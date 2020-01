במשך לא פחות משנתיים הייתה סטייסי סוליס בת ה-29 במצוד אחר שטרות של 5 דולרים. לא משנה אם קנתה קפה או קפצה למכולת – אם היא קיבלה עודף וזיהתה את השטר הירקרק, היא מיד הכניסה אותו לכיס כדי לשמור עליו עד שתגיע הביתה ותשים אותו בצנצנת מיוחדת. השימוש שלה בשטרות של 5 דולרים נפסק לגמרי – "אני חייבת לשמור אותם", היא אומרת. הסיבה לכך היא שסוליס החליטה לקחת על עצמה את אתגר 5 הדולרים, שגילתה בפינטרסט בסוף 2017. המשתתפים באתגר אוספים כל שטר של 5 דולרים שהם נתקלים בו מינואר ועד דצמבר, ובסוף השנה סוכמים אותם. בשנה שעברה אספה סוליס בזכות האתגר 250 דולר – לא סכום ענק, אבל עדיין משמעותי עבור פרילנסרית כמוה, שלא תמיד נהנית מהכנסה קבועה. סוליס גם העלתה ליוטיוב סרטון על החוויה, שבו היא מופיעה כשהיא מחזיקה חבילת מזומנים עבה במיוחד. הסרטון שלה גרף עד היום כמעט 150 אלף צפיות. "אני חושבת שהרעיון של לראות כמה מישהו יכול לחסוך בשנה שלמה היה מושך", היא אומרת. עשר אגורות ביום וטבלאות באינסטגרם החל מאתגר דלי הקרח ב-2014 ועד אתגר הכיסא שצץ בדצמבר האחרון, האתגרים כובשים את הרשת כל פעם מחדש – וכמוהם גם אתגרי החיסכון. לרוב הם צוברים פופולריות לקראת תחילת השנה, כשאנשים רבים מקבלים החלטה להוציא פחות ולחסוך יותר בשנה החדשה. בנוסף לאתגר 5 הדולרים, יש גם את אתגר "פני ביום", שמגייס למשתתפים כמעט 668 דולר בשנה, אתגר "52 השבועות" שמבוסס על הפקדת סכומים שגדלים בהדרגה, "אתגר הצמצום" שמטרתו להקטין את ההוצאות על מזון, ורבים אחרים. אמנם בארץ אתגרי החיסכון עוד לא ממש תפסו תאוצה, אבל הרעיון הוא אוניברסלי, ולכולנו הייתה בבית בשלב כזה או אחר צנצנת מלאה במטבעות של עשר אגורות, שקיווינו שיהפכו אותנו יום אחד לעשירים. מומחי תקציבים ובלוגרים אוהבים את אתגרי החיסכון האלו, במיוחד כשהם מגיעים עם טבלאות שנראות טוב באינסטגרם. אבל האם הם באמת עובדים? האם כדאי לנסות אחד מהם ב-2020? זה מה שאומרים המומחים ושועלי האתגרים הוותיקים. View this post on Instagram A post shared by Sandra (@allbookedup_) on Nov 3, 2019 at 2:30pm PST אתגרי חיסכון יכולים להיות מהנים אם מתחייבים אליהם קומיקו לאב, שפתחה את אתר The Budget Mom, ניסתה ב-2019 לא פחות מ-12 אתגרי חיסכון שונים. לדבריה, כשבחרה אותם היא שאלה את עצמה שתי שאלות: האם זה יהיה כיף, והאם אוכל להשלים אותם מבלי לשנות באופן דרסטי את התקציב שלי או את חיי. "כל הרעיון בהשלמת אתגר חיסכון הוא להבין את פוטנציאל החיסכון שיש לך, ולעשות פעולות קטנות מדי יום כדי להפוך את החיסכון להרגל", היא אומרת. לדברי לאב, שהיא גם יועצת פיננסית מוסמכת, האתגרים הם פופולריים כי הם נראים תחרותיים וניתנים ליישום. הם יכולים גם להצביע על הזדמנויות לחסוך שהמשתתפים לא חשבו עליהן בעבר – כמו שקרה ללאב עצמה באוגוסט, כשמכרה שני פריטים חסרי שימוש בביתה כדי לייצר עוד כסף. "אתגרי חיסכון מאפשרים לנו לחסוך כסף בדרך אחרת - באמצעות פעילות ולא באמצעות עסקה פשוטה, ופתאום זה לא נראה מרתיע", היא מסבירה. אל תצפו לערימות של כסף ההחלטה להשתתף באתגר חיסכון לא תשנה בבת אחת את כל חייכם. לדברי היועצת הפיננסית ארין וויסין, אחת הבעיות עם האתגרים האלו היא שעלולה להיות להם השפעה מועטה – לא כל האתגרים מביאים לחיסכון ענקי. לאב זיהתה בעיה אחרת: מכיוון שהאתגרים נמשכים זמן קצר, קשה לרכוש בו את ההרגלים הדרושים כדי להפוך את החיסכון לדרך חיים קבועה. "המטרה של אתגרי החיסכון היא להשלים אותם", היא אומרת, "לדעתי חסר בהם אחד הצעדים החשובים ביותר במסע כלכלי שלך: להבין את הסיבה הבסיסית רצון שלך לחסוך". View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Arthur (@barbells.and.whiskey) on Jan 3, 2017 at 7:31am PST לראות את המזומנים מצטברים יכול לעזור וויסין אומרת שהיא אוהבת את האתגר שבו שמים סכום מסוים של כסף במעטפה ומגבילים את ההוצאות למה שיש בתוכה (כפי שממליץ לעשות הגורו הפיננסי דייב רמזי). לדבריה, זה עוזר לאנשים לשבור את הרגלי ההוצאות שלהם ויותר לשים לב למחירים. "כל כך קל לגהץ את האשראי, אבל כשאתה חייב להשתמש במזומן פיזית, אתה באמת מתחיל להסתכל על מה שיש במעטפה", היא אומרת, וזה רלוונטי גם לאתגרים אחרים מבוססים על מזומנים: "תחשבו על זה כמו על ילד קטן שממלא קופה – הוא יכול לראות אותה הולכת ומתמלאת". גולש באתר רדיט בשם טוסי יכול להעיד על כך. בשנת 2018 הוא שם בצד 735 דולר בזכות אתגר 5 הדולרים, והוא זוקף חלק מההצלחה שלו למוחשיות של האתגר: "יש לזה השפעה שונה מלראות ספרות על גבי מסך", הוא אומר. אל תזלזלו בכוח שיש לאחריות כמו סוליס, גם שאונטז ג'ונסון תיעד ביוטיוב את השתתפותו במגה-אתגר 52 השבועות. הצעיר בן ה-31 ממישיגן הסריט את עצמו כשהוא בוחן את המזומנים שאגר בקופסת נעליים ומסמן את התקדמותו באתגר בטבלה. "אם הייתי עושה את זה לבד, כנראה שהייתי משתעמם ומפסיק, אבל אנשים כותבים לי ומבקשים עדכונים, אז אני חייב להמשיך עם זה", הוא אומר. תחושת האחריות הציבורית הזאת עוררה בו השראה. ג'ונסון, שמשך מהבנק כמות גדולה של מזומנים רבים בבת אחת, השלים את האתגר שהיה אמור להימשך שנה שלמה תוך פחות מ-40 שבועות. בנוסף ל-7,500 דולר שחסך, ג'ונסון זכה בתהליך גם ליותר מ-150 אלף צפיות. "אמרתי לעצמי – בוא ננסה את זה. זו הייתה החלטה מעולה", הוא אומר. תגרמו לאתגר הכסף לעבוד בשבילכם כל אתגרי החיסכון מאפשרים התאמה אישית. ג'ונסון, למשל, הפך את האתגר שלו: בשבוע הראשון הוא הפקיד בקופסה שלו 260 דולר, והקטין את הסכומים שהפקיד מדי שבוע עד ל-5 דולרים בשבוע 52. טוסי החליט לשמור בנוסף לשטרות של 5 גם שטרות של 10 דולרים, על שטרות של $ 5 וגם 10 דולר בשנה האחרונה, מה שהוביל אותו לחיסכון של 530 דולר. קת'רין סליסבורי בחרה להשתתף באתגר 52 השבועות בבעזרת האפליקציה הבנקאית שהקימה, Qapital. האפליקציה אפשרת לחסוך דולר אחד בשבוע הראשון, שני דולרים בשבוע השני וכן הלאה, או להפוך את הסדר. בעיניה האתגרים האלו דומים לתכניות ריצה – כמו שהן מלמדות בהדרגה מתאמנים חובבים לרוץ למרחקים ארוכים, האתגרים יכולים לגרום לך לרכוש לאט-לאט הרגלי חיסכון. "לא חייבים להישאר כל השנה עם האנרגיות הגבוהות שיש כשמתחילים את האתגר", היא אומרת, "אם עושים את זה בצורה הדרגתית, לא מרגישים את זה כל כך". {title}





