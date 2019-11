הגראנד פינאלה של חודש הקניות יחול ביום שישי, 29.11, כאשר אמריקה תחגוג, את "יום שישי השחור" - בלאק פרידיי 2019 - חג השופינג הגדול שכולל מבצעים מטורפים והילולת קניות חסרת מעצורים. עבור האמריקאים מדובר במסורת ארוכת שנים אבל גם אנחנו אימצנו את החג ובשנים האחרונות וגם הרשתות הישראליות מצטרפות לחגיגה. כל רשת מציעה מגוון מבצעים על פריטים מסוימים, באתר ובחנויות הפיזיות, ואנחנו כאן כדי לעזור לכם לבחור את אלו ששווים באמת. ילדים בייבי סטאר ברשת "בייבי סטאר" למוצרי תינוקות מציעים מבצעים על מאות מוצרים - כיסאות בטיחות, עגלות, צעצועים, מוצרי טיפוח וכלי אוכל ממגוון מותגים מובילים ב-20% עד 60% הנחה. המבצע בתוקף בין התאריכים 29-30.11. ניתן לרכוש באתר או בסניפי הרשת ברחבי הארץ. צילום: רוני כנעני, יחסי ציבור SIMPLY GOOD מותג מוצרי התינוקות SIMPLY GOOD יעניק 25% הנחה על כל הפריטים מכל הקטגוריות. לרכישה באתר שילב, או בסניפי רשת שילב. המבצע בתוקף בין התאריכים 28.11-1.12.2019. קסטרו 40% הנחה על כל קולקציית הילדים. המבצע נערך בחנויות קסטרו ברחבי הארץ ובאתר קסטרו. משלוח חינם בקנייה מעל 99 שקלים. המבצע נערך בין ה-19.11-2.12. צילום: שי יחזקאל, יחסי ציבור רשת nimrod&more 30% הנחה על קולקציית הנעליים לסתיו-חורף ברשת החנויות ובאתר, על מגוון הדגמים המשתתפים במבצע מקולקציית סתיו חורף של המותגים נימרוד ואלפנטן. גולף & קידס 50% הנחה על מגוון פריטים מקולקציית החורף, ובנוסף עד 70% הנחה על כל האתר. חולצות, מכנסיים, אביזרים ועוד לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד, 9-109 שקלים, כולל כפל הנחות ומבצעים עד ה-2.12. גלי רשת גלי, מגפי נשים ,ילדים ונעלי ספורט, זוג שני ב-39.90 שקלים. המבצע החל מה-22.11 עד ה-4.12 בסניפי רשת גלי ברחבי הארץ. kiwi מבצע בלאק פריידי ברשת kiwi: 50% הנחה על הקולקציה החדשה. לחברי מועדון, אין כפל מבצעים, ההנחה ממחיר מלא. לא כולל בייסיק, פרומו ומוצרי קופה. המבצע יתקיים בין התאריכים 26-30.11.19. להשיג ברשתות ברחבי הארץ. הוניגמן קידס 50% הנחה על הקולקציה החדשה. לא כולל DBD, ספיישל פרייס ומוצרי קופה. המבצע יתקיים בין התאריכים 26-30.11, להשיג ברשתות ברחבי הארץ. SOLOG רשת אופנת הילדים SOLOG יוצאת במבצע לרגל הבלאק פריידי, במסגרתו קונים ב-300 שקלים ומשלמים 150 שקלים על מגוון הפריטים לבנים ולבנות, וכן 2 ג'ינסים ב-200 שקלים מקולקציית חורף 2019-20. קרטרס 50% הנחה על אופנת סתיו חורף החדשה, ובכל קניה - הצטרפות למועדון לקוחות במתנה. המבצע יתקיים בסניפי רשת קרטרס אושקוש וברשת O&H בין התאריכים 26.11-1.12. תמנון מבצע לרגל בלאק פריידיי: כל החנות עד 100 שקלים לקולקציית חורף 2020 לילדים. המבצע בתוקף מה-25-30.11. שילב רשת החנויות לתינוקות מציעה מבצע מיוחד לחברי מועדון עד 40% הנחה על אופנת החורף, קולקציית הטקסטיל ועיצוב החדר, מחלקת הצעצועים ומוצרי התינוקות. המבצע מתקיים בין התאריכים 28.11-1.12. ללא כפל מבצעים, להשיג בסניפי הרשת ובאתר שילב. THE CHILDREN'S PLACE רשת האופנה האמריקאית THE CHILDREN'S PLACE יוצאת במבצע 40% הנחה על כל החנות. המבצע יתקיים בין ה-24-30.11. להשיג בסניפים ובאתר טרמינל X. אין כפל מבצעים והנחות, לא כולל חנויות ופריטי עודפים, לא כולל רכישת כרטיסי מתנה. FOX 40% הנחה על כל החנות של FOX KIDS ו-FOX BABY. המבצע יתקיים בין ה-24-30.11. להשיג בסניפים ובאתר טרמינל X. אין כפל מבצעים והנחות, לא כולל חנויות ופריטי עודפים, לא כולל רכישת כרטיסי מתנה. AMERICAN EAGLE 40% הנחה על AMERICAN EAGLE KIDS. המבצע יתקיים בין ה-24-30.11. להשיג בסניפים ובאתר טרמינל X. אין כפל מבצעים והנחות, לא כולל חנויות ופריטי עודפים, לא כולל רכישת כרטיסי מתנה. MANGO 40% הנחה על MANGO KIDS. המבצע יתקיים בין ה-24-30.11. להשיג בסניפים ובאתר טרמינל X. אין כפל מבצעים והנחות, לא כולל חנויות ופריטי עודפים, לא כולל רכישת כרטיסי מתנה. H&O 66% הנחה על מגוון אופנת ילדים. בכל קניה הצטרפות למועדון לקוחות במתנה. המבצע יתקיים ברשת O&H בין התאריכים 26.11-1.12. TERMINAL X עד 50% הנחה על כל פריטי הילדים והתינוקות באתר האופנה ב-29.11. יאלולא כל מוצרי העץ והקרטון של מותג הצעצועים יאלולא, המיועדים להרכבה ויצירה על ידי הילדים, ב-30% הנחה. את המוצרים ניתן להשיג באתר וגם בנייד 052-8337931 (שעות מענה טלפוני בין 9:00 ל-16:00). CATS&BOXES משחקי קופסה ללימוד אנגלית - מוצר שני ב-50% הנחה או 15% הנחה על כל מוצר (אין כפל במבצעים). באתר או בטלפון 054-6681772. bamboo&co לכבוד חגיגות הבלאק פריידי יציע מותג טקסטיל אקו-לקשרי bamboo&co מבצע השקה של 50% הנחה על המוצר השני. המבצע יכלול מצעים זוגיים, מצעים ליחיד, מצעים לתינוקות ולילדים, טטרות, שמיכות חורף, שמיכות חלום, כרבוליות עשויות טטרה ומגבות בגדלים שונים. להשיג בחנות המותג bamboo&co, טרומפלדור 10, רמה"ש או באתר. שירותים ואתרי אונליין GROO אתר האי-קומרס הגדול בישראל, לשעבר גרופון, לוקח חלק בחגיגת הקניות של הבלאק פריידי עם מעל ל-1,000 עסקאות במחירים מפתיעים ועד 50% הנחה. שופרסל אונליין באתר שופרסל Online ניתן יהיה ליהנות ממבצעים והנחות של עד 30% של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, ריהוט, טקסטיל וכלי בית, קוסמטיקה וטיפוח. בנוסף לכך, כל הרוכשים באתר בסכום של מעל 499 שקלים מהקטגוריות המשתתפות במבצע, יקבלו 200 ש"ח הנחה לקנייה הבאה. כאל לקוחות כאל יוכלו לרכוש דרך אתר קאשבק פלוס וליהנות מהחזרים מוגדלים על הקניות באתרים מובילים. מעבר להנחה הקבועה המוענקת, לקוחות כאל ודיינרס ייהנו מהוזלה נוספת ומשמעותית ברכישות במגוון אתרים מובילים וביניהם: Asos, Ebay, AliExpress ועוד. יתרה מזו, מחזיקי כרטיס ויזה הרוכשים ישירות מאתר AliExpress יקבלו החזר של 5 דולר על קנייה מעל 35 דולר. לקוחות כאל יוכלו ליהנות בכל רכישה מאתר בינלאומי מ-3 תשלומים ללא ריבית על כל הקניות. עזריאלי אתר האי קומרס של קבוצת עזריאלי, AZRIELI.COM מציע הטבות עבור לקוחותיו ופותח את אירוע המכירות של הבלאק פריידי עם הנחות של עד 70% על מגוון פריטים באתר בקטגוריות האופנה, בית וגן, הפארם, הביוטי, הילדים והחשמל. המבצע יתקיים בין התאריכים 21.11 – 30.11, ניתן להשיג באתר . מדי-לינק אתר הפארם מדי-לינק מציע לרוכשים עד כ- 17% הנחה על מותגי הדרמו-קוסמטיקה, 3+1 מתנה על כל מוצרי אלטמן, ושליח חינם עד הבית בקנייה ב-250 שקלים ומעלה באתר. DEALTAS חברת השילוח DEALTAS המעניקה לישראלים כתובת למשלוח חבילות בארה"ב מציעה לכבוד חגי הקניות האמריקאים עד 50% הנחה על שילוח אקספרס לישראל, ומחיר אחיד לשילוח בגדים – 20$ עד 3 ק״ג ונעליים ב 20$ לזוג וכל השירותים המבוקשים ביותר – צמצום ואיחוד חבילות, אחסון, אריזה מחדש, החזרה לספק ועוד – חינם. בתוקף מ-24.11.2019 ועד 20.12.2019. Wow Photos הפלטפורמה הדיגיטלית המתקדמת להדפסת אלבומים, תמונות ומתנות אישיות מציעה אלבומים ב-60% הנחה על כל הגדלים, יתר מוצרי האתר ב-50% הנחה (קנבסים, פוטובלוק, כריות מעוצבות, כריות פייטים ועוד). כל מי שיזמין מוצרים מעל 199 שקלים יקבל משלוח Boxit ללא תשלום. תוקף המבצעים – 29.11-2.12. להזמנות באתר. אינסטבלוק רשת אינסטבלוק של מעצב ההום סטיילינג מושיק גלאמין, מציעה 30% הנחה על כל הבלוקים הגדולים במידות: 19*19, 21*14, 25*25, 25*30, 29*19, 30*40. המבצע יתקיים בתאריך 29.11 ותקף באתר הרשת בלבד. UPS UPS בישראל מעניקה 5% הנחה על קטלוג המתנות שלה לכבוד השנה האזרחית החדשה והכריסטמס. את המוצרים ניתן להזמין מאתר הקטלוג. מועדון הצרכנות מאמא גורו עד 70% הנחה על פריטים נבחרים ממגוון מוצרי תינוקות, מוצרים לאישה, בית ולמשפחה, וכן מכשירי חשמל ביתיים. בתוקף 25-26.11 באתר. כוורת אונליין עד 60% הנחה באתר על עשרת המוצרים המבוקשים ע"י החיילים לאורך השנה (אוזניות, רמקולים, בשמים, קונסולת משחקים של XBOX ועוד) , בין התאריכים 27.11-2.12 או עד גמר המלאי. אהבה קטנה סטודיו המתנות מציע לרגל "בלאק פריידיי" מוצר שלישי במתנה על כל האתר (הזול מביניהם). לכל המתנות ניתן להוסיף כיתוב אישי. להשיג באתר. המבצע בתוקף בין ה-29.11-2.12. סטודיו אנד ג'וי סטודיו אנד ג'וי, המעסיק מוגבלים ומציע מגוון מארזים מעוצבים חברתיים, מקנה 15% הנחה על כל האתר בין התאריכים 29.11-3.12. אלקטרוניקה וחשמל מחסני חשמל רשת מחסני חשמל המונה כ-60 סניפים ברחבי הארץ תציע לקהל הלקוחות עד 40% הנחה. ניתן להשיג בכל סניפי הרשת ובאתר. המבצע בתוקף עד 1.12. צילום: mako שיאומי קבוצת המילטון היבואנית הרשמית של מוצרי שיאומי לישראל תציע עד 50% הנחה על מבחר מוצרים: טלפונים ניידים, שואב אבק רובוטי, שעונים חכמים ומוצרי בית חכם נוספים. המבצע בתוקף החל מ-14.11 ועד 30.11 באתר שיאומי ישראל וחנויות המותג הרשמיות. סמסונג הקונים מכשיר מדגמי Galaxy Note 10 ו Galaxy S10 יקבלו גיפט קארד DREAM CARD בשווי 500 שקלים במתנה. חבילת חגיגות העשור לגלקסי, הכוללת בנוסף למכשיר Galaxy Note 10 גם את שעון הספורט החדש Galaxy Watch Active 2, אוזניות, רצועות לשעון וכיסוי סיליקון למכשיר, תעלה 4,999 שקלים (במקום 6,595 שקלים). שני המבצעים תקפים עד סוף החודש או עד גמר המלאי. ח.י נוקיה מגוון מכשירים עד 15 אחוז הנחה.תאריכי המבצע החל מה-14.11-30.11. להשיג בכל חנויות הסלולר. LG חברת LG והיבואנית ח.י. מציעות הנחות בגובה של עד אלפי שקלים על הטלוויזיות ועל מסכי המחשב מהדגמים המובילים. המבצעים במגוון רשתות השיווק ואצל המשווקים המורשים, בתוקף עד 2.12 . ניופאן ניופאן תציע עד 70% הנחה על מגוון ענק של מוצרים מהמותגים המובילים. ביום שישי ה- 29 לנובמבר החל מהשעה 6:30 בבוקר ועד 15:30 אחר הצהריים בסניפי ניופאן אאוטלט, ניופאן גורמה וב-BOSE CENTER בני ברק, וגם בחנות פופ אפ באילת בסניף המשביר לצרכן. דינמיקה רשת דינמיקה מציעה 400 שקלים הנחה על סדרות note 10 ו-s10 ו-200 שקלים הנחה על מכשירי סדרת A המשתתפים במבצע ( A80 / A70 A50 / A30s). בנוסף מציעה 30% הנחה על מגוון אוזניות JBL שבמבצע ו- 2+1 על מגוון אביזרים. ההטבות בתוקף בין התאריכים 24.11-1.12 בהתאם לתנאי המבצע. Best Mobile מגוון סמארטפונים מהמותגים המובילים בהנחות של עד 500 שקלים, אביזרי סלולר במבצע 2+1 מתנה, רמקולים ואוזניות מהמותגים המובילים עד 30% הנחה, מצלמות רכב עד 25% הנחה, משחקים לקונסולות עד 60% הנחה, אביזרי גיימינג עד 70% הנחה. המבצע בתוקף מה-21.11 עד ה-2.12. ניתן להשיג בכל סניפי הרשת ובאתר החברה. BUG אלפי מוצרים עד 70% בכל המחלקות, אוזניות ורמקולים ניידים עד 65% הנחה, גיימיניג –עד 70% הנחה על מוצרי כל המותגים כולל קונסולות. מחשבי Dell, hp, Lenovo ללא מע״מ. מחשבי ושעוני Apple עד 15% הנחה. מבצע Pmobile מבית פלאפון – תוכנית 200GB לחודש ב-29.90 שקלים שקלים לחודש למנוי, בצירוף 2 מנויים ובנוסף, 50 שקלים מתנה לקניות בבאג ללקוחות חדשים. להשיג ברשת באג ובאתר. אופיס דיפו מגוון מחשבים ניידים של HP, ASUS, וLENOVO, טלפונים סלולרייםXIAOMI, UMI , HUWAEI , ULEFONE, מדפסות EPSON, HP, BROTHER, PANTUM, אוזניות גיימינג RAZER KRATEN MULTI-PLATFORM ו-25% הנחה על מוצרי RAZER - ללא מע"מ. המבצע בתוקף בין ה-29-30.11. JIMMY יצרנית מוצרי החשמל הבינלאומית מציעה מגוון מוצרים מתקדמים במחירים מיוחדים ומשלוח חינם במסגרת הבלאק פריידי (15.11-2.12.19). את כל המבצעים מציעה JIMMY באמצעות חברת Ronlight, נציגתה הרשמית בישראל, ואותם ניתן למצוא ברשתות ובחנויות המובילות, במגוון אתרי סחר ובאתר החברה. בנוסף תציע Ronlight גם 35% על כל דגמי האוזניות של SkullCandy ברשת KSP. ח.י אלקטרוניקה קבוצת ח.י. ליבוא ושיווק של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה יוצאת במבצעי בלאק פריידי בחנות המקוונת שלה ב-eBay ומציעה 400 שקלים הנחה על מגוון רחב של מסכי טלוויזיה חכמה מבית LG. כמו כן יינתנו הנחות של על מוצרים אלקטרוניקה שונים החל מ-30%-60% על מגוון מוצרי חשמל. המבצע יתקיים בין ה-25.11-2.12. Hisense עד 20% על מסכי טלוויזיה 4K בגדלים 55, 65 ו-75 אינטש. תוקף המבצע: עד סוף חודש נובמבר באתר. שריג אלקטריק החברה מציעה 20-40 אחוזי הנחה על מגון מוצרי חשמל של המותגים נינג'ה, שארק, רמינגטון ועוד. אלקטרה מרקט electra market, קניון המותגים הווירטואלי שפתחה אלקטרה מוצרי צריכה באמזון, יציע במהלך יום שישי ה- 29.12 עד 70% הנחה על פולי קפה שלמים 1 ק"ג של חברת Caffé MOTO, מכונת קפה מתקדמת של חברת miele, מסך טלוויזיה סמארט K4 50 אינץ' של חברת אלקו ומגהץ קיטור של חברת פיליפס. FUJICOM עד 50% הנחה על מגוון מוצרי חשמל בחנות הקונספט של FUJICOM על תצוגות ועודפים. החנות ממוקמת במתחם מבנה, בארות יצחק. תוקף המבצע עד 30.11.19 או עד גמר המלאי. ברקום מגוון מוצרים החל מ-30% הנחה. ההנחות באתר. קוסמטיקה ג'יימס ריצ'רדסון דיוטי פרי מבצעים מחלקות הקוסמטיקה (בישום, טיפוח, איפור), האלכוהול והשוקולד - ב- 25% הנחה וב- 50% הנחה. תוקף בין התאריכים 13.11-2.12. אפריל 50 שקלים מתנה בקנייה ב-150 שקלים ומעלה על מגוון בשמים שבמבצע ברשת אפריל. המבצע בתוקף מה-20-30.11. SACARA 1+1 על כל השפתונים, מסקרה בשקל בקניה מעל 70 שקלים. תוקף המבצע: 24-30.11. המבצע יתקיים בסניפי רשת SACARA ברחבי הארץ. צילום: רון קדמי, יחסי ציבור Kiko Milano 3+1 בחנויות המותג בתאריכים 24-30.11 ובאתר הרשמי מה-24.11 עד ה-2.12 עד 50% הנחה. אסתי לאודר 30% הנחה על כל מגוון המוצרים שבאתר – לא כולל מוצרי רה-נוטריב, ארין, לאסט צ'אנס, סטים ומארזים מיוחדים. *מתנה בקניה של 299 שקלים ומעלה: תיק עם 7 מוצרים בגודל מיוחד. משלוח חינם בקניה מעל 149 שקלים. תוקף המבצע - 28.11-1.12. בובי בראון 25% הנחה על כל מוצרי בובי בראון באתר ובחנויות. בקניה מעל 299 שקלים - מארז THE PREETY TO GO במתנה – הכולל 4 מוצרים בגודל מיוחד. בקניה מעל 499 שקלים מתנה בשווי 300 שקלים - פלטת צלליות חגיגית עם 12 צלליות בגודל מלא בגווני ניוד בהיר וכהה. משלוח חינם בקניה מעל 149 שקלים. אין כפל מבצעים והנחות. תוקף המבצע - 28.11-1.12. קליניק 30% הנחה על כל האתר (לא כולל ביוטי אאוטלט, סטים ומארזים). מתנה בקנייה של 399 שקלים - תיק עם 7 מוצרים. משלוח חינם בקניה מעל 149 שקלים. תוקף המבצע - 28.11-1.12. מאק אתר וחנויות מאק יציע 20% הנחה על כל מוצרי MAC, קולקציית Starring You , מוצרים מוקטנים, אביזרים וערכות איפור. מתנה בכל קניה ב-299 שקלים ומעלה: תיק איפור חגיגי + פיקס. מימי לוזון 40% הנחה ברכישת סדרת טיפולים אצל הצוות (פנים וגוף), 40% הנחה על מגוון מוצרים, 20% הנחה על קולקציית Glow By Mimi Luzon. L'OCCITANE מותג הטיפוח הבינלאומי L'OCCITANE מעניק 20% הנחה על 20 מוצרי ה-Bestseller. המבצע מתקיים בין התאריכים 27-30 בנובמבר, להשיג בחנויות הרשת L'OCCITANE ובאתר האינטרנט של המותג. SeboCalm עד 35% הנחה על מגוון המוצרים וערכות הטיפוח ברכישה באתר. בתוקף בין התאריכים 27.11-1.12. דרמלוג'יקה מותג הפרימיום לבריאות העור מציע החל מ-29.11 ועד ה-2.12 מגוון הטבות לכל מי שירכוש באתר. בכל רכישה שתיעשה באתר יעניק המותג תיק ומוצר במתנה והמשלוח לכל הזמנה הוא חינם. בנוסף, על כל רכישה של התכשיר השני תוענק הנחה של 40% וכל רכישה שתעלה על 500 שקלים, תגדיל את תיק המתנה לשני מוצרים ותיק גדול יותר. ESSIE 30% הנחה על כל מוצרי המותג באתרי אינטרנט: סופר פארם אונליין, BE, גילטי, BELLA ועדיקה. תוקף: 24.11-2.12, ללא כפל מבצעים, על המוצרים שבמבצע. קמדיס חברת הקוסמטיקה תציע 30% הנחה על כל האתר וסדרות המוצרים בתאריכים 27.11-2.12. MAELYS חברת הקוסמטיקה MAELYS מצטרפת לחגיגות הבלאק פריידי ומציעה 30% הנחה על כל האתר. בין התאריכים 26-30.11. ניתן להשיג באתר החברה MAELYS. רשת יוסי ביטון אומן האיפור יוסי ביטון יוצא בהנחה של 35% על כל מוצרי האיפור. המבצע בתוקף עד ה-2.12 ותקף בכל הסניפים ברחבי הארץ ובאתר (קוד קופון באתר: BLACK35). Promise 35% על כל האתר עד לסוף חודש נובמבר על כל המוצרים. פנאי וצריכה Nespresso Nespresso מציעה 10% הנחה ברכישת 15 שרוולי קפה או 15% אחוז הנחה 25 שרוולי קפה, לצד הנחות על מכונות קפה וכלל האביזרים של נספרסו – ספלים, מתקני קפסולות ועוד. תוקף 25.11-1.12. קפה עלית חנות האון ליין של קפה עלית מציעה מארז של קפה טורקי, הכולל 4 כוסות חבק עם אפשרות בלעדית לחריטה אישית על כל כוס, במחיר של 65 שקלים ומשלוח חינם עד הבית. המבצע בתוקף מה-17.11-29.11. דיזנגוף סנטר במקביל למבצעי החנויות, פיית הסנטר תפתיע את הקונים בקופות ותשלם על סל הקנייה שלהם, באופן שרירותי. הפייה תכשף את הקופות של לפחות 100 איש מדי יום, בימים חמישי ושישי הקרובים. BIG מרכזי קניות קונים ומקבלים את המוצר מיד - ללא המתנה למשלוח. המבצע תקף בין ה-28.11-30.11 במרכזי BIG ובקניוני BIG FASHION. צילום: מרמוט, יחסי ציבור למטייל עד 50% הנחה על מגוון גדול של ציוד מטיילים מהמותגים המובילים, בנוסף פריט שני חינם (1+1) על אופנת הטיולים מבית המותגים המובילים (כגון WILDCAT, ברגהאוס, הוריזון, salomon, נייטיב פלאנט ועוד) ו-50% הנחה על הפריט השני על אופנת הטיולים מבית המותגים המובילים (כגון Marmot, אאוטדור, נורת' פייס, אקסופישיו, קרימור ועוד). המבצע בתוקף ב-28-29.12 בחנויות "למטייל" ברחבי הארץ ובאתר. שורש חברת שורש יצרנית ציוד הטיולים תציע את כל קולקציית המוצרים שלה ב-30% הנחה וכל המוצרים בעודפים ב-50% הנחה. המכירה באתר שורש, והמבצע בתוקף מה-29.11-3.12. טאץ' איט בחנויות טאצ' איט במתחם הדיוטי פרי חוגגים את הבלאק פריידי (29.11.19) במבצע מיוחד פעמיים ללא מע"מ – על מגוון מותגים - אוזניות, מוצרי טיפוח ועוד. המבצע בתוקף מה-24-30.11. ריקושט כל חנויות הרשת ורכישה באתר ללא מע"מ. בין המוצרים שמציעה הרשת, מעילי ג'ק וולפסקין לגבר ואישה, ערכות קפה, אוהלים, תיקי גב ועוד. המבצע יתקיים בין ה-28-29.11. RECYCLES אתר מכירות האופניים יעניק עד 60% הנחה על מבחר אופניים ואביזרים. המבצע בתוקף החל מיום ה- 26.11 עד ה- 2.12. נינטנדו 30 אחוז הנחה על כל פרטי האופנה באתר ובחנות. 20 אחוז על שלטים מיוחדים וקייסים לקונסולה. משלוח חינם מעל 249 שקלים באתר. פלפוט חברת פלפוט מציעה באתר פלפוט אונליין מגוון מוצרים ופריטים בהנחות של עד 30% למשך שבוע- מיום שני ה-25.11 ועד יום שני ה-2.12 (כולל). מייקרס מתחם שרונים מייקרס מתחם שרונים יעניק במהלך השבוע של הבלאק פריידי 20% הנחה על כל מי שירכוש סדנת DIY במייקרס (תקף על כל הסדנאות וגם על סדנאות עתידיות). תוקף – 24-29.11. מתחם שרונים קונים בבלאק פריידי בשרונים ומקבלים 50% מסכום הקנייה חזרה בתלושים במתנה. את הקניות ניתן לבצע ב 29.11 בלבד ואת המימוש בשבוע שלאחר מכן. המבצע מתקיים בנוסף למבצעים בחנויות. מול החוף וילג' מתחם הקניות מול החוף וילג' בחדרה מציע 50% הנחה על סשן גלישה בבריכת הגלישה city wave הנמצאת במתחם. המבצע בתוקף בין התאריכים 28-29.11.19 צילום: שי יחזקאל, יחסי ציבור WESHOES חברת ההנעלה WESHOES תעניק לרגל חגיגות הבלאק פריידי עד 50% הנחה על כל האתר ובנוסף משלוח חינם. בנוסף, בחנויות הרשת – זוג שני ב-50% הנחה, כולל עודפים. תוקף המבצע – 28.11-2.12. רשת חנויות הנוחות לחיילים "כוורת" על כל קנייה בסך 50 שקלים ומעלה ממגוון מוצרי החנות מקבלים מוצר מסדרת "כוורת פון" ב-5 שקלים בלבד (מטענים, אוזניות, כבלים, סטנדים אוניברסליים לרכב בשווי של עד 69 שקלים, לא כולל סוללות גיבוי), המבצע בתוקף עד 30.11. PANDORA 20% הנחה על כל המגוון בחנות, לא כולל קולקציית ME, כולל קולקציה חדשה. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, אין כפל מבצעים. בחנויות ובאתר, רשת חנויות KACKIE-O ובחנויות הנבחרות. בתוקף ב-28-29.11. אתר הלייף-סטייל Swagg.co.il 50% הנחה על הרמקולים העגולים הגדולים, 30% הנחה על קולקציות נבחרות של תיקי BOBBY נגד גניבות, 20% הנחה על תיקי המותג האיטלקי MOLESKINE ו-50% הנחה על מתנות המנהלים של המותג הגרמני המוערך TROIKA. לרכישה עד 2.12 באתר. DAISO JAPAN מבצע 1+1 מתנה על אלפי מוצרים ברשת. המבצע בתוקף בין התאריכים 27-30.11. להשיג בסניפי רשת דייסו יפן ארקוסטיל קיטצ'ן הרשת מציעה עד 60% הנחה על מגוון סירים ומחבתות ו-30% הנחה על קומקומי יציקת ברזל. המבצעים בתוקף מה-24.11-3.12. להשיג בחנויות רשת ארקוסטיל קיטצ'ן ברחבי הארץ. ירק השדה אתר האינטרנט "ירק השדה" מציע 30% הנחה על כל ההדרים, על כל סוגי החצילים, מלפפוני בייבי ועל כל סוגי הבטטה לאוהבי הירקות והפירות שביניכם. להזמנות. Te 30% הנחה על כל מגוון מוצרי התה באתר ובטלפון 052-4200203. brother כל מדפסות brother והטיונרים ללא מע"מ. להשיג בסניפי קרביץ, אופיס דיפו וברשתות השיווק, המבצע בתוקף עד 30.11.19. MaxTube מותג האוזניות האלחוטיות, MaxTube יוצא במבצע לרגל הבלאק פריידיי – על כל קנייה של זוג אוזניות אלחוטיות תקבלו 30% הנחה על הזוג השני. המבצע תקף בין התאריכים 24-30.11, באתר. Beurer אתר סופר פארם און ליין מציע 20% הנחה על מגוון מוצרי מותג הבריאות והלייף סטייל beurer. המבצע בתוקף מעתה ועד ה-15.12.19. להשיג באתר. ESET INTERNET SECURITY חברת אבטחת המידע ESET תציע30% הנחה לפתרון אבטחת המידע ESET INTERNET SECURITY שיאפשר לכולם לבצע רכישות בטוחות בחגי השופינג ולאורך כל השנה. weSure חברת הביטוח מציעה עד 60% הנחה לרוכשים פוליסת ביטוח רכב רכוש. סולתם יצרנית כלי הבישול סולתם תציע לקראת הבלאק פריידי עד 70% הנחה על פריטים נבחרים. המבצע בתוקף בתאריכים: 18.11-7.12. להשיג ברשת חנויות סולתם בפריסה ארצית. שקל החל מ25% הנחה עד סוף חודש נובמבר על המותג קורל מבית קורנינג, של שקל בית מותגים. להשיג בחנויות המובחרות ובאולם התצוגה שקל בית מותגים, רחוב הבונים 2 רמת גן. הצורפים הרשת המובילה לחנוכיות כלי כסף ויודאיקה במבצעי בלאק פריידי 27-29 לנובמבר - 40% הנחה בחנות האונליין ובחנויות הרשת ברחבי הארץ. ג'נטלמן מבצע על מותגי התכשיטים לגברים - 30%-50% על מבחר טבעות, צמידים, שרשראות, תליונים וחפתים של המותגים Brosway והנחות על המותגים FRANK ו-Luca Barra. המבצע בתוקף בתאריכים 25-30.11. אחים עיני 30% הנחה למזמינים ניקוי שטיחים ווילונות בתוקף מה-20.11-29.11. לפרטים והזמנות: 1-800-69-69-69 SPICES 20% הנחה על כל מוצרי המזון, 30% הנחה על כל מחלקת הכלים ו- 40% הנחה על כל מותגי הסירים והמחבתות. תוקף המבצע 21-30.11. להשיג ברשת SPICES ובאתר. Bpatent גדג'טים לבית ולמטבח – עד 40% הנחה על מוצרים נבחרים ובנוסף משלוחים לכל חלקי הארץ. המבצע בתוקף מה-28.11-2.12. HOUSE OF MARLEY עד 60% הנחה על אוזניות, עד 40% הנחה על רמקולים, 1+1 על מגוון אביזרים. תקף עד ה-2 בדצמבר. באתר ובחנות הקונספט בדיזנגוף סנטר. GoPro מצלמת האקשן החדשה מבית GoPro במארז לבלאק פריידי הכולל חבילת אביזרים בשווי 550 שקלים במחיר של 1,799 שקלים. תוקף המבצע - 22.11-2.12. להשיג אצל המשווקים המורשים. תיירות ישרוטל רשת ישרוטל תציע עד 30% הנחה במגוון מלונות ישרוטל ברחבי הארץ. Club Med מזמיני חופשה לחורף 2020 ייהנו מהנחה של עד 400 אירו לאדם על עלות החבילה במגוון מועדוני Club Med. את החופשה ניתן להזמין דרך האתר או דרך נציגי המכירות. לפרטים והזמנות 03-5142212. המבצע בתוקף בין ה-25.11-4.12. מלונות בראון קולקציית מלונות בראון מעניקה 45% על כל החדרים + קוקטייל מתנה באחד מהברים של הקולקציה בהזמנת חופשה בין התאריכים 15.12.19 עד 15.3.20 (למעט בין התאריכים 24-31.12) במלונות בראון בתל אביב ובירושלים. המבצע בין התאריכים 26.11-3.12 בהזמנה ישירה מאתר מלונות בראון בלבד. קראון פלזה ישראל רשת המלונות מציעה עד 25% הנחה לחופשה בחודשי נובמבר עד פברואר. חברי מועדון IHG ייהנו מהטבה נוספת - 5% נוספים על ההנחה (עד 30% הנחה). הזמנת חופשה במלונות פלזה ירושלים, תל אביב, סיטי סנטר וחיפה לחופשה בחודשי דצמבר עד מאי. פרטים נוספים באתר הרשת. רשת מלונות טמרס הנחות של עד 30% לדילים לחופשות, חוויית נופש או ספא במלונות הרשת – מלון ווסט לגון ריזורט נתניה, ווסט תל אביב ואשדוד, מלון דניאל ים המלח ודניאל הרצליה ומלון ספא שיזן הרצליה, בתאריכים נבחרים בחודשים דצמבר 2019, ינואר ופברואר 2020. את המבצעים ניתן יהיה להזמין בין ה-25-30.11.

מזוודת הטרולי Nomadic Audio Speakase, שהטוויסט שלה הוא הרמקול המשולב בה, תימכר בימים שבין בלאק פריידיי לסייבר מאנדיי במחיר מבצע של 399 דולר (במקום ב-699 דולר), לרכישה בדיוטי פרי או באתר. ROLLINK קולקציית המזוודות החכמות ששוקלות את עצמן והמזוודות עם המטען לטלפון נייד - החל מ-199 שקלים בלבד (במקום 479 שקלים), להשיג באתר רולינק. ממסי עד 50% הנחה על כל מבחר המזוודות, תיקי גב וביגוד של אופנת המטיילים REGATA המיובאת מבריטניה. {title}





