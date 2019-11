אשלי וקסמן בקשי מרגישה שהיא נמצאת בצומת דרכים. היא מבולבלת. היא רוצה להתקדם אבל מפחדת ולא יודעת לאיזה כיוון לפנות. כיף לה לתעד כל רגע בחיים שלה, אבל גם קצת נמאס לה. יש רק דבר אחד שהיא בטוחה בו: היא חייבת שינוי. "בא לי להנחות, בא לי לאפר, בא לי לעשות ציונות, לחזור להיות משווקת נשקים במשרד הביטחון, ואני רוצה להמשיך להעלות סרטונים לעמוד שלי ביוטיוב. אני רוצה שעוד שנה תשאלי אנשים ברחוב מי זו אשלי וקסמן בקשי ותהיה להם תשובה ברורה". ומה התשובה?

"אני לא יודעת!" בשביל שאנשים ידעו איך להגדיר אותך את צריכה קודם כל להגדיר את עצמך.

"נכון, אבל אני צריכה את העזרה של האנשים בלמצוא את ההגדרה הזו. אני צריכה שיעזרו לי להתפקס. כרגע אני יכולה להגיד לך שיש מצב שעוד שנה נשב פה לראיון חוזר ואני אנסה למכור לך פלטה של צבעים. יכול גם להיות שאנסה למכור לך נשקים". אם אני לא מעלה כלום זה אומר שאני לא קיימת נראה שבשמונה השנים האחרונות אשלי וקסמן בקשי בת ה-34 לא הורידה לרגע את הרגל מהגז. חשבון היוטיוב שלה, שהתחיל בתור ולוג איפור ומונה היום מעל 200 אלף מנויים, מתעדכן מידי שבוע בעשרות סרטונים ממכרים שכבר מזמן לא עוסקים רק בצלליות ושימרים, אלא בחייה הפרטיים והאינטימיים למדי. גם כשהיא בשבוע ה–38 להריונה הרביעי, היא עדיין שומרת על הלך רוח כייפי וקליל שלא היה מבייש תלמידת תיכון בת 17. "אני ביום מטורף, היה לי אירוע בבוקר ואני עוד מעט צריכה להיות בתוכנית אירוח. אני חייבת לנצל כל רגע שאני יכולה עד הלידה, זה שאני יולדת לא אומר שהעסק שלי יכול להפסיק לעבוד, מבחינת הקהל שלי אם אני לא מעלה כלום זה אומר שאני לא קיימת". קצת מלחיץ לחיות ככה.

"לפני שנתיים כשהייתי בהריון עם עמנואל עשיתי הפסקה של חודש ולא עדכנתי כלום ביוטיוב. הייתי בהריון מתקדם, נראיתי נורא, בדיוק עברנו דירה וכלום לא הסתדר לי. אחרי החודש הזה שמתי לב שהעסק שלי נפגע והעוקבים הפסיקו לעלות. עד היום לא התאוששתי מזה, יכלו להיות לי הרבה יותר עוקבים". שזה אומר הרבה יותר כסף?

"ממש לא. אני בקושי מרוויחה כסף מיוטיוב ואינסטגרם. את הכסף שלי אני עושה מהרצאות, תוכניות טלוויזיה וקמפיינים, כמו לחברת דרמולוג'יקה שאני הפרזנטורית שלה. הערוצים הפרטיים שלי הכי לא ממומנים שיש, רק במקרים ממש נדירים אני לוקחת דברים ממומנים, ואני מדברת על זה". למה?

"כי בואי, בשביל כמה אלפי שקלים אני לא אפרסם מוצר שאני לא מאמינה בו. היום יש עשרות כוכבות רשת חדשות שמפרסמות הכל רק בשביל כסף. אני לא כזו". צילום: שי יחזקאל את מרגישה שאת מקבלת פחות הצעות בגלל כוכבות רשת צעירות יותר?

"לא. זה נכון שאני מתבגרת, אבל גם הקהל שלי מתבגר. עם השנים גם תחומי העניין שלי השתנו. היום לא ייקחו אותי להצטלם בשביל אקססוריז לנערות, כן ייקחו אותי לשווק מוצרים שקשורים להורות. ותכלס, מה אני צריכה יותר, סיכה לשיער או סלקל לרכב? כשפתחתי את ערוץ היוטיוב שלי הייתי בת 26, רווקה תל אביבית שעובדת במשרה מלאה במשרד הביטחון, היום אני עוד רגע אמא לארבעה ילדים. עברתי שנים מאוד קריטיות מול המסך ואני יכולה להגיד לך שהקהל שלי הוא מאוד לויאלי. רוב כוכבי הרשת מחזיקים בתעשייה הזו שנה–שנתיים. אני כבר שמונה שנים בביזנס והקהל שלי רק גדל. יש לי עוקבות שהכירו אותי כשהן היו בנות 18 והיום הן בנות 26 ועדיין מגיבות ושולחות הודעות. אני חושבת שבגלל זה אני עדיין רלוונטית, אני מתעדת את החיים שלי כפי שהם, לא מנסה להוכיח שום דבר, אני פשוט אני". מהיוטיוב שלך זה נראה שהחיים שלך פשוט מושלמים.

"אני לא אשקר. אני מאוד מודעת לזה שהחיים שלי קלים וטובים ואין לי על מה להתלונן. אבל עדיין, אני חווה משברים כמו כל אחת. גם לי יש ורידים בולטים ברגליים". נו באמת.

"חכי, אני מדברת בסרטונים גם על הקשיים בהריונות שלי, על העצירויות, הטחורים, הכאבים, לא הכל ורוד". גם בסרטון שאת מדברת על הטחורים זה נראה כאילו הכל פיין.

"כי מה? אני צריכה לבכות על זה שיש לי טחורים? זה קורה. אני מעדיפה לספר את זה לעוקבים שלי בחיוך ולא להתבודד עם עצמי ולבכות על המצב". לפעמים מותר גם לבכות.

"לי אסור, אני אמא לילדים קטנים ואני לא בוכה מולם. אני מעדיפה לעשות סרטון". הגעתי למאה אלף עוקבים וזה לא הזיז לי, אז הלכתי לפסיכולוג אשלי נולדה בקנדה ועלתה לישראל כחיילת בודדה בגיל 21, שירתה כקצינה בחיל האוויר ומיד לאחר השחרור השתבצה לתפקיד בכיר במשרד הביטחון. "עבדתי כמוכרת נשקים לצבאות זרים והתעסקתי מידי יום בהסברה ישראלית. באותן שנים גם למדתי לתואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ואחריו לתואר שני בלוחמה בטרור". באותה התקופה הכירה את עידן, מי שבימים הפך לבעלה ולמושא רוב הסרטונים שלה ברשת. "מלא פעמים עידן מבקש שאגנוז סרטונים בכיכובו, ככה זה זוגיות, לפעמים אני מוותרת ומוחקת אותם". צילום: שי יחזקאל החשיפה הגדולה של אשלי לקהל הרחב הגיעה קצת אחרי החיקוי ב"ארץ נהדרת", שם ליאת הר לב גילמה את אשלי בקשי דקשי, בלוגרית איפור מוחצנת ושטחית שתעשה הכל עבור העוקבים שלה. "החיקוי ב'ארץ נהדרת' נתן לי במה ענקית, אבל לא הציגו אותי כמו שאני באמת. רוב האנשים חשבו שמדובר בדמות פיקטיבית ולקח זמן עד שהבינו שאני בן אדם אמיתי". אחרי החיקוי היא פתחה את "AWB", מותג האיפור שלה שצבר תאוצה והפך למרכז הפרנסה שלה, וכיום היא מתזזת בינו לבין האימהות, הרצאות שהיא מעבירה בנושא העצמה נשית, תכניות אירוח למיניהן, וכמובן, ערוץ היוטיוב שלה. אחרי כל זה את עדיין טוענת שהחיים שלך לא מושלמים?

"זה ממש לא ככה. אגב, אם כבר מדברים על זה אז שתדעי שאצלי קרה משהו מוזר. ככל שהצלחתי יותר כך הפסקתי להעריך את מה שקורה לי והשוויתי את עצמי יותר לאחרים". תסבירי.

"לפני שנתיים נכנסתי ללופ לא טוב. זו הייתה תקופה שמלא כוכבות רשת פרצו לתודעה ונהייתה תחרות מאוד גדולה בינינו. הייתי מסתכלת כל לילה כמה עוקבים יש לכל אחת מהן וכמה לייקים הן מקבלות על תמונות. הייתי עסוקה כל היום בהשוואות ובהסברים לעצמי למה אני פחות טובה. זו הייתה תקופה נוראית. לא הערכתי שום דבר שקרה לי, אני זוכרת שאמרו לי שהגעתי למאה אלף מנויים ביוטיוב וזה לא הזיז לי. הלכתי בגלל זה לפסיכולוג". עד כדי כך?

"הייתי נורא מתוסכלת. אני לא רוצה להשתמש במילה 'דיכאון' כי אני לא חושבת שזה הגיע לזה, אבל פשוט באסה נוראית. באותה תקופה גם לא היו לי חברים מהתעשייה. אני זוכרת שהייתי יושבת ושואלת את עצמי מה אני עושה לא בסדר שמרחיק ממני אנשים מהתעשייה, ולא הייתה לי תשובה". ומה הפסיכולוג אמר?

"הוא אמר שכנראה ההגדרה שלי לחברים שונה משל אחרים. תראי, בתעשייה הזו יש המון קנאה, אנשים לא מפרגנים למי שמצליח יותר מהם. יש הרבה צביעות ואין כמעט חברויות אמיתיות. הייתי נפגעת מזה המון". כמו מה למשל?

"נגיד, כשהשקתי את מברשות האיפור שלי. כל כך התרגשתי כשהמברשות המוכנות הגיעו אלי וישר שלחתי אותן במתנה לכמה כוכבי רשת שחשבתי שהם חברים שלי. מסתבר שבמקום לשמוח בשבילי ולהגיד תודה היו כאלה שלא הסכימו לקבל בטענה שהם לא רוצים להרגיש שהם חייבים לי. וזה עוד בקטנה, היו גם כמה אושיות אינסטגרם ששאלו כמה כסף אשלם להן תמורת סטורי עם המברשות. הייתי בהלם". צילום: שי יחזקאל למה כל כך חשוב שיהיו לך חברים מהתעשייה?

"אחרי הפסיכולוג הבנתי שזה באמת לא כזה חשוב. אבל באותה תקופה הלכתי להרבה השקות ואירועים ורציתי שיהיה לי עם מי להסתובב ולעשות פאן, לא רק עם מי להצטלם לסטורי". וכמה זמן לוקח לגורו האיפור אשלי וקסמן בקשי להתאפר להשקה?

"בערך חצי שעה. כשאני מתאפרת אני עושה 'איפור מלא'. מייקאפ, קונסילר, סומק, אודם, מסקרה וכל מה שצריך. אבל חוץ מאירועים וכאלה אני כבר כמעט ולא מתאפרת". לא מאמינה לך.

"תאמיני. עד לפני שנה באמת הייתי מתאפרת בכל מצב, אבל לפני שלושה חודשים עשיתי בערוץ אתגר בו חודש שלם תיעדתי את עצמי בלי איפור. רציתי להוכיח לעצמי שעברתי את המכשול הנפשי שטבוע בי מגיל 20. אחרי החודש הזה הרגשתי הרבה יותר משוחררת, התגובות המפרגנות ברשת עשו את שלהן והביטחון שלי עלה בטירוף". אם שיתפת סרטונים בלי איפור באמת נשמע שהשמיים הם הגבול בשבילך.

"כן, אין לי הרבה גבולות בכל מה שקשור לרשת. אבל בחיים אני לא אעלה דברים שיכולים לפגוע באנשים אחרים וגם לא אצלם תוכן שיכול להגעיל אנשים. את הלידה של עמנואל רציתי לתעד מ-א' ועד ת', אבל הבנתי שאם אצלם את כל הגוף שלי בלידה זה יכול להיות קצת מגעיל, אז צילמתי רק את הפנים, ואל תדאגי, הייתי מאופרת". ואת הלידה הקרובה, תתעדי כשאת בלי איפור?

"יכול להיות. אבל כל עניין ההיריון הזה בכלל קטע. נכנסתי להריון לגמרי בטעות, זאת אומרת, ידעתי איך נכנסים להריון אבל ממש לא תכננתי את זה. הייתי כמה חודשים אחרי הלידה של עמנואל ואמרתי שאין מצב שאכנס כל כך מהר להיריון נוסף. אבל פתאום התחלתי להרגיש לא טוב, צמחו לי חצ'קונים והיו לי בחילות נוראיות. אז הנחתי שמדובר בהריון". איך עידן הגיב?

"מה הוא כבר יכול היה להגיד? סיפרתי לו על ההיריון כשהמצלמה שלי פתוחה בזום על הפרצוף שלו. הוא היה נורא מופתע אבל שמח בטירוף. רואים את זה בסרטון!". לא את הכל שומרת אשלי ליוטיוב. גם בחשבון האינסטגרם שלה היא משתפת ברחשי הלב, כמו בפוסט שהעלתה לפני כחודש עם תמונה שלה מההיריון הנוכחי לצד תמונה שלה מלפני שנה. "רציתי להגיד שהכול עניין של פרספקטיבה. בתמונה ההיא הייתי שלושה חודשים אחרי הלידה של עמנואל. זה היה בפאשן וויק ונורא היה לי חשוב להגיע לשם ולהרגיש טוב עם עצמי. אני זוכרת שהלכתי לכל מיני מעצבי אופנה ורק ביקשתי מהם שיסתירו לי את השומנים, הרגשתי נורא חסרת ביטחון להגיע ככה לאירוע. לפני חודש קיבלתי הודעה באינסטגרם שהתמונה הזו צולמה בדיוק לפני שנה, הסתכלתי עליה ואמרתי 'פאק, איזה כוסית על הייתי', לא הבנתי על מה התלוננתי בכלל. הלוואי שאחרי הלידה הזו אני אצליח לחזור לגוף שהיה לי אז". View this post on Instagram A post shared by Ashley Waxman Bakshi (@ashleywaxmanbakshi) on Sep 23, 2019 at 6:57am PDT ואיך הרגשת עם הגוף שלך לפני ההריונות?

"זה קטע, תמיד צחקתי עם חברים שלי ואמרתי 'הלוואי שהייתי יכולה להיות אנורקסית', אבל אני פשוט לא יכולה. אני יותר מידי אוהבת אוכל". אז את די שלמה עם עצמך?

"ברור שיש דברים שהייתי רוצה לשנות. אני הרבה פעמים מוצאת את עצמי מסתכלת מול המראה ואומרת שאיזה כיף אם הייתי יותר רזה או מלאה במקומות אחרים. אבל זה לא בקטע מוגזם אצלי. אני לא באמת אעשה משהו בעניין". ספורט?

"אני מאוד מאמינה באורך חיים בריא, כשאני לא בהיריון אני מתאמנת ארבע פעמים בשבוע. אבל בחמש וחצי שנים האחרונות הייתי בהריון ארבע פעמים והגוף שלי משתנה. אני יודעת שלא באמת אחזור לגוף שהיה לי כשהייתי צעירה, אז עכשיו אני מקווה לאהוב את הגוף שיש לי היום". מה עמדותייך בנוגע לניתוחים פלסטיים?

"לפני ההיריון הזה עשיתי פעם אחת בוטוקס לקמט שהפריע לי במצח. זה עבד מעולה. אחרי הפעם ההיא נכנסתי להריון והבנתי שהזרקות בזמן ההיריון יכולות לסכן את העובר, אז החלטתי להפסיק. בינתיים. בכללי אני מאוד בעד ניתוחים פלסטיים. מבחינתי כמו שאנחנו מתלבשות, מתאפרות ומסתפרות בשביל המראה שלנו, אלו דברים שזהים לניתוחים פלסטיים. אני בעד שאנשים יעשו כל דבר שיגרום להם להרגיש טוב עם עצמם". עברתי דירה כי המעריצות היו דופקות לי בדלת אשלי חושפת ומקלפת את השכבות האינטימיות של החיים שלה אל מול כמעט רבע מיליון צופים הדוקים. למרות שבחשבון האינסטגרם האישי שלה ממתינות מאות הודעות ממעריצות נלהבות שרק מחכות לתגובה ממנה ובערוץ היוטיוב מידי יום מצטרפים מאות רשומים חדשים, היא עדיין לא לגמרי קולטת את גודל התהילה. "אני עד היום חיה בסרט ולא מצליחה להבין איך כל כך הרבה אנשים יודעים מי אני. כשפונים אלי ברחוב אני עדיין מופתעת מזה. למרות שזה קורה עשרות פעמים ביום". בואי, את אושיה.

"אני פשוט עושה מה שאני אוהבת". צילום: שי יחזקאל איזה סוג מעריצים יש לך?

"האמת שיש לי מעריצים משוגעים. בעיקר מעריצות שעוקבות אחרי באינסטגרם ולפעמים גם בחיים האמיתיים. בואי נגיד שהחלפתי מספר פלאפון כמה פעמים ועברתי דירה כי המעריצות היו דופקות לי בדלת". אמאל'ה.

"אני יודעת שזה מגיע ממקום מפרגן אז זה לא באמת מפחיד, זה פשוט לא נראה לי מתאים. הכי קשה לי עם אנשים שדוחפים את האייפון שלהם לפרצוף שלי בלי להגיד שום דבר, אני משתגעת מזה. לפני איזה חודש הייתי במסעדה עם הבנות שלי, בדיוק חזרנו מהים והן היו נורא עצבניות ורעבות. הן עשו מלא רעש ובלגן במסעדה והייתי עסוקה בלהשתלט עליהן. פתאום ניגשו אלי אמא ובת ודחפו לי את האייפון בשביל תמונה. מבחינתי זה היה בסדר, רק ביקשתי מהן לחכות לסיום הארוחה ואז אצטלם איתן בשמחה. הן לא היו מרוצות מהתשובה שלי ואחרי כמה דקות חזרו שוב. אמרתי שעוד לא סיימתי את הארוחה והאמא פתאום התהפכה עלי. צרחה בכל המסעדה שאני מגעילה, שאני צריכה להתבייש בעצמי ושאני מנפצת לבת שלה את כל החלומות". ענית לה?

"לא, מה כבר יכולתי לענות? אבל בכל מקרה האירוע הזה הפחיד אותי נורא ומאז אין מצב שאגיד לא למעריצים". מה הבנות שלך אומרות על זה?

"לפעמים זה מאוד מפריע להן. כשאני עם הבנות ומבקשים ממני סלפי אני לפעמים עובדת על הבנות שמי שמבקשת תמונה היא חברה שלי. כשהן שומעות שמדובר בחברות שלי הן מאשרות". ואם הבנות שלך ירצו להיות יוטיובריות, מה תהיה עמדתך?

"האמת שזו אחת השאלות הכי קשות ששאלו אותי. אני לא יודעת. זו תעשייה נורא קשה, אבל מצד שני גם מאוד מספקת. אני חושבת שאם אראה שהאופי שלהן יהיה מספיק חזק, אני אאשר להן לפתוח חשבון משלהן. אבל גם אם כן, זה יהיה בליווי מאוד צמוד שלי". לא הגיע הזמן שתעברי למקצוע של "גדולים"? 8 שנים לכוכבת רשת זה נשמע לי די והותר.

"אני כבר ממש לא רק כוכבת רשת. גם לרותם סלע יש מלא עוקבים ברשת, גם אותה היית מגדירה ככוכבת רשת?". את משווה את עצמך לרותם סלע?

"לא אני פשוט אומרת שהיום כולם הם כוכבי רשת, אבל זה לא המקצוע העיקרי שלנו, זה רק נלווה למה שאנחנו עושות". צילום: שי יחזקאל מה החלום שלך?

"להיות שרת החינוך". רגע, מה?

"אני מאוד רוצה את זה אבל זה עדיין רחוק ממני בשלב זה. יש בעיה גדולה בחינוך פה בארץ. ערכים כמו כבוד, סבלנות, סובלנות והקשבה הלכו לאיבוד במדינת ישראל. ושלא נדבר על מה שקורה בגני הילדים. האלימות, ההתעללות וההזנחה אלו דברים שמזעזעים אותי". מה עם הגן של הילדים שלך?

"אצלנו הכל בסדר. כל הילדים שלי גדלו בגן משולב של עברית ואנגלית ויש שם בערך ארבעים אנשי צוות. אני מאמינה שבמקומות שיש כל כך הרבה אנשי צוות הדברים האלה לא יכולים לקרות, אבל אני עדיין מפחדת". אז פוליטיקה זה הצעד הבא?

"יכול להיות שמתישהו אגיע לשם, אני לא פוסלת. אבל כרגע אני לא רוצה לקחת חלק בשיח הפוליטי בישראל. אני רק אגיד שכשאנשים לא מסכימים עם הדעות אחד של השני ישר נהיית ביניהם שנאה. זה לא אמור להיות ככה". צילום: שי יחזקאל | איפור: אם משעלי, מוצרי MAC |שיער: ספיר סבג | סטיילינג: אייל חג'בי | קרדיטים לפי לוקים: לוק 1: חליפה – פנדי לבוטיק amor, מעיל - ג'יאמבטיסטה ואלי ל-H&M, נעליים – ALDO | לוק 2: ז'קט – אלכסנדר וונג לבוטיק עמנואל, גולף – COS, מגפיים: Adika | לוק 3: סווטשירט – ברשקה, מגפיים – דיזל | לוק 4: מעיל - בלנסיאגה לבוטיק amor, גולף - ברשקה, מכנסיים – דולצ'ה וגבאנה ל-Factory54, נעליים: זארה {title}





