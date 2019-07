המכונית היקרה בעולם יש לכם 19 מיליון דולר פנויים? זה המחיר של הרכב הכי יקר בעולם של חברת בוגאטי שנחשף בתערוכת הרכבים במרץ האחרון בג'נבה שבשווייץ. המכונית מכונה La Voiture Noire ("הרכב השחור"), ולפי החברה הצרפתית, למכונית מנוע עם 8 שסתומים, 16 צילינדרים ו-1,500 כוחות סוס. צילום: בוגאטי נעליים ב-60 מיליון שקל במקרה שוכבים לכם בבנק 17 ומשהו מיליון דולר? תוכלו לקנות את נעלי העקב הכי יקרות בעולם של מותג ההנעלה Jada Dubai וחברת התכשיטים Passion Jewelers. מדובר בנעלי עקב מוזהבות המשובצות במעל 100 קראט של יהלומים. הן הוצגו והוצעו למכירה באוקטובר האחרון במלון הפאר בוראז' אל עראב בדובאי. צילום: Jade Dubai הדירה היקרה ביותר בישראל 870 מטרים רבועים, מרפסות ענק שמשקיפות אל הים, בריכת שחייה ואולם קולנוע פרטי: הדירה היקרה ביותר שתוכלו לרכוש בישראל ממוקמת במגדל ארלוזרוב במרכז תל אביב בהפנטהאוז שבקומה ה-29. המחיר? "רק" 200 מיליון שקלים. עכשיו נשאר רק להתחיל לחסוך ואז להמשיך לדמיין שבאמת מישהו יצליח לרכוש דירה במחיר כזה. הבית בשכירות היקר ביותר בעולם הבית היקר ביותר בעולם שמוצע להשכרה נמצא בלוס אנג'לס. יש בו 9 חדרי שינה, אולם קולנוע ביתי, 20 חדרי רחצה, חדר כושר, ספא, חדר עיסויים ובריכה. כמה יקר? אם תרצו לשכור אותו תצטרכו לשלם 1.5 מיליון דולר בחודש. לפני שהוצעה לשכירות, פורסם הבית למכירה ב-180 מיליון דולר. מחשב ב-51 אלף דולר בתחילת חודש יוני הכריזה אפל על ה-Mac פרו החדש שלה, שעל פי הערכות נחשב למחשב היקר ביותר בעולם. מחירו של הדגם הבסיסי ביותר מתחיל ב-5,999 דולר. אבל אם תרצו את כל עוצמת המיחשוב שהוא מסוגל לספק, המחיר מזנק ל-45 אלף דולר. וכל זה, לא כולל את המסך שעבורו תצטרכו להיפרד מעוד 5,000 דולר שבאפל ימכרו לכם אותו תמורת 1,000 דולר נוספים. הציור היקר ביותר הציור "סלבטור מונדי" של לאונרדו דה-וינצ'י שווה 450 מיליון דולר. מדובר בציור של ישו משנת 1,500 לערך שהפך לעבודה שנמכרה במחיר הגבוה ביותר במכירה פומבית. במשך שנים נחשב הציור לאבוד, ובחודש שעבר נמצא ביאכטה של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן - כך לפי דיווח באתר Artnet.com. זעפרן - הזהב האדום הזעפרן נחשב ליקר שבתבלינים, והוא המופק מהעלים הפנימיים של פרחי הכרכום. מחיר גרם אחד באיכות גבוהה של התבלין עשוי להגיע לכ-65 דולר. לזעפרן יש טעם מודגש, ולכן יש להשתמש בכמות קטנה ממנו והוא משווק כחוטים או כאבקה. צילום: Sun_Shine, Shutterstock בקבוק וויסקי הבקבוק שלו עשוי מזהב לבן ומעוטר ב-8,500 יהלומים ו-300 אבני אודם. המחיר? 6 מיליון דולר (21 מיליון שקל). מקורו של בקבוק הוויסקי הוא באיילה, אי בסקוטלנד. הוויסקי עצמו איכותי מאוד, אך כמובן שהסיבה האמיתי למחיר זה דווקא הבקבוק. Isabella's Islay is the most expensive scotch in the world



Cost a whopping USD 6.2 Mn#OMG pic.twitter.com/NnwnWYr0gp — Jagruti Kataria (@wicfydotcom) 7 ביולי 2014 מנת הפסטה היקרה ביותר בישראל במסעדת שילה של השף שרון כהן נמכרת מנת פסטה ב-595 שקלים. ומה יש בה? הספגטיני כולל המון פירות ים טריים כמו קלמרי, שרימפס קריסטל, מולים, צדפות וונגלי וקוקי סן ז'אק, ומעל לכל גם חצי לובסטר (חומר גלם שנדיר במיוחד למצוא בישראל ועולה כמה מאות שקלים למנה), פילה לוקוס (מהדגים היקרים יותר ששוחים במי הים התיכון), עגבניות מיובשות, זעתר טרי ועלי צלפים. זעפרן | תמונת AVI: Sean Gallup, GettyImages IL סיגר בן 600 שנה הסיגר היקר ביותר שנרכש אי פעם הוא סיקאר המאיה עליו שילם הקונה 507,000 דולר (1.8 מיליון שקלים) במכירה פומבית. סיגר הווינטאג 'הוא בן כ-600 ונמצא בשנת 2012 בכפר של שבטי המאיה בגואטמלה שהיו ידועים בטעם טוב מאוד בעישון. למרבה ההפתעה הם נשמרו היטב ועדיין ניתנים לעשן. DID YOU KNOW THE MAYANS WERE CIGAR AFICIONADOS?

The Mayans were making cigars, spelled sikars or sicars, at least as early as the 12th century.

These Mayan sicars are some of the most well preserved examples ever found. Sold for over $500,000 at an auction, but these aren’… pic.twitter.com/7g0BFlaVRS — Cigar Conversations (@CigarConvo) 22 ביוני 2018

(דומיין (כתובת אתר אינטרנט זה אולי ישמע לכם די מוזר, אבל לכל כתובת ברשת יש מחיר גדול מאוד של אתרי האינטרנט. כמה גדול? הכתובת CarInsurance.com שווה היום 47.9 מיליון דולר. במקום השני אפשר למצוא את Insurance.com עם שווי של 35.6 מיליון דולר. במקום השלישי, די צמוד ובהפרש של 600 אלף דולר "בלבד" נמצאת הכתובת VacationRentals.com בשווי של 35 מיליון דולר. פסטה לובסטר שילה | צילום: גל באקבה. באדיבות המסעדה {title}





