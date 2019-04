כל המתנות והמבצעים הכי משתלמים לפסח

ילדים גולף פריט שני ב-50% הנחה על הקולקציה החדשה עד ה30/4. על הזול מבניהם, על הפריטים שבמבצע, ללא כפל מבצעים, כפוף לתקנון, ט.ל.ח ארגובייבי 20% הנחה על כל מוצרי ארגובייבי בינהם: מנשאי תינוקות, מתאם למנשא, סינר למנשא ועוד. תוקף- 1-30.4. המבצע יתקיים בחנויות שילב, מוצצים, בחנויות הפרטיות ובאתר. נעלי TO GO 1+1 על כל קולקציית קיץ 2019. המבצע עד סוף חודש אפריל. כלי בית ארקוסטיל קיטצ'ן 1+1 על סדרת הסירים והמחבתות ארקוסטיל אדוני הארד אנודייז ונירוסטה במשך כל חודש אפריל סולתם עד 60% הנחה על מגוון פריטים ברשת החנויות ברחבי הארץ ובאתר. עד ה-26.4.19 ורדינון הרמוני כותנה | צילום: דן לב ורדינון 30% הנחה בכל רכישה מעל 149.9 שקלים (20% בקנייה עד 149.9 שקלים). בתוקף בין התאריכים 24.3-30.4.19. נעמן 40% הנחה בקניית 3 פריטים ומעלה מקולקציית אביב-קיץ 2019 החדשה (או 30% הנחה ברכישת 2 פריטים). בתוקף בין התאריכים 24.3-30.4.19. כתר הנחות של עד 20% על עשרות מוצרים ב-14 סניפי "כתר" ברחבי הארץ, בתוקף עד 26 באפריל, להשיג ב-14 סניפי כתר. כיתן 30% הנחה על מגוון טקסטיל מהקולקציה החדשה. המבצע יתקיים עד ה30/4. ערד טקסטיל בהנחות ענק את מבחר המוצרים האיכותיים של החברה, ביניהם מגבות ומצעים, בטווח המחירים 19-149שקלים. golf & co | יח``צ: רונן מנגן, יחסי ציבור GOLF & CO קונים ב - 250 שקלים ומשלמים 200 שקלים, עד ה30/4, בסניפי הרשת ובאתר. SPICES קונים ב- 350 שקלים ומשלמים רק 250 שקלים. ובסניפי האאוטלט: 30% הנחה על מגוון הסירים והמחבתות ו – 20% הנחה על מוצרי החשמל וכן מבצע 4+1 על כל מוצרי המזון. בתוקף עד ה- 30.4.2019 בכפוף לתקנון. רשת ביתילי 25% הנחה על כל פריטי ההום סטיילינג והמתנות לחג. המבצע בתוקף בין התאריכים 09/04-27/04. פרטים באתר רשת IDdesign מוצר שני ב 50 הנחה. הזול שבהם. המבצע בתוקף עד ל- 30.4. בכל סניפי רשת פרטים באתר כרמל פלור דיזיין עד 50% על כל השטיחים.המבצע בתוקף עד לסוף אפריל. פרטים באתר צרכנות 2910 - אופה לחם של המותג מורפי ריצ'רדס | צילום: יחצ שריג אלקטריק עשרות מוצרי חשמל לבית והמטבח של המותג "מורפי ריצ'רדס" ו-"ראסל הובס" ללא מע"מ וב-20% הנחה. המבצעים בתוקף בין התאריכים 15/03-30/04 פרטים באתר Shaot 15% הנחה על כל קטגוריית נסיעות בקניה מעל 100 שקלים. בתוקף החל מ-10.4 עד ל-26.4 קוסמטיקה ומתנות SABON קולקציית מארזים לחג החל מ 49 שקלים. SEMADAR 30% הנחה על כל מוצרי החברה. המבצע מתאריך -1/4 עד 30/4 להשיג: ברשת טבע קסטל, ובחנויות הטבע המובחרות ובאתר החברה. Laline | צילום: something something, יחסי ציבור ללין מגוון מתנות לחג החל מ49.90 שקלים, 4 ב129 שקלים על מגוון פריטים ו30% הנחה על קולקציית לייף סטייל. בתוקף עד ה30.4 או עד גמר ברשת החנויות ובאתר AZRIELI.COM כל קולקציית נעמן ב- 40% הנחה, 25% הנחה על כל מוצרי קליניק שבאתר, נעלי קונברס לכל המשפחה החל מ-69 שקלים ועוד. המבצע יתקיים עד גמר המלאי, פרטים באתר. we4G חבילת סלולר לכל החיים ב-33 שקלים לחודש לחבילת 80GB הכוללת 200 דקות שיחה לחו"ל. עד פסח, מצטרפים חדשים יקבלו הטבה חד פעמית של 1GB גלישה בחו"ל. פרטים באתר. Blossom במבצע פריט שני ב – 50% על כל סוגי הזרים. BLOSSOM פריט שני ב – 50% על כל סוגי הזרים. רחוב דיזינגוף 211, תל אביב/ ה' באייר 20, תל אביב יפו בתוקף עד ה- 19.04 סטימצקי מבחר ענק של ספרים ומשחקים במחירים מוזלים של 10 שקלים, 20 שקלים ו- 30 שקלים. אזור התעשייה לב הארץ, שדרות הדקלים, ראש העין, בחול המועד פסח, 21-24 באפריל. סטימצקי | צילום: נטע שפירא {title}





