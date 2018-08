אביבה תבורי היא לא רק אמא של בן אל תבורי. היא גם חברה שלו, שכנה מהבניין ממול בפארק צמרת, פרטנרית בחדר הכושר ותיכף, בגיל 45 בלבד, הוא יהפוך אותה לסבתא לבנו הבכור מזוגתו אורטל עמר. התמונות שלהם יחד, בהן היא נתלית עליו בחדר הכושר ומתחבקת איתו כששניהם בבגדי ים, פעם בבריכה שלו ופעם בבריכה שלה, כמעט עושות רושם שהיא אחותו. אבל האישה שנראית כמו פרסומת ל-40 זה ה-20 החדש היא אמא לארבעה ילדים שסוחבת קיטבג מלא. אם בעשורים הקודמים הרגישה שעשתה יותר מדי טעויות ושמוקדם מאוד בחייה כבר היה מאוחר מדי, היום היא יודעת מה היא שווה ולא מתנצלת, "בן אל כל הזמן אומר לי, 'אמא, חבר ראה אותי ואמר לי איזה אמא כוסית יש לי'. היא נכנסה להיריון משימי תבורי כשהייתה בת 17, עשתה איתו שני ילדים, בת אל ובן אל ובגיל 22 התגרשה. בתחילת שנות האלפיים נישאה לכדורגלן עופר טלקר וממנו יש לה שתי בנות התלמידה המצטיינת טום (15) והכוכבת העולה זואי (13) שמתכננת להיות היורשת של בן-אל. בסיבוב הנוכחי יוצאת תבורי עם ערן ברנע, נדל"ניסט, ומנהלת זוגיות מתוקשרת שהתפוצצה מול כולם בריאליטי 'זוג מנצח'. גם הוא אגב גר, איך לא, בפארק צמרת. למרות ההצלחה המטאורית היא עדיין מופתעת מהכיוון שהקריירה של בן אל תפסה: "הוא היה חנון שלא יוצא למסיבות. כל היום על המחשב, במשחקים האלה של הבנים עם המלחמות. הוא הוכחה לכל האמהות שיכול לצאת מהילד שלהן משהו גם אם הן לא מאמינות". לעומת זאת, כשזה מגיע לזוגיות ולמשפחה שיבנה לעצמו בקרוב, תבורי דיי החלטית. צילום: דניאל אלסטר הופתעת כשהם סיפרו לך על ההיריון?

"לא, אני מכירה את בן אל, הוא התבשל על זה שנה שלמה. זה לא היה בטעות. לדעתי זה יושב לו על החסך הזה באבא שלו, הוא רוצה לתת לילד שלו את מה שהוא עצמו לא קיבל". והוא מוכן להיות אבא?

"הוא קצת ילדותי אבל כשמשהו שלו הוא כל כך דואג לו. יש לו לב טוב, הנתינה שלו ענקית. הייתי רוצה להיות הבן שלו". איך אורטל? את מנצלת את השכנות שלכם כדי להיות החמות שקופצת בכל רגע?

"לא אני לא מאלה, אני קולית. לא איזו אישה בת שישים שהדבר היחיד שיש לה לעשות עכשיו זה להיות עם הנכד, ואני גם לא יושבת להם בסלון ומתערבת בכל. את אורטל אני רואה כאן בשכונה, אנחנו נפגשות על יד הספסלים. היא מאוד שכלתנית, בחורה בוגרת. אני מעריכה אותה". את מדמיינת את החיים שלו משתנים בעוד שלושה חודשים, מהיכל מנורה לטיפת חלב?

"תראי, ילדים זה עוצר את החיים, הם עוד לא מבינים את זה. אני כל הזמן אומרת לבן אל שאם מביאים ילד, אי אפשר שכל אחד יהיה עסוק בקריירה שלו ויגיד טוב, עברו שלושה חודשים, אפשר לשלוח אותו למטפלות. אמרתי לו, 'בן, לא מביאים ילד כדי שהוא יחיה עם אופר'". צילום: דניאל אלסטר מצאת לך למי להגיד את זה, בן אל מתחיל עכשיו את הקריירה הבינלאומית שלו בארצות הברית. חיים סבן החתים אותו ואת סטטיק על חוזה לעשור.

"כן, אבל את יודעת, הוא הגבר. אין מה לעשות, את לא יכולה להגיד לגבר 'שב בבית' וכשיש אישה שגם רוצה קריירה זה בעייתי. ילד, עם כל הכבוד, צריך לפחות בשנה-שנתיים הראשונות הורים נוכחים וגבר צריך להביא את הפרנסה. תכף יקומו וירביצו לי, אבל למדתי שאם רוצים חיים טובים מישהו צריך לוותר. ילד בשנתיים הראשונות של החיים שלו צריך לגדול אצל האמא. ואורטל צריכה להבין שאם היא עשתה איתו ילד במצב הזה, היא צריכה לקחת אחריות ולא לגמור לו את הקריירה ולריב איתו על כל דבר. לא לשאול למה הוא נוסע ולאן הוא הולך". אורטל מסכימה איתך?

"היא לא פרייארית, נראה שהיא יודעת למה היא נכנסה, היא הרי מהשואווביז בעצמה ויודעת מה דורשת קריירה. אם הם ילכו ראש בראש על העניין הזה, הם ימצאו את עצמם בעוד שנה חס וחלילה לא ביחד. מישהו פה יצטרך לוותר וזה לא בן אל. את יודעת, בעל המאה הוא בעל הדעה". ככה זה היה אצלך ואצל שימי לפני שלושים שנה, בימינו הדברים מתנהלים קצת אחרת.

"זה אולי נשמע פרמיטיבי אבל זה הניסיון שלי עם גברים. לפני שהיו לי ילדים הכל היה טוב ויפה, עוד הסכמתי לספוג. אבל אחרי זה הייתי שמה פאה והולכת לחפש את שימי בבתי מלון, תופסת אותו שם עם מישהי. היו לי חיים קשים איתו, ותמיד צריך לרדוף אחריו בשביל כסף כדי שלילדים לא יחסר כלום". צילום: דניאל אלסטר אולי פה לא ירדפו. לבן אל ואורטל יש הסכם ממון.

"טוב מאוד. תחשבי על בן אל בעזרת השם עוד עשר שנים בארצות הברית, הוא יהיה גדול מאוד. אז כשצד אחד מגיע עם יותר, צריך הסכם ממון. ואל תשכחי שכשמתהפכים אחד על השני, הכל משתנה. את הבן אדם שנישקת וחיבקת במיטה, בא לך לקבור באדמה. טוב שכל אחד יודע מה שייך לו". ההסכם צריך להיות שוויוני לגמרי?

"צריך להיות הוגנים. אי אפשר לחיות יום אחד ברמת חיים גבוהה ולמחרת לתת לגרושה שלך להתרסק. אני תמיד אומרת לערן, כשאהיה בת 50 מה אעשה אם פתאום תבוא עם איזו רוסייה? גבר צריך לתת לאישה תחושה של ביטחון, כלכלי וזוגי. רק אז היא תהיה שקטה". בקרוב תלווי את בן אל לחופה? אורטל אמרה שהיא מצפה להתחתן אחרי שתלד.

"אני לא בטוחה שבן אל רוצה חתונה. לא ברבנות זה בטוח. מסיבה ברור שכן, חובה. אבל כשזה מגיע לרבנות אני נגד, מי צריך את המסמך הזה כדי להוכיח שאתה נשוי? בנישואים האחרונים שלי הרבנים האלה אימללו אותי במשך שנה. אני אומרת לבן אל שלא יעיז להתחתן שם". "שימי צריך לבקש מבן אל סליחה. הוא ההורה" היא ויתרה על אזולאי, שם נעוריה, וגם על טלקר, השם שנושאות בנותיה וחזרה אל תבורי, שנים אחרי שהתגרשה משימי. לא פלא. תבורי זה ייחוס, תבורי זה אופי. ולגמרי האופי שלה. המשפחה המפורקת אך האחידה בנחישותו של כל צד להגיד את המילה האחרונה, היא הגרסה המקומית שלנו לקרדשיאנס, ומובילה על כולם במהומות מתוקשרות. היא הכירה את שימי כשהצטרפה בגיל 16 לאביה שעבד בהוצאה לפועל, כשבא לעקל לו את הציוד באולפן. תבורי לא נטר לה טינה ולא התרגש מ-20 השנים שמפרידות ביניהם, והזמין אותה לצאת. "זה בזבוז שלא עשו עלינו קרדשיאנס. אני הרבה יותר מעניינת מאיך קוראים לה, כריס ג'נר. אני טיפוס צבעוני. אם לא הייתי אני, הייתי מתעניינת בי. עוקבת אחרי עצמי באינסטגרם. אנשים שעוקבים אחרי כאילו חיים דרכי את החלום, ריבועים בבטן, מותגים, בן מפורסם וכל היום אקשן". צילום: דניאל אלסטר אלא שבשנים האחרונות, אם היתה פעם קצת אידאיליה, גם היא מתפוררת. תבורי וילדיה בטוחים ששימי השתנה מאוד מאז שפגש את יהודית באומן. שימי בתורו טוען שכל עוד ילדיו מסרבים לקבל את אשתו הנוכחית הם יפסיקו לשמוע גם ממנו. כל סיבוב בפרשה הזו מתועד אחת לשבוע בשיא הווליום ומעלה שאלות על מחויבות הורית והחיים שאחרי הגירושים. באחד מסבבי העימות המתוקשרים שלך עם שימי, הוא אמר דברים מאוד קשים על האמהות שלך. שלא היית שם עבורו, ששמת את הילדים אצל ההורים שלך, שרצית בכלל להפיל.

"זה לא שימי, זה מישהו שמדבר במקומו. מישהו שאומר לו מה להגיד והוא אומר". מי?

"יהודית, אלא מה? כל מי שאומר עליי את הדברים האלה, סימן שהוא מרגיש ככה בעצמו. תראי, אני לא בעד המלחמות האלה. זה אומר, ההוא עונה וכולם מוחאים כפיים ורוקדים על הדם שלנו. הילדות שלי כבר מתביישות בבית הספר. אז אני מתאפקת, לא עונה. עד שהוא אומר דברים לא נכונים. מיהו שיגיד שלא הייתי שם? זה הוא שברח, זרק עליי בגיל 22 את הכל, את הפרנסה, את הילדים, נסע לחו"ל וישב רגל על רגל, את כל הכסף שם בקזינו". צילום: דניאל אלסטר מתי הוא היה הכי חסר לכם?

"הוא לא היה בגיוסים של הילדים לצה"ל, לא חזר מחו"ל אפילו לכבוד בר המצווה של הילד שלו. ליוויתי את בן אל לבד כשעלה לתורה. ישבנו שם שנינו כמו אומללים בבית הכנסת, לא הבאתי סוכריות ולא כלום, לא היה עם מי לעשות לו שמח. אז אחרי כל זה, מי יכול להעביר עליי ביקורת? היום אני זאת שתומכת ומדברת עם כל הילדים שלי, לא הוא ולא היא, וזה אומר הכל". כואב לך שהילדים שלך לא בקשר עם אבא שלהם?

"כואב לי שפתאום באמצע החיים הם איבדו את אבא שלהם". בן אל רצה להתפייס עם אבא שלו, רגע לפני שהוא הופך לאבא בעצמו. מה קרה שם בהופעה שהייתה אמורה להיות הסולחה שלהם?

"בן אל רוצה להתפייס. כשהייתה ההופעה הוא סיפר לי שהוא הזמין את אבא שלו ואפילו הציעו לו כסף כדי שיעלה לבמה, תיכננו הפתעה, משהו מאוד מרגש ופתאום בא העניין הזה ששימי מתעקש להגיע לשם עם יהודית. שימי הציב את זה כתנאי ובן אל סירב. תחשבי שגם לבן אל יש את האופי של שימי. אני תמיד אומרת שממני, מהצד האשכנזי, הוא קיבל את האסתטיקה ואת האהבה לחדר כושר ומשימי את האגו והעקשנות. אבל בן אל הוא הילד, מי שצריך למחול פה זה שימי, כי הוא ההורה". הורה צריך לאהוב ללא תנאים, אסור שיציב לילדים שלו דרישות?

"זה בדיוק ככה. הילדים שלנו עושים שטויות אבל אנחנו המבוגרים, עשינו אותם ויש לנו אחריות, אנחנו צריכים לסלוח להם וחייבים לפרגן להם. הכי כואב לי ששימי לא מפרגן למוזיקה של בן אל. שימי אמור להיות שמח שהוא הולך בדרכו. כמו שכל אבא רופא רוצה ילד רופא. מה זה משנה אם אתה מתחבר למוזיקה או לא? הילד שלך יכול לשיר גם 'קקה קקה קקה', אבל הוא הילד שלך, אז אתה צריך לשיר את זה גם. ראית איך בסטורי שלי אני שרה את גומיגם? אי אפשר לבחור באגו מול הילדים, אי אפשר להגיד להם יום אחד שאין כסף ואין אהבה אם הם לא מתנהגים יפה. אבל אני אגיד לך משהו, במקרה הזה, זה לא שימי שמציב תנאים, זאת היא". צילום: דניאל אלסטר יהודית אמרה כמה פעמים בתקשורת שהיא מזמינה את הילדים להתפייס עם שימי, מבטיחה לצאת מהבית ולתת להם לדבר איתו לבד, לא להפריע.

"אז שתעשה את זה במקום לדבר! שלא תשב בעיתון ותגיד שהיא יוצאת מדלת הבית, נופלת מהגג ויורדת מכדור פורח. פשוט תעשו את הצעד. בן אל יסכים באהבה, אבא שלו חסר לו בטירוף". עברו ארבע שנים, כולם עדיין זוכרים על מה הם רבו?

"כן, כי הכל השתנה אצל שימי, זה לא שהגיעה אישה והילדים התהפכו, הרי זה אבא שכל הזמן והתעסק עם נשים. זה שפתאום יש שותפה למחשבות שלו. לא יודעת מה יש ביניהם ואיך זה קרה שהיא השתלטה עליו ככה". אם בת אל עכשיו תבוא אליו ותגיד שהיא רוצה כסף כדי להביא תינוק הוא יפנה לה את הגב?

"הוא יגיד לה לא. שאין לו. קראתי את הריאיון הזה שהוא סיפר שהוא גר כמו מסכן ולא האמנתי. איפה כל הרכוש שלך? מה קרה פתאום? למה לא שמרת כלום לילדים? פתאום יש אישה והכל נעלם? במהות שלו שימי בן אדם טוב, הוא היה מכניס את הילדים למאחורי הקלעים בהופעות שלו, סוגר להם חורים בבנקים, הילדים אהבו אותו ברמות אחרות. פשוט כרגע הוא מושפע. ושתדעי לך שבת אל ניסתה להיות לידו, והנה היום היא כבר לא שם. היו מקבלים אותה שם יפה ואז מלכלכים בחדרי חדרים". צילום: דניאל אלסטר תפגשו כולכם בברית של הבן של בן אל ואורטל?

"אני אבוא. לא יודעת מי עוד יבוא וזה לא מעניין אותי. אם שימי לא יבוא זה גם בסדר, אנשים כבר רגילים". שימי ויהודית אומרים שכשאת מדברת עליהם את רוכבת על הגב שלהם, מנסה להתפרסם בזכותם.

"שיגידו מה שהם רוצים, אני מפסיקה להתנצל ולנסות להוכיח שאני צודקת. אני יודעת את האמת, היום אני בטוחה בעצמי". "אני מצטיירת כחזקה, אבל בלילות אני בוכה לתוך הכרית" היא קמה ונפלה, נפלה וקמה, בכל פעם שהתגרשה קפצה מהמגדל הכי גבוה אל הרחוב הכי סואן ומפויח של החיים ונחתה על הרגליים השריריות, מנקה את האבק מהבגדים ומתרוממת במהירות. היא נולדה בבת ים, חיה עד גיל 13 בתל אביב ואז עברה לראשון לציון. הוריה ממוצא רומני, מסורתיים ושמרניים לדבריה: "כשמלאו לי 17 אמא שלי לקחה אותי לרופא לראות שאני בתולה לפני שאישרה לי להתחתן". _OBJ אישה צריכה לוותר על עצמה כדי להסתדר?

" הזוגיות שלי עם ערן לימדה אותי שמישהו צריך לוותר. הוא לא אוהב שאני מעלה תמונות עם בגד ים אז אני מעבירה לו אותן לסלקציה. יש לי עכשיו תמונות מהכינרת, אני נראית שם כל כך טוב עם בגד ים חדש של דולצ'ה גבאנה, והוא לא מתלהב שאעלה אותן. אבל זה לא רק ערן. לא מזמן הייתה לי שיחה עם בן אל על זה, אחרי הוא סיפר שהיה לו ויכוח עם אורטל. הוא אמר לי, 'אישה לא צריכה לשים תמונה עם בגד ים'. אמרתי לו, 'אתה אומר את זה? אתה בכלל מדור אחר'. והוא ענה לי 'שלא, אישה לא צריכה לנפנף עם בגד ים ושכל העולם יראה אותה, צריך קצת צניעות'. טוב נו, הוא רכש את זה משימי כנראה". A post shared by Aviva Tavori Official (@avivatavori) on Jun 16, 2018 at 7:18am PDT זה לא מבאס?

"הרבה גברים כאלה, אין מה לעשות. צריך לחכות שהם יתעייפו ממך ואז ישחררו לך. אני עובדת כל כך הרבה על הגוף שלי, בא לי להתגאות וזאת הקריירה שלי. אבל את בזוגיות אז את מוותרת, את לא עושה בלאגן. ותאמיני לי שאני יודעת לעשות בלאגן. או-הו, לי יש אופי שעושה סרטים מכל דבר. ממשפט אחד שמישהו אומר אני כבר מביימת, מפיקה ומצלמת סרט שזוכה באוסקר". על אף שלא מפריע לה להיות "גרושתו של" ו"אמא של" (טייטל שבזכותו לוהקה לפרסומת לנקניקים של זוגלובק, כמי שהכינה לנסיך הזמר העברי בכל בוקר סנדוויץ' לבית הספר), הטמפרמנט והסטייל שלה הפכו אותה לפרסונה בפני עצמה. "יש לי אופי של בת עשרים, אני עדיין קצת ילדותית במוח. לעניינים של אחרים אני יודעת לייעץ, אבל כשזה מגיע לחיים שלי אני סתומה, עושה תמיד את הדבר הלא נכון. עברתי המון דברים מגיל 17, למדתי הרבה שיעורים, אבל לא יעזור, חברות שלי שמלוות אותי שלושים שנה שומעות אותי מדברת בטלפון ואומרות לי, 'אביבה, תסתכלי על איזה שטויות את רבה? איך עדיין יש לך כוחות?". _OBJ ולא הגיע הזמן להתבגר? את עומדת להיות סבתא.

"לא, איזה סבתא איזה? אני לנצח אגיד שאני אחותו של בן אל. לא בונים עליי לשבת בבית ולטפל בתינוק. אני עדיין אמא במשרה מלאה לשתי מתבגרות וכשזה מגיע לבת אל ובן אל אני כמו חברה שלהם. אני מספרת לבת אל את הדברים הכי פרטיים על החיים שלי, שאפילו לחברות אני לא חושפת. היא הבת שלי, לא תמכור אותי בחיים כשנריב. לא תדליף, לא תנקום בי, אין לה אינטרס נגדי". אתן בקשר טוב? אותה לא רואים באינסטגרם שלך.

"פחות מתאים לה אורח החיים הזה, היא פחות צמרת באופי שלה, חיה חיים שקטים בחולון עם בעלה. אין לה את הג'וק הזה לפרסום, שלי נגיד היה אותו מילדות. הייתי רצה לאודישנים, גוזרת מהעיתון את הצילומים של מלכות היופי והופכת את זה לקלפים. מהמרת מי תזכה השנה". אחרי כל השנים, לא מפתחים שובע מהפירסום?

"זה קשה להיות בעין הציבורית כל הזמן. אומרים לי שאני מצטיירת כחזקה, אבל בלילות אני בוכה לתוך הכרית. אומרת לעצמי שלא מצאתי עוד את המקום שלי, שהלוואי שחיינו כולם בבית אחד והיה לי בעל אחד וזוגיות ארוכת טווח. ויתרתי על כל כך הרבה חלומות". A post shared by Aviva Tavori Official (@avivatavori) on Jan 19, 2018 at 12:56am PST במה הצלחת?

"אני דוגמה לאמא. הרבה זמן הרגשתי שאני נותנת מעצמי ובסוף עוד אומרים שאני לא. היום אני יכולה להגיד בגאווה שאני אמא טובה ואין לי צורך להוכיח את זה לכולם, אני פשוט יודעת. לא קל להיות אם חד הורית. אני נלחמת כדי שיהיו להם את בתי הספר הכי טובים, שיגורו בצמרת, שאוכל לקחת אותן לקוסמטיקאית ולקנות להן את הנעליים שהן רוצות. והן לא תמיד רואות את זה, חושבות שאני יורדת למטה, קוטפת מהעץ ומביאה להן". החיים בצמרת מערכת היחסים שלה עם ערן ברנע נמצאת עכשיו בסיבוב השני. הראשון הסתיים בטריקת טלפונים ועזיבה פתאומית של הריאליטי "זוג מנצח" שבו השתתפו. "כנראה שעדיין לא הינו בשלים מספיק לעשות ביחד תכנית טלוויזיה. ערן לא היה מנוסה, הוא חשב שבטלוויזיה רבים כמו בבית, לא הבין שבריאליטי אתה צריך לספק אקשן אבל לא חייב להיות אתה. הינו רבים ולמחרת הוא בא למצלמות ומתחיל להוריד מטענים, אביבה ככה ואביבה ככה. הוא שכח שיש לזה השלכות, שזה מצולם. אחרי שעה התחרט ורצה למות, אבל כבר אין דרך חזרה". יצאת משם בטראומה?

"ברמות. הייתה שם משימה שנתנו לנשים אלף שקל לבזבז בקניון ורצו לראות אם את מבזבזת את זה על הגבר שלך. אני יודעת שערן לא מתלהב מחפצים ומתנות, ויום לפני זה רבנו ככה שהדבר האחרון שרציתי זה להשקיע בו. אבל עזבי שלא קלטתי את המשימה ומה רוצים שאעשה, את שמה אותי בקניון ואני לא רואה בעיניים. אז לעצמי קניתי איזו פינצטה מיוחדת ואת שאר הכסף הורדתי על דברים לבנות שלי. חזרתי ופתחתי את השקיות מול המצלמות, הצגתי כל מה שקניתי אבל הורידו בעריכה את החלק שהראיתי את הדברים של הבנות, והשאירו רק את החלק שאמרתי שביזבזתי על עצמי ועל ערן כלום. איך קטלו אותי, את לא מבינה, הוציאו אותי מכשפה". אז זהו, אין יותר ריאליטי?

"אל תגזימי. עוד יש דברים על הפרק. אבל ריאליטי זוגי אין". _OBJ הריאליטי שהיא יכולה לביים, לערוך, ללהק, ולהשתתף בו בעצמה הוא לא אחר מהריאליטי על האנשים של שכונתה המיוחסת שמגרדת את קו הרקיע ואחראית לסלוגן 'תל אביב הפכה לעיר של עשירים'. "הכל פה בפארק צמרת, החברות שלי, הבן שלי, בן הזוג שלי, בית הקפה, חדר הכושר, הבריכה. החיים בצמרת. לפני זה הייתי באה לפה לבקר חברות, זה היה חלום רחוק. כל הסלבס גרו פה. אבל אז הידללו השורות והמחירים ירדו. במקום דירת ארבעה חדרים ישנה בבבלי, את יכולה להביא דירת שלושה חדרים משופצת באותו המחיר. בחור רווק יכול להשכיר פה דירת סטודיו ב-6,000 שקל והנה הוא גר ליד עומר אדם. ואם תעשי חשבון ותוסיפי קאנטרי שמנוי משפחתי בו עולה בערך 8,000 שקל, וחדר אירועים לשירותך ואבטחה, ואז תחלקי ל-12 חודשים, את תקבלי את המחיר שמשלמים פה. אז למה שלא יהיה לך את הכל מתחת לאף?". צמרת זה סמל סטטוס, לא דיל טוב.

"כולם חושבים שאם אתה גר פה אתה הו-הא. אבל היום להרבה בתים בישראל כבר יש בריכה ושומר, לא? באים לשבת פה גם אנשים מחוץ לשכונה, נגיד אין יום שאני לא רואה את ג'ודי (מוזס) וברקו (אייל ברקוביץ'). כולם כאן, קניתי מיני קופר חדשה לפני חודשיים ואני בקושי מתניעה אותה. איזו סיבה יש לי לצאת מפה?".



מי שלא מכיר אותה עוד יכול לחשוב שכל היום היא עולה ויורדת לבריכה. אבל תבורי מבקשת להבהיר שהיא לא שוחה בכסף, זה רק נראה ככה באינסטגרם. "עשיתי פעם בומרנג שלי קופצת לבריכה, וזה נראה שהחיים שלי הם או להיות בבריכה או בדיוק לקפוץ לתוכה. אבל כבר שנים שאני עושה עבודות, מייבאת ומוכרת בגדים ונעליים באי-ביי, תמיד יודעת איך לעשות כסף. קורעת את התחת בשביל הבנות שלי כדי שלא יחסר להן כלום. לפני שאני הולכת לישון אני פותחת את המחשבון, בודקת הוצאות והכנסות. הילדות מעמידות אותי על הקרקע. אם הן לא היו בחיים שלי הייתי שמה זין על העולם, מצטלמת עם אלף בגדי ים, נוסעת לחו"ל, אומרת מה שבא לי. אבל אני יודעת שיש לי אותן ובגלל שאנחנו ההורים, אנחנו חייבים להם". מה, גם הן לא מפרגנות לתמונות שלך עם בגדי ים?

"הן דווקא כן. זואי מביימת אותי ברוב הפעמים. התמונה הזאת שאני עולה על ערן ומתנשקת איתו בפריז? היא העמידה אותנו ככה. אני יכולה לכתוב בסטורי 'שלום לכולם. שבוע טוב שיהיה לנו חברים' והיא תגיד לי, 'אמא, מה זה? סטורי של זקנים!'. פתאום שמה לבבות וכל מיני דברים רוקדים על התמונה. עושה לי סטורי של צעירים". A post shared by Aviva Tavori Official (@avivatavori) on Jul 25, 2018 at 1:37pm PDT איפה את ממוקמת במדד ההזרקות והמילויים?

"אני ילדה, לא מסכימה שיכניסו אותי לתווית הזאת של אישה בת 50. אני היחידה בצמרת שמרשה לעצמה להסתובב ככה, בפיג'מה ושיער מבולגן. כל אחת פה קלאודיה שיפר, מה-זה מתוקתקות. בוטוקס עוד לא עשיתי, למרות שכולם חושבים שכן, החדודים האלה איתי מאז שאני נערה. את השפתיים עשיתי לפני עשרים שנה אצל ד"ר קליין כשעוד לא היה הטרנד של בנות ה-16 שעושות את זה. אני אגיד לך את האמת, לא בהתחסדות, יותר עושה לי את זה שנשים כותבות לי באינסטגרם שיש לי גוף שווה ושהן רוצות בטן כמו שלי מאשר שגברים מחמיאים לי שאני פצצה". פצצה שהיא תיכף סבתא.

"עד שינחיתו עליי את הלהיות סבתא הזה, אני רווקה לכל דבר. יש לי את החופש שלי. כשערן רוצה להרגיז אותי הוא אומר לי, 'וואי, עוד מעט אני אשן עם הסבתא'. ואז אני אומרת לו תירגע, גם בגיל 70 לא תספיק מה שאני הספקתי בחיים". תגובתו של שימי תבורי: "כל מה שהיא אומרת זה שקר וכזב. לאשתי יש צרות משלה, שיעזבו אותה בשקט. כל חיי תמכתי בילדים וגם לחתונה של בת אל נתתי כסף. אני אבוא לברית של הילד של בן אל אם יזמינו את יהודית אשתי. אני לא בא לשום מקום בלי החצי השני שלי". תגובתה של יהודית באומן: "מבחינתי הלוואי שילך לברית בלעדי. אני חושבת שזה לא נכון להעמיד לילדים תנאי שהוא בא איתי או בכלל לא. אני מכבדת את היחסים שבין שימי לבין ילדיו. חשוב לי שירגישו טוב אחד עם השני ולא יחשבו שאני מחסום. אני אמא לילדים, סבתא ל-14 נכדים, אני יודעת מה זה לא להיות בשלום בית. ובנוגע לזה שאביבה אומרת שהוא לא תמך בילדים, שימי החזיק את כולם הרבה שנים ועכשיו הוא שומר כסף בצד לעת זקנה. שימי כבר לא בן 30 וההופעות הן לא מה שהיו פעם, אז הוא חוסך כסף כי הוא יודע שילדים לא כל כך מהר עוזרים להורים. בחתונה של בת אל רוב ההוצאות היו עלינו, שימי נתן לה 24 אלף שקל. אני מציעה לאביבה לבדוק את היחסים שלה עם הגרוש שלה שימי ולא לערב אותי". צילום: ערן אלסטר | איפור, שיעור וסטיילינג: גילי אלגבי | ע. סטיילינג: דובב | |מוצרי איפור : MAC | מוצרי שיער: label. m |בגדים (לפי לוקים): טישרט שחורה - סופריים, שמלות שחורות - בלמיין ואיב סאן לורן בהלגה עיצובים, ז’קט וחצאית גוצי ואלכסנדר וואנג אוסף פרטי, נעליים איב סאן לורן אוסף פרטי, תיק – גוצ'י {title}





