"רעידת אדמה, לא פחות", כך יגידו חובבי ענקית הקניות אמזון את ההודעה שקיבלו הבוקר (ה'). החל מהיום אמזון הודיעה כי תאפשר משלוח חינם לישראל בכל קנייה של מעל 65 דולרים.

בתחילת נובמבר 2019 ועד משבר הקורונה, אמזון אפשרה שילוח חינם לארץ על מוצרים רבים בקנייה מעל 49 דולרים. בתחילת משבר הקורונה, הודיעה אמזון על הפסקת המשלוחים לארץ (אפשרה רק משלוחי אקספרס בעלויות שילוח לא משתלמות), וכחצי שנה לאחר מכן, החזירה את העלויות הרגילות- אמזון משנה שוב את כללי המשחק ומאפשרת משלוח חינם, למאות או אלפי מוצרים למספר מדינות, ובהן ישראל. הפעם בעלות של 65 דולרים ומעלה.

"ההטבה תקפה כרגע רק באמזון ארה"ב, ובשלב הזה מדובר רק על מוצרים שהחברה עצמה שולחת, גם אם היא אינה המוכרת הישירה. המשלוח פתוח לכולם ולא רק לחברי הפריים (מועדון הלקוחות של אמזון), וניתן למצוא את המוצרים בקטגוריה בקלות כאשר מסמנים במסננים: משלוח חינם מאמזון", מסביר יניב פורת, מנהל קבוצת AliBUY.

האם כל המוצרים שנשלחים על ידי אמזון זכאים למשלוח חינם?

"לא. יש הגבלה של משקל ונפח. שמעליה לא ניתן לקבל משלוח חינם (המגבלה לא פורסמה ולא ידועה כרגע)/ אי אפשר לדעת מראש אילו מוצרים זכאים או לא למשלוח חינם. רק לבדוק בשלב הקופה".

מה לגבי מוצרים קטנים וזולים יותר מ- 65 דולרים? עליהם אין משלוח חינם?

"גם פה יש שינוי. עלות המשלוח ההתחלתית הבסיסית הוזלה מהותית מ 7-8 דולרים ל- 4-5 דולרים. בכל מקרה ניתן לרכז כמה מוצרים יחד בסך כולל של מעל 49 דולרים ולקבל משלוח חינם".

האם ניתן לדעת מראש אם מוצר מסוים זכאי למשלוח חינם?

"כן, בדף המוצר וגם בתוצאות החיפוש יהיה כתוב (Eligible for FREE Shipping on qualifying orders over $49.00). כך תזהו מוצרים שמשתתפים במבצע משלוח חינם".

מדוע המס שמחושב בקופה לוקח בחשבון את מחיר המשלוח?

"בשלב זה המשלוח חינם מופיע כהטבה. בקופה ניתן לראות שמופיעה עלות המשלוח ואז מקוזזת. במקרים אלו התייחסות רשויות המס בארץ מחייבת לגבוה מיסים על המחיר המלא של המוצר יחד עם עלות המשלוח".

האם הטבת משלוח חינם היא זמנית או קבועה?

"כרגע איש לא יודע, הערכה שלי שהמשלוח חינם לא יישאר לתמיד".

מה משתלם כעת להזמין מאמזון?

מחשב נייד Lenovo Chromebook S330 כרומבוק לנובו

המלצה של יניב: "לכל מי שמחפש מחשב פשוט לילדים לשימושים קלים ויום יומיים כגון: פייסבוק, יוטיוב, גלישה באינטרנט וכו’ זה פתרון מעולה במחיר מצחיק".

מחיר: 205.74 דולרים. לרכישה כאן

מגדיל טווח TP-Link Deco M5 מגדיל טווח WIFI MESH

מחיר כולל מיסים ומשלוח עד הבית: 149 דולרים. להשיג כאן. פליימוביל בחזרה לעתיד 70317 Playmobil Back to the future Delorean הרכב הנוסטלגי שכבש את העולם – הדלוריאן מהסרט האגדי “בחזרה לעתיד”.כולל דמויות של מרטי מקפליי והדוק אמט בראון עם הכלב איינשטיין. מחיר: 29.71 דולרים. להשיג כאן. דף המבצעים המלא מתעדכן כאן.