעו לו דמי ערבות בסך 5 מיליון דולר. מאיר הכחיש את ההאשמות בבית המשפט הפלילי במנהטן וטען שהוא שבור לב לאחר שנאלץ להכריז על פשיטת רגל בתחילת החודש.

מאיר היה ידוע בפזרנותו. בשנת 2021 הוא מכר אחוזה בסאות' המפטון לבעלים של חברת פטריוטס, רוברט קראפט, תמורת לא פחות מ-43 מיליון דולר. אגב, כדי לבנות את האחוזה, המתפרשת על פני 613 מ"ר, הוא הרס וילה בת עשרה חדרי שינה.

שמועות שהסתובבו סיפרו על בקבוקי יין בשווי 50 אלף דולר, אוסף מכוניות משוגע וברווזים בבריכה ("א-לה טוני סופרנו", כפי שאמר מקור ל"Page Six"). "הוא היה שולף יין, מוזג כוס ואומר "אף פעם לא שתית יין כזה בחיים שלך", סיפר המקורב, וכך גם לגבי וויסקי וסיגרים. מגזינים ואתרים שונים דיווחו על חיי הפאר של מאיר ואשתו רני ברטולאצ'י. כך למשל, ב"אאוטלט" סיפרו כי בני הזוג אירחו בקביעות ערבי אומקסה (שבהם משאירים הסועדים את בחירת המנות וחומרי הגלם לשף), והביאו את מיטב השפים לשם כך. 10,000 דולר לארוחה, אם מתעקשים על פרטים, וחיבה יתרה לסושי. עובד לשעבר בחברת הנדל"ן של מאיר, HFZ Capital, אמר כי "ניר הוציא יותר כסף מאלוהים".

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎The Real Deal‎‏ (@‏‎therealdeal‎‏)‎‏

שותפו העסקי לשעבר של מאיר, זיל פלדמן, העיד בבית המשפט נגד מאיר וטען כי הבית בהמפטון שייך למעשה לחברה, שכן היה מעורב בתביעות משפטיות לפני שמאיר מכר אותו לקראפט. עוד טען כי מאיר הוציא מאות אלפים על יין, מועדוני חשפנות, מטוסים פרטיים, מכוניות ויאכטות, וכן 1.5 מיליון על מטבעות זהב ומטילים. החשבון החודשי בכרטיס האשראי שלו, אמריקן אקספרס, הסתכם ביותר מ-400 אלף דולר.

בתביעה משפטית נוספת נגדו שחשפה את אורח חייו המפואר של מאיר, עורכי דינו של יבואן ומשקיע רכב בשם יואב חרלפ טענו כי מאיר הוציא 6,000 דולר בחודש אחד ב"קברט הבהלה לזהב", מועדון חשפנות במיאמי. במשפט ההוא, באפריל לפני שנתיים, אמר השופט: "במהלך זמני כאן, לא ראיתי מערכת שלמה של מניפולציות כאלה בכל פנייה, שנועדו לדחות את העניינים העקרוניים ולעקוף אותם, להעביר את הדיון לפורום אחר ולהימנע ממסירת מסמכים שונים".

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Curbed‎‏ (@‏‎curbed‎‏)‎‏

מאיר, כאמור, הכחיש וטען בפני השופטת השבוע: "אני בחור בן 49, מעולם לא היו לי הרשעות קודמות, מעולם לא נעצרתי בחיי. אני אזרח מצטיין כל חיי. אין לי נכסים, וגם אין לי את היכולת להפקיד ערבות כלשהי". אכן נשמע חמד של בחור.