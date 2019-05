מהשולחן הקבוע שלה בבית הקפה במתחם צמרת, יושבת אביבה תבורי ומשקיפה על האייטם הרכילותי של השנה. מעת לעת גם לוקחת בו חלק פעיל. הבן שלה, בן אל תבורי, הפך תוך זמן קצר מתגלית מוזיקלית למושא לביקורת סביב פרידתו המתוקשרת ממנחת הטלוויזיה אורטל עמר, אם בנו תו פרינס תבורי. אביבה הייתה שם לכל אורך הבלאגן: כשאורטל נכנסה להריון, כשהשניים נפרדו עם תינוק בן מספר שבועות בלבד, כשבן אל גילה שהוא ננעל מחוץ לדירתו, הזמין פורץ ובתגובה אורטל הזמינה משטרה; כשבעלה לשעבר של אביבה, שימי תבורי, הזמין את אורטל לבוא לגור עם התינוק אצלו ואצל זוגתו יהודית - וגם בסולחה המתוקשרת בין ההורים הטריים במסיבת יום ההולדת ה-46 של אביבה, לפני חודשיים. "תראי מה זה, נהיינו הקרדשיאנס הישראלים", תבורי מחייכת ולוגמת מהקפה שלה, "אני תמיד אומרת שזה הריאליטי הכי מעניין שיש. אין אצלנו רגע דל". עוד יחשבו שאת נהנית מכל זה.

"לא, אל תגזימי, אנחנו אולי משדרים עסקים כרגיל אבל בבית היו רגעים שישבתי מפורקת ובוכה. עשו לבן אל רצח אופי וזה היה לו מאוד קשה, אבל הכל עבר, נגמר. ברוך השם. חיכינו לימים כאלה". עשו לו רצח אופי לדעתך?

"כן, ואני צפיתי את זה מראש. כל הזמן אמרתי לבן אל - 'אתה מפורסם, יחפשו אותך, אתה צריך להיזהר במה שאתה עושה. אורטל היא האמא של הבן שלך ואתה צריך לכבד אותה'. אבל מה אני אעשה, הם ילדים, שניהם. הם מאוד צעירים". שני ילדים עם ילד?

"אורטל אולי יותר בוגרת ממנו, אבל זה כי נשים תמיד יותר בוגרות מגברים". צילום: עדי אורני "ביני לבין אורטל יש כימיה הרבה מעבר לתו ולבן אל" סימן ראשון להפסקת אש בין השניים הגיע כשאורטל עמר התייצבה ביום הולדתה של אביבה ושם צולמה מחובקת עם בן אל. תבורי אולי מקבלת קרדיט על הרגעת הרוחות, אבל לדבריה, לא היא הזמינה את אורטל לשם. "זו הייתה מסיבת הפתעה אז לא ידעתי שהיא באה, רונן הסוכן שלי הזמין אותה. אבל אני שמחה שהיא הגיעה. לא פישרתי בין שניהם אבל גם לא יצרתי אש, אני לא אדם של מריבות, גם באח הגדול חשבו שאני אעשה דייסות כי אני נראית כזו, אבל אני לא. בחיים שלי יש מלא עניינים וגירושים ותביעות אבל אני מחפשת שקט, נמאס לי מהרעל".

אין בך בכלל כעס על אורטל?

"לא, אני אוהבת אותה נורא. היא עוברת הרבה ממה שאני עברתי כשהייתי צעירה ויש בינינו מן המשותף. אומרים שגבר רוצה את מי שמזכירה לו את אמא שלו, אולי יש בזה משהו". את אומרת שאת אוהבת את אורטל, אבל בראיון למאקו כשאורטל הייתה בהיריון, חזית את הגירושים ואמרת: "מישהו יצטרך לוותר על הקריירה וזה לא יהיה בן אל".

"התכוונתי שאי אפשר ששניהם יהיו פנומנים. זה לא הגיוני שפתאום היא תרצה לטוס כל יום לחו"ל ולמנף את עצמה עד אין סוף, אלא צריך שיהיה איזון ביניהם. לא התכוונתי שהיא תשב בבית כל החיים ורק תשב ותחתל, שזה מה שאני עשיתי כשנולדו לי ילדים ואני מתחרטת על זה. חשוב שהיא תתפרנס בזכות עצמה ולא תהיה תלויה בבן אל. ולדעתי זה גם מה שהוא מצא בה, הוא אוהב אישה שעושה משהו עם החיים שלה". לדעתך אורטל רצתה להתפתח יותר וזה מה שגרם להם לפרק את הקשר?

"אני לא חושבת שזו הסיבה אבל אני לא נכנסת לזה. אני מבינה כאן את כל הצדדים, ואין בי כעס על אורטל, אישה מבינה אישה". צילום: עדי אורני היו שמועות שבן אל בגד באורטל.

"זה לא נכון. גם עליי אמרו כל מיני דברים לפני 20 שנה, הייתי יושבת ובוכה ויודעת שאני אדם טוב, אז איך אפשר להגיד עליי דברים רעים? אני מזדהה עם בן אל, אומרים שהוא זרק אישה, זה לא נכון, הוא נלחם שתהיה לה שכירות עד שהיא עוזבת". אבל כתב שהיא גולד דיגרית בסטורי.

"הוא היה אמוציונלי, ואני הערתי לו על זה ואמרתי לו שלא צריך להוציא עצבים על האמא של הילד שלך. אבל להגיד שהוא זרק ובגד? חושבים על בן אל שהוא אבא לא מסור, אבל זה לא הוגן. הוא כל הזמן מחפש להביא לילד מתנות מחו"ל. משווים אותו לאבא שלו, כששימי באמת לא היה איש משפחה. אצל בן זו מערכת יחסים ראשונה, זה לא שהוא עשה מיליון ילדים וזרק. קורה שלא מסתדרים. אם הוא יעשה את זה עוד פעמיים שלוש כמו שימי, אז תגידו, אבל לא עכשיו".



זה נכון שאורטל בקשר עם שימי ויהודית?

"אני לא חושבת. הם הציעו לה לגור איתם אבל זה בעיקר היה כדי שתקשורת תכתוב על זה". אמרו גם שההיריון היה לא רצוי.

“אף אחד לא באמת יודע מה הלך בין אורטל לבן אל, אבל העיקר שכולם מסתדרים עכשיו. ברגע שידעתי שבן אל רוצה את ההיריון שמחתי בשבילו והייתי אחריו". View this post on Instagram A post shared by ortalamar (@ortal_amar) on Nov 27, 2018 at 8:22am PST View this post on Instagram A post shared by ortalamar (@ortal_amar) on Jan 6, 2019 at 4:47am PST יש סיכוי שהם יחזרו?

"אולי, אני לא יודעת. אני לא פרופסורית אבל יכול להיות שעדיין יש שם עוד משהו". בתוך כל הבלאגן הזה יש תינוק מתוק בן חמישה חודשים, שעדיין לא מתיישב בכוחות עצמו - אבל הצליח לגרום לתבורי להתאהב, אפילו שרעיון הסבתאות בגיל 46 הרתיע אותה בהתחלה. "בן מקבל עכשיו את התינוק יומיים בשבוע ובכל סוף שבוע שני, אז בכל פעם שהוא אצלו אני באה לעזור. בשבת ביקשתי מבן אל שיביא אותו אלי, ישנתי איתו במיטה, איזה חמוד ומצחיק הוא. לפעמים אני קובעת עם המטפלת שתבוא לבית קפה ואני אראה אותו, וגם אם אורטל אומרת שהיא צריכה עזרה אני מגיעה".



יש ביניכן דיבור מעבר להחלפת חיתולים?

"ביני לבין אורטל יש כימיה הרבה מעבר לבן אל ולתו. כשיצאתי מהאח הגדול וזרמו כל מיני הצעות, היא הייתה זו שהתייעצתי איתה, וגם היא מספרת לי על צילומים שלה. אנחנו מאותה הברנז'ה, אולי אפילו נעבוד ביחד יום אחד אם יציעו לנו איזה שיתוף פעולה מעניין, משהו שיהיה לרוחנו. אני לא חושבת שזה יפריע לבן אל אם נשאר בקשר". אביבה אהובתי הסבתאות היא הדבר היחיד שרגוע בחיים של אביבה תבורי, שעוד כשהתחתנה עם שימי תבורי התמכרה לתשומת לב, התמכרות שעלתה שלב מאז הפריצה של בנה. כבר שנים היא בשואוביז, בעיקר תחת הטייטל "אשתו של", "אמא של" ולאחרונה גם "סבתא של", אבל עכשיו מגיע לה שתכירו אותה בפני עצמה. בימים אלה עולה עוד תוכנית בכיכובה, "שבורות" שיעלה בערוץ "טדי", המיזם הטלווזיוני הרביעי בו היא לוקחת חלק בשנים האחרונות, בסחף שכלל את "זוג מנצח", "להיות זמרת", ו"האח הגדול", משם יצאה אחרי חודש בלבד בפברואר האחרון.

השהות בבית האח אולי לא הייתה ארוכה, אבל הספיקה לה כדי להרגיש שעכשיו הגיע תורה לפרוח. "יצאתי החוצה ופתאום אני אדם אהוב, ואני מבינה שאני צריכה למנף את זה", היא מהרהרת, "לא הייתי דמות אהובה לפני כן. לא הכירו אותי באמת. היום אני מתחילה להעביר הרצאות לנשים. אני רוצה לספר את הסיפור שלי. תמיד אמרו לי שאני יכולה להיות קואצ'רית, נותנת עצות פצצה לכל החברת שלי, אז החלטתי לחזק נשים ולתת להן כוח. תמיד הייתי רק אשתו של ואמא של, אבל היום יש לי מה להציע בזכות עצמי. זה המאני טיים שלי. הריאליטי מייצר כל חמש דקות טאלנטים חדשים, ולדפוק עוד קמפיין של סבתא פצצה בתחתונים, זה לא מספיק. אני צריכה להוציא מעצמי משהו שלא ראו עוד, ואני באיחור". צילום: עדי אורני

הסיבה לאיחור, היא לא מסתירה - זאת מערכת יחסים מורכבת שבה הייתה בשלוש השנים האחרונות. את שמו של האקס היא מבקשת לשמור הרחק מהכתבה, אבל באמירות קשות לא חוסכת. "המתחים התחילו לפני הריאליטי, הוא לא רצה שאני אכנס, ואיך שיצאתי ושאלתי איפה הוא, הבת שלי אמרה לי - 'אמא, די'. הבנתי שאני צריכה לחתוך את זה. לא הסתדרנו ולמדתי לקח שאסור להישאר בכל מחיר, רק בגלל הפחד לסיים". זה היה עד כדי כך גרוע?

"אני מסתכלת על הזוגיות שהייתה לי ולא מאמינה שהסכמתי להיות שם. זה היה רע לי ולילדות שלי, הוא הקטין אותי, החליט מה אני אעשה, רצה שאהיה אישה קטנה, שלא אדבר עם אנשים ואהיה בטלוויזיה. הוא היה אומר שזה מתוך כבוד לגבר, אבל זה לא היה נכון, הוא פשוט רצה להשאיר אותי עם ראש מתחת למים, שחס וחלילה לא ארצה להיות מישהו בזכות עצמי. כמעט חתמתי עם הישרדות VIP, והוא לא נתן לי ללכת". איך הוא הסביר את זה?

"הוא לא הודה שזה כי הוא מאויים מההצלחה שלי, הוא פשוט אמר שהוא לא רוצה אישה מפורסמת או מישהי שתבגוד בו. הבנות שלי ראו אמא יושבת ובוכה בבית, שמאשימים אותה בכל מיני דברים והיא רק מתמרמרת. הרגשתי שהן מזלזלות בי, שאם אני נותנת לו לדבר אליי לא יפה, אז למה שהן ידברו אליי כמו שצריך?". מאז הפרידה עברו שלושה חודשים - תקופת הרווקות הארוכה ביותר של תבורי. "כולם אומרים שזה לא ימשך הרבה זמן", היא מדפדפת בין הצעות בפייסבוק ולא מסתירה את החיוך השובב. "כל מיני גברים משיגים את מספר הטלפון שלי או כותבים לי באינסטגרם. אחד עכשיו כתב כי לא עניתי לו, 'את שקופה גברת אביבה. אם הייתי מציע לך דייט בפריז היית עונה', אז כתבתי לו, 'נו, ויש דייט בפריז'?". צילום: עדי אורני את אוהבת את המשחק.

"אני אוהבת שמאתגרים אותי, אבל זה צריך להיות בקטע טוב. אני מאוד אשמח אם מישהו יקח אותי לפריז, אבל בסוף זה בדרך כלל נגמר בקפה כאן למטה, ותוך חצי שעה אני יודעת אם יהיה לזה המשך או לא".



מי היית רוצה שיתחיל איתך?

"לא בא לי יותר על ישראלים, המנטליות פה היא קשה. אם זה ישראלי שגר בחו"ל זה כבר טוב יותר, יש להם כבוד וערך לאישה. כאן זה שוק בשר, על כל גבר יש מאה נשים וזו בעיה". דווקא נשמע שלא חסר לך מבחר.

"אבל אני בררנית, ואני לא אתפשר יותר. אני לא רוצה עוד ילדים, לא רוצה להתחתן רק בשביל להתחתן, אין לי שעון ביולוגי, אני מחפשת חבר, שיאהבו אותי, מישהו לשים עליו כתף וליהנות איתו. כבר לא בא לי להידלק על מישהו ורק לרצות שינשק שאותי, אני רוצה מישהו שיגרה אותי מנטלית. אוהבת גברים שהם אתגר מבחינת אינטליגנציה. מישהו שיש מאחוריו עשייה, לא אדם מובטל שמסתובב ומחפש את עצמו, איזה יזם שיושב בבית קפה ומספר סיפורים. גבר לא חייב לפרנס אישה, אבל שיהיה אמיד, שאפשר יהיה לסמוך עליו כשצריך". הרבה רוצים לסמן וי על אביבה תבורי?

"מי שמנסה להכניס אותי למיטה, זה האיקס הראשון שאני עושה עליו. אני שונאת את זה. אני לא מחפשת ריגושים ולא בלאגנים ודרמות. מה שאני צריכה עכשיו זה חנון". צילום: עדי אורני רוב הסיכויים שגברים חנונים ישארו בגדר הצהרה בלבד. עד כה, הבחורים שלצד תבורי תמיד היו זכרי אלפא מובהקים שמחזיקים בשטחי נדל"ן במדורי הרכילות. עם בעלה הראשון, שימי תבורי, התחתנה כשהיא בת 17 בלבד ולהם נולדו התאומים הבכורים - בן אל ובת אל (27). אחרי גירושים סוערים וחיי חד הוריות מאתגרת, התחתנה בשנית עם הכדורגלן לשעבר עופר טלקר, אבי בנותיה טום (16) וזואי (14), המתגוררות איתה בדירתה במתחם צמרת, אבל גם הנישואים האלה לא שרדו. את החלוקה בין ילדיה, היא מספרת, היא עושה ככה: יש לה שני ילדים כוכבים - בן אל וזואי; ושתי ילדות חננות - בת אל וטום. "זואי עכשיו כוכבת באינסטגרם, היא הייתה ב'הבנים והבנות', והתחילו לשלם לה על הפקות ופוסטים באינסטגרם. אני לא דחפתי אותה לזה, אבל היא ממש רוצה ונהנית מזה, אז אני לא מונעת ממנה. טום תלך בכיוון של בת אל, לאנונימיות. בת אל הכי נורמלית, היא התחתנה, הקימה בית כמו שצריך, עובדת בסוכנות רכב ועכשיו בהריון בחודש חמישי. תאמיני לי, לפעמים אני מקנאה בחיים שלה". איך היחסים שלך עם עופר, אבא של טום וזואי?

"מעולים, אני מכבדת את כל מי שיש לי ממנו ילדים. גם אם אני טעונה על שימי, ניסיתי כמה שפחות לדבר עליו ותאמיני לי שיש לי מה לומר. יש לי עובדות והוכחות לדברים, אבל אני לא מנהלת מערכות יחסים על גבי התקשורת". צילום: עדי אורני "שיקראו לי שבורה, העיקר שאעשה כסף" האקסים המפורסמים שלה אולי לא מעסיקים אותה בימים אלה, אבל דווקא כן ממשיכים לסקרן את הציבור הישראלי. מתברר שגם אחרי שמתגרשים מאביבה תבורי, לא מפסיקים להתחתן עם נשים צבעוניות. במקרה של שימי - זו יהודית באומן, שעומדת במרכז הסכסוך בין שימי לבן אל. ובמקרה של טלקר - ג'ניפר סנוקל, כוכבת "מעושרות" שהספיקה להתגרש ממנו ולהיעלם מהמדינה, כשהיא משאירה חמישה ילדים אצל שני בעלים אחרים לשעבר. "אני לא יודעת איפה היא, אם הוא לא יודע, איך אני אדע?", אומרת תבורי.



והשערוריות ממשיכות. אפילו האחים של אביבה תבורי יצאו לתקשורת השנה, מאשימים אותה שהפנתה גב למשפחתה ולא עזרה להם בצרות כלכליות ורפואיות. "אני לא רוצה להגיב על זה", היא אומרת, "אנחנו משפחה מאוד מפורסמת, כל מי שרוצה את השם שלו בעיתון פותח עליי ומנצל את הבמה. אני לא רוצה לבייש אף אחד ולא לענות לכל דבר, אבל למה הם לא באו לפני עשר שנים אלא עכשיו? למה דווקא זה קורה כשאני בטלוויזיה ובן אל נפרד מאורטל?". עוד אייטם שפורסם לאחרונה עסק בניתוח בשפתיים של בת אל שלא הצליח.

"כן, היא ניסתה לעשות שפתיים ויצא לה לא טוב, תיקנו לה את זה אבל היו צריכים להפסיק את התיקון באמצע בגלל ההיריון. זה לא קל והם היו לקראת תביעה, אבל הנה זה מסתדר לה. למזלה היא נשואה ויש לה בעל תומך, טוב שזה לא קרה לה בתור רווקה". צילום: עדי אורני אולי לא מדברים מספיק על מחיר ההזרקות?

"תשמעי, לפעמים יש דברים שהגוף לא מגיב אליהם טוב, אבל בגדול אני בעד זה. בעד כל מה שעושה לנשים טוב. אני הזרקתי בשפתיים לפני שנים ועדיין מזריקה במצח, ואם יוצא משהו חדש אני אבדוק אותו. לא צריך לעשות יותר מדי, שלא תשתנה כל הצורה של הפנים, אבל פה ושם קמט, מה הבעיה?". איך את מרגישה היום מול המראה?

"אני יותר שלמה עם עצמי מפעם. בעבר הייתי שמנמנה, את אולי תגידי שנראיתי בריאה או עסיסית אבל בעיני הייתי שמנמנה, וקשה לי לראות תמונות כאלה מפעם. אני לא יכולה להגיע לזה בלי לשמור כל הזמן על מה שאני אוכלת ואני אוהבת להיות רזה נורא. בפנים גם ככה יש לי שומנים, אז אני לא אתקמט. אישה צריכה להפיק מעצמה את הכי טוב שיש". כשגבר אומר לך שאת יפה, איך את מרגישה?

"זה כבר לא מרגש אותי. שמעתי את זה כל החיים. אני על בסיס קבוע שומעת שאני מהממת, רק שהיום הם מוסיפים 'לגילך' וזה מעצבן אותי. מפחיד אותי עד מוות להגיע לגיל 50, ומצד שני גם 40 הפחיד אותי והנה עברתי את זה. תביני, להראות כמוני בגיל 37 זה עוד לא בעיה, המטבוליזם עובד ולא צריך להתאמץ. היום, בגיל 46, אני מתאמצת בשביל זה יותר". צילום: עדי אורני ומאמץ, כך נראה, היא מפעילה עכשיו בכמויות גדולות בכל תחומי החיים שלה. מנסה למתג את עצמה בכל כיוון אפשרי. במקביל להרצאות, לטלוויזיה ולאינסטגרם השוקק שלה, תבורי מתחילה לפזול לתחום העסקים, ורוצה לעשות רווח מחדר הכושר, ביתה השני. "אני עומדת לפתוח ליין של בגדי ספורט וחזיות", היא מודיעה, "כשהתחלתי לעשות ספורט זה היה בגלל הדאווין, הייתי הולכת על ההליכון רק שיראו אותי, אבל אז זה נהיה חיידק והיום אני שם כל הזמן". ויש גם סדרה חדשה שאת משתתפת בה בשם "שבורות", ומצולמת בחדר כושר.

"שבורות זו תכנית מערכונים על חדרי כושר ואני ממש משחקת שם דמות, קוראים לי דלית ואני מנהלת את חדר כושר ושאר הדמויות הן הצוות והלקוחות. זו פעם ראשונה שאני לא עושה ריאליטי".

שבורות זה לא שם קצת מעליב?

"שיקראו לי שבורה או משוגעת, מה אכפת לי, אני עושה את העבודה ומקבלת כסף. זו תכנית שצוחקים בה על כל מיני מצבים, למשל שאם מיהו בחדר כושר לוקח סטרואידים' זה לא אומר שיש לו גדול. פעם הייתי באה לחדר כושר בשביל רומנים וסטוצים אבל היום אני באה נטו בשביל הספורט". צילום: עדי אורני יש עכשיו יותר לחצי פרנסה, אחרי הפרידה מבן הזוג?

"תשמעי, זה לא שהוא נשא אותי על כתפיו. הוא לא פרנס אותי, לא גרתי איתו והוא לא דאג לי לכלום. אמרתי, 'שלפחות יסדר אותי כלכלית', אבל זה לא היה שם. לצערי לא שמרתי לירה לבנה ליום שחור ויש לי ילדות, אני מקבלת מזונות אבל זה לא מכסה את ההוצאות, כל יום הן רוצות טיול או החלקת שיער. אני נלחמת כמו לביאה. כל יום אני בודקת שנכנס כסף, מעבירה לשכירות ועושה כל מה שצריך בכוחות עצמי". אז את סתם נראית מבחוץ כמו אחת שחיה בלי דאגות?

"הדברים השתנו. פעם הייתי נכנסת לחנות וקונה זוג נעליים בכל צבע, אבל זה עבר לי. אני לא אגיד שאני לא אוהבת מותגים או לחיות טוב, אבל אני כרגע מתונה. אם אקנה תיק בכמה אלפי שקלים, איפה אני אגור? בתחנה המרכזית עם האריתראים והתיק המטורף שלי? הפסקתי לקפוץ מעל הפופיק ואם כן - אני ישר מחפשת איזה פרוייקט, לייצר עבודה והכנסה. אני כועסת על עצמי שלא פיתחתי את הקריירה שלי כל השנים האלה, אבל אף פעם לא מאוחר מדי. חשוב לי שנשים ידעו - את תמיד יכולה להתחיל מחדש". צילום: עדי אורני | סטיילינג, איפור ושיער: גילי אלגבי במוצרי מאק ו- tresemme| ע' סטיילינג: דובב אגמי בגדים (לפי לוקים): לוק 1: בגד גוף, מכנס וג'קט- h&Moschino, משקף ורוד- אוסף פרטי | לוק 2: חולצה כתומה: אוסף פרטי, חגורה: off white | לוק 3: חולצה ורודה: ריבוק, ג'ינס: h&Moschino | לוק 4: ז'קט ומכנס: ג׳וצי, נעליים: טופשופ | לוק 5: שמלה ורודה- גליה להב, ז'קט- אדידס, משקף- אוסף פרטי | {title}





