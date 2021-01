עימות בענף המשלוחים. חברת Take, שמסה לחדור לשוק, טוענת במכתב לרשות התחרות ש-wolt מנצלת את כוחה כדי למנוע ממסעדות לעבוד עם המתחרים.

בהודעת ווטסאפ שקיבלה חברת המשלוחים TAKE ממסעדה מובילה באיזור תל אביב, נכתב כי הם מבקשים במיידית להסיר אותם מהשירות שכן המתחרה, Wolt, הוציאה אותם מהשירות שלה, דבר שגרם למכירות שלהם לרדת ב-80 אחוזים.

"המסעדות לא מוכנות להתלונן בקול מפחד ש-Wolt תפגע בהן", טוען גיל בן משה, מנכ"ל TAKE. בתלונה לרשות התחרות מוסבר כי: "מדובר על שוק הצרכנים הפרטיים שוולט שולטת בו לבד, וגורמת בהתנהגותה לחוסר תחרות ולעליית מחירים דראסטית לצרכנים הסופיים וכן לפגיעה אנושה בכל ענף המסעדנות".

TAKE הינה אפליקציה חדשה אשר החלה בשבועות האחרונים לפעול בעיר בתל אביב. Wolt עד כה היתה שחקן חזק ומרכזי בשוק, אשר מעמדה הדומיננטי התחזק עוד יותר עם תחילת משבר הקורונה כאשר במהלכו מסעדות רבות בישראל הפכו להיות תלויות בפעילות באפליקציה שלה.

במכתב לרשות התחרות טוענת TAKE ששיעור העמלה של Wolt אינו מותיר רווח למסעדה. באין ברירה, עיקר המכירות של מרבית המסעדות מתבצע באמצעות אפליקציית Wolt ובמיוחד עקב הגבלות הקורונה. "Wolt מנצלת את כוחה בתחום באמצעות קידום מסעדות ספציפיות על פני אחרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולצורך מניעת תחרות עסקית בתחום".

לאחרונה החלה TAKE להתקשר עם מסעדות מובילות בעיר. אלא שאז, לטענת TAKE, החלו הבעיות. "חלק מהמסעדות שחתמו עם החברה על הסכם, ביקשו ממנה לאחר כמה ימים בודדים להסיר אותן באופן בהול מהפלטפורמה וזאת כתוצאה מאיומים של חברת Wolt, לפיהם ככל שהמסעדות ימשיכו לעבוד עם TAKE, חברת Wolt תסיר אותן מקטגוריית החיפוש הראשונה באפליקציה שנקראת Only on Wolt, שמשמשת כלי שיווקי עיקרי באמצעותו המסעדות מוכרות".

לטענת TAKE, המתחרה הגדולה אף הגדילה לעשות ואכן הסירה מסעדות מתוצאות החיפוש הראשונות והסבירה להן שיוכלו לחזור לשם רק כאשר יפסיקו לעבוד עם TAKE.

אחד המסעדנים הבכירים בתל אביב איתו דיברנו היום מספר: "Wolt והצוות שלהם איימו עליי בפנים לא לעבוד עם TAKE, ובמידה שאני אבחר לעבוד עם טייק יהיו רגעים רבים שלא יהיו שליחים באזור שלי והם יסגרו אותנו באפליקציה".

"הסרתם של המסעדנים מקטגוריית ״Only on Wolt״ היא למעשה הסדר בלעדיות אנכי חד צדדי דה פקטו בין המסעדנים לבין Wolt", טוענים בחברה. "גם אם אין בין המסעדנים לבין Wolt תניה מפורשת של בלעדיות בהסכם, הרי שפעולותיה של Wolt מונעות מהמסעדנים לחתום על הסכמים עם מתחרותיה ובכך למעשה Wolt מקבלת מאותם מסעדנים בלעדיות דה פקטו. הסדר הבלעדיות עם Wolt כובל את המסעדנים להתקשר עם המתחרה הישירה TAKE".

TAKE, טוענים בחברה, מעמידה את שירותיה במחירים נמוכים יותר מהמחירים שגובה המתחרה Wolt וחסימת כניסתה של TAKE לשוק פוגעת בתחרות הן בחוליה של המסעדנים (שכתוצאה משיעור העמלה ל- Wolt, רווחיותם נשחקת) והן במחיר הסופי לצרכן, שלמעשה העמלה מגולגלת אליו ובכך למעשה נמנעת הורדת מחירים שהיא תולדה של תחרות חופשית.

בחברה מבקשים מהממונה על התחרות להורות ל-Wolt להפסיק באופן מיידי לאיים על המסעדנים ולהוריד אותם למטה בתוצאות החיפוש באפליקציית Wolt כאשר ברצונם לעבוד גם עם TAKE.

מ-Wolt נמסר בתגובה: ״נראה כי החברה מנסה לייצר פרסום על גבנו אך מדובר בטענה מגוחכת. באפליקציה מופיעות שלל קטגוריות אשר זוכות לחשיפה דומה ומציגות את כלל המסעדות גם אם אינן בלעדיות בוולט, למעט קטגוריית 'רק בוולט', אשר כשמה כן היא, מציגה מסעדות המציעות משלוחים רק דרך האפליקציה. נדגיש, שמתוך יותר מ-1,500 מסעדות עמן עובדת וולט, כ-70 מסעדות בלבד מופיעות באותה קטגוריה, כך שברור שהטענה שמכירות המסעדות מושפעות ממנה בצורה כה דרמטית חסרות כל בסיס. יתרה מכך, בחודש האחרון שתי מסעדות בלבד הוסרו מהקטגוריה, אך בניגוד לנטען, על פי נתוני וולט המכירות שלהן כלל לא נפגעו ואף עלו בעשרות אחוזים בתקופה זו. "אמרנו בעבר ואנו מדגישים שוב- אנחנו מעודדים תחרות, לא חוששים ממנה ובטוחים שהחברה המתחרה יכולה לפרסם עצמה בדרכים מקובלות שאינן מחייבות הכפשה והפצת שקרים על מתחרים".